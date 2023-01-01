Прием на работу в РБ: правила, документы и порядок оформления

#Трудовое право  
Для кого эта статья:

  • Работодатели и HR-менеджеры в Республике Беларусь
  • Специалисты в области трудового права и юриспруденции

  • Люди, заинтересованные в трудоустройстве или изучении правил трудовых отношений в РБ

    Трудоустройство в Республике Беларусь — процесс, требующий знания правовых тонкостей и соблюдения установленных процедур. Нарушение трудового законодательства при оформлении работников может повлечь серьезные последствия для бизнеса — от административных штрафов до судебных исков. Каждый год контролирующие органы выявляют тысячи нарушений в сфере трудовых отношений, большинство из которых связаны с неправильным оформлением сотрудников при приеме на работу. Детальное знание правил трудоустройства не только минимизирует риски для работодателя, но и гарантирует защиту прав работника. 📝

Порядок приема на работу в РБ: законодательная база

Трудовые отношения в Республике Беларусь регулируются прежде всего Трудовым кодексом (ТК РБ), который является основным нормативным актом в данной сфере. Глава 2 ТК РБ детально регламентирует процедуру заключения трудового договора и приема на работу. Дополнительно применяются положения Декрета Президента №5 "Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций" и Декрета №29 "О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений".

Процесс приема на работу в Беларуси включает следующие обязательные этапы:

  1. Предварительное собеседование и отбор кандидатов (проводится по усмотрению работодателя)
  2. Сбор и проверка необходимых документов
  3. Заключение трудового договора (контракта)
  4. Издание приказа о приеме на работу
  5. Ознакомление работника с внутренними документами организации
  6. Внесение записи в трудовую книжку

Законодательство РБ предусматривает особенности оформления отдельных категорий работников, включая несовершеннолетних, инвалидов, руководителей организаций, совместителей, сезонных работников и иностранных граждан. Для последних требуется дополнительно оформить специальное разрешение на трудоустройство, за исключением граждан России, которые имеют право работать в Беларуси на тех же условиях, что и белорусские граждане.

Виктор Андреевич, начальник юридического отдела

В моей практике был показательный случай с IT-компанией, приглашавшей специалистов из Украины и Казахстана. Руководство упустило необходимость оформления специального разрешения на работу для украинских специалистов, полагая, что достаточно заключить с ними стандартный трудовой договор, как с белорусами или россиянами. Проверка Департамента по гражданству и миграции выявила нарушение, в результате компания получила штраф, а процесс найма затянулся на 2 месяца. С тех пор мы разработали полный алгоритм действий для HR-отдела в зависимости от гражданства потенциального сотрудника. Ключевой вывод: различия в регулировании трудоустройства граждан разных стран СНГ требуют детального изучения перед оформлением.

Существенными изменениями в законодательстве в 2024-2025 годах стали новые требования к электронному документообороту в сфере трудовых отношений. Согласно постановлениям Министерства труда и социальной защиты РБ, работодатели получили право вести кадровую документацию в электронном виде при наличии электронной цифровой подписи. 🖥️

Нормативный акт Регулируемые аспекты трудоустройства
Трудовой кодекс РБ Основные права и обязанности сторон, порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора
Декрет Президента РБ №5 Дисциплинарная ответственность, дополнительные основания увольнения
Декрет Президента РБ №29 Регулирование контрактной формы трудовых отношений
Закон "О занятости населения" Государственные гарантии в области содействия занятости
Декрет №8 "О развитии цифровой экономики" Особенности трудовых отношений для работников IT-сферы
Перечень документов для оформления трудоустройства

При приеме на работу в Республике Беларусь работник обязан предоставить набор документов, регламентированный статьей 26 Трудового кодекса РБ. Некоторые документы являются обязательными для всех категорий работников, другие требуются в зависимости от характера работы или категории сотрудника.

Обязательные документы для всех категорий работников:

  • Документ, удостоверяющий личность (паспорт или вид на жительство)
  • Трудовая книжка (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства)
  • Документ об образовании или профессиональной подготовке
  • Страховое свидетельство государственного социального страхования
  • Медицинское заключение о состоянии здоровья (для работников отдельных профессий)
  • Документы воинского учета (для военнообязанных)

Для отдельных категорий работников работодатель вправе потребовать дополнительные документы:

Категория работников Дополнительные документы
Несовершеннолетние Письменное согласие одного из родителей (для лиц до 16 лет)
Иностранные граждане Специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью в РБ
Работники образования Справка о наличии/отсутствии судимости
Руководители организаций Декларация о доходах и имуществе
Работники транспорта Водительское удостоверение соответствующей категории

Важно отметить, что согласно изменениям в законодательстве, вступившим в силу с января 2024 года, работодатель не имеет права требовать документы, не предусмотренные законодательством. За истребование излишних документов предусмотрена административная ответственность. ⚖️

Медицинский осмотр при трудоустройстве обязателен для работников определенных сфер деятельности:

  • Пищевая промышленность и общественное питание
  • Образование и воспитание детей
  • Медицинское обслуживание
  • Работа с вредными и опасными условиями труда
  • Транспортные услуги

Для иностранных работников процедура оформления имеет свои особенности. Необходимо учесть, что для граждан стран ЕАЭС (Россия, Казахстан, Армения, Кыргызстан) действует упрощенный порядок трудоустройства — они могут работать без специального разрешения на тех же условиях, что и граждане Беларуси.

Оформление трудового договора: юридические аспекты

В Республике Беларусь трудовые отношения могут оформляться через два основных типа документов: трудовой договор или контракт (срочный трудовой договор особого вида). Ключевая разница между ними заключается в сроке действия и некоторых специфических условиях.

Трудовой договор может заключаться:

  • На неопределенный срок (бессрочный)
  • На определенный срок (срочный) — не более 5 лет
  • На время выполнения определенной работы
  • На время выполнения обязанностей временно отсутствующего работника
  • На время выполнения сезонных работ

Контракт как особая форма срочного трудового договора заключается на срок от 1 до 5 лет. С 2021 года действуют поправки в законодательстве, согласно которым с работниками, добросовестно выполняющими свои обязанности, контракт может продлеваться по истечении максимального срока.

В соответствии со статьей 19 Трудового кодекса РБ, трудовой договор (контракт) должен содержать следующие обязательные сведения и условия:

  1. Данные о работнике и нанимателе
  2. Место работы с указанием структурного подразделения
  3. Трудовая функция (должность, специальность, профессия, квалификация)
  4. Права и обязанности работника и нанимателя
  5. Срок трудового договора (для срочных договоров и контрактов)
  6. Режим труда и отдыха
  7. Условия оплаты труда

В последние годы белорусское законодательство эволюционировало в сторону усиления защиты прав работников. Так, с 2023 года введены новые требования к содержанию трудовых договоров, включая обязательное указание условий о дистанционной работе (при её наличии) и более детальную регламентацию оплаты труда. 💰

Типичные ошибки при оформлении трудовых договоров включают:

  • Отсутствие обязательных условий
  • Включение положений, ухудшающих положение работника по сравнению с законодательством
  • Неправильное определение трудовой функции
  • Отсутствие конкретных сроков в срочных договорах
  • Неуказание причин срочного характера трудовых отношений

После подписания трудового договора работодатель обязан издать приказ (распоряжение) о приеме на работу, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись. Приказ должен соответствовать условиям трудового договора, а любые расхождения будут трактоваться в пользу работника.

Елена Ивановна, HR-директор

Наша компания расширялась и открывала офис в Минске. Мы перенесли стандартные шаблоны трудовых договоров из российской практики, не учитывая особенности белорусского законодательства. В результате все договоры пришлось переделывать буквально за день до выхода сотрудников на работу, когда наш юрист указал на отсутствие обязательных пунктов об условиях повышения квалификации и дополнительных мерах стимулирования, предусмотренных для контрактной формы найма в Беларуси. Это привело к авралу и дополнительным расходам. Теперь для каждой страны присутствия у нас отдельные проверенные юристами шаблоны документов, учитывающие все национальные особенности законодательства.

Испытательный срок при приеме на работу в Беларуси

Испытательный срок в Республике Беларусь является важным инструментом проверки соответствия работника поручаемой работе. Согласно статье 28 Трудового кодекса РБ, условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе о приеме на работу. Отсутствие такого условия в договоре означает, что работник принят без испытательного срока.

Предельная продолжительность испытательного срока составляет:

  • Для рядовых работников — до 3 месяцев
  • Для руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов — до 6 месяцев

Важно отметить, что законодательство Беларуси запрещает устанавливать испытательный срок для определенных категорий работников:

  • Лиц, не достигших 18 лет
  • Молодых специалистов, окончивших учебные заведения и направленных на работу по распределению
  • Лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого нанимателя по согласованию между руководителями
  • Временных и сезонных работников
  • При заключении контракта на срок от 1 до 5 лет (в отличие от трудового договора на неопределенный срок)
  • При переводе работника на другую работу у того же нанимателя
  • Беременных женщин

В течение испытательного срока любая из сторон имеет право прервать трудовые отношения с соблюдением определенной процедуры. Для нанимателя обязательным условием является наличие обоснования несоответствия работника поручаемой работе. Предупреждение о расторжении трудового договора должно быть письменным, с уведомлением не менее чем за 3 дня до увольнения. 📋

Наниматель обязан обосновать причину увольнения, указав конкретные факты, свидетельствующие о несоответствии работника поручаемой работе. Расплывчатые формулировки могут стать основанием для восстановления работника через суд.

Работник также имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию в период испытательного срока, предупредив нанимателя письменно за 3 дня. В этом случае работнику не требуется указывать причины своего решения.

Элемент испытательного срока Трудовой договор на неопределенный срок Контракт (1-5 лет)
Возможность установления Да Нет
Максимальная продолжительность (рядовые работники) 3 месяца Не применимо
Максимальная продолжительность (руководители) 6 месяцев Не применимо
Срок предупреждения при увольнении 3 дня 1 месяц
Необходимость обоснования увольнения Требуется Требуется

Для правильного оформления результатов испытательного срока работодателю рекомендуется:

  1. Разработать программу испытания с конкретными задачами и критериями оценки
  2. Назначить наставника или ответственного за адаптацию нового сотрудника
  3. Проводить периодическую оценку работы испытуемого
  4. Документировать все факты, свидетельствующие о несоответствии (при их наличии)
  5. Своевременно оформить положительное или отрицательное заключение по итогам испытательного срока

Права и обязанности сторон при трудоустройстве в РБ

Трудовые отношения в Республике Беларусь основаны на принципе баланса интересов работника и нанимателя. Их права и обязанности четко регламентированы Трудовым кодексом РБ и должны быть отражены в трудовом договоре.

Основные права работника при трудоустройстве:

  • Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке, установленном законодательством
  • Предоставление работы согласно трудовому договору
  • Безопасные и здоровые условия труда
  • Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы
  • Защиту своих трудовых прав, включая судебную защиту
  • Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
  • Возмещение вреда, причиненного здоровью или имуществу в связи с исполнением трудовых обязанностей

Основные обязанности работника включают:

  • Добросовестное исполнение трудовых обязанностей
  • Соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка
  • Бережное отношение к имуществу нанимателя
  • Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности
  • Информирование нанимателя о причинах отсутствия на рабочем месте
  • Соблюдение конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну

Наниматель при трудоустройстве обязан:

  • Ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда
  • Ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка
  • Провести инструктаж по технике безопасности и охране труда
  • Оформить трудовой договор в письменной форме
  • Издать приказ (распоряжение) о приеме на работу
  • Внести запись о приеме на работу в трудовую книжку
  • Обеспечить необходимые условия труда

При трудоустройстве наниматель должен учитывать положения о запрете дискриминации в сфере труда. Согласно статье 14 ТК РБ, запрещается отказывать в трудоустройстве по дискриминационным признакам, не связанным с деловыми качествами и профессиональными навыками соискателя. В случае отказа в приеме на работу наниматель обязан по требованию соискателя сообщить причину отказа в письменной форме. ✉️

Защита прав работника при трудоустройстве осуществляется через:

  • Комиссию по трудовым спорам
  • Профсоюзные организации
  • Органы Департамента государственной инспекции труда
  • Судебные органы

Необходимо подчеркнуть, что нарушение законодательства при приеме на работу может иметь серьезные последствия для нанимателя в виде административной ответственности (штрафы до 50 базовых величин) и гражданско-правовой ответственности (возмещение ущерба и моральный вред).

Правильное трудоустройство — фундамент стабильных и взаимовыгодных отношений между работником и нанимателем. Соблюдение всех процедур оформления, от сбора необходимых документов до заключения юридически грамотного трудового договора, не только минимизирует риски судебных споров, но и создает атмосферу доверия в коллективе. В условиях постоянно меняющегося законодательства компаниям необходимо регулярно актуализировать свои знания в области трудового права и при необходимости обращаться за консультацией к профильным специалистам. Защита интересов бизнеса всегда начинается с уважения к правам сотрудников и строгого соблюдения требований закона.

Наталия Романова

юрист по трудовому праву

