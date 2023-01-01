Правильное ведение беседы с клиентом

Для кого эта статья:

Специалисты по продажам

Менеджеры по работе с клиентами

Люди, желающие улучшить навыки коммуникации в профессиональной сфере Каждый диалог с клиентом — это шанс превратить случайного покупателя в лояльного партнёра. Казалось бы, что сложного в обычном разговоре? Однако статистика показывает: 68% клиентов уходят именно из-за равнодушного отношения продавцов, а не из-за качества товара или цены. Правильно выстроенная беседа, напротив, увеличивает вероятность покупки на 63%. Владение техниками ведения диалога — это не просто полезный навык, а ключевой актив в арсенале любого специалиста по продажам. 🎯

Первый контакт: как начать общение с клиентом

Первые 7 секунд общения формируют 80% впечатления о вас и вашей компании. За эти мгновения клиент решает: можно ли вам доверять? Профессиональное и уверенное начало беседы — фундамент, без которого невозможно построить успешные продажи. 🤝

Структура первого контакта включает три обязательных элемента:

Приветствие и представление. Назовите своё имя и компанию чётко и уверенно.

Назовите своё имя и компанию чётко и уверенно. Установление контакта. Используйте техники "разогрева" — короткий комплимент или уместный вопрос.

Используйте техники "разогрева" — короткий комплимент или уместный вопрос. Обозначение цели беседы. Кратко сформулируйте, почему вы обращаетесь к клиенту и какую ценность предлагаете.

Важно помнить о базовых правилах первого впечатления. Улыбайтесь — даже если общение происходит по телефону, улыбка слышна в голосе. Говорите на языке выгод, а не характеристик. И самое главное — сконцентрируйтесь на клиенте, а не на себе и своём предложении.

Ошибка при первом контакте Потери Правильный подход Начало с вопроса "Чем могу помочь?" Клиент занимает оборонительную позицию "Добрый день! Меня зовут Иван, я помогу вам разобраться с нашими предложениями." Слишком формальное приветствие Ощущение шаблонности, отсутствие связи Персонализированное обращение с упоминанием имени клиента Информационная перегрузка в начале Потеря внимания клиента Краткое вводное предложение, затем вопрос для вовлечения Отсутствие зрительного контакта Потеря доверия Уверенный взгляд и открытая поза

Андрей Петров, руководитель отдела продаж Помню свой первый рабочий день в автосалоне премиум-класса. К нам зашёл клиент в потёртых джинсах и простой футболке. Коллеги его проигнорировали, решив, что он "просто смотрит". Я же, новичок, подошёл и начал беседу стандартно: "Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Чем могу помочь?" Клиент холодно ответил: "Просто смотрю". Но вместо того, чтобы отступить, я сказал: "Отличный выбор — рассматривать автомобили в спокойной обстановке. Какие характеристики для вас наиболее важны в машине?" Этот простой вопрос изменил всё. Мужчина оживился и начал рассказывать о своих потребностях. Через час он внёс предоплату за самую дорогую модель в салоне. Как выяснилось позже, это был владелец крупной IT-компании, который специально оделся непримечательно, чтобы проверить отношение персонала. С того дня я усвоил главное правило первого контакта: каждый клиент заслуживает одинаково профессионального подхода независимо от внешности или первого впечатления.

Эффективные фразы и техники активного слушания

Клиенты в 2025 году ожидают не просто внимания, но глубокого понимания их проблем и потребностей. По данным исследований, средний менеджер по продажам прерывает клиента уже через 17 секунд после начала его речи. Между тем, клиенты, которых внимательно выслушали, на 34% более склонны к покупке. 👂

Активное слушание — это не пассивное молчание, а особая техника взаимодействия, включающая вербальные и невербальные элементы:

Зеркальные техники. Повторение последних слов клиента с вопросительной интонацией для уточнения деталей.

Повторение последних слов клиента с вопросительной интонацией для уточнения деталей. Перефразирование. Формулирование мыслей клиента своими словами для подтверждения понимания.

Формулирование мыслей клиента своими словами для подтверждения понимания. Эмпатические высказывания. Демонстрация понимания эмоций и чувств клиента.

Демонстрация понимания эмоций и чувств клиента. Уточняющие вопросы. Запросы дополнительной информации для глубокого погружения в ситуацию.

Ключевые фразы, демонстрирующие активное слушание:

"Если я правильно понимаю, для вас важно..."

"Позвольте уточнить, вы говорите о..."

"То есть, основная проблема заключается в..."

"Я понимаю ваше беспокойство относительно..."

"Звучит так, будто вам необходимо решение, которое..."

Не менее важно следить за невербальной стороной активного слушания. Поддерживайте зрительный контакт, наклоняйтесь к собеседнику, кивайте в знак понимания, не скрещивайте руки и ноги. Исследования показывают, что 55% информации передаётся через язык тела, и клиенты интуитивно считывают эти сигналы. 📱

Выявление потребностей клиента через правильные вопросы

Умение задавать нужные вопросы в нужное время — это искусство, которым владеют лишь 23% менеджеров по продажам. Между тем, именно этот навык позволяет выявить истинные потребности клиента, которые он сам может не осознавать. 🔍

Типология вопросов, необходимых для профессионального выявления потребностей:

Тип вопроса Назначение Пример Открытые Получение развернутой информации "Какие задачи вы планируете решать с помощью этого продукта?" Закрытые Подтверждение фактов, прояснение деталей "Вам важна возможность интеграции с вашей CRM-системой?" Альтернативные Сужение выбора до конкретных опций "Вы предпочитаете базовую версию с расширением функционала позже или полный пакет сразу?" Проблемные Выявление болевых точек "С какими трудностями вы сталкиваетесь при использовании текущего решения?" Гипотетические Помощь клиенту в визуализации будущего "Если бы вы могли устранить одну проблему в вашем бизнес-процессе, что бы это было?"

Техника SPIN — это структурированный метод выявления потребностей, разработанный Нилом Рэкхемом и доказавший свою эффективность в B2B-продажах:

S (Situation) — Ситуационные вопросы. Выясняют текущее положение дел: "Какое решение вы используете сейчас?"

Выясняют текущее положение дел: "Какое решение вы используете сейчас?" P (Problem) — Проблемные вопросы. Выявляют сложности: "Какие недостатки есть у текущего решения?"

Выявляют сложности: "Какие недостатки есть у текущего решения?" I (Implication) — Вопросы о последствиях. Исследуют влияние проблем: "Как эти сложности влияют на производительность вашей команды?"

Исследуют влияние проблем: "Как эти сложности влияют на производительность вашей команды?" N (Need-payoff) — Вопросы о выгоде решения. Фокусируют на результате: "Насколько ценно было бы для вас решение, которое устраняет эту проблему?"

При выявлении потребностей избегайте распространённых ошибок: не задавайте несколько вопросов одновременно, не спешите с выводами, не перебивайте клиента и не "подсказывайте" ему ответы. Дайте собеседнику возможность полностью сформулировать свою мысль.

Елена Соколова, бизнес-тренер В начале карьеры я работала с премиальными клиентами банка. К нам обратился владелец строительной компании для обновления корпоративных карт. Как обычно, я начала предлагать премиум-карты с максимальным набором опций. Клиент выглядел заинтересованным, но что-то подсказывало мне: он не убежден. Вместо продолжения презентации я задала простой вопрос: "Позвольте поинтересоваться, как вы обычно используете корпоративные карты?" Ответ удивил: "В основном для выдачи суточных сотрудникам на стройобъектах в регионах. Нам нужно быстро пополнять карты и контролировать расходы." Выяснилось, что мой "идеальный продукт" не решал его основную задачу! Я переключилась на специализированное решение для бизнеса с упрощенным мониторингом расходов и быстрым пополнением. В результате, клиент приобрёл 35 карт вместо планируемых 10, а позже перевёл к нам всё бухгалтерское обслуживание. Этот случай научил меня золотому правилу: никогда не предполагай потребности клиента — выявляй их через правильные вопросы.

Как преодолеть возражения и сомнения покупателя

Возражения клиентов — не препятствие, а возможность. Согласно статистике, 63% менеджеров по продажам воспринимают возражения как негативный сигнал, в то время как успешные продавцы используют их для укрепления доверия и демонстрации экспертизы. 📊

Алгоритм работы с возражениями должен быть построен на уважении к позиции клиента:

Выслушивание. Дайте клиенту полностью сформулировать возражение, не перебивайте. Признание. Покажите, что вы услышали и поняли сомнения: "Я понимаю ваше беспокойство по поводу..." Уточнение. Задайте вопросы для понимания истинной причины возражения: "Что именно вызывает у вас сомнения в этом аспекте?" Аргументация. Предоставьте факты, статистику или примеры, опровергающие возражение. Проверка. Убедитесь, что ваш ответ удовлетворил клиента: "Насколько убедительным было моё объяснение?"

Типовые возражения и методы работы с ними:

Возражение о цене: "Это слишком дорого" → Переведите разговор с цены на ценность и окупаемость инвестиций. Используйте формулу: "Да, наше решение требует вложений, однако за X месяцев оно окупается за счёт [конкретные выгоды]".

"Это слишком дорого" → Переведите разговор с цены на ценность и окупаемость инвестиций. Используйте формулу: "Да, наше решение требует вложений, однако за X месяцев оно окупается за счёт [конкретные выгоды]". Необходимость подумать: "Мне нужно подумать" → Выясните, что именно вызывает сомнения: "Что конкретно вам хотелось бы обдумать?" Затем работайте с выявленным возражением.

"Мне нужно подумать" → Выясните, что именно вызывает сомнения: "Что конкретно вам хотелось бы обдумать?" Затем работайте с выявленным возражением. Сравнение с конкурентами: "У вашего конкурента это дешевле" → Признайте различия и подчеркните уникальные преимущества: "Да, на рынке есть более дешёвые решения, однако наш продукт отличается [конкретные преимущества]".

"У вашего конкурента это дешевле" → Признайте различия и подчеркните уникальные преимущества: "Да, на рынке есть более дешёвые решения, однако наш продукт отличается [конкретные преимущества]". Отсутствие потребности: "Нам это не нужно сейчас" → Спросите о текущих бизнес-задачах и покажите, как ваш продукт помогает их решить.

Ключевые ошибки при работе с возражениями, которых следует избегать:

Спор с клиентом и попытка доказать, что он неправ

Игнорирование эмоциональной составляющей возражения

Использование одинаковых скриптов для всех возражений

Переход к скидкам как к универсальному решению всех сомнений

Помните, что возражения — индикатор заинтересованности клиента. Если клиент задаёт вопросы и высказывает сомнения, значит, он рассматривает ваше предложение. Абсолютное безразличие гораздо хуже любого возражения. 💼

Завершение беседы с клиентом: секреты успешных продаж

Завершение беседы — критический момент, определяющий успех всего взаимодействия. Исследования показывают: 79% клиентов готовы к покупке, но только 39% продавцов корректно закрывают сделку. Разница в 40% — это упущенная прибыль из-за неумения завершить диалог на нужной ноте. 🏁

Существует несколько проверенных техник завершения беседы:

Подведение итогов. Резюмируйте ключевые моменты беседы и подтвердите договорённости: "Давайте я подытожу нашу беседу..."

Резюмируйте ключевые моменты беседы и подтвердите договорённости: "Давайте я подытожу нашу беседу..." Техника альтернатив. Предложите клиенту выбор между двумя позитивными вариантами: "Мы можем организовать доставку во вторник или в среду. Что вам удобнее?"

Предложите клиенту выбор между двумя позитивными вариантами: "Мы можем организовать доставку во вторник или в среду. Что вам удобнее?" Предположение о покупке. Говорите так, будто решение уже принято: "Когда бы вам было удобно, чтобы мы запустили внедрение?"

Говорите так, будто решение уже принято: "Когда бы вам было удобно, чтобы мы запустили внедрение?" Создание срочности. Обозначьте ограниченность предложения: "Данные условия действуют только до конца недели".

Для различных типов продаж эффективны разные подходы к завершению:

Типы продаж Характеристики Рекомендуемый подход к завершению B2C, малый чек Быстрое решение, эмоциональная покупка Прямое предложение к действию с акцентом на ограниченность B2C, крупный чек Требует обдумывания, важна уверенность Подведение итогов с акцентом на безопасность и гарантии B2B, среднесрочная сделка Вовлечено несколько лиц, требует согласований Составление чёткого плана дальнейших действий B2B, долгосрочная сделка Комплексные решения, длительный цикл Поэтапное закрытие промежуточных соглашений

Важно помнить о последовательности действий при завершении беседы:

Проверьте отсутствие оставшихся вопросов и возражений. Подчеркните ключевую выгоду решения для клиента. Сделайте чёткое предложение следующего шага. Договоритесь о конкретных сроках и действиях. Поблагодарите за время и внимание, независимо от результата.

После завершения разговора обязательно зафиксируйте результаты в CRM или другой системе учёта. Это позволит качественно подготовиться к следующему взаимодействию и поддерживать целостность коммуникации с клиентом. Исследования показывают, что 65% компаний, последовательно ведущих историю взаимодействий с клиентами, имеют на 27% более высокие показатели удержания. 📈