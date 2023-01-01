Прием на работу беременной женщины перед декретом: законно ли это

Отказ в трудоустройстве беременной женщине — одна из самых острых этических и юридических дилемм для HR-специалистов. Работодатели часто опасаются, что сотрудница, устроившаяся перед декретом, создаст финансовую нагрузку и операционные сложности. Однако российское законодательство предельно четко регулирует этот вопрос, предоставляя значительную защиту будущим мамам. Разберемся, законно ли принимать беременную женщину на работу непосредственно перед декретом, и какие нюансы должны учитывать обе стороны.

Прием беременной женщины перед декретом: что говорит закон

Трудовой кодекс РФ однозначно запрещает отказ в трудоустройстве по причине беременности (ст. 64 ТК РФ). Это положение — краеугольный камень защиты прав женщин на рынке труда. Законодательство не устанавливает минимальный срок, который сотрудница должна отработать перед уходом в декрет, что делает прием беременной женщины на любом сроке абсолютно законным.

Даже если работодатель заранее знает о беременности кандидатки и ее планах вскоре уйти в декрет, отказ в трудоустройстве по этой причине будет квалифицирован как дискриминация, влекущая административную ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ.

Правовой акт Положение Санкции за нарушение Ст. 64 ТК РФ Запрет отказа в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью Административный штраф до 50 000 руб. для юр. лиц Ст. 3 ТК РФ Запрет дискриминации в сфере труда Возможность подачи иска о компенсации морального вреда Ст. 255 ТК РФ Право на отпуск по беременности и родам Административная ответственность за непредоставление отпуска Ст. 261 ТК РФ Гарантии беременным женщинам при расторжении трудового договора Восстановление на работе, выплата среднего заработка за вынужденные прогулы

Верховный Суд РФ неоднократно подтверждал, что даже заблаговременное информирование работодателя о беременности не является основанием для отказа в приеме на работу. Более того, статья 145 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу беременной женщины.

Елена Викторова, адвокат по трудовому праву В моей практике был показательный случай, когда HR-директор крупной розничной сети откровенно заявил кандидатке на позицию бухгалтера: "Мы не можем вас взять, ведь вы через месяц уйдете в декрет, а нам нужен работающий сотрудник". Кандидатка записала разговор на диктофон и обратилась в трудовую инспекцию. Результат — штраф компании 45 000 рублей и вынужденное заключение трудового договора с этой женщиной. После декрета она вернулась и проработала в компании более 5 лет, став одним из ключевых специалистов финансового отдела. Этот случай наглядно демонстрирует, что ценность сотрудника нельзя определять лишь по критерию немедленной выгоды.

Важно понимать, что даже если беременная женщина скрыла свое положение при трудоустройстве, это не дает работодателю права расторгнуть с ней трудовой договор после обнаружения факта беременности. Верховный Суд в Постановлении Пленума №2 от 17.03.2004 (с последними изменениями) подчеркивает, что беременность является особым состоянием, требующим повышенной защиты со стороны государства.

Права беременных женщин при трудоустройстве

Помимо базового права на защиту от дискриминации при приеме на работу, беременные женщины обладают целым комплексом прав, которые вступают в силу с момента заключения трудового договора, независимо от продолжительности фактической работы до декрета. ??

Право на получение отпуска по беременности и родам — предоставляется с момента официального трудоустройства при наличии больничного листа, выданного медицинской организацией.

Право на получение пособия по беременности и родам — 100% среднего заработка за все дни отпуска. Если стаж работы в компании менее 6 месяцев, расчет производится исходя из МРОТ.

Право на сохранение рабочего места на весь период отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком до 3 лет.

Защита от увольнения по инициативе работодателя в соответствии со ст. 261 ТК РФ.

Право на неполный рабочий день по заявлению беременной женщины (ст. 93 ТК РФ).

Особенность законодательства в том, что продолжительность работы до наступления декретного отпуска не влияет на объем гарантий. Даже если женщина отработает всего несколько дней перед декретом, она имеет право на полный пакет социальных гарантий.

Марина Соколова, HR-директор К нам пришла устраиваться Анна на должность SMM-менеджера. На собеседовании она честно призналась, что на 32-й неделе беременности и через месяц планирует уйти в декрет. Мой первый импульс был отказать — зачем оформлять сотрудницу на месяц? Но юрист компании настоял, что отказ незаконен. Мы приняли Анну, она успела подготовить контент-план на полгода вперед и настроить автоматизацию постов. В декрете она продолжала консультировать команду на удаленке за дополнительную оплату. После декрета вернулась, но уже руководителем направления, поскольку доказала свою эффективность даже за короткий срок. Сейчас я понимаю, что прием на работу беременной женщины может стать выигрышем для компании при правильном подходе.

Важно отметить, что при трудоустройстве беременная женщина не обязана сообщать работодателю о своем положении. Это ее личное право — раскрывать или не раскрывать информацию о беременности. Работодатель не вправе запрашивать информацию о планировании беременности, требовать справки о ее отсутствии или обязывать женщину проходить тест на беременность.

Обязанности работодателя при найме будущей мамы

Трудоустройство беременной женщины накладывает на работодателя ряд специфических обязанностей, которые необходимо учитывать с самого начала трудовых отношений. Понимание этих обязанностей поможет избежать юридических рисков и организовать процесс максимально комфортно для обеих сторон. ??

Обеспечение безопасных условий труда — работодатель обязан перевести беременную сотрудницу на работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов (ст. 254 ТК РФ).

Запрет на привлечение к сверхурочным работам, работе в ночное время, выходные и праздничные дни, а также к командировкам без письменного согласия (ст. 259 ТК РФ).

Снижение норм выработки или перевод на более легкую работу с сохранением среднего заработка по прежней работе (ст. 254 ТК РФ).

Предоставление отпуска по беременности и родам по заявлению и медицинской справке (ст. 255 ТК РФ).

Выплата пособия по беременности и родам — работодатель обязан произвести расчет и выплату пособия, которое затем компенсируется из средств Фонда социального страхования.

Помимо юридических обязанностей, этичный работодатель также должен создать психологически комфортную среду для беременной сотрудницы. Это включает гибкий подход к организации рабочего времени, понимание возможной необходимости посещения врача в рабочее время, а также адаптацию рабочего места при необходимости.

Аспект найма Особенности для беременных женщин Рекомендации для работодателя Испытательный срок Не устанавливается (ст. 70 ТК РФ) Составить четкие критерии эффективности для оценки работы Медицинский осмотр Обязателен для вредных и опасных условий труда Не требовать тест на беременность Режим работы Возможность установления неполного рабочего времени Обсудить гибкий график или дистанционную работу Рабочее место Необходимость учета физиологических особенностей Организовать эргономичное рабочее место Документация Стандартный пакет документов при трудоустройстве Заранее подготовить документы для оформления декрета

Работодатель должен быть готов к тому, что принятая на работу беременная женщина может вскоре уйти в декретный отпуск. Это требует заблаговременного планирования распределения обязанностей, возможно, найма временного сотрудника или перераспределения задач внутри коллектива.

Оформление декретного отпуска после трудоустройства

Процедура оформления декретного отпуска для недавно трудоустроенной беременной женщины имеет свои особенности, которые необходимо учитывать как работодателю, так и сотруднице. Важно понимать правильную последовательность действий и необходимые документы. ??

Оформление декретного отпуска происходит в следующем порядке:

Получение больничного листа в медицинском учреждении. Как правило, он выдается на сроке 30 недель при одноплодной беременности и 28 недель при многоплодной. Подача заявления работодателю с приложением больничного листа и справки о постановке на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель), если таковая имеется. Издание приказа о предоставлении отпуска по беременности и родам по форме Т-6. Расчет и выплата пособия по беременности и родам. При стаже менее 6 месяцев пособие рассчитывается исходя из МРОТ. Передача документов в ФСС для возмещения выплаченного пособия (в регионах, где не действует пилотный проект "Прямые выплаты").

Особенность оформления декрета для недавно трудоустроенной сотрудницы заключается в расчете пособия. Если женщина работала менее 6 месяцев до наступления декретного отпуска, размер пособия рассчитывается исходя из МРОТ. В 2023 году это 16242 рубля в месяц.

При расчете пособия важно учитывать, что с 2021 года действуют новые правила: пособие по беременности и родам выплачивается напрямую из Фонда социального страхования (в рамках проекта "Прямые выплаты") во всех регионах России. Работодатель в этом случае передает необходимые сведения в ФСС.

Если беременная женщина трудоустроилась непосредственно перед уходом в декрет, ей может быть выгоднее оформить не декретный отпуск, а больничный, который также оплачивается, но с учетом страхового стажа. Для принятия оптимального решения стоит проконсультироваться со специалистом ФСС.

После окончания отпуска по беременности и родам женщина имеет право оформить отпуск по уходу за ребенком до 1,5 или до 3 лет. При этом до достижения ребенком 1,5 лет выплачивается ежемесячное пособие, размер которого составляет 40% от среднего заработка, но не менее установленного минимума.

Как избежать дискриминации при приеме беременных

Дискриминация беременных женщин при трудоустройстве остается распространенной проблемой, несмотря на четкие законодательные запреты. Для создания справедливой системы найма и минимизации юридических рисков работодателям следует придерживаться определенных принципов и практик. ???

Ключевые рекомендации для работодателей:

Фокусируйтесь на профессиональных качествах, а не на личных обстоятельствах кандидата. Оценивайте соответствие требованиям вакансии, опыт и навыки.

Стандартизируйте процесс собеседования — используйте одинаковый набор вопросов для всех кандидатов, исключив вопросы о семейном положении, планировании детей и беременности.

Документируйте причины отказа в трудоустройстве, основываясь исключительно на профессиональных критериях. Это поможет доказать отсутствие дискриминации в случае возникновения споров.

Обучайте HR-специалистов правовым аспектам найма беременных женщин и этичному проведению собеседований.

правовым аспектам найма беременных женщин и этичному проведению собеседований. Создайте внутренние политики, явно запрещающие дискриминацию по признаку беременности и семейного положения.

Работодателям также стоит рассмотреть возможность создания более гибких условий труда, которые могли бы подойти беременным сотрудницам. Это может включать дистанционную работу, гибкий график, проектную занятость или частичную занятость.

В случае если беременная женщина сообщает о своем положении при трудоустройстве, полезно заранее обсудить план действий: как будут распределены задачи, возможность удаленной работы во время декрета, условия возвращения после отпуска по уходу за ребенком. Такой подход демонстрирует уважение к сотруднице и позволяет эффективно планировать рабочие процессы.

Для беременных женщин, ищущих работу, важно знать свои права и уметь их отстаивать. В случае явной дискриминации стоит зафиксировать факт отказа (например, попросить письменный отказ с указанием причины) и обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру.

Помните, что прием на работу беременной женщины может принести компании не только краткосрочные сложности, но и долгосрочные выгоды: лояльность сотрудницы, положительный имидж социально ответственного работодателя, привлечение талантливых кадров, ценящих справедливое отношение. ??