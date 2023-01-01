При приеме на работу не предъявляются следующие документы – права соискателя

Рынок труда полон подводных камней, и многие соискатели сталкиваются с неправомерными требованиями при трудоустройстве. "Принесите справку о составе семьи", "Нам нужна ваша кредитная история", "Предоставьте характеристику с предыдущего места работы" — знакомые фразы? ?? Работодатели часто запрашивают документы, которые по закону не имеют права требовать, пользуясь юридической неосведомленностью кандидатов. Чтобы не попасть в эту ловушку, важно знать свои права и понимать, какие требования при трудоустройстве выходят за рамки закона.

Что нельзя требовать при приеме на работу по закону

Трудовой кодекс РФ четко регламентирует перечень документов, которые работодатель вправе запросить у соискателя. Статья 65 ТК РФ содержит исчерпывающий список, и любые требования сверх него являются неправомерными. ??

Законный перечень документов для трудоустройства включает:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Трудовую книжку (кроме случаев первичного трудоустройства или совместительства)

СНИЛС

Документы воинского учета (для военнообязанных)

Документ об образовании (при необходимости для данной должности)

Справку о наличии/отсутствии судимости (для определенных категорий работников)

Документы о медицинском освидетельствовании (для конкретных профессий)

Важно понимать: работодатель не имеет права требовать документы, не предусмотренные федеральными законами. Это принципиальное положение трудового законодательства, защищающее соискателей от дискриминации и нарушения их прав.

Законно требовать Незаконно требовать Паспорт Характеристику с предыдущего места работы Трудовую книжку Справку о составе семьи СНИЛС Информацию о кредитной истории Документы об образовании (при необходимости) Свидетельство о браке/разводе Медицинскую книжку (для определенных профессий) Фотографии (кроме случаев, предусмотренных законом)

Анна Петрова, HR-директор Однажды ко мне обратилась девушка, которой в крупной розничной сети при трудоустройстве менеджером по продажам потребовали предоставить справку из банка об отсутствии кредитов и справку о составе семьи. Когда она усомнилась в законности таких требований и обратилась за консультацией, я подтвердила ее опасения. Вооружившись знаниями о статье 65 ТК РФ, она вернулась к потенциальному работодателю и вежливо указала на неправомерность запроса. Интересно, что HR-менеджер компании признал ошибку, извинился и объяснил, что это была "устаревшая практика". Девушку приняли на работу без этих документов, а компания пересмотрела свои внутренние регламенты найма.

Список документов, запрещенных при трудоустройстве

Работодатели иногда выходят за рамки закона, требуя документы, которые не имеют права запрашивать. Знание конкретного перечня запрещенных к предъявлению документов поможет вам уверенно защищать свои права. ???

Документы, которые работодатель не вправе требовать:

Характеристики с предыдущих мест работы — работодатель может связаться с бывшими работодателями только с вашего согласия

— работодатель может связаться с бывшими работодателями только с вашего согласия Справки о семейном положении — вопросы о браке, детях, планах на беременность незаконны

— вопросы о браке, детях, планах на беременность незаконны Справки о составе семьи — это личная информация, не влияющая на профессиональные качества

— это личная информация, не влияющая на профессиональные качества Информацию о кредитной истории — финансовое положение соискателя не должно быть критерием отбора

— финансовое положение соискателя не должно быть критерием отбора Свидетельство о регистрации брака/развода — семейный статус не должен влиять на решение о найме

— семейный статус не должен влиять на решение о найме Сведения о политических, религиозных убеждениях — это прямой путь к дискриминации

— это прямой путь к дискриминации Фотографии (исключение — документы для госслужбы или случаи, регламентированные законом)

(исключение — документы для госслужбы или случаи, регламентированные законом) Медицинские справки для работ, не требующих медосвидетельствования по закону

для работ, не требующих медосвидетельствования по закону ИНН — работодатель может запросить его уже после трудоустройства

Особенно распространенной практикой является запрос характеристик с предыдущих мест работы. Однако такое требование противоречит законодательству — оценка вашей квалификации должна происходить в рамках собеседования, тестовых заданий или испытательного срока.

Михаил Сергеев, юрист по трудовому праву В моей практике был случай с IT-специалистом, которому HR-менеджер международной компании прислал список документов для трудоустройства, включавший справку из психоневрологического диспансера и тест на наркотики. Должность не предполагала работу с повышенной опасностью или особыми условиями труда. Когда соискатель возразил, ему сказали, что "это стандартная процедура для всех сотрудников". Я посоветовал клиенту сослаться на статью 65 ТК РФ и напомнить, что медицинское освидетельствование необходимо только для определенных категорий работников, четко указанных в законе. После юридически грамотного ответа компания отказалась от этого требования, признав его избыточным. Соискатель получил должность, а компания пересмотрела свои стандарты найма для российского офиса.

Защита личных данных при приеме на работу

Процесс трудоустройства неизбежно связан с передачей личной информации потенциальному работодателю. Однако существуют четкие границы того, какие данные работодатель вправе получать и обрабатывать. ??

Согласно Федеральному закону №152-ФЗ "О персональных данных" и статье 86 Трудового кодекса РФ, обработка персональных данных соискателя должна осуществляться исключительно в целях оценки его деловых качеств и соответствия требованиям вакантной должности.

Принципы защиты личных данных при трудоустройстве:

Работодатель должен получать персональные данные непосредственно от соискателя

Обработка данных возможна только с согласия соискателя

Объем запрашиваемой информации должен быть минимально необходимым

Работодатель обязан обеспечить конфиденциальность полученных данных

Соискатель имеет право знать, какие данные собираются и как они используются

Особое внимание следует уделять данным, относящимся к специальным категориям: информация о здоровье, расовой принадлежности, политических взглядах, религиозных убеждениях. Такие сведения могут обрабатываться только в исключительных случаях, предусмотренных законом.

Категория персональных данных Законность запроса Комментарий ФИО, дата рождения, паспортные данные Законно Базовая идентификация личности Образование, квалификация, опыт работы Законно Оценка профессиональных качеств Сведения о здоровье Условно законно Только для работ с особыми условиями труда Семейное положение, наличие детей Незаконно Не влияет на профессиональные качества Политические взгляды, религиозные убеждения Незаконно Может привести к дискриминации Кредитная история, финансовое положение Незаконно Не относится к деловым качествам

Важно понимать: даже если вы добровольно предоставили какие-то личные данные, не относящиеся к профессиональной оценке, работодатель не имеет права использовать их как основание для отказа в приеме на работу.

Когда работодатель нарушает ваши права соискателя

Существует целый спектр ситуаций, когда действия работодателя в процессе найма выходят за рамки закона. Умение распознать такие нарушения — первый шаг к защите своих прав. ??

Основные признаки нарушения прав соискателя:

Запрос избыточных документов — требование документов, не предусмотренных ТК РФ

— требование документов, не предусмотренных ТК РФ Дискриминационные вопросы — о возрасте, семейном положении, планах на детей, национальности

— о возрасте, семейном положении, планах на детей, национальности Требование пройти необоснованное медицинское обследование — если должность не входит в перечень, требующий медосмотра

— если должность не входит в перечень, требующий медосмотра Принуждение к психологическому тестированию — без законных оснований

— без законных оснований Просьба предоставить доступ к социальным сетям — нарушение неприкосновенности частной жизни

— нарушение неприкосновенности частной жизни Запрос сведений о политических или религиозных убеждениях — прямое нарушение конституционных прав

— прямое нарушение конституционных прав Требование заполнить анкету с личными вопросами, не относящимися к профессиональным навыкам

Особенно настораживающим фактором является требование предоставить фотографию при подаче резюме, если это не обусловлено спецификой работы. Часто это может свидетельствовать о потенциальной дискриминации по внешним признакам.

Еще одно распространенное нарушение — устная просьба предоставить рекомендации или контакты предыдущих работодателей без вашего согласия. Подобные действия нарушают не только трудовое законодательство, но и закон о персональных данных.

Важно осознавать: любое требование работодателя, выходящее за рамки оценки ваших профессиональных качеств и не предусмотренное законом, потенциально является нарушением ваших прав.

Как действовать, если требуют лишние документы

Столкнувшись с неправомерными требованиями при трудоустройстве, важно действовать грамотно и уверенно. Правильная тактика поможет отстоять свои права и при этом сохранить возможность получить желаемую должность. ???

Алгоритм действий при неправомерных требованиях:

Уточните правовые основания — вежливо спросите, на основании какого закона требуется тот или иной документ Сошлитесь на законодательство — укажите на статью 65 ТК РФ, определяющую исчерпывающий перечень документов Предложите альтернативу — если работодателя интересуют ваши профессиональные качества, предложите продемонстрировать их иным законным способом Зафиксируйте нарушение — сохраните переписку или запись требования предоставить незаконные документы Обратитесь за консультацией — проконсультируйтесь с юристом по трудовому праву или в трудовую инспекцию Подайте жалобу — при систематическом нарушении прав соискателей обратитесь в надзорные органы

Важно придерживаться конструктивного тона при общении с потенциальным работодателем. Фразы "Я хотел бы уточнить правовые основания для запроса этого документа" звучат более профессионально, чем прямые обвинения в нарушении закона.

Если вы уверены в своей квалификации и заинтересованы в должности, можно использовать дипломатичный подход: "Я понимаю вашу заинтересованность в получении этой информации, однако предлагаю обсудить мои профессиональные навыки и опыт, которые действительно важны для данной позиции".

В случае если работодатель настаивает на предоставлении запрещенных документов, следует оценить, хотите ли вы работать в компании, которая изначально не соблюдает трудовое законодательство. Это может быть тревожным сигналом о корпоративной культуре и отношении к сотрудникам в целом.