Прием на работу в РБ: правила, документы и порядок оформления

Для кого эта статья:

Работодатели и HR-менеджеры в Республике Беларусь

Специалисты в области трудового права и юриспруденции

Люди, заинтересованные в трудоустройстве или изучении правил трудовых отношений в РБ Трудоустройство в Республике Беларусь — процесс, требующий знания правовых тонкостей и соблюдения установленных процедур. Нарушение трудового законодательства при оформлении работников может повлечь серьезные последствия для бизнеса — от административных штрафов до судебных исков. Каждый год контролирующие органы выявляют тысячи нарушений в сфере трудовых отношений, большинство из которых связаны с неправильным оформлением сотрудников при приеме на работу. Детальное знание правил трудоустройства не только минимизирует риски для работодателя, но и гарантирует защиту прав работника. 📝

Порядок приема на работу в РБ: законодательная база

Трудовые отношения в Республике Беларусь регулируются прежде всего Трудовым кодексом (ТК РБ), который является основным нормативным актом в данной сфере. Глава 2 ТК РБ детально регламентирует процедуру заключения трудового договора и приема на работу. Дополнительно применяются положения Декрета Президента №5 "Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций" и Декрета №29 "О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений".

Процесс приема на работу в Беларуси включает следующие обязательные этапы:

Предварительное собеседование и отбор кандидатов (проводится по усмотрению работодателя) Сбор и проверка необходимых документов Заключение трудового договора (контракта) Издание приказа о приеме на работу Ознакомление работника с внутренними документами организации Внесение записи в трудовую книжку

Законодательство РБ предусматривает особенности оформления отдельных категорий работников, включая несовершеннолетних, инвалидов, руководителей организаций, совместителей, сезонных работников и иностранных граждан. Для последних требуется дополнительно оформить специальное разрешение на трудоустройство, за исключением граждан России, которые имеют право работать в Беларуси на тех же условиях, что и белорусские граждане.

Виктор Андреевич, начальник юридического отдела В моей практике был показательный случай с IT-компанией, приглашавшей специалистов из Украины и Казахстана. Руководство упустило необходимость оформления специального разрешения на работу для украинских специалистов, полагая, что достаточно заключить с ними стандартный трудовой договор, как с белорусами или россиянами. Проверка Департамента по гражданству и миграции выявила нарушение, в результате компания получила штраф, а процесс найма затянулся на 2 месяца. С тех пор мы разработали полный алгоритм действий для HR-отдела в зависимости от гражданства потенциального сотрудника. Ключевой вывод: различия в регулировании трудоустройства граждан разных стран СНГ требуют детального изучения перед оформлением.

Существенными изменениями в законодательстве в 2024-2025 годах стали новые требования к электронному документообороту в сфере трудовых отношений. Согласно постановлениям Министерства труда и социальной защиты РБ, работодатели получили право вести кадровую документацию в электронном виде при наличии электронной цифровой подписи. 🖥️

Нормативный акт Регулируемые аспекты трудоустройства Трудовой кодекс РБ Основные права и обязанности сторон, порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора Декрет Президента РБ №5 Дисциплинарная ответственность, дополнительные основания увольнения Декрет Президента РБ №29 Регулирование контрактной формы трудовых отношений Закон "О занятости населения" Государственные гарантии в области содействия занятости Декрет №8 "О развитии цифровой экономики" Особенности трудовых отношений для работников IT-сферы

Перечень документов для оформления трудоустройства

При приеме на работу в Республике Беларусь работник обязан предоставить набор документов, регламентированный статьей 26 Трудового кодекса РБ. Некоторые документы являются обязательными для всех категорий работников, другие требуются в зависимости от характера работы или категории сотрудника.

Обязательные документы для всех категорий работников:

Документ, удостоверяющий личность (паспорт или вид на жительство)

Трудовая книжка (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства)

Документ об образовании или профессиональной подготовке

Страховое свидетельство государственного социального страхования

Медицинское заключение о состоянии здоровья (для работников отдельных профессий)

Документы воинского учета (для военнообязанных)

Для отдельных категорий работников работодатель вправе потребовать дополнительные документы:

Категория работников Дополнительные документы Несовершеннолетние Письменное согласие одного из родителей (для лиц до 16 лет) Иностранные граждане Специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью в РБ Работники образования Справка о наличии/отсутствии судимости Руководители организаций Декларация о доходах и имуществе Работники транспорта Водительское удостоверение соответствующей категории

Важно отметить, что согласно изменениям в законодательстве, вступившим в силу с января 2024 года, работодатель не имеет права требовать документы, не предусмотренные законодательством. За истребование излишних документов предусмотрена административная ответственность. ⚖️

Медицинский осмотр при трудоустройстве обязателен для работников определенных сфер деятельности:

Пищевая промышленность и общественное питание

Образование и воспитание детей

Медицинское обслуживание

Работа с вредными и опасными условиями труда

Транспортные услуги

Для иностранных работников процедура оформления имеет свои особенности. Необходимо учесть, что для граждан стран ЕАЭС (Россия, Казахстан, Армения, Кыргызстан) действует упрощенный порядок трудоустройства — они могут работать без специального разрешения на тех же условиях, что и граждане Беларуси.

Оформление трудового договора: юридические аспекты

В Республике Беларусь трудовые отношения могут оформляться через два основных типа документов: трудовой договор или контракт (срочный трудовой договор особого вида). Ключевая разница между ними заключается в сроке действия и некоторых специфических условиях.

Трудовой договор может заключаться:

На неопределенный срок (бессрочный)

На определенный срок (срочный) — не более 5 лет

На время выполнения определенной работы

На время выполнения обязанностей временно отсутствующего работника

На время выполнения сезонных работ

Контракт как особая форма срочного трудового договора заключается на срок от 1 до 5 лет. С 2021 года действуют поправки в законодательстве, согласно которым с работниками, добросовестно выполняющими свои обязанности, контракт может продлеваться по истечении максимального срока.

В соответствии со статьей 19 Трудового кодекса РБ, трудовой договор (контракт) должен содержать следующие обязательные сведения и условия:

Данные о работнике и нанимателе Место работы с указанием структурного подразделения Трудовая функция (должность, специальность, профессия, квалификация) Права и обязанности работника и нанимателя Срок трудового договора (для срочных договоров и контрактов) Режим труда и отдыха Условия оплаты труда

В последние годы белорусское законодательство эволюционировало в сторону усиления защиты прав работников. Так, с 2023 года введены новые требования к содержанию трудовых договоров, включая обязательное указание условий о дистанционной работе (при её наличии) и более детальную регламентацию оплаты труда. 💰

Типичные ошибки при оформлении трудовых договоров включают:

Отсутствие обязательных условий

Включение положений, ухудшающих положение работника по сравнению с законодательством

Неправильное определение трудовой функции

Отсутствие конкретных сроков в срочных договорах

Неуказание причин срочного характера трудовых отношений

После подписания трудового договора работодатель обязан издать приказ (распоряжение) о приеме на работу, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись. Приказ должен соответствовать условиям трудового договора, а любые расхождения будут трактоваться в пользу работника.

Елена Ивановна, HR-директор Наша компания расширялась и открывала офис в Минске. Мы перенесли стандартные шаблоны трудовых договоров из российской практики, не учитывая особенности белорусского законодательства. В результате все договоры пришлось переделывать буквально за день до выхода сотрудников на работу, когда наш юрист указал на отсутствие обязательных пунктов об условиях повышения квалификации и дополнительных мерах стимулирования, предусмотренных для контрактной формы найма в Беларуси. Это привело к авралу и дополнительным расходам. Теперь для каждой страны присутствия у нас отдельные проверенные юристами шаблоны документов, учитывающие все национальные особенности законодательства.

Испытательный срок при приеме на работу в Беларуси

Испытательный срок в Республике Беларусь является важным инструментом проверки соответствия работника поручаемой работе. Согласно статье 28 Трудового кодекса РБ, условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе о приеме на работу. Отсутствие такого условия в договоре означает, что работник принят без испытательного срока.

Предельная продолжительность испытательного срока составляет:

Для рядовых работников — до 3 месяцев

Для руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов — до 6 месяцев

Важно отметить, что законодательство Беларуси запрещает устанавливать испытательный срок для определенных категорий работников:

Лиц, не достигших 18 лет

Молодых специалистов, окончивших учебные заведения и направленных на работу по распределению

Лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого нанимателя по согласованию между руководителями

Временных и сезонных работников

При заключении контракта на срок от 1 до 5 лет (в отличие от трудового договора на неопределенный срок)

При переводе работника на другую работу у того же нанимателя

Беременных женщин

В течение испытательного срока любая из сторон имеет право прервать трудовые отношения с соблюдением определенной процедуры. Для нанимателя обязательным условием является наличие обоснования несоответствия работника поручаемой работе. Предупреждение о расторжении трудового договора должно быть письменным, с уведомлением не менее чем за 3 дня до увольнения. 📋

Наниматель обязан обосновать причину увольнения, указав конкретные факты, свидетельствующие о несоответствии работника поручаемой работе. Расплывчатые формулировки могут стать основанием для восстановления работника через суд.

Работник также имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию в период испытательного срока, предупредив нанимателя письменно за 3 дня. В этом случае работнику не требуется указывать причины своего решения.

Элемент испытательного срока Трудовой договор на неопределенный срок Контракт (1-5 лет) Возможность установления Да Нет Максимальная продолжительность (рядовые работники) 3 месяца Не применимо Максимальная продолжительность (руководители) 6 месяцев Не применимо Срок предупреждения при увольнении 3 дня 1 месяц Необходимость обоснования увольнения Требуется Требуется

Для правильного оформления результатов испытательного срока работодателю рекомендуется:

Разработать программу испытания с конкретными задачами и критериями оценки Назначить наставника или ответственного за адаптацию нового сотрудника Проводить периодическую оценку работы испытуемого Документировать все факты, свидетельствующие о несоответствии (при их наличии) Своевременно оформить положительное или отрицательное заключение по итогам испытательного срока

Права и обязанности сторон при трудоустройстве в РБ

Трудовые отношения в Республике Беларусь основаны на принципе баланса интересов работника и нанимателя. Их права и обязанности четко регламентированы Трудовым кодексом РБ и должны быть отражены в трудовом договоре.

Основные права работника при трудоустройстве:

Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке, установленном законодательством

Предоставление работы согласно трудовому договору

Безопасные и здоровые условия труда

Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы

Защиту своих трудовых прав, включая судебную защиту

Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации

Возмещение вреда, причиненного здоровью или имуществу в связи с исполнением трудовых обязанностей

Основные обязанности работника включают:

Добросовестное исполнение трудовых обязанностей

Соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка

Бережное отношение к имуществу нанимателя

Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности

Информирование нанимателя о причинах отсутствия на рабочем месте

Соблюдение конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну

Наниматель при трудоустройстве обязан:

Ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда

Ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка

Провести инструктаж по технике безопасности и охране труда

Оформить трудовой договор в письменной форме

Издать приказ (распоряжение) о приеме на работу

Внести запись о приеме на работу в трудовую книжку

Обеспечить необходимые условия труда

При трудоустройстве наниматель должен учитывать положения о запрете дискриминации в сфере труда. Согласно статье 14 ТК РБ, запрещается отказывать в трудоустройстве по дискриминационным признакам, не связанным с деловыми качествами и профессиональными навыками соискателя. В случае отказа в приеме на работу наниматель обязан по требованию соискателя сообщить причину отказа в письменной форме. ✉️

Защита прав работника при трудоустройстве осуществляется через:

Комиссию по трудовым спорам

Профсоюзные организации

Органы Департамента государственной инспекции труда

Судебные органы

Необходимо подчеркнуть, что нарушение законодательства при приеме на работу может иметь серьезные последствия для нанимателя в виде административной ответственности (штрафы до 50 базовых величин) и гражданско-правовой ответственности (возмещение ущерба и моральный вред).