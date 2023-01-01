Пример трудовой книжки: образец заполнения для кадровиков

Для кого эта статья:

Кадровики и HR-менеджеры

Учебные заведения, готовящие специалистов по кадровому делопроизводству

Работодатели и собственники бизнеса, интересующиеся соблюдением трудового законодательства Правильно заполненная трудовая книжка — фундамент кадрового делопроизводства, который может либо защитить работодателя при проверках, либо стать источником проблем и штрафов. По статистике, более 60% кадровиков допускают ошибки при оформлении трудовых книжек, часто из-за недостаточного понимания нюансов законодательства. Разберём правила заполнения на реальных примерах и шаблонах, актуальных в 2025 году, чтобы ваша документация всегда оставалась безупречной. ??

Пример трудовой книжки: основные правила заполнения

Трудовая книжка остаётся ключевым документом, подтверждающим трудовой стаж работника, несмотря на постепенный переход к электронному формату. Давайте рассмотрим базовые правила её заполнения, соответствующие актуальным требованиям 2025 года.

Основные принципы заполнения трудовых книжек:

Все записи вносятся аккуратно, разборчивым почерком, чернилами синего, фиолетового или черного цвета (предпочтительнее синий)

Сокращения допускаются только в строго установленных случаях (например, ИП для индивидуальных предпринимателей)

Каждая запись должна быть пронумерована

Формулировки должны точно соответствовать тексту приказов

Записи о взысканиях в трудовую книжку не вносятся

Правила заполнения различных разделов имеют свои особенности. Рассмотрим их более детально:

Раздел трудовой книжки Особенности заполнения Типичные ошибки Титульный лист Заполняется при первом трудоустройстве, содержит персональные данные работника Ошибки в написании ФИО, ненужные сокращения, отсутствие печати Сведения о работе Хронологические записи о приеме, переводе и увольнении Неточные формулировки, неверные ссылки на статьи ТК РФ Сведения о награждениях Информация о поощрениях работника Внесение записей о премиях, не являющихся награждениями

Елена Петрова, главный специалист по кадровому делопроизводству

Мой опыт работы с различными компаниями показывает, что большинство проблем возникает из-за несоблюдения базовых правил заполнения. Недавно консультировала фирму, получившую штраф в 50 000 рублей после проверки ГИТ. Причина? Массовые нарушения в оформлении трудовых книжек: от использования корректора для исправления ошибок до отсутствия ссылок на документы-основания. Мы провели полный аудит кадрового делопроизводства и разработали пошаговые инструкции для HR-отдела. Через три месяца при повторной проверке нарушений уже не было. Главный урок: детали имеют решающее значение, и экономия времени на "мелочах" может обернуться серьезными финансовыми потерями.

Особенности оформления титульного листа и сведений

Титульный лист трудовой книжки — первое, на что обращают внимание контролирующие органы. Его правильное заполнение критически важно, поскольку ошибки здесь могут повлечь проблемы с подтверждением стажа работника. ??

Пошаговая инструкция по заполнению титульного листа:

Фамилия, имя и отчество указываются полностью, без сокращений, в именительном падеже Дата рождения записывается арабскими цифрами (число и месяц — двузначными, год — четырехзначным) Образование указывается на основании документа об образовании (основное общее, среднее общее, среднее профессиональное, высшее — бакалавриат/специалитет/магистратура) Профессия или специальность вносится при наличии Дата заполнения — день оформления трудовой книжки Подпись владельца ставится после проверки правильности внесенных сведений Должность, подпись и расшифровка подписи ответственного лица Печать организации (при наличии)

При изменении персональных данных работника (например, фамилии при заключении брака) новые сведения вносятся на титульный лист:

Прежняя фамилия зачеркивается одной чертой

Новая фамилия записывается рядом

На внутренней стороне обложки делается ссылка на документ, послуживший основанием для изменения

При внесении сведений о работе необходимо учитывать следующие особенности:

Элемент записи Правило заполнения Номер записи Сквозная нумерация в течение всей трудовой деятельности Дата Число, месяц (двузначными числами), год (четырехзначным числом) Событие Точное соответствие тексту приказа Основание Вид документа, его дата и номер (например, "Приказ от 01.02.2025 № 15-к")

Образцы записей о приеме, переводе и увольнении

Корректные формулировки в разделе "Сведения о работе" имеют юридическую значимость и могут влиять на будущие пенсионные права работника. Рассмотрим конкретные примеры записей для различных кадровых ситуаций. ??

Запись о приеме на работу:

В графе 1: порядковый номер записи (например, "1")

В графе 2: дата приема (например, "15.01.2025")

В графе 3: "Принят в отдел кадров на должность специалиста по кадровому делопроизводству"

В графе 4: "Приказ от 15.01.2025 № 12-к"

Запись о переводе на другую должность:

В графе 1: следующий порядковый номер (например, "2")

В графе 2: дата перевода (например, "01.07.2025")

В графе 3: "Переведен на должность начальника отдела кадров"

В графе 4: "Приказ от 30.06.2025 № 45-к"

Запись об увольнении:

В графе 1: следующий порядковый номер (например, "3")

В графе 2: дата увольнения (например, "31.12.2025")

В графе 3: "Трудовой договор расторгнут по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации"

В графе 4: "Приказ от 17.12.2025 № 98-к"

Важные нюансы при оформлении различных типов записей:

При приеме на работу по совместительству указывается: "Принят на должность ... по совместительству" При изменении наименования организации вносится запись: "Организация такая-то переименована в организацию такую-то" с указанием соответствующего документа-основания При реорганизации указывается новое наименование организации и форма реорганизации При смене собственника запись об увольнении не вносится, если работник продолжает работу При временном переводе запись в трудовую книжку не вносится

Особенно внимательно следует относиться к записям об увольнении. Формулировки должны точно соответствовать положениям Трудового кодекса РФ, с указанием конкретных пунктов, частей и статей. Наиболее распространенные основания увольнения:

По собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)

По соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)

В связи с истечением срока трудового договора (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)

По инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ с указанием конкретного пункта)

По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 83 ТК РФ с указанием конкретного пункта)

Как внести сведения о награждениях в трудовую книжку

Раздел "Сведения о награждении" часто вызывает вопросы у кадровиков. Важно понимать, что не все поощрения подлежат внесению в трудовую книжку. Рассмотрим правила заполнения этого раздела и критерии отбора наград. ??

В трудовую книжку вносятся следующие виды поощрений:

Награждения государственными наградами, в том числе присвоение почетных званий

Награждения почетными грамотами, нагрудными знаками, значками, дипломами, производимые организациями

Награждения за успехи в работе и другие достижения

Награждения за особые трудовые заслуги

Не вносятся в трудовую книжку:

Премии, предусмотренные системой оплаты труда

Денежные выплаты в рамках регулярного поощрения

Объявление благодарности без документального оформления

Примеры корректных записей о награждениях:

В графе 1: порядковый номер записи (например, "1") В графе 2: дата награждения (например, "05.03.2025") В графе 3: "Награжден Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации за многолетний добросовестный труд" В графе 4: "Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.03.2025 № 325"

Андрей Соколов, руководитель кадровой службы

В моей практике был случай, когда новый сотрудник отдела кадров внёс в трудовые книжки всех сотрудников, получивших квартальные премии, соответствующие записи в раздел о награждениях. В результате в 37 трудовых книжках появились некорректные записи. Исправление этой массовой ошибки стало настоящим испытанием — пришлось оформлять дубликаты для некоторых сотрудников, так как количество исправлений превышало допустимый лимит. Этот случай стал поводом для разработки внутренней инструкции с чётким разграничением: какие поощрения вносятся в трудовую книжку, а какие нет. Теперь каждый приказ о награждении проходит через мой стол, и я лично контролирую правильность формулировок и необходимость внесения записи.

Типичные ошибки в трудовых книжках и их исправление

Даже опытные кадровики допускают ошибки при заполнении трудовых книжек. Знание типичных проблем и правильных способов их устранения поможет сохранить юридическую чистоту документа. ???

Наиболее распространенные ошибки при заполнении трудовых книжек:

Тип ошибки Описание Способ исправления Неточные формулировки Использование формулировок, не соответствующих тексту приказа или ТК РФ Зачеркнуть неверную запись, внести правильную, сделать ссылку на документ об исправлении Использование сокращений Недопустимые аббревиатуры в записях Зачеркнуть неверную запись, внести правильную без сокращений Использование корректора Применение корректирующей жидкости для исправлений Оформление дубликата трудовой книжки Отсутствие оснований Не указаны документы-основания для внесения записи Дополнить запись ссылкой на соответствующий документ Неверная нумерация Нарушение последовательности нумерации записей Зачеркнуть неверные номера, проставить правильные

Порядок исправления ошибок в трудовой книжке:

В разделе "Сведения о работе": в графе 3 пишется "Запись за номером ... недействительна". В следующей строке воспроизводится правильная запись В разделе "Сведения о награждении": применяется аналогичный порядок На титульном листе: неправильная запись зачеркивается одной чертой, и рядом вносится правильная запись

Важные правила при исправлении ошибок:

Зачеркивания должны производиться одной чертой так, чтобы можно было прочитать исправленный текст

Исправления заверяются подписью работодателя или уполномоченного лица и печатью организации (при наличии)

Использование корректирующих средств (штрих, корректор, замазка) категорически запрещено

При наличии большого количества исправлений рекомендуется оформить дубликат трудовой книжки

При обнаружении ошибки в трудовой книжке уволенного работника:

Работник должен обратиться к бывшему работодателю с заявлением об исправлении ошибки Работодатель обязан внести необходимые исправления и заверить их надлежащим образом В случае ликвидации организации работник может обратиться в архив или к правопреемнику

При оформлении дубликата трудовой книжки в связи с неправильными или неточными записями необходимо издать соответствующий приказ и внести все имеющиеся сведения на основании подтверждающих документов.