Прием на работу бывшего муниципального служащего: пошаговая инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

HR-специалисты и кадровые работники

Юристы, занимающиеся трудовым правом и антикоррупционным законодательством

Руководители компаний, нанимающие бывших муниципальных служащих Прием на работу бывшего муниципального служащего — процедура с подводными камнями, игнорирование которых может обойтись компании в штрафы до 500 000 рублей! ?? Когда в вашем офисе появляется кандидат с опытом работы в органах местного самоуправления, привычный алгоритм трудоустройства дополняется специфическими требованиями законодательства. В этой статье разберем актуальный на 2025 год протокол действий, необходимую документацию и нюансы, которые помогут HR-специалистам безошибочно провести процедуру найма бывшего муниципального служащего и избежать санкций контролирующих органов.

Особенности приема на работу бывших муниципальных служащих

Трудоустройство экс-чиновников имеет ряд критических особенностей, которые существенно отличают этот процесс от стандартного найма. Основная причина повышенного внимания законодателя — предотвращение коррупционных рисков и контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства. ??

Ключевые особенности, которые необходимо учитывать HR-специалистам:

Обязательное уведомление бывшего работодателя о заключении трудового договора

Строгое соблюдение сроков направления уведомлений (10 дней с момента заключения договора)

Различия в процедуре в зависимости от должности, которую занимал служащий

Специфические ограничения для бывших муниципальных служащих в течение 2 лет после увольнения

Необходимость проверки наличия должности в специальных перечнях

Стандартный наем Наем бывшего муниципального служащего Сбор стандартного пакета документов Сбор стандартного пакета + проверка наличия должности в перечне Подписание трудового договора Подписание трудового договора + подготовка уведомления Оформление приказа и личного дела Оформление приказа, личного дела + отправка уведомления в 10-дневный срок Стандартное ведение кадрового учета Дополнительный контроль за функциональными обязанностями в течение 2 лет

Елена Петрова, HR-директор Однажды к нам пришел отличный кандидат на позицию коммерческого директора. Резюме безупречное, опыт впечатляющий. В ходе собеседования выяснилось, что последние 5 лет он руководил департаментом экономического развития в районной администрации. Мы провели стандартную процедуру найма, даже не задумавшись о специфике его предыдущей работы. Через месяц получили предписание от прокуратуры — штраф 100 000 рублей за нарушение процедуры найма бывшего муниципального служащего. Мы не направили уведомление его предыдущему работодателю! С тех пор у нас в отделе кадров висит памятка с алгоритмом действий при найме бывших госслужащих, и мы всегда спрашиваем о предыдущем месте работы.

Важно помнить, что требования распространяются не только на трудовые договоры, но и на гражданско-правовые соглашения стоимостью более 100 000 рублей в месяц. Даже если вы заключаете с бывшим муниципальным служащим договор на оказание консультационных услуг, обязанность по уведомлению сохраняется. ??

Правовые основы трудоустройства экс-чиновников

Законодательная база, регулирующая трудоустройство бывших муниципальных служащих, имеет несколько уровней. HR-специалисту необходимо ориентироваться в этих нормативных актах, чтобы обеспечить правильное оформление трудовых отношений.

Основополагающие нормативные акты, актуальные на 2025 год:

Федеральный закон №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (статья 12)

Федеральный закон №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

Трудовой кодекс РФ (статьи 64.1, 84, 81)

Постановление Правительства РФ №568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей»

Постановление Правительства РФ №700 «О порядке сообщения работодателем о заключении трудового договора»

Ключевое правовое положение, которое необходимо помнить: гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в специальный перечень, в течение двух лет после увольнения обязан при заключении трудовых договоров сообщать работодателю о последнем месте своей службы. ??

Соответственно, на работодателя возлагается обязанность в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту службы бывшего муниципального служащего.

Нормативный акт Ключевое требование Практическое применение для HR ФЗ №273-ФЗ, ст. 12 Необходимость получения согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению для определенных категорий служащих Проверка наличия согласия при найме бывших руководителей ФЗ №25-ФЗ Определение статуса муниципального служащего и ограничений после увольнения Установление факта работы именно на муниципальной службе ТК РФ, ст. 64.1 Обязанность работодателя сообщать о заключении договора Непосредственное исполнение обязанности по уведомлению Постановление №700 Порядок и форма уведомления о заключении договора Использование правильной формы уведомления

Пошаговая инструкция для работодателя: что и когда

Грамотное оформление трудовых отношений с бывшим муниципальным служащим требует последовательного выполнения определенных действий. Предлагаю алгоритм, который минимизирует риски нарушения законодательства. ??

Шаг 1: Определение статуса кандидата

Установите факт работы кандидата на муниципальной службе в течение последних двух лет

Запросите трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности (СТД-Р/СТД-ПФР)

Уточните конкретную должность, которую занимал кандидат

Шаг 2: Проверка должности в перечне

Проверьте, входила ли должность кандидата в перечень должностей муниципальной службы с коррупционными рисками

Изучите нормативные акты соответствующего муниципального образования (перечни утверждаются на местном уровне)

При необходимости направьте запрос в муниципальный орган для уточнения статуса должности

Шаг 3: Проверка необходимости получения согласия комиссии

Для бывших руководителей и лиц, осуществлявших контрольно-надзорные функции, требуется дополнительная проверка

Определите, входят ли должностные обязанности новой позиции в сферу ведения, которую ранее курировал кандидат

При наличии конфликта интересов — запросите согласие комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

Шаг 4: Оформление трудовых отношений

Соберите стандартный пакет документов, включая анкету с информацией о предыдущем месте службы

Заключите трудовой договор с указанием всех существенных условий

Издайте приказ о приеме на работу по форме Т-1

Шаг 5: Подготовка и отправка уведомления

Подготовьте уведомление по установленной форме (Постановление Правительства РФ №700)

Обеспечьте подписание уведомления уполномоченным лицом организации

Отправьте уведомление в течение 10 дней с момента заключения договора

Алексей Соколов, юрист по трудовому праву В моей практике был случай, когда крупная торговая компания наняла бывшего начальника отдела муниципальных закупок на должность директора по работе с государственными клиентами. Компания направила уведомление, но с опозданием на три дня. Формально — нарушение незначительное, но итогом стал штраф в 50 000 рублей для компании и 20 000 рублей для генерального директора personally. Прокуратура очень внимательно отслеживает соблюдение антикоррупционного законодательства. Мой совет — внести в регламент HR-отдела процедуру проверки кандидатов на предмет муниципальной службы в прошлом и настроить календарь напоминаний для отправки уведомлений. Лучше потратить час на проверку, чем десятки тысяч на штрафы.

Необходимые документы и сроки уведомления

Корректное документальное оформление найма бывшего муниципального служащего — залог соблюдения законодательства и избежания санкций. Рассмотрим подробно состав необходимых документов и критические сроки их подготовки. ??

Документы, которые необходимо запросить у кандидата:

Стандартный пакет документов согласно ст. 65 ТК РФ

Трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности (СТД-Р/СТД-ПФР)

Справка с последнего места службы о должности и периоде работы (желательно)

Согласие комиссии по соблюдению требований к служебному поведению (при необходимости)

Письменное уведомление о последнем месте службы (оформляется кандидатом при трудоустройстве)

Документы, которые должен подготовить работодатель:

Трудовой договор с указанием всех существенных условий

Приказ о приеме на работу по форме Т-1

Уведомление о заключении трудового договора для бывшего работодателя

Документ, подтверждающий отправку уведомления (опись вложения, уведомление о вручении)

Запись в журнале регистрации исходящей корреспонденции

Особое внимание следует уделить уведомлению. Согласно актуальному законодательству 2025 года, оно должно содержать следующие обязательные элементы:

Фамилия, имя, отчество бывшего муниципального служащего

Дата рождения

Должность муниципальной службы, которую ранее замещал гражданин

Наименование организации-работодателя

Дата заключения трудового или гражданско-правового договора

Срок действия договора (для срочных договоров)

Стоимость выполнения работ/оказания услуг (для гражданско-правовых договоров)

Критические сроки, которые необходимо соблюдать:

Действие Срок Правовое основание Уведомление бывшего работодателя 10 календарных дней с даты заключения трудового договора ст. 12 ФЗ №273-ФЗ, Постановление Правительства РФ №700 Хранение копии уведомления и подтверждающих документов Не менее 3 лет Общие правила хранения кадровой документации Получение согласия комиссии (при необходимости) До заключения трудового договора ст. 12 ФЗ №273-ФЗ Расторжение договора при выявлении нарушений Незамедлительно после получения предписания от прокуратуры ст. 84 ТК РФ

Уведомление отправляется по последнему месту службы бывшего муниципального служащего, а именно в кадровую службу соответствующего муниципального органа. Рекомендуемые способы отправки: ??

Заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения

Личная доставка с отметкой о получении на втором экземпляре

Через систему электронного документооборота с использованием электронной подписи (если такая возможность предусмотрена)

Ответственность за нарушение процедуры найма

Несоблюдение требований законодательства при приеме на работу бывших муниципальных служащих влечет серьезную ответственность. Контролирующие органы, особенно прокуратура, уделяют пристальное внимание этому вопросу как части антикоррупционной политики государства. ??

Виды ответственности за нарушения при трудоустройстве бывших муниципальных служащих:

Административная ответственность организации-работодателя

Административная ответственность должностных лиц

Обязательное расторжение трудового договора

Репутационные риски для организации

Наиболее распространенные нарушения и соответствующие санкции:

Тип нарушения Ответственность Нормативное основание Неуведомление о заключении трудового договора Штраф для юридических лиц от 100 000 до 500 000 рублей ст. 19.29 КоАП РФ Нарушение сроков уведомления Штраф для должностных лиц от 20 000 до 50 000 рублей ст. 19.29 КоАП РФ Неполное или недостоверное уведомление Штраф для граждан-предпринимателей от 20 000 до 100 000 рублей ст. 19.29 КоАП РФ Наем без согласия комиссии (когда требуется) Расторжение трудового договора + штрафы ст. 84 ТК РФ, ст. 19.29 КоАП РФ

Важно понимать, что срок давности привлечения к административной ответственности за подобные нарушения составляет 6 лет с момента совершения правонарушения (с 2022 года). Это значительно больше стандартного срока давности по КоАП РФ, что подчеркивает особую значимость данных норм для государства.

Практические рекомендации по минимизации рисков:

Внедрить обязательную проверку предыдущего места работы всех кандидатов

Разработать внутренний регламент по найму бывших государственных и муниципальных служащих

Использовать чек-листы для проверки соблюдения всех требований

Назначить ответственное лицо за контроль соблюдения требований антикоррупционного законодательства

Регулярно обновлять знания HR-специалистов о требованиях законодательства

Внедрить автоматизированную систему напоминаний о сроках отправки уведомлений

При обнаружении факта нарушения процедуры найма бывшего муниципального служащего рекомендуется незамедлительно самостоятельно устранить нарушение (направить уведомление), что может быть учтено как смягчающее обстоятельство при рассмотрении дела об административном правонарушении.

Особого внимания требуют ситуации с наймом бывших руководителей муниципальных органов и подразделений. В таких случаях вероятность конфликта интересов и необходимость получения согласия комиссии существенно возрастает. При возникновении малейших сомнений рекомендуется проконсультироваться с юристом, специализирующимся на трудовом праве и антикоррупционном законодательстве. ?????