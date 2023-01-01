При устройстве на работу просят оформить самозанятость: законно ли это

Для кого эта статья:

Соискатели, сталкивающиеся с предложениями о самозанятости при трудоустройстве

Профессионалы, желающие разобраться в правовых аспектах трудовых отношений

HR-менеджеры и работодатели, заинтересованные в законности оформления сотрудников «Оформите самозанятость, и мы вас возьмем» — фраза, которая вызывает недоумение у многих соискателей. В 2025 году каждый третий кандидат при трудоустройстве сталкивается с подобными требованиями работодателей, которые маскируют трудовые отношения под гражданско-правовые. Почему компании предпочитают работу с самозанятыми, какие риски несет такая схема для работников и как правильно реагировать на сомнительные предложения? Разберемся в тонкостях законодательства и защитим свои трудовые права! ????

Почему работодатели просят оформить самозанятость

Требование оформить самозанятость при найме — явление, распространившееся в последние годы. К 2025 году эта практика становится все более популярной, особенно в сферах IT, маркетинга, дизайна и консалтинга. Для работодателя самозанятый исполнитель представляет целый ряд преимуществ, которые связаны с существенной экономией и снижением ответственности. ??

Основные причины, по которым работодатели предпочитают оформлять сотрудников как самозанятых:

Экономия на налогах и взносах — работодатель освобождается от уплаты 30% страховых взносов, которые обязательны при официальном трудоустройстве

— работодатель освобождается от уплаты 30% страховых взносов, которые обязательны при официальном трудоустройстве Отсутствие социальных гарантий — не нужно оплачивать больничные, отпуска, декретные выплаты

— не нужно оплачивать больничные, отпуска, декретные выплаты Упрощенное оформление — минимум документов и бюрократии

— минимум документов и бюрократии Легкость расторжения отношений — можно прекратить сотрудничество без соблюдения процедур увольнения

— можно прекратить сотрудничество без соблюдения процедур увольнения Отсутствие обязательств по охране труда — экономия на организации рабочего места и обеспечении безопасных условий труда

Екатерина Соловьева, юрист по трудовому праву

К нам обратился Андрей, программист с 5-летним опытом. При трудоустройстве в крупную IT-компанию ему предложили оформиться как самозанятый. Когда он спросил о причинах, HR-менеджер честно ответил: «Так мы экономим около 30% на каждом сотруднике и можем предложить вам более высокую ставку». Андрей согласился, соблазнившись повышенным доходом. Через полгода он попал в больницу с воспалением легких, и только тогда осознал проблему — компания не оплатила ему ни дня болезни, а двухнедельное отсутствие привело к существенной потере в доходе. Фактически его месячный заработок снизился на 50%, несмотря на «повышенную ставку».

Важно понимать, что желание работодателя сэкономить вполне объяснимо с точки зрения бизнеса, но часто происходит за счет ваших прав и гарантий. В последние годы налоговые органы и трудовые инспекции усилили контроль за подобными схемами. ??

Что экономит работодатель на 1 сотруднике в месяц (средняя з/п 100 000 ?) Сумма (?) Страховые взносы (30%) 30 000 НДФЛ (не удерживает и не перечисляет) 13 000 Оплата отпуска (в пересчете на месяц) 8 300 Больничные (в среднем) 3 200 Расходы на кадровый учет 1 500 ИТОГО ежемесячная экономия: 56 000

Цифры наглядно демонстрируют финансовую выгоду для компаний при найме самозанятых вместо штатных сотрудников. Экономия достигает более 50% от фонда оплаты труда — слишком привлекательно для бизнеса, чтобы игнорировать такую возможность. ??

Трудовые отношения vs самозанятость: в чём разница

Для принятия взвешенного решения необходимо четко понимать юридические различия между трудовыми отношениями и работой в качестве самозанятого. Трудовой кодекс РФ и Налоговый кодекс устанавливают принципиально разные правовые режимы для этих форматов взаимодействия. ??

Критерий Трудовые отношения Самозанятость Правовая основа Трудовой договор Гражданско-правовой договор Подчинение Работник подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка Исполнитель сам организует свою работу Режим работы Фиксированный график, учет рабочего времени Свободный график, важен результат Оплата Регулярная заработная плата (не реже 2 раз в месяц) Оплата за результат или услугу Социальные гарантии Оплачиваемые отпуска, больничные, декретные Отсутствуют Пенсионные отчисления Обязательные страховые взносы Добровольные Ответственность за условия труда Полностью на работодателе На самом исполнителе Налоговые обязательства НДФЛ 13% удерживает работодатель НПД 4-6% платит самозанятый

Ключевой вопрос, который следует задать при анализе предложения работодателя: будет ли фактическое взаимодействие соответствовать правовой форме? Если вам предлагают статус самозанятого, но при этом устанавливают фиксированный график, требуют ежедневного присутствия в офисе, подчинения корпоративным правилам — это признаки трудовых отношений, замаскированных под гражданско-правовые. ??

Определить, какие отношения складываются на практике, можно по следующим признакам:

Признаки трудовых отношений: личное выполнение работы, подчинение распорядку, регулярность выплат, предоставление рабочего места и оборудования, интеграция в организационную структуру компании

личное выполнение работы, подчинение распорядку, регулярность выплат, предоставление рабочего места и оборудования, интеграция в организационную структуру компании Признаки самозанятости: самостоятельность в организации работы, возможность привлекать помощников, отсутствие контроля процесса, оплата за конкретный результат, использование собственных материалов и оборудования

Суды при рассмотрении споров руководствуются принципом фактического содержания отношений, а не их формальной стороной. Поэтому договор с самозанятым может быть переквалифицирован в трудовой, если реальный характер взаимодействия указывает на наличие трудовых отношений. ??

Законность требования оформить самозанятость при найме

Ключевой вопрос: может ли работодатель законно требовать от кандидата оформления самозанятости при фактическом найме на работу? Ответ однозначен: такое требование противоречит трудовому законодательству, если по факту будут выстраиваться трудовые отношения. ??

Согласно статье 15 Трудового кодекса РФ, запрещается заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения. Это положение было усилено в последние годы с целью защиты прав работников и обеспечения поступлений в социальные фонды.

Основные правовые моменты, которые следует учитывать:

Выбор формы отношений (трудовые или гражданско-правовые) должен соответствовать их фактическому содержанию

Принуждение к оформлению самозанятости при наличии признаков трудовых отношений – нарушение законодательства

Налоговая служба и трудовая инспекция вправе переквалифицировать отношения, если обнаружат признаки трудовых отношений под видом самозанятости

Работодатель может быть привлечен к ответственности за уклонение от оформления трудового договора и неуплату налогов

Алексей Морозов, адвокат по налоговым спорам

В моей практике был показательный случай с IT-компанией, которая наняла 47 самозанятых разработчиков. Все они работали в офисе компании, использовали корпоративное оборудование, подчинялись графику с 9 до 18 и получали фиксированную оплату дважды в месяц. После анонимного сообщения налоговая инспекция провела проверку. Результат был предсказуем: все 47 договоров переквалифицировали в трудовые. Компании пришлось доплатить более 14 миллионов рублей страховых взносов и налогов, а также выплатить штрафы в размере 5 миллионов. Директора привлекли к административной ответственности, а главбуха дисквалифицировали на 1 год. Экономия обернулась катастрофой для бизнеса.

В 2025 году налоговые органы применяют передовые аналитические системы для выявления схем подмены трудовых отношений. Алгоритмы легко определяют признаки трудовых отношений по регулярности платежей, их однотипности и другим цифровым следам. ??

Законность требования оформить самозанятость можно оценить по следующим критериям:

Законно , если вы действительно оказываете разовые услуги, самостоятельно организуете работу, не встроены в структуру компании

, если вы действительно оказываете разовые услуги, самостоятельно организуете работу, не встроены в структуру компании Незаконно, если вы подчиняетесь правилам компании, работаете по графику, выполняете функции, аналогичные штатным сотрудникам

Риски и последствия для работника при такой схеме

Соглашаясь на оформление в качестве самозанятого при фактическом выполнении трудовых функций, работник принимает на себя существенные риски. Прежде чем принимать решение, необходимо взвесить все потенциальные негативные последствия такого выбора. ??

Основные риски для самозанятого «сотрудника»:

Отсутствие социальных гарантий — нет оплачиваемых отпусков, больничных листов, декретных отпусков

— нет оплачиваемых отпусков, больничных листов, декретных отпусков Отсутствие защиты от увольнения — договор может быть расторгнут в любой момент без выплаты компенсаций

— договор может быть расторгнут в любой момент без выплаты компенсаций Минимальный страховой стаж — период самозанятости не засчитывается в страховой стаж для расчета пенсии (если не делать добровольные взносы)

— период самозанятости не засчитывается в страховой стаж для расчета пенсии (если не делать добровольные взносы) Невозможность получить кредит — банки часто отказывают самозанятым из-за нестабильности доходов

— банки часто отказывают самозанятым из-за нестабильности доходов Ответственность за налоговые нарушения — при переквалификации договора вы можете быть признаны соучастником схемы уклонения от налогов

— при переквалификации договора вы можете быть признаны соучастником схемы уклонения от налогов Сложности с получением визы — многие страны требуют подтверждения стабильной занятости, которое сложно предоставить самозанятым

Помимо очевидных потерь в виде социальных гарантий, существуют и скрытые риски, которые могут проявиться позднее:

Превышение лимита доходов (2,4 млн рублей в год) ведет к потере права на применение НПД и доначислению налогов

Возможные претензии со стороны налоговых органов при выявлении признаков трудовых отношений

Отсутствие компенсаций при производственных травмах и профессиональных заболеваниях

Проблемы с доказыванием трудового стажа в будущем

Финансовые потери при работе в статусе самозанятого могут быть значительными даже при более высокой ставке оплаты. Рассмотрим сравнительный анализ:

Параметр Трудовой договор Самозанятость Ежемесячный доход (до налогов) 100 000 ? 120 000 ? Налоги 13 000 ? (НДФЛ 13%) 4 800 ? (НПД 4%) Доход после налогов 87 000 ? 115 200 ? Оплачиваемый отпуск 28 дней (? 87 000 ?) 0 ? Больничный (среднее в год) 14 дней (? 43 500 ?) 0 ? Пенсионные накопления (за год) 264 000 ? (22% от ФОТ) 0 ? Годовой доход с учетом всех выплат 1 394 500 ? 1 382 400 ?

Как видно из расчетов, даже при повышенной ставке (+20%) годовой доход самозанятого с учетом всех потерянных льгот и гарантий оказывается меньше, чем у официально трудоустроенного работника. А если добавить риски непредвиденных ситуаций (болезнь, травма), разница становится еще более существенной. ??

Как защитить свои права при отказе от самозанятости

Если вы столкнулись с требованием оформить самозанятость при очевидных признаках трудовых отношений, у вас есть несколько стратегий защиты своих прав. Выбор подходящего варианта зависит от ваших приоритетов и готовности отстаивать свою позицию. ???

Алгоритм действий при столкновении с незаконным требованием:

Оцените ситуацию: проанализируйте, действительно ли отношения будут трудовыми по содержанию Проведите переговоры: объясните работодателю риски такой схемы для обеих сторон Предложите альтернативу: например, оформление по совместительству или срочный трудовой договор Зафиксируйте доказательства: сохраняйте переписку, записывайте разговоры (с предупреждением), собирайте свидетельства трудовых отношений Обратитесь в компетентные органы: трудовую инспекцию, прокуратуру или суд при необходимости

При ведении переговоров с работодателем полезно использовать аргументы, которые покажут невыгодность схемы с самозанятостью для самой компании:

Высокие штрафы при выявлении схемы налоговыми органами (до 40% от неуплаченных взносов)

Доначисление всех неуплаченных налогов и взносов за весь период сотрудничества

Риск административной и даже уголовной ответственности для руководства компании

Репутационные потери при публичном разоблачении схемы

Потенциальные иски от работников, требующих компенсации за неоплаченные отпуска и больничные

Если переговоры не привели к результату, вы можете обратиться в следующие инстанции:

Государственная инспекция труда — проведет проверку и может обязать работодателя заключить трудовой договор

— проведет проверку и может обязать работодателя заключить трудовой договор Федеральная налоговая служба — проверит правомерность применения специального налогового режима

— проверит правомерность применения специального налогового режима Прокуратура — надзорный орган, реагирующий на нарушения трудового законодательства

— надзорный орган, реагирующий на нарушения трудового законодательства Суд — для установления факта трудовых отношений (ст. 19.1 ТК РФ)

При обращении в суд имейте в виду, что согласно статье 19.1 ТК РФ, факт трудовых отношений может быть установлен, если вы докажете наличие признаков трудовых отношений: подчинение правилам внутреннего распорядка, личное выполнение работы, получение регулярной оплаты и т.д. ?????

Практические советы по сбору доказательств:

Сохраняйте всю деловую переписку с работодателем

Фиксируйте факты ежедневного присутствия на рабочем месте (пропуска, записи камер)

Собирайте свидетельские показания коллег

Документируйте случаи применения дисциплинарных мер

Фиксируйте регулярность и однотипность платежей

Сохраняйте документы, указывающие на интеграцию в рабочий процесс (бейджи, доступы к системам)

Помните, что бездействие в такой ситуации практически всегда оборачивается потерей трудовых прав и социальных гарантий. В 2025 году судебная практика встает на сторону работников в более чем 70% случаев при наличии достаточных доказательств фактических трудовых отношений. ??