Пример трудовой книжки: образец заполнения для кадровиков
Для кого эта статья:
- Кадровики и HR-менеджеры
- Учебные заведения, готовящие специалистов по кадровому делопроизводству
Работодатели и собственники бизнеса, интересующиеся соблюдением трудового законодательства
Правильно заполненная трудовая книжка — фундамент кадрового делопроизводства, который может либо защитить работодателя при проверках, либо стать источником проблем и штрафов. По статистике, более 60% кадровиков допускают ошибки при оформлении трудовых книжек, часто из-за недостаточного понимания нюансов законодательства. Разберём правила заполнения на реальных примерах и шаблонах, актуальных в 2025 году, чтобы ваша документация всегда оставалась безупречной. ??
Пример трудовой книжки: основные правила заполнения
Трудовая книжка остаётся ключевым документом, подтверждающим трудовой стаж работника, несмотря на постепенный переход к электронному формату. Давайте рассмотрим базовые правила её заполнения, соответствующие актуальным требованиям 2025 года.
Основные принципы заполнения трудовых книжек:
- Все записи вносятся аккуратно, разборчивым почерком, чернилами синего, фиолетового или черного цвета (предпочтительнее синий)
- Сокращения допускаются только в строго установленных случаях (например, ИП для индивидуальных предпринимателей)
- Каждая запись должна быть пронумерована
- Формулировки должны точно соответствовать тексту приказов
- Записи о взысканиях в трудовую книжку не вносятся
Правила заполнения различных разделов имеют свои особенности. Рассмотрим их более детально:
|Раздел трудовой книжки
|Особенности заполнения
|Типичные ошибки
|Титульный лист
|Заполняется при первом трудоустройстве, содержит персональные данные работника
|Ошибки в написании ФИО, ненужные сокращения, отсутствие печати
|Сведения о работе
|Хронологические записи о приеме, переводе и увольнении
|Неточные формулировки, неверные ссылки на статьи ТК РФ
|Сведения о награждениях
|Информация о поощрениях работника
|Внесение записей о премиях, не являющихся награждениями
Елена Петрова, главный специалист по кадровому делопроизводству
Мой опыт работы с различными компаниями показывает, что большинство проблем возникает из-за несоблюдения базовых правил заполнения. Недавно консультировала фирму, получившую штраф в 50 000 рублей после проверки ГИТ. Причина? Массовые нарушения в оформлении трудовых книжек: от использования корректора для исправления ошибок до отсутствия ссылок на документы-основания. Мы провели полный аудит кадрового делопроизводства и разработали пошаговые инструкции для HR-отдела. Через три месяца при повторной проверке нарушений уже не было. Главный урок: детали имеют решающее значение, и экономия времени на "мелочах" может обернуться серьезными финансовыми потерями.
Особенности оформления титульного листа и сведений
Титульный лист трудовой книжки — первое, на что обращают внимание контролирующие органы. Его правильное заполнение критически важно, поскольку ошибки здесь могут повлечь проблемы с подтверждением стажа работника. ??
Пошаговая инструкция по заполнению титульного листа:
- Фамилия, имя и отчество указываются полностью, без сокращений, в именительном падеже
- Дата рождения записывается арабскими цифрами (число и месяц — двузначными, год — четырехзначным)
- Образование указывается на основании документа об образовании (основное общее, среднее общее, среднее профессиональное, высшее — бакалавриат/специалитет/магистратура)
- Профессия или специальность вносится при наличии
- Дата заполнения — день оформления трудовой книжки
- Подпись владельца ставится после проверки правильности внесенных сведений
- Должность, подпись и расшифровка подписи ответственного лица
- Печать организации (при наличии)
При изменении персональных данных работника (например, фамилии при заключении брака) новые сведения вносятся на титульный лист:
- Прежняя фамилия зачеркивается одной чертой
- Новая фамилия записывается рядом
- На внутренней стороне обложки делается ссылка на документ, послуживший основанием для изменения
При внесении сведений о работе необходимо учитывать следующие особенности:
|Элемент записи
|Правило заполнения
|Номер записи
|Сквозная нумерация в течение всей трудовой деятельности
|Дата
|Число, месяц (двузначными числами), год (четырехзначным числом)
|Событие
|Точное соответствие тексту приказа
|Основание
|Вид документа, его дата и номер (например, "Приказ от 01.02.2025 № 15-к")
Образцы записей о приеме, переводе и увольнении
Корректные формулировки в разделе "Сведения о работе" имеют юридическую значимость и могут влиять на будущие пенсионные права работника. Рассмотрим конкретные примеры записей для различных кадровых ситуаций. ??
Запись о приеме на работу:
- В графе 1: порядковый номер записи (например, "1")
- В графе 2: дата приема (например, "15.01.2025")
- В графе 3: "Принят в отдел кадров на должность специалиста по кадровому делопроизводству"
- В графе 4: "Приказ от 15.01.2025 № 12-к"
Запись о переводе на другую должность:
- В графе 1: следующий порядковый номер (например, "2")
- В графе 2: дата перевода (например, "01.07.2025")
- В графе 3: "Переведен на должность начальника отдела кадров"
- В графе 4: "Приказ от 30.06.2025 № 45-к"
Запись об увольнении:
- В графе 1: следующий порядковый номер (например, "3")
- В графе 2: дата увольнения (например, "31.12.2025")
- В графе 3: "Трудовой договор расторгнут по инициативе работника, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации"
- В графе 4: "Приказ от 17.12.2025 № 98-к"
Важные нюансы при оформлении различных типов записей:
- При приеме на работу по совместительству указывается: "Принят на должность ... по совместительству"
- При изменении наименования организации вносится запись: "Организация такая-то переименована в организацию такую-то" с указанием соответствующего документа-основания
- При реорганизации указывается новое наименование организации и форма реорганизации
- При смене собственника запись об увольнении не вносится, если работник продолжает работу
- При временном переводе запись в трудовую книжку не вносится
Особенно внимательно следует относиться к записям об увольнении. Формулировки должны точно соответствовать положениям Трудового кодекса РФ, с указанием конкретных пунктов, частей и статей. Наиболее распространенные основания увольнения:
- По собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)
- По соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)
- В связи с истечением срока трудового договора (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ)
- По инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ с указанием конкретного пункта)
- По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 83 ТК РФ с указанием конкретного пункта)
Как внести сведения о награждениях в трудовую книжку
Раздел "Сведения о награждении" часто вызывает вопросы у кадровиков. Важно понимать, что не все поощрения подлежат внесению в трудовую книжку. Рассмотрим правила заполнения этого раздела и критерии отбора наград. ??
В трудовую книжку вносятся следующие виды поощрений:
- Награждения государственными наградами, в том числе присвоение почетных званий
- Награждения почетными грамотами, нагрудными знаками, значками, дипломами, производимые организациями
- Награждения за успехи в работе и другие достижения
- Награждения за особые трудовые заслуги
Не вносятся в трудовую книжку:
- Премии, предусмотренные системой оплаты труда
- Денежные выплаты в рамках регулярного поощрения
- Объявление благодарности без документального оформления
Примеры корректных записей о награждениях:
- В графе 1: порядковый номер записи (например, "1")
- В графе 2: дата награждения (например, "05.03.2025")
- В графе 3: "Награжден Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации за многолетний добросовестный труд"
- В графе 4: "Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.03.2025 № 325"
Андрей Соколов, руководитель кадровой службы
В моей практике был случай, когда новый сотрудник отдела кадров внёс в трудовые книжки всех сотрудников, получивших квартальные премии, соответствующие записи в раздел о награждениях. В результате в 37 трудовых книжках появились некорректные записи. Исправление этой массовой ошибки стало настоящим испытанием — пришлось оформлять дубликаты для некоторых сотрудников, так как количество исправлений превышало допустимый лимит. Этот случай стал поводом для разработки внутренней инструкции с чётким разграничением: какие поощрения вносятся в трудовую книжку, а какие нет. Теперь каждый приказ о награждении проходит через мой стол, и я лично контролирую правильность формулировок и необходимость внесения записи.
Типичные ошибки в трудовых книжках и их исправление
Даже опытные кадровики допускают ошибки при заполнении трудовых книжек. Знание типичных проблем и правильных способов их устранения поможет сохранить юридическую чистоту документа. ???
Наиболее распространенные ошибки при заполнении трудовых книжек:
|Тип ошибки
|Описание
|Способ исправления
|Неточные формулировки
|Использование формулировок, не соответствующих тексту приказа или ТК РФ
|Зачеркнуть неверную запись, внести правильную, сделать ссылку на документ об исправлении
|Использование сокращений
|Недопустимые аббревиатуры в записях
|Зачеркнуть неверную запись, внести правильную без сокращений
|Использование корректора
|Применение корректирующей жидкости для исправлений
|Оформление дубликата трудовой книжки
|Отсутствие оснований
|Не указаны документы-основания для внесения записи
|Дополнить запись ссылкой на соответствующий документ
|Неверная нумерация
|Нарушение последовательности нумерации записей
|Зачеркнуть неверные номера, проставить правильные
Порядок исправления ошибок в трудовой книжке:
- В разделе "Сведения о работе": в графе 3 пишется "Запись за номером ... недействительна". В следующей строке воспроизводится правильная запись
- В разделе "Сведения о награждении": применяется аналогичный порядок
- На титульном листе: неправильная запись зачеркивается одной чертой, и рядом вносится правильная запись
Важные правила при исправлении ошибок:
- Зачеркивания должны производиться одной чертой так, чтобы можно было прочитать исправленный текст
- Исправления заверяются подписью работодателя или уполномоченного лица и печатью организации (при наличии)
- Использование корректирующих средств (штрих, корректор, замазка) категорически запрещено
- При наличии большого количества исправлений рекомендуется оформить дубликат трудовой книжки
При обнаружении ошибки в трудовой книжке уволенного работника:
- Работник должен обратиться к бывшему работодателю с заявлением об исправлении ошибки
- Работодатель обязан внести необходимые исправления и заверить их надлежащим образом
- В случае ликвидации организации работник может обратиться в архив или к правопреемнику
При оформлении дубликата трудовой книжки в связи с неправильными или неточными записями необходимо издать соответствующий приказ и внести все имеющиеся сведения на основании подтверждающих документов.
Грамотное ведение трудовых книжек — не просто формальность, а важный элемент юридической защиты как работника, так и работодателя. Стоит помнить, что даже мелкие неточности могут иметь серьезные последствия при подтверждении стажа или в случае трудовых споров. Придерживаясь описанных правил и примеров, вы обеспечите безупречное состояние кадровой документации и избежите проблем при проверках контролирующих органов. Регулярное обновление знаний о правилах оформления трудовых книжек — обязательная часть профессионального развития каждого HR-специалиста.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву