Прежде чем приступить к работе машинист крана должен: 7 правил

Для кого эта статья:

Профессиональные машинисты кранов

HR-менеджеры в строительных и производственных компаниях

Специалисты по охране труда и безопасности на рабочих местах Управление грузоподъемными механизмами — область, где цена ошибки измеряется не только деньгами, но и человеческими жизнями. Статистика аварий с кранами показывает, что 78% несчастных случаев происходят из-за нарушений при подготовке к работе. Простой алгоритм из семи обязательных правил может предотвратить большинство этих инцидентов. Каждый профессиональный машинист крана знает: безопасность начинается задолго до запуска двигателя. 🔍 Давайте разберемся, что критически важно проверить перед тем, как взяться за рычаги управления.

7 обязательных правил для машиниста крана перед сменой

Безопасная эксплуатация грузоподъемных кранов начинается с тщательной предсменной подготовки. Согласно федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности (Приказ Ростехнадзора №461 от 2020 года), каждый машинист обязан выполнить определенный алгоритм действий перед началом работы. Рассмотрим эти правила подробно. 🛠️

Правило №1: Проверка документации и допусков

Перед началом смены машинист обязан убедиться в наличии и актуальности всех необходимых документов:

Наличие действующего удостоверения машиниста крана соответствующей категории

Наличие медицинского заключения о допуске к работе

Журнал учета работы крана с отметками о предыдущей смене

Вахтенный журнал с записями о техническом состоянии оборудования

Наряд-допуск на выполнение работ (при необходимости)

Правило №2: Прохождение медицинского освидетельствования

Машинист крана должен пройти предсменный медицинский осмотр, который включает:

Измерение артериального давления

Проверку на отсутствие алкогольного или наркотического опьянения

Оценку общего самочувствия и отсутствия противопоказаний к работе

Правило №3: Проведение инструктажа и получение задания

Каждая рабочая смена начинается со следующих организационных моментов:

Прохождение целевого инструктажа у лица, ответственного за безопасное производство работ

Получение четкого задания на смену и схемы перемещения грузов

Ознакомление с весом перемещаемых грузов и ограничениями по грузоподъемности

Проверка согласованности действий между стропальщиками и машинистом

Алексей Петров, главный инженер по безопасности грузоподъемных работ В 2023 году я расследовал аварию, когда башенный кран опрокинулся на строительной площадке в Новосибирске. Никто не пострадал просто чудом. Причина трагедии банальна — машинист пренебрег проверкой технической документации. Оказалось, что кран не прошел очередное техническое освидетельствование, а в журнале была фальсифицирована запись. Если бы машинист проверил легитимность документов перед сменой, он бы обнаружил подделку и отказался от работы. Этот случай навсегда изменил мой подход к проверке документации — теперь я рекомендую всем машинистам фотографировать страницы журналов перед сменой на свой телефон, создавая личный архив доказательств надлежащей подготовки.

Правило №4: Проверка средств связи и сигнализации

Надежная коммуникация между всеми участниками крановых операций критически важна:

Проверка работоспособности радиосвязи или телефонной связи

Тестирование звуковой и световой сигнализации

Согласование жестов и сигналов со стропальщиками

Проверка наличия таблицы сигналов в кабине

Правило №5: Визуальный осмотр рабочей площадки

Перед запуском крана необходимо осмотреть рабочую зону:

Отсутствие посторонних лиц в зоне работы крана

Проверка зоны перемещения грузов на наличие препятствий

Оценка состояния грунта или основания крана

Проверка путей для передвижения (для мостовых и козловых кранов)

Правило №6: Проверка противопожарного оборудования и средств эвакуации

Машинист должен убедиться в наличии и исправности:

Огнетушителей в кабине

Эвакуационных лестниц и аварийных выходов

Плана эвакуации и инструкции по действиям в аварийных ситуациях

Аптечки первой помощи

Правило №7: Контроль погодных условий

Для кранов, работающих на открытом воздухе, критически важно оценить:

Скорость ветра (не должна превышать указанную в паспорте крана)

Видимость (должна обеспечивать безопасное выполнение операций)

Температуру воздуха (соответствие диапазону эксплуатации крана)

Наличие грозовой активности (запрет работы при грозе)

Погодное условие Допустимые параметры Действия при превышении Скорость ветра До 14 м/с для большинства кранов Прекратить работу, перевести кран в положение "шторм" Видимость Не менее 100 м Использовать дополнительное освещение или прекратить работу Температура От -40°C до +40°C (зависит от типа крана) Применять специальные меры или остановить эксплуатацию Грозовая активность Отсутствие грозы Немедленно прекратить работу, обеспечить заземление

Проверка технического состояния и исправности крана

Техническая проверка является базовым, но самым обширным этапом предсменной подготовки. Даже опытные машинисты не должны пренебрегать ни одним пунктом этого алгоритма, поскольку упущение мелочи может привести к катастрофическим последствиям. 🔧

Осмотр механической части крана

Проверка целостности металлоконструкций на наличие трещин, деформаций, коррозии

Осмотр канатов, цепей и грузозахватных приспособлений на износ и повреждения

Проверка крепежных соединений, сварных швов и болтовых креплений

Контроль состояния ходовой части, тележек и механизмов передвижения

Проверка гидравлической системы

Оценка уровня и состояния гидравлической жидкости

Визуальный контроль гидроцилиндров и шлангов на предмет утечек

Проверка работоспособности гидронасосов и распределителей

Тестирование систем аварийного сброса давления

Михаил Соколов, старший инспектор Ростехнадзора Не так давно я наблюдал ситуацию на металлургическом комбинате, которая могла обернуться трагедией. Машинист мостового крана, торопясь начать смену, пренебрег детальной проверкой тормозной системы. Во время подъема 20-тонного ковша с расплавленным металлом произошел отказ основного тормоза. К счастью, сработал резервный тормоз, который выдержал нагрузку. Расследование показало, что при тщательном осмотре можно было заметить следы масла на тормозных колодках — признак неминуемого отказа. После этого случая на комбинате внедрили электронные чек-листы с фотофиксацией ключевых узлов перед каждой сменой, и за последние два года не зафиксировано ни одного подобного инцидента.

Диагностика электрической части

Проверка исправности электропроводки и кабелей управления

Тестирование пусковой аппаратуры, кнопок, джойстиков, педалей

Контроль работоспособности освещения крана и рабочей зоны

Диагностика систем управления и блоков электроники

Проверка систем безопасности

Особое внимание следует уделить системам безопасности, которые являются последним рубежом защиты от аварий:

Система безопасности Методы проверки Критерии исправности Ограничитель грузоподъемности Контрольный подъем тестового груза известного веса Срабатывание при превышении допустимой нагрузки на 10% Концевые выключатели Медленное движение механизмов до крайних положений Автоматическая остановка в предельных положениях Указатель грузоподъемности Соответствие показаний реальному весу поднимаемого груза Точность измерения не ниже ±5% Координатная защита Проверка работы системы в тестовом режиме Корректное отображение зон запрета движения Аварийные тормоза Имитация аварийного отключения питания Надежное удержание груза при отключении энергии

Функциональная проверка без нагрузки

После визуального осмотра и проверки отдельных систем необходимо провести пробный запуск крана без нагрузки:

Запуск и проверка работы двигателей на холостом ходу

Тестирование всех механизмов подъема, опускания и передвижения

Проверка плавности хода и отсутствия посторонних шумов

Контроль работы тормозных систем при пробных движениях

Оценка условий работы и подготовка рабочей зоны

Подготовка рабочей зоны — это не просто формальность, а критически важный элемент безопасного производства работ. Статистика показывает, что около 23% аварий с кранами происходит из-за неправильной организации рабочего пространства. 🏗️

Оценка состояния площадки

Для каждого типа крана существуют специфические требования к рабочей зоне:

Для самоходных кранов: проверка несущей способности грунта, отсутствия подземных коммуникаций, уклона площадки (не более 3°)

проверка несущей способности грунта, отсутствия подземных коммуникаций, уклона площадки (не более 3°) Для башенных кранов: контроль состояния подкрановых путей, проверка габаритов опасной зоны

контроль состояния подкрановых путей, проверка габаритов опасной зоны Для мостовых кранов: оценка состояния перекрытий, наличия препятствий на пути движения

оценка состояния перекрытий, наличия препятствий на пути движения Для козловых кранов: проверка рельсового пути, зазоров, габаритов приближения

Зонирование рабочей территории

Перед началом работы необходимо четко обозначить:

Границы опасной зоны работы крана (обычно радиус действия стрелы + 5 метров)

Зоны складирования грузов и материалов

Пути перемещения грузов с учетом зданий, сооружений и линий электропередач

Места нахождения персонала во время работы

Проверка освещения

Недостаточное освещение является причиной около 15% инцидентов при работе кранов в темное время суток. Машинист должен убедиться, что:

Освещенность рабочей зоны составляет не менее 50 люкс (для открытой площадки) или 75 люкс (в помещении)

Работают все прожекторы крана и подсветка рабочей зоны

Отсутствуют слепящие источники света, мешающие видимости

Есть аварийное освещение на случай отключения основного

Электробезопасность

Особое внимание необходимо уделить электробезопасности, особенно при работе вблизи линий электропередач:

Машинист должен проверить наличие защитного заземления крана

Определить безопасное расстояние до ближайших ЛЭП (от 2 до 30 метров в зависимости от напряжения)

Убедиться в наличии диэлектрических ковриков и перчаток в кабине

Проверить целостность изоляции электрооборудования

Подготовка к работе в стесненных условиях

Работа в условиях ограниченного пространства требует дополнительных мер:

Разработка схемы перемещения грузов с учетом препятствий

Назначение сигнальщиков для контроля "слепых зон"

Применение камер заднего вида и систем кругового обзора

Проверка работы систем координатной защиты (для современных кранов)

Изучение технической документации и заданий

Техническая документация — это фундамент безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов. Согласно данным Ростехнадзора, примерно 12% аварийных ситуаций связаны с ошибочной интерпретацией технической документации или игнорированием ключевых указаний. 📚

Обязательные документы для проверки

Перед началом смены машинист должен ознакомиться со следующей документацией:

Паспорт крана с записями о проведенном техническом обслуживании

Вахтенный журнал с замечаниями предыдущей смены

Журнал технического обслуживания и ремонта

Руководство по эксплуатации данной модели крана

Проект производства работ или технологические карты

Анализ производственного задания

При получении задания на смену машинист должен уточнить:

Характеристики перемещаемых грузов (вес, габариты, центр тяжести)

Траекторию перемещения грузов и расположение мест складирования

Последовательность выполнения операций и график работы

Особые условия работы (стесненность, опасные зоны, совмещение с другими работами)

Проверка соответствия крана поставленным задачам

Критически важно убедиться, что технические характеристики крана соответствуют планируемым операциям:

Сверить грузоподъемность крана с массой самого тяжелого планируемого груза (с запасом 15-20%)

Проверить грузовую характеристику для планируемого вылета стрелы

Убедиться, что высота подъема достаточна для безопасного перемещения

Убедиться в соответствии грузозахватных приспособлений типу перемещаемого груза

Проверка схем строповки

Для нестандартных грузов машинист должен проверить наличие и правильность схем строповки:

Расположение и количество строповочных элементов

Углы между ветвями стропов (не более 90°)

Соответствие грузозахватных приспособлений массе груза

Цветовую маркировку стропов в соответствии с их грузоподъемностью

Средства индивидуальной защиты и готовность к работе

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — последний рубеж между машинистом и потенциальной травмой. Данные исследований показывают, что правильное применение СИЗ снижает тяжесть травм при аварийных ситуациях на 65-80%. 🦺

Обязательный комплект СИЗ для машиниста крана

В зависимости от типа крана и условий работы, машинист должен быть обеспечен следующими средствами защиты:

Защитная каска с подбородочным ремнем (ГОСТ 12.4.207-99)

Спецодежда с сигнальными элементами (ГОСТ 12.4.280-2014)

Защитная обувь с металлическим подноском (ГОСТ 28507-99)

Перчатки с защитным покрытием (ГОСТ 12.4.252-2013)

Защитные очки при работе на открытом воздухе (ГОСТ 12.4.253-2013)

Специфические СИЗ для разных типов кранов

Тип крана Дополнительные СИЗ Назначение Башенный кран Страховочная система с амортизатором Защита при подъеме на башню и работе на высоте Мостовой кран Диэлектрические боты и перчатки Защита от поражения электрическим током Автомобильный кран Сигнальный жилет со светоотражающими элементами Обеспечение видимости при работе на дорогах Портовый кран Спасательный жилет Защита при работе над водой Все типы кранов, работающие на открытом воздухе Утепленная спецодежда (в холодный период) Защита от переохлаждения при температуре ниже -10°C

Проверка СИЗ перед использованием

Недостаточно просто надеть СИЗ, необходимо убедиться в их исправности:

Проверить срок годности каждого элемента СИЗ

Осмотреть на предмет механических повреждений, разрывов, трещин

Убедиться в функциональности застежек, регуляторов и креплений

Проверить чистоту и отсутствие загрязнений, ухудшающих защитные свойства

Психофизиологическая готовность

Помимо технических аспектов, машинист крана должен оценить свое психофизиологическое состояние:

Отсутствие признаков усталости и сонливости

Нормальная концентрация внимания и скорость реакции

Эмоциональная стабильность и отсутствие стресса

Способность к принятию быстрых и адекватных решений

Подготовка к аварийным ситуациям

Машинист должен быть готов к действиям в нештатных ситуациях:

Знать расположение аварийных выключателей и порядок их использования

Иметь при себе средства связи для экстренного вызова помощи

Знать план эвакуации из кабины крана при аварийной ситуации

Уметь оказывать первую помощь при различных травмах