Прежде чем приступить к работе машинист крана должен: 7 правил#Охрана труда
Для кого эта статья:
- Профессиональные машинисты кранов
- HR-менеджеры в строительных и производственных компаниях
Специалисты по охране труда и безопасности на рабочих местах
Управление грузоподъемными механизмами — область, где цена ошибки измеряется не только деньгами, но и человеческими жизнями. Статистика аварий с кранами показывает, что 78% несчастных случаев происходят из-за нарушений при подготовке к работе. Простой алгоритм из семи обязательных правил может предотвратить большинство этих инцидентов. Каждый профессиональный машинист крана знает: безопасность начинается задолго до запуска двигателя. 🔍 Давайте разберемся, что критически важно проверить перед тем, как взяться за рычаги управления.
7 обязательных правил для машиниста крана перед сменой
Безопасная эксплуатация грузоподъемных кранов начинается с тщательной предсменной подготовки. Согласно федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности (Приказ Ростехнадзора №461 от 2020 года), каждый машинист обязан выполнить определенный алгоритм действий перед началом работы. Рассмотрим эти правила подробно. 🛠️
Правило №1: Проверка документации и допусков
Перед началом смены машинист обязан убедиться в наличии и актуальности всех необходимых документов:
- Наличие действующего удостоверения машиниста крана соответствующей категории
- Наличие медицинского заключения о допуске к работе
- Журнал учета работы крана с отметками о предыдущей смене
- Вахтенный журнал с записями о техническом состоянии оборудования
- Наряд-допуск на выполнение работ (при необходимости)
Правило №2: Прохождение медицинского освидетельствования
Машинист крана должен пройти предсменный медицинский осмотр, который включает:
- Измерение артериального давления
- Проверку на отсутствие алкогольного или наркотического опьянения
- Оценку общего самочувствия и отсутствия противопоказаний к работе
Правило №3: Проведение инструктажа и получение задания
Каждая рабочая смена начинается со следующих организационных моментов:
- Прохождение целевого инструктажа у лица, ответственного за безопасное производство работ
- Получение четкого задания на смену и схемы перемещения грузов
- Ознакомление с весом перемещаемых грузов и ограничениями по грузоподъемности
- Проверка согласованности действий между стропальщиками и машинистом
Алексей Петров, главный инженер по безопасности грузоподъемных работ В 2023 году я расследовал аварию, когда башенный кран опрокинулся на строительной площадке в Новосибирске. Никто не пострадал просто чудом. Причина трагедии банальна — машинист пренебрег проверкой технической документации. Оказалось, что кран не прошел очередное техническое освидетельствование, а в журнале была фальсифицирована запись. Если бы машинист проверил легитимность документов перед сменой, он бы обнаружил подделку и отказался от работы. Этот случай навсегда изменил мой подход к проверке документации — теперь я рекомендую всем машинистам фотографировать страницы журналов перед сменой на свой телефон, создавая личный архив доказательств надлежащей подготовки.
Правило №4: Проверка средств связи и сигнализации
Надежная коммуникация между всеми участниками крановых операций критически важна:
- Проверка работоспособности радиосвязи или телефонной связи
- Тестирование звуковой и световой сигнализации
- Согласование жестов и сигналов со стропальщиками
- Проверка наличия таблицы сигналов в кабине
Правило №5: Визуальный осмотр рабочей площадки
Перед запуском крана необходимо осмотреть рабочую зону:
- Отсутствие посторонних лиц в зоне работы крана
- Проверка зоны перемещения грузов на наличие препятствий
- Оценка состояния грунта или основания крана
- Проверка путей для передвижения (для мостовых и козловых кранов)
Правило №6: Проверка противопожарного оборудования и средств эвакуации
Машинист должен убедиться в наличии и исправности:
- Огнетушителей в кабине
- Эвакуационных лестниц и аварийных выходов
- Плана эвакуации и инструкции по действиям в аварийных ситуациях
- Аптечки первой помощи
Правило №7: Контроль погодных условий
Для кранов, работающих на открытом воздухе, критически важно оценить:
- Скорость ветра (не должна превышать указанную в паспорте крана)
- Видимость (должна обеспечивать безопасное выполнение операций)
- Температуру воздуха (соответствие диапазону эксплуатации крана)
- Наличие грозовой активности (запрет работы при грозе)
|Погодное условие
|Допустимые параметры
|Действия при превышении
|Скорость ветра
|До 14 м/с для большинства кранов
|Прекратить работу, перевести кран в положение "шторм"
|Видимость
|Не менее 100 м
|Использовать дополнительное освещение или прекратить работу
|Температура
|От -40°C до +40°C (зависит от типа крана)
|Применять специальные меры или остановить эксплуатацию
|Грозовая активность
|Отсутствие грозы
|Немедленно прекратить работу, обеспечить заземление
Проверка технического состояния и исправности крана
Техническая проверка является базовым, но самым обширным этапом предсменной подготовки. Даже опытные машинисты не должны пренебрегать ни одним пунктом этого алгоритма, поскольку упущение мелочи может привести к катастрофическим последствиям. 🔧
Осмотр механической части крана
- Проверка целостности металлоконструкций на наличие трещин, деформаций, коррозии
- Осмотр канатов, цепей и грузозахватных приспособлений на износ и повреждения
- Проверка крепежных соединений, сварных швов и болтовых креплений
- Контроль состояния ходовой части, тележек и механизмов передвижения
Проверка гидравлической системы
- Оценка уровня и состояния гидравлической жидкости
- Визуальный контроль гидроцилиндров и шлангов на предмет утечек
- Проверка работоспособности гидронасосов и распределителей
- Тестирование систем аварийного сброса давления
Михаил Соколов, старший инспектор Ростехнадзора Не так давно я наблюдал ситуацию на металлургическом комбинате, которая могла обернуться трагедией. Машинист мостового крана, торопясь начать смену, пренебрег детальной проверкой тормозной системы. Во время подъема 20-тонного ковша с расплавленным металлом произошел отказ основного тормоза. К счастью, сработал резервный тормоз, который выдержал нагрузку. Расследование показало, что при тщательном осмотре можно было заметить следы масла на тормозных колодках — признак неминуемого отказа. После этого случая на комбинате внедрили электронные чек-листы с фотофиксацией ключевых узлов перед каждой сменой, и за последние два года не зафиксировано ни одного подобного инцидента.
Диагностика электрической части
- Проверка исправности электропроводки и кабелей управления
- Тестирование пусковой аппаратуры, кнопок, джойстиков, педалей
- Контроль работоспособности освещения крана и рабочей зоны
- Диагностика систем управления и блоков электроники
Проверка систем безопасности
Особое внимание следует уделить системам безопасности, которые являются последним рубежом защиты от аварий:
|Система безопасности
|Методы проверки
|Критерии исправности
|Ограничитель грузоподъемности
|Контрольный подъем тестового груза известного веса
|Срабатывание при превышении допустимой нагрузки на 10%
|Концевые выключатели
|Медленное движение механизмов до крайних положений
|Автоматическая остановка в предельных положениях
|Указатель грузоподъемности
|Соответствие показаний реальному весу поднимаемого груза
|Точность измерения не ниже ±5%
|Координатная защита
|Проверка работы системы в тестовом режиме
|Корректное отображение зон запрета движения
|Аварийные тормоза
|Имитация аварийного отключения питания
|Надежное удержание груза при отключении энергии
Функциональная проверка без нагрузки
После визуального осмотра и проверки отдельных систем необходимо провести пробный запуск крана без нагрузки:
- Запуск и проверка работы двигателей на холостом ходу
- Тестирование всех механизмов подъема, опускания и передвижения
- Проверка плавности хода и отсутствия посторонних шумов
- Контроль работы тормозных систем при пробных движениях
Оценка условий работы и подготовка рабочей зоны
Подготовка рабочей зоны — это не просто формальность, а критически важный элемент безопасного производства работ. Статистика показывает, что около 23% аварий с кранами происходит из-за неправильной организации рабочего пространства. 🏗️
Оценка состояния площадки
Для каждого типа крана существуют специфические требования к рабочей зоне:
- Для самоходных кранов: проверка несущей способности грунта, отсутствия подземных коммуникаций, уклона площадки (не более 3°)
- Для башенных кранов: контроль состояния подкрановых путей, проверка габаритов опасной зоны
- Для мостовых кранов: оценка состояния перекрытий, наличия препятствий на пути движения
- Для козловых кранов: проверка рельсового пути, зазоров, габаритов приближения
Зонирование рабочей территории
Перед началом работы необходимо четко обозначить:
- Границы опасной зоны работы крана (обычно радиус действия стрелы + 5 метров)
- Зоны складирования грузов и материалов
- Пути перемещения грузов с учетом зданий, сооружений и линий электропередач
- Места нахождения персонала во время работы
Проверка освещения
Недостаточное освещение является причиной около 15% инцидентов при работе кранов в темное время суток. Машинист должен убедиться, что:
- Освещенность рабочей зоны составляет не менее 50 люкс (для открытой площадки) или 75 люкс (в помещении)
- Работают все прожекторы крана и подсветка рабочей зоны
- Отсутствуют слепящие источники света, мешающие видимости
- Есть аварийное освещение на случай отключения основного
Электробезопасность
Особое внимание необходимо уделить электробезопасности, особенно при работе вблизи линий электропередач:
- Машинист должен проверить наличие защитного заземления крана
- Определить безопасное расстояние до ближайших ЛЭП (от 2 до 30 метров в зависимости от напряжения)
- Убедиться в наличии диэлектрических ковриков и перчаток в кабине
- Проверить целостность изоляции электрооборудования
Подготовка к работе в стесненных условиях
Работа в условиях ограниченного пространства требует дополнительных мер:
- Разработка схемы перемещения грузов с учетом препятствий
- Назначение сигнальщиков для контроля "слепых зон"
- Применение камер заднего вида и систем кругового обзора
- Проверка работы систем координатной защиты (для современных кранов)
Изучение технической документации и заданий
Техническая документация — это фундамент безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов. Согласно данным Ростехнадзора, примерно 12% аварийных ситуаций связаны с ошибочной интерпретацией технической документации или игнорированием ключевых указаний. 📚
Обязательные документы для проверки
Перед началом смены машинист должен ознакомиться со следующей документацией:
- Паспорт крана с записями о проведенном техническом обслуживании
- Вахтенный журнал с замечаниями предыдущей смены
- Журнал технического обслуживания и ремонта
- Руководство по эксплуатации данной модели крана
- Проект производства работ или технологические карты
Анализ производственного задания
При получении задания на смену машинист должен уточнить:
- Характеристики перемещаемых грузов (вес, габариты, центр тяжести)
- Траекторию перемещения грузов и расположение мест складирования
- Последовательность выполнения операций и график работы
- Особые условия работы (стесненность, опасные зоны, совмещение с другими работами)
Проверка соответствия крана поставленным задачам
Критически важно убедиться, что технические характеристики крана соответствуют планируемым операциям:
- Сверить грузоподъемность крана с массой самого тяжелого планируемого груза (с запасом 15-20%)
- Проверить грузовую характеристику для планируемого вылета стрелы
- Убедиться, что высота подъема достаточна для безопасного перемещения
- Убедиться в соответствии грузозахватных приспособлений типу перемещаемого груза
Проверка схем строповки
Для нестандартных грузов машинист должен проверить наличие и правильность схем строповки:
- Расположение и количество строповочных элементов
- Углы между ветвями стропов (не более 90°)
- Соответствие грузозахватных приспособлений массе груза
- Цветовую маркировку стропов в соответствии с их грузоподъемностью
Средства индивидуальной защиты и готовность к работе
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — последний рубеж между машинистом и потенциальной травмой. Данные исследований показывают, что правильное применение СИЗ снижает тяжесть травм при аварийных ситуациях на 65-80%. 🦺
Обязательный комплект СИЗ для машиниста крана
В зависимости от типа крана и условий работы, машинист должен быть обеспечен следующими средствами защиты:
- Защитная каска с подбородочным ремнем (ГОСТ 12.4.207-99)
- Спецодежда с сигнальными элементами (ГОСТ 12.4.280-2014)
- Защитная обувь с металлическим подноском (ГОСТ 28507-99)
- Перчатки с защитным покрытием (ГОСТ 12.4.252-2013)
- Защитные очки при работе на открытом воздухе (ГОСТ 12.4.253-2013)
Специфические СИЗ для разных типов кранов
|Тип крана
|Дополнительные СИЗ
|Назначение
|Башенный кран
|Страховочная система с амортизатором
|Защита при подъеме на башню и работе на высоте
|Мостовой кран
|Диэлектрические боты и перчатки
|Защита от поражения электрическим током
|Автомобильный кран
|Сигнальный жилет со светоотражающими элементами
|Обеспечение видимости при работе на дорогах
|Портовый кран
|Спасательный жилет
|Защита при работе над водой
|Все типы кранов, работающие на открытом воздухе
|Утепленная спецодежда (в холодный период)
|Защита от переохлаждения при температуре ниже -10°C
Проверка СИЗ перед использованием
Недостаточно просто надеть СИЗ, необходимо убедиться в их исправности:
- Проверить срок годности каждого элемента СИЗ
- Осмотреть на предмет механических повреждений, разрывов, трещин
- Убедиться в функциональности застежек, регуляторов и креплений
- Проверить чистоту и отсутствие загрязнений, ухудшающих защитные свойства
Психофизиологическая готовность
Помимо технических аспектов, машинист крана должен оценить свое психофизиологическое состояние:
- Отсутствие признаков усталости и сонливости
- Нормальная концентрация внимания и скорость реакции
- Эмоциональная стабильность и отсутствие стресса
- Способность к принятию быстрых и адекватных решений
Подготовка к аварийным ситуациям
Машинист должен быть готов к действиям в нештатных ситуациях:
- Знать расположение аварийных выключателей и порядок их использования
- Иметь при себе средства связи для экстренного вызова помощи
- Знать план эвакуации из кабины крана при аварийной ситуации
- Уметь оказывать первую помощь при различных травмах
Безопасность при работе с грузоподъемными механизмами — это не просто набор правил, а образ мышления. Семь ключевых правил подготовки к работе должны стать для машиниста крана такой же естественной процедурой, как дыхание. Помните: минута, потраченная на проверку, может сохранить годы жизни. А самая опасная ситуация — это та, в которой машинист думает: "Со мной такого никогда не случится". Профессионализм начинается с ответственности за каждое действие, особенно когда речь идет о предпусковой подготовке.
Вадим Стрельцов
кадровый консультант