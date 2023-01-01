Правильное ведение беседы с клиентом
Для кого эта статья:
- Специалисты по продажам
- Менеджеры по работе с клиентами
Люди, желающие улучшить навыки коммуникации в профессиональной сфере
Каждый диалог с клиентом — это шанс превратить случайного покупателя в лояльного партнёра. Казалось бы, что сложного в обычном разговоре? Однако статистика показывает: 68% клиентов уходят именно из-за равнодушного отношения продавцов, а не из-за качества товара или цены. Правильно выстроенная беседа, напротив, увеличивает вероятность покупки на 63%. Владение техниками ведения диалога — это не просто полезный навык, а ключевой актив в арсенале любого специалиста по продажам. 🎯
Первый контакт: как начать общение с клиентом
Первые 7 секунд общения формируют 80% впечатления о вас и вашей компании. За эти мгновения клиент решает: можно ли вам доверять? Профессиональное и уверенное начало беседы — фундамент, без которого невозможно построить успешные продажи. 🤝
Структура первого контакта включает три обязательных элемента:
- Приветствие и представление. Назовите своё имя и компанию чётко и уверенно.
- Установление контакта. Используйте техники "разогрева" — короткий комплимент или уместный вопрос.
- Обозначение цели беседы. Кратко сформулируйте, почему вы обращаетесь к клиенту и какую ценность предлагаете.
Важно помнить о базовых правилах первого впечатления. Улыбайтесь — даже если общение происходит по телефону, улыбка слышна в голосе. Говорите на языке выгод, а не характеристик. И самое главное — сконцентрируйтесь на клиенте, а не на себе и своём предложении.
|Ошибка при первом контакте
|Потери
|Правильный подход
|Начало с вопроса "Чем могу помочь?"
|Клиент занимает оборонительную позицию
|"Добрый день! Меня зовут Иван, я помогу вам разобраться с нашими предложениями."
|Слишком формальное приветствие
|Ощущение шаблонности, отсутствие связи
|Персонализированное обращение с упоминанием имени клиента
|Информационная перегрузка в начале
|Потеря внимания клиента
|Краткое вводное предложение, затем вопрос для вовлечения
|Отсутствие зрительного контакта
|Потеря доверия
|Уверенный взгляд и открытая поза
Андрей Петров, руководитель отдела продаж
Помню свой первый рабочий день в автосалоне премиум-класса. К нам зашёл клиент в потёртых джинсах и простой футболке. Коллеги его проигнорировали, решив, что он "просто смотрит". Я же, новичок, подошёл и начал беседу стандартно: "Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Чем могу помочь?"
Клиент холодно ответил: "Просто смотрю". Но вместо того, чтобы отступить, я сказал: "Отличный выбор — рассматривать автомобили в спокойной обстановке. Какие характеристики для вас наиболее важны в машине?"
Этот простой вопрос изменил всё. Мужчина оживился и начал рассказывать о своих потребностях. Через час он внёс предоплату за самую дорогую модель в салоне. Как выяснилось позже, это был владелец крупной IT-компании, который специально оделся непримечательно, чтобы проверить отношение персонала.
С того дня я усвоил главное правило первого контакта: каждый клиент заслуживает одинаково профессионального подхода независимо от внешности или первого впечатления.
Эффективные фразы и техники активного слушания
Клиенты в 2025 году ожидают не просто внимания, но глубокого понимания их проблем и потребностей. По данным исследований, средний менеджер по продажам прерывает клиента уже через 17 секунд после начала его речи. Между тем, клиенты, которых внимательно выслушали, на 34% более склонны к покупке. 👂
Активное слушание — это не пассивное молчание, а особая техника взаимодействия, включающая вербальные и невербальные элементы:
- Зеркальные техники. Повторение последних слов клиента с вопросительной интонацией для уточнения деталей.
- Перефразирование. Формулирование мыслей клиента своими словами для подтверждения понимания.
- Эмпатические высказывания. Демонстрация понимания эмоций и чувств клиента.
- Уточняющие вопросы. Запросы дополнительной информации для глубокого погружения в ситуацию.
Ключевые фразы, демонстрирующие активное слушание:
- "Если я правильно понимаю, для вас важно..."
- "Позвольте уточнить, вы говорите о..."
- "То есть, основная проблема заключается в..."
- "Я понимаю ваше беспокойство относительно..."
- "Звучит так, будто вам необходимо решение, которое..."
Не менее важно следить за невербальной стороной активного слушания. Поддерживайте зрительный контакт, наклоняйтесь к собеседнику, кивайте в знак понимания, не скрещивайте руки и ноги. Исследования показывают, что 55% информации передаётся через язык тела, и клиенты интуитивно считывают эти сигналы. 📱
Выявление потребностей клиента через правильные вопросы
Умение задавать нужные вопросы в нужное время — это искусство, которым владеют лишь 23% менеджеров по продажам. Между тем, именно этот навык позволяет выявить истинные потребности клиента, которые он сам может не осознавать. 🔍
Типология вопросов, необходимых для профессионального выявления потребностей:
|Тип вопроса
|Назначение
|Пример
|Открытые
|Получение развернутой информации
|"Какие задачи вы планируете решать с помощью этого продукта?"
|Закрытые
|Подтверждение фактов, прояснение деталей
|"Вам важна возможность интеграции с вашей CRM-системой?"
|Альтернативные
|Сужение выбора до конкретных опций
|"Вы предпочитаете базовую версию с расширением функционала позже или полный пакет сразу?"
|Проблемные
|Выявление болевых точек
|"С какими трудностями вы сталкиваетесь при использовании текущего решения?"
|Гипотетические
|Помощь клиенту в визуализации будущего
|"Если бы вы могли устранить одну проблему в вашем бизнес-процессе, что бы это было?"
Техника SPIN — это структурированный метод выявления потребностей, разработанный Нилом Рэкхемом и доказавший свою эффективность в B2B-продажах:
- S (Situation) — Ситуационные вопросы. Выясняют текущее положение дел: "Какое решение вы используете сейчас?"
- P (Problem) — Проблемные вопросы. Выявляют сложности: "Какие недостатки есть у текущего решения?"
- I (Implication) — Вопросы о последствиях. Исследуют влияние проблем: "Как эти сложности влияют на производительность вашей команды?"
- N (Need-payoff) — Вопросы о выгоде решения. Фокусируют на результате: "Насколько ценно было бы для вас решение, которое устраняет эту проблему?"
При выявлении потребностей избегайте распространённых ошибок: не задавайте несколько вопросов одновременно, не спешите с выводами, не перебивайте клиента и не "подсказывайте" ему ответы. Дайте собеседнику возможность полностью сформулировать свою мысль.
Елена Соколова, бизнес-тренер
В начале карьеры я работала с премиальными клиентами банка. К нам обратился владелец строительной компании для обновления корпоративных карт. Как обычно, я начала предлагать премиум-карты с максимальным набором опций.
Клиент выглядел заинтересованным, но что-то подсказывало мне: он не убежден. Вместо продолжения презентации я задала простой вопрос: "Позвольте поинтересоваться, как вы обычно используете корпоративные карты?"
Ответ удивил: "В основном для выдачи суточных сотрудникам на стройобъектах в регионах. Нам нужно быстро пополнять карты и контролировать расходы."
Выяснилось, что мой "идеальный продукт" не решал его основную задачу! Я переключилась на специализированное решение для бизнеса с упрощенным мониторингом расходов и быстрым пополнением.
В результате, клиент приобрёл 35 карт вместо планируемых 10, а позже перевёл к нам всё бухгалтерское обслуживание. Этот случай научил меня золотому правилу: никогда не предполагай потребности клиента — выявляй их через правильные вопросы.
Как преодолеть возражения и сомнения покупателя
Возражения клиентов — не препятствие, а возможность. Согласно статистике, 63% менеджеров по продажам воспринимают возражения как негативный сигнал, в то время как успешные продавцы используют их для укрепления доверия и демонстрации экспертизы. 📊
Алгоритм работы с возражениями должен быть построен на уважении к позиции клиента:
- Выслушивание. Дайте клиенту полностью сформулировать возражение, не перебивайте.
- Признание. Покажите, что вы услышали и поняли сомнения: "Я понимаю ваше беспокойство по поводу..."
- Уточнение. Задайте вопросы для понимания истинной причины возражения: "Что именно вызывает у вас сомнения в этом аспекте?"
- Аргументация. Предоставьте факты, статистику или примеры, опровергающие возражение.
- Проверка. Убедитесь, что ваш ответ удовлетворил клиента: "Насколько убедительным было моё объяснение?"
Типовые возражения и методы работы с ними:
- Возражение о цене: "Это слишком дорого" → Переведите разговор с цены на ценность и окупаемость инвестиций. Используйте формулу: "Да, наше решение требует вложений, однако за X месяцев оно окупается за счёт [конкретные выгоды]".
- Необходимость подумать: "Мне нужно подумать" → Выясните, что именно вызывает сомнения: "Что конкретно вам хотелось бы обдумать?" Затем работайте с выявленным возражением.
- Сравнение с конкурентами: "У вашего конкурента это дешевле" → Признайте различия и подчеркните уникальные преимущества: "Да, на рынке есть более дешёвые решения, однако наш продукт отличается [конкретные преимущества]".
- Отсутствие потребности: "Нам это не нужно сейчас" → Спросите о текущих бизнес-задачах и покажите, как ваш продукт помогает их решить.
Ключевые ошибки при работе с возражениями, которых следует избегать:
- Спор с клиентом и попытка доказать, что он неправ
- Игнорирование эмоциональной составляющей возражения
- Использование одинаковых скриптов для всех возражений
- Переход к скидкам как к универсальному решению всех сомнений
Помните, что возражения — индикатор заинтересованности клиента. Если клиент задаёт вопросы и высказывает сомнения, значит, он рассматривает ваше предложение. Абсолютное безразличие гораздо хуже любого возражения. 💼
Завершение беседы с клиентом: секреты успешных продаж
Завершение беседы — критический момент, определяющий успех всего взаимодействия. Исследования показывают: 79% клиентов готовы к покупке, но только 39% продавцов корректно закрывают сделку. Разница в 40% — это упущенная прибыль из-за неумения завершить диалог на нужной ноте. 🏁
Существует несколько проверенных техник завершения беседы:
- Подведение итогов. Резюмируйте ключевые моменты беседы и подтвердите договорённости: "Давайте я подытожу нашу беседу..."
- Техника альтернатив. Предложите клиенту выбор между двумя позитивными вариантами: "Мы можем организовать доставку во вторник или в среду. Что вам удобнее?"
- Предположение о покупке. Говорите так, будто решение уже принято: "Когда бы вам было удобно, чтобы мы запустили внедрение?"
- Создание срочности. Обозначьте ограниченность предложения: "Данные условия действуют только до конца недели".
Для различных типов продаж эффективны разные подходы к завершению:
|Типы продаж
|Характеристики
|Рекомендуемый подход к завершению
|B2C, малый чек
|Быстрое решение, эмоциональная покупка
|Прямое предложение к действию с акцентом на ограниченность
|B2C, крупный чек
|Требует обдумывания, важна уверенность
|Подведение итогов с акцентом на безопасность и гарантии
|B2B, среднесрочная сделка
|Вовлечено несколько лиц, требует согласований
|Составление чёткого плана дальнейших действий
|B2B, долгосрочная сделка
|Комплексные решения, длительный цикл
|Поэтапное закрытие промежуточных соглашений
Важно помнить о последовательности действий при завершении беседы:
- Проверьте отсутствие оставшихся вопросов и возражений.
- Подчеркните ключевую выгоду решения для клиента.
- Сделайте чёткое предложение следующего шага.
- Договоритесь о конкретных сроках и действиях.
- Поблагодарите за время и внимание, независимо от результата.
После завершения разговора обязательно зафиксируйте результаты в CRM или другой системе учёта. Это позволит качественно подготовиться к следующему взаимодействию и поддерживать целостность коммуникации с клиентом. Исследования показывают, что 65% компаний, последовательно ведущих историю взаимодействий с клиентами, имеют на 27% более высокие показатели удержания. 📈
Профессиональное ведение беседы с клиентом — это не врождённый талант, а отточенный навык. Структурированный подход к диалогу, глубокое понимание психологии клиента и владение техниками преодоления возражений превращают обычного продавца в признанного эксперта по продажам. Внедряя эти техники последовательно, вы не просто улучшите свои показатели, но и обретёте уверенность в любой коммуникационной ситуации. Помните: каждый диалог — это возможность не только заключить сделку, но и заложить фундамент для длительных отношений, которые принесут многократную отдачу в будущем.
Ирина Харитонова
менеджер по обучению