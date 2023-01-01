Прием на работу в 16 лет: правила и нормы по Трудовому кодексу

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Подростки, планирующие устроиться на первую работу в 16 лет

Работодатели и представители HR, нанимающие несовершеннолетних

Родители несовершеннолетних, интересующиеся правами и условиями труда своих детей Первая работа в 16 лет — это не только возможность заработать карманные деньги, но и серьезный шаг в самостоятельную жизнь. Однако трудоустройство подростков регулируется особыми правилами, защищающими их права и здоровье. Работодатели часто опасаются нанимать несовершеннолетних из-за незнания юридических тонкостей, а сами подростки не всегда понимают, на какие условия труда они могут рассчитывать. Разберемся детально, какие правила установлены Трудовым кодексом для 16-летних работников в 2025 году и как организовать процесс найма без нарушения закона. ?????

Прием на работу в 16 лет: основные правила ТК РФ

Трудовой кодекс РФ устанавливает, что по общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 лет (статья 63 ТК РФ). Это значит, что шестнадцатилетний подросток может официально трудоустроиться практически на тех же условиях, что и взрослый работник, но с некоторыми ограничениями. ??

Основные положения трудового законодательства, регулирующие работу несовершеннолетних:

Подросток 16 лет имеет право заключать трудовой договор самостоятельно, без согласия родителей или опекунов

Работодатель обязан создать облегченные условия труда для несовершеннолетнего работника

Запрещено привлекать подростков к работам с вредными и опасными условиями труда

Обязательно прохождение предварительного медицинского осмотра при трудоустройстве

Испытательный срок для несовершеннолетних не устанавливается

Важно понимать, что трудоустройство 16-летнего подростка — это полноценные трудовые отношения, регулируемые Трудовым кодексом. Работодатель обязан оформить трудовую книжку, если это первое место работы, и вести учет стажа сотрудника.

Анна Соколова, HR-директор В прошлом году к нам в кофейню пришел устраиваться Максим, ученик 10 класса, ему только исполнилось 16. Родители были против его работы, опасаясь, что это повлияет на учебу. Я объяснила Максиму, что по закону он уже имеет право самостоятельно заключать трудовой договор без согласия родителей. Мы составили гибкий график — 20 часов в неделю, преимущественно в выходные дни. Предложили должность помощника бариста с возможностью обучения. Через два месяца родители убедились, что работа не мешает учебе, а даже наоборот — Максим стал более организованным, научился ценить время и деньги. Сейчас он уже полноценный бариста и готовится поступать на факультет пищевых технологий.

Существуют особые случаи, когда трудоустройство возможно и до 16 лет:

Возраст Условия трудоустройства Требования 15 лет Получение общего образования или его отсутствие при оставлении учебы Легкий труд, не причиняющий вреда здоровью 14 лет С согласия одного из родителей и органа опеки Только в свободное от учебы время До 14 лет Только в организациях кинематографии, театрах, цирках С согласия родителей и органа опеки

Для 16-летних работников предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 35 часов в неделю. Если подросток совмещает работу с учебой, рабочее время сокращается еще больше — до 17,5 часов в неделю.

Документы для трудоустройства несовершеннолетних

При приеме на работу 16-летнего подростка работодателю необходимо запросить больше документов, чем при трудоустройстве совершеннолетнего сотрудника. Это связано с особыми требованиями по защите прав и здоровья несовершеннолетних. ??

Перечень обязательных документов для трудоустройства в 16 лет:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

СНИЛС

Медицинская справка о прохождении предварительного медосмотра (форма 086/у)

Справка об обучении (если подросток учится) для правильного составления графика работы

Заявление о приеме на работу

Трудовая книжка (оформляется работодателем, если это первое место работы)

ИНН (при наличии)

В отличие от взрослых работников, 16-летним не требуется предоставлять документы воинского учета. Военнообязанными юноши становятся только с 17 лет. Также для несовершеннолетних документ об образовании не является обязательным.

Медицинский осмотр — обязательное условие для трудоустройства подростка. Согласно статье 266 ТК РФ, лица до 18 лет принимаются на работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем должны проходить его ежегодно до достижения совершеннолетия. Медосмотр проводится за счет средств работодателя. ??

Процедура оформления несовершеннолетнего работника включает следующие шаги:

Проверка предоставленных подростком документов Составление трудового договора с учетом особенностей для несовершеннолетних Ознакомление работника с локальными нормативными актами под подпись Издание приказа о приеме на работу Проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности Оформление личной карточки работника (форма Т-2) Внесение записи в трудовую книжку (если это первое место работы)

При составлении трудового договора с несовершеннолетним работником необходимо четко указать характер работы, режим труда и отдыха, условия оплаты труда. Все эти условия должны соответствовать требованиям законодательства о труде несовершеннолетних.

Особые условия труда для работников 16 лет

Трудовое законодательство устанавливает особые условия труда для несовершеннолетних работников, направленные на защиту их здоровья и обеспечение возможности продолжать образование. Эти условия обязательны для всех работодателей, независимо от формы собственности. ??

Основные особенности условий труда для 16-летних работников:

Условие труда Для работников 16 лет Для сравнения: взрослые работники Продолжительность рабочей недели Не более 35 часов 40 часов Продолжительность рабочего дня Не более 7 часов 8 часов При совмещении с учебой (рабочая неделя) Не более 17,5 часов Не применимо Отпуск 31 календарный день 28 календарных дней Предоставление отпуска В удобное время По графику отпусков

Несовершеннолетних работников запрещено привлекать к работе в ночное время (с 22:00 до 6:00), сверхурочным работам, работам в выходные и праздничные дни. Это правило распространяется даже на те ситуации, когда взрослых работников можно привлечь к такой работе с их согласия.

Важно отметить, что ежегодный оплачиваемый отпуск для работников до 18 лет составляет 31 календарный день, что на 3 дня больше, чем у совершеннолетних сотрудников. При этом несовершеннолетние имеют право использовать отпуск в удобное для них время, а работодатель не может отказать в предоставлении отпуска или заменить его денежной компенсацией. ???

Особенности режима рабочего времени:

Для учащихся в возрасте 16-18 лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, продолжительность рабочего времени не может превышать 17,5 часов в неделю

Работа должна выполняться только в дневное время

Продолжительность ежедневного отдыха должна быть не менее 12 часов

Работодатель обязан вести точный учет рабочего времени несовершеннолетнего

Испытательный срок для работников младше 18 лет не устанавливается. Это значит, что подросток сразу принимается на постоянную работу, и работодатель не может уволить его по причине неудовлетворительного прохождения испытания.

Михаил Ковалев, юрист по трудовому праву Ко мне обратилась Ирина, мама 16-летней Алисы. Дочь устроилась продавцом-консультантом в магазин одежды, но через месяц вернулась с работы в слезах — менеджер составил график, по которому девочка должна была работать до 23:00. Когда Алиса сказала, что по закону несовершеннолетним нельзя работать после 22:00, руководитель ответил: "Не хочешь — не работай". Мы составили официальное обращение к директору магазина с указанием на нарушение статьи 96 ТК РФ. Оказалось, что менеджер действовал самовольно, не зная особенностей трудового законодательства. Директор извинился перед Алисой, скорректировал график и провел обучение для всех руководителей о правилах работы с несовершеннолетними сотрудниками. Алиса продолжила работу в комфортных и законных условиях.

Ограничения при приеме подростков на работу

Несмотря на то, что с 16 лет подросток имеет право на трудоустройство, существует ряд ограничений, касающихся видов работ и условий труда. Эти ограничения направлены на защиту здоровья, нравственного развития и образовательных возможностей несовершеннолетних. ?

Запрещенные виды работ для несовершеннолетних:

Работы с вредными и опасными условиями труда (статья 265 ТК РФ)

Подземные работы

Работы, связанные с переноской и передвижением тяжестей сверх установленных норм

Работы, выполнение которых может причинить вред здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, ночные клубы, производство алкогольной и табачной продукции, наркотических средств)

Работа вахтовым методом

Работа по совместительству

Полный перечень работ, на которых запрещается использование труда лиц моложе 18 лет, утвержден Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 № 163. В этот список входит более 2000 видов работ, профессий и должностей.

Существуют также ограничения по подъему и перемещению тяжестей:

Категория работников Предельно допустимый вес при подъеме и перемещении тяжестей Юноши 16-17 лет (постоянно в течение рабочей смены) Не более 4 кг Девушки 16-17 лет (постоянно в течение рабочей смены) Не более 3 кг Юноши 16-17 лет (периодически в течение рабочей смены) Не более 12 кг Девушки 16-17 лет (периодически в течение рабочей смены) Не более 4 кг

Важно учитывать, что несовершеннолетних нельзя направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни (за исключением творческих работников СМИ, организаций кинематографии, театров, цирков и др.).

Приоритетные сферы для трудоустройства 16-летних:

Курьерская доставка (кроме доставки алкоголя и табачных изделий)

Работа с документами (помощник делопроизводителя, архивариус)

Административная поддержка (ресепшен, офис-менеджер)

Работа в сфере общественного питания (помощник повара, кассир)

Розничная торговля (продавец-консультант в непродовольственных магазинах)

Помощь в организации мероприятий

IT-сфера (начинающий программист, тестировщик)

Работодатель при приеме на работу несовершеннолетнего должен убедиться, что предлагаемая должность и трудовые функции не входят в перечень запрещенных для подростков. В противном случае компания может быть привлечена к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ с наложением штрафа. ??

Оплата труда и трудовой стаж юных сотрудников

Оплата труда несовершеннолетних работников имеет свои особенности, связанные с сокращенной продолжительностью их рабочего времени. При этом законодательство содержит положения, защищающие право подростков на справедливую оплату труда. ??

Принципы оплаты труда работников 16 лет:

При повременной оплате труда заработная плата выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы

Работодатель может устанавливать доплаты к заработной плате несовершеннолетних за счет собственных средств

При сдельной оплате труда работа оплачивается по установленным сдельным расценкам

Оплата труда учащихся, работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или выполненному объему работ

Согласно статье 271 ТК РФ, работодатель может устанавливать льготные ставки оплаты труда несовершеннолетним. На практике это означает, что подросток может получать такую же зарплату, как и взрослый работник, несмотря на сокращенный рабочий день.

Особенности формирования трудового стажа для несовершеннолетних:

Работа по трудовому договору с 16 лет включается в страховой стаж, необходимый для назначения пенсии За каждый отработанный год начисляются пенсионные баллы (коэффициенты) Работодатель обязан производить отчисления в Пенсионный фонд за несовершеннолетнего работника на общих основаниях Период работы включается в общий трудовой стаж для расчета больничных листов и других социальных выплат

Для подростка, впервые поступающего на работу, работодатель обязан оформить трудовую книжку (при этом сведения о его трудовой деятельности также передаются в электронном виде в ПФР). Оплата труда не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в регионе.

Налогообложение доходов несовершеннолетних работников происходит на общих основаниях — с заработной платы удерживается НДФЛ по ставке 13% и производятся все обязательные страховые отчисления. При этом подросток имеет право на налоговые вычеты, предусмотренные Налоговым кодексом.

Увольнение несовершеннолетнего работника производится по общим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом, но с соблюдением дополнительных гарантий. Расторжение трудового договора с работниками до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации организации) допускается только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.