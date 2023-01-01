Пример заявления на устройство на работу – образец и правила оформления

Для кого эта статья:

Соискатели, ищущие работу и желающие правильно оформить заявление о приеме на работу

Профессионалы в сфере HR и кадрового делопроизводства, интересующиеся стандартами оформления документов

Студенты и начинающие специалисты, обучающиеся основам трудового законодательства и деловой документации Правильно оформленное заявление о приеме на работу — ваш первый деловой документ, который видит работодатель. Он формирует начальное впечатление о вашей компетентности и внимании к деталям. Многие соискатели спотыкаются на этом простом шаге, а потом недоумевают, почему их кандидатуру не рассматривают серьезно. Даже опытные профессионалы иногда допускают досадные ошибки при составлении заявления, которые могут стоить им желанной должности. Давайте разберемся, как правильно составить этот важный документ и избежать типичных ошибок 📝.

Что такое заявление о приеме на работу и зачем оно нужно

Заявление о приеме на работу — это официальный документ, содержащий просьбу соискателя о трудоустройстве в конкретную организацию на определенную должность. Это не просто формальность, а юридически значимый документ, на основании которого работодатель издает приказ о приеме сотрудника.

Несмотря на цифровизацию процессов найма, заявление остается обязательным элементом трудоустройства согласно статье 68 Трудового кодекса РФ. Этот документ фиксирует намерение гражданина вступить в трудовые отношения и служит первичным основанием для оформления трудового договора.

Елена Соколова, HR-директор: Однажды к нам пришел выдающийся специалист по маркетингу. Безупречное резюме, блестящее собеседование — все говорило "да". Но когда дело дошло до оформления, он небрежно написал заявление на клочке бумаги, с множеством помарок и без указания должности. Я была удивлена таким контрастом между профессиональными компетенциями и отношением к документам. На собеседовании он подчеркивал свое внимание к деталям, а тут... Это заставило нас усомниться: если человек так небрежен с документами при трудоустройстве, что будет с отчетами и презентациями для клиентов? Мы все-таки приняли его, но первые месяцы внимательно следили за его работой и документацией.

Основные функции заявления о приеме на работу:

Официальное подтверждение желания соискателя работать в конкретной организации

Юридическое основание для издания приказа о приеме на работу

Указание согласованных условий труда (должность, подразделение, дата начала работы)

Документальное подтверждение добровольности вступления в трудовые отношения

Хотя законодательство не устанавливает единую форму заявления, существуют общепринятые правила его оформления. Стандартизация облегчает работу кадровых служб и помогает избежать юридических недоразумений.

Параметр Значимость Последствия неправильного оформления Наличие заявления Обязательно по ТК РФ Трудовые отношения могут быть признаны неоформленными Корректность указания должности Высокая Возможны проблемы с начислением стажа, льгот, пенсии Точность даты начала работы Высокая Споры по оплате и табелированию Четкость формулировок Средняя Затруднения при интерпретации условий Аккуратность оформления Низкая (юридически) Негативное впечатление о соискателе

Структура и обязательные элементы заявления на работу

Грамотно составленное заявление о приеме на работу имеет четкую структуру, соблюдение которой демонстрирует ваш профессионализм и внимание к деталям. Рассмотрим все необходимые элементы документа 📋:

Шапка документа (правый верхний угол): Должность руководителя организации (в дательном падеже)

Полное наименование организации

ФИО руководителя (в дательном падеже)

ФИО соискателя (от кого, в родительном падеже) Наименование документа: "Заявление" (по центру строки) Основная часть: текст с просьбой о приеме на работу Дата составления (слева) Подпись с расшифровкой (справа)

В основной части заявления необходимо четко указать:

Просьбу о приеме на работу

Точное наименование должности (по штатному расписанию)

Структурное подразделение (если применимо)

Дату начала работы

Условия приема (по совместительству, временно и т.д., если применимо)

Условия испытательного срока (при наличии)

Важно помнить, что формулировки в заявлении должны соответствовать терминологии Трудового кодекса РФ. Например, правильно писать "прошу принять на работу", а не "прошу трудоустроить" или "хотел бы работать".

Стилистические аспекты заявления также имеют значение. Документ должен быть:

Лаконичным (без лишних деталей и эмоциональных обращений)

Деловым (без разговорных выражений)

Грамотным (без орфографических и пунктуационных ошибок)

Аккуратным (без исправлений и зачеркиваний)

Заявление может быть составлено как от руки, так и напечатано. Если оно написано от руки, используйте синюю или черную пасту и разборчивый почерк. Печатный вариант должен быть оформлен в соответствии с общими требованиями к деловой документации.

Образец заявления о приеме на работу с комментариями

Предлагаю рассмотреть универсальный образец заявления о приеме на работу, который подойдет для большинства случаев трудоустройства. Каждый элемент документа сопровождается пояснением о его значимости и правилах оформления 🔍.

Пример стандартного заявления:

Генеральному директору ООО «Технопрогресс» Иванову И.И. от Петрова Петра Петровича Заявление Прошу принять меня на должность менеджера по продажам в отдел корпоративных клиентов с 15 января 2025 года с испытательным сроком три месяца. 15.01.2025 Петров П.П.

Комментарии к элементам заявления:

Шапка: Указана должность руководителя с правом приема на работу, название организации полностью (без сокращений), ФИО руководителя, данные соискателя. Название документа: Расположено по центру, без дополнительных слов и знаков препинания. Текст заявления: Содержит конкретную просьбу с указанием точной должности, подразделения и даты начала работы. Испытательный срок: Указан согласно предварительной договоренности (не более 3 месяцев для стандартных позиций). Дата и подпись: Дата соответствует дню составления заявления (может отличаться от даты начала работы).

Существуют также вариации заявления в зависимости от условий трудоустройства:

Тип трудоустройства Дополнительная информация в заявлении Пример формулировки По совместительству Указание на внешнее совместительство "...на должность бухгалтера по совместительству..." На неполный рабочий день Режим работы "...с неполным рабочим днем (4 часа в день)..." Временная работа Срок трудового договора "...на время отсутствия основного работника Сидоровой А.А...." Дистанционная работа Формат работы "...на дистанционную работу на должность..." Сезонная работа Указание сезонного характера "...на сезонную работу в качестве..."

Михаил Дроздов, начальник отдела кадров: Раньше у нас в компании постоянно возникала путаница с датами в заявлениях. Сотрудники писали одну дату начала работы, а фактически выходили в другой день. Особенно запомнился случай с инженером Алексеем. В заявлении он указал дату 10 августа, но из-за задержки подписания документов фактически приступил к работе 15-го. При этом бухгалтерия начислила ему зарплату с даты, указанной в заявлении. Когда обнаружилась ошибка, пришлось проводить перерасчет и вносить исправления в табель учета рабочего времени. После этого случая мы разработали четкий алгоритм: если дата выхода на работу сдвигается, сотрудник пишет новое заявление с актуальной датой. Это значительно упростило работу и кадровой службы, и бухгалтерии.

Важно учитывать, что некоторые организации могут иметь собственные шаблоны заявлений или дополнительные требования к их оформлению. Поэтому перед составлением документа рекомендуется уточнить этот вопрос у представителя работодателя 📞.

Типичные ошибки при составлении заявления и как их избежать

Даже простой документ, как заявление о приеме на работу, может содержать ошибки, которые создадут неблагоприятное впечатление или вызовут юридические сложности. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки и способы их предотвращения ⚠️:

Неправильное указание наименования должности Ошибка: использование разговорных или неточных названий должностей ("менеджер", "специалист")

Правильно: указывать должность точно так, как она звучит в штатном расписании компании ("менеджер по работе с ключевыми клиентами", "специалист по информационной безопасности") Отсутствие или неверное указание структурного подразделения Ошибка: "Прошу принять на должность бухгалтера"

Правильно: "Прошу принять на должность бухгалтера в финансовый отдел" Нечеткие формулировки условий работы Ошибка: "Прошу принять на работу на полставки"

Правильно: "Прошу принять на работу на условиях неполного рабочего времени (20 часов в неделю)" Ошибки в оформлении даты Ошибка: американский формат даты (месяц/день/год) или словесное написание месяца

Правильно: использовать формат ДД.ММ.ГГГГ (15.01.2025) или цифровой формат (15.01.2025) Излишняя информация Ошибка: включение личных обстоятельств, мотивации или эмоциональных призывов

Правильно: ограничиться только существенными для трудоустройства фактами Неразборчивый почерк или неаккуратное оформление Ошибка: небрежное написание, сокращения, пропуски слов

Правильно: писать четко и разборчиво или использовать печатный вариант

Наиболее серьезные последствия могут вызвать ошибки в указании должности и даты начала работы. Они могут привести к проблемам с трудовой книжкой, расчетом стажа и начислением заработной платы.

Чтобы избежать ошибок, рекомендуется:

Заранее уточнить у работодателя точное наименование должности и подразделения

Использовать типовой шаблон заявления, если он предоставляется компанией

Перечитать заявление перед подачей

При необходимости проконсультироваться со специалистом отдела кадров

Сохранить копию заявления с отметкой о принятии

Если вы допустили ошибку в уже поданном заявлении, не стоит паниковать. В большинстве случаев проблему можно решить, написав новое заявление с корректными данными. Главное — своевременно сообщить об ошибке представителю работодателя 🕒.

Особенности оформления заявлений для различных ситуаций

Стандартный образец заявления о приеме на работу не всегда подходит для всех ситуаций трудоустройства. Рассмотрим специфику оформления заявлений при различных обстоятельствах и категориях сотрудников 🔄:

1. Заявление на работу по совместительству

При трудоустройстве по совместительству в заявлении необходимо явно указать этот факт:

"Прошу принять меня на работу по совместительству на должность программиста в отдел разработки с 01.02.2025 года с неполным рабочим днем продолжительностью 4 часа."

Особенности:

Обязательно указывается факт совместительства

Рекомендуется отразить режим работы (неполный рабочий день, неделя)

Не указывается испытательный срок (по совместительству он обычно не устанавливается)

2. Заявление на срочный трудовой договор

При временном трудоустройстве формулировка должна содержать информацию о сроке работы:

"Прошу принять меня на должность менеджера по продажам в отдел розничных продаж на период с 01.03.2025 по 31.08.2025 года для выполнения сезонных работ."

Ключевые моменты:

Указывается конкретный период работы с датами начала и окончания

Отражается причина срочности (замещение отсутствующего работника, сезонные работы и т.д.)

При замещении указывается ФИО замещаемого сотрудника

3. Заявление на дистанционную работу

В условиях распространения удаленной работы важно правильно оформить такой формат трудоустройства:

"Прошу принять меня на дистанционную работу на должность веб-дизайнера в креативный отдел с 10.02.2025 года."

Особенности:

Четкое указание на дистанционный характер работы

В некоторых организациях может потребоваться указание домашнего адреса, где будет выполняться работа

Иногда отражается формат коммуникации (полностью дистанционно или гибридный режим)

4. Заявление несовершеннолетнего соискателя

При трудоустройстве несовершеннолетних требуется согласие родителей:

"Прошу принять меня на должность курьера с неполным рабочим днем (4 часа) с 01.06.2025 года на период летних каникул. Согласие родителей прилагается."

Дополнительно:

К заявлению прикладывается письменное согласие одного из родителей

Указывается сокращенный режим работы в соответствии с возрастом

Для лиц 14-15 лет необходимо также согласие органа опеки и попечительства

5. Заявление иностранного гражданина

Иностранным гражданам следует включить информацию о разрешительных документах:

"Прошу принять меня на должность инженера-конструктора в технический отдел с 05.03.2025 года. Разрешение на работу серия РН №12345678 от 15.01.2025 прилагаю."

Требования:

Указание реквизитов разрешения на работу или патента

Для иностранцев, работающих без разрешения (граждане ЕАЭС), — указание гражданства

Указание срока действия разрешительных документов (для срочного трудового договора)