Правильное название подборщика персонала – рекрутер и HR-специалист

Студенты и обучающиеся профессиональным навыкам в области управления персоналом Терминология в HR-сфере часто вызывает путаницу даже у опытных специалистов. Рекрутер, хедхантер, HR-менеджер, специалист по подбору персонала — за каждым названием скрывается особый набор функций и компетенций. Неправильное использование этих терминов может привести не только к недопониманию между профессионалами, но и к размытию границ ответственности внутри компании. Давайте разберемся, кто есть кто на рынке подбора персонала и как правильно обозначать эти профессии в 2025 году. 🔍

Как правильно называть специалистов по подбору персонала

Профессиональное сообщество HR давно пришло к консенсусу относительно названий специалистов, занимающихся подбором персонала. Точное именование позволяет не только структурировать должностные обязанности, но и выстраивать эффективную коммуникацию как внутри команды, так и с внешними партнерами.

В российской практике используются следующие корректные наименования:

Рекрутер — специалист, непосредственно занимающийся поиском и отбором кандидатов

Специалист по подбору персонала — более формальное название рекрутера, часто используемое в официальных документах

Ресерчер — специалист, который занимается исключительно поиском кандидатов без участия в дальнейших этапах отбора

Термин "подборщик персонала", хотя и встречается в разговорной речи, не является профессиональным обозначением и может восприниматься как снижение статуса специалиста. 🚫

Корректное название Уровень распространенности в 2025 г. Контекст использования Рекрутер Высокий Универсальное, подходит для большинства компаний HR-специалист Высокий При комплексном подходе к управлению персоналом Специалист по подбору персонала Средний Официальные документы, госкомпании Хедхантер Ограниченный Агентства, специализирующиеся на высшем менеджменте Ресерчер Растущий Крупные компании с многоступенчатым рекрутментом

Мария Соколова, директор по персоналу Когда я пришла в IT-компанию на позицию руководителя HR-отдела, в команде царила терминологическая неразбериха. Одна сотрудница называла себя "эйчаром", вторая — "рекрутером", третья — "кадровиком", хотя фактически все они выполняли схожие функции. Первое, что я сделала — стандартизировала названия должностей в соответствии с реальными обязанностями. Мы провели ревизию функционала и чётко определили, кто из команды занимается только подбором (рекрутеры), а кто ведёт сотрудников от подбора до увольнения (HR-специалисты). Уже через месяц прекратились недопонимания с бизнесом, сотрудники перестали дублировать работу друг друга, а кандидаты начали получать более релевантные ответы на свои вопросы. Название должности — это не просто слова, а инструмент, определяющий ожидания от специалиста.

Рекрутер vs HR-специалист: ключевые различия

Разница между рекрутером и HR-специалистом принципиальна и определяет не только круг ответственности, но и необходимые компетенции, инструменты работы и место в организационной структуре компании. 📊

Рекрутеры фокусируются исключительно на привлечении талантов в организацию. Они — профессиональные охотники за кадрами, эксперты по рынку труда и мастера оценки профессиональных навыков. HR-специалисты же обладают более широким функционалом, рассматривая подбор персонала лишь как одно из направлений своей деятельности.

Критерий Рекрутер HR-специалист Основной фокус Поиск и подбор персонала Комплексное управление персоналом Ключевые метрики Время закрытия вакансии, стоимость найма, качество кандидатов Текучесть персонала, вовлеченность, производительность Временная перспектива Краткосрочная (до выхода сотрудника на работу) Долгосрочная (весь жизненный цикл сотрудника) Основные партнеры Кандидаты, джоб-борды, агентства Руководители, сотрудники, тренинговые компании Необходимые инструменты ATS-системы, социальные сети, техники оценки HRIS, инструменты оценки эффективности, программы развития

Важно отметить, что в небольших компаниях эти роли часто объединяются, так как штатная численность не позволяет содержать узкоспециализированных сотрудников. Однако по мере роста бизнеса происходит неизбежная дифференциация функций.

Наблюдается также тенденция к появлению гибридных ролей:

Рекрутер-маркетолог — специалист, применяющий маркетинговые инструменты для привлечения талантов

Talent Acquisition Specialist — эксперт по стратегическому планированию привлечения персонала

Функции и зоны ответственности в подборе кадров

Четкое понимание функционала каждой роли позволяет выстроить эффективные HR-процессы и избежать дублирования зон ответственности. В 2025 году обязанности специалистов по подбору персонала претерпели существенные изменения благодаря автоматизации рутинных задач и внедрению искусственного интеллекта. 🤖

Современный рекрутер выполняет следующие ключевые функции:

Анализ потребностей компании в персонале

Формирование воронки подбора

Поиск кандидатов через различные источники

Проведение скрининга резюме и собеседований

Оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов

Предварительная проверка рекомендаций

Координация процесса найма

Формирование предложений о работе

Аналитика каналов привлечения кандидатов

В то же время HR-специалист охватывает значительно больший спектр задач:

Стратегическое планирование человеческих ресурсов

Развитие HR-бренда компании

Организация адаптации новых сотрудников

Внедрение и поддержание систем оценки персонала

Разработка программ обучения и развития

Управление системой мотивации

Формирование корпоративной культуры

Управление внутренними коммуникациями

Работа с кадровым резервом

Организация процессов увольнения

Составление HR-бюджета и контроль за его исполнением

С развитием HR-технологий появились новые специализированные функции в рамках подбора персонала:

Антон Кравцов, IT-рекрутер После четырех лет работы обычным рекрутером я осознал, что мой основной интерес — это технологическая сторона подбора. Я начал глубже изучать скрапинг данных, построение предиктивных моделей для оценки вероятности принятия оффера и автоматизацию первичных собеседований. Когда я предложил руководителю выделить меня в отдельную должность "рекрутер-технолог", он сначала отнесся скептически. Однако через полгода эксперимента оказалось, что мои разработки сократили время закрытия технических вакансий на 34%, а точность предсказания принятия оффера достигла 82%. Сейчас в нашей компании это официальная должность с четкими KPI, бюджетом на R&D и командой из трех специалистов. Иногда правильное название профессии — это вопрос не только терминологии, но и стратегического развития всего HR-направления.

Эволюция названий профессии подборщика персонала

Терминология в сфере подбора персонала прошла значительный путь трансформации, отражая изменения в подходах к организации этого процесса. Исторически первым специалистом, занимавшимся наймом, был кадровик, чьи функции ограничивались преимущественно документооборотом и формальными аспектами трудоустройства. 📜

Эволюция названий профессии отражает расширение функционала и повышение стратегической значимости подбора персонала:

1950-1980-е гг. — Инспектор по кадрам, кадровик

— HR-технолог, digital-рекрутер, HR-аналитик 2025 г. и далее — AI-рекрутер, HR data scientist, talent experience designer

Интересно отметить, что в англоязычном мире также происходит постоянное обновление терминологии. Термин "recruiter" постепенно заменяется более комплексным "talent acquisition specialist", что подчеркивает стратегический характер найма. На русском языке этот термин часто переводят как "специалист по привлечению талантов".

Различия в названиях должностей также отражают региональные и отраслевые особенности:

В государственных учреждениях до сих пор предпочитают использовать термины "специалист отдела кадров" или "специалист по работе с персоналом"

В IT-секторе популярны англоязычные заимствования: "IT-рекрутер", "tech recruiter"

В крупных международных корпорациях используется сложная иерархия: "junior recruiter", "senior recruiter", "recruitment team lead"

В малом бизнесе часто применяются обобщающие названия: "HR-специалист", "HR-менеджер"

К 2025 году окончательно закрепилось разделение на операционные и стратегические роли, что отражается в названиях должностей: операционные функции подбора описываются термином "рекрутер", а стратегический уровень управления персоналом — "HR-специалист", "HR-менеджер" или "HR-бизнес-партнер". 🔄

Как выбрать корректное название должности в HR-сфере

Выбор правильного названия должности имеет стратегическое значение как для самого специалиста, так и для компании в целом. Корректное наименование позволяет четко обозначить зону ответственности, сформировать правильные ожидания и определить уровень компенсации. 💼

При определении названия должности в HR-сфере рекомендуется учитывать следующие факторы:

Реальный функционал — название должно отражать фактически выполняемые задачи

— название должно отражать фактически выполняемые задачи Масштаб полномочий — указывает на уровень принятия решений и самостоятельности

— указывает на уровень принятия решений и самостоятельности Место в организационной структуре — определяет линии подчинения и взаимодействия

— определяет линии подчинения и взаимодействия Отраслевые стандарты — помогают обеспечить сопоставимость с рыночными практиками

— помогают обеспечить сопоставимость с рыночными практиками Корпоративную культуру — учитывает принятые в компании нормы и ценности

— учитывает принятые в компании нормы и ценности Карьерные перспективы — показывает возможности для профессионального роста

В зависимости от размера компании и специфики ее деятельности можно рекомендовать следующую систему наименований HR-должностей:

Размер компании Функция подбора HR-функция в целом Стартап (до 50 чел.) Рекрутер HR-менеджер Малый бизнес (50-100 чел.) Специалист по подбору персонала HR-менеджер / Руководитель HR-направления Средний бизнес (100-500 чел.) Рекрутер / Старший рекрутер / Руководитель группы подбора HR-бизнес-партнер / Руководитель HR-отдела Крупный бизнес (500+ чел.) Junior Recruiter → Recruiter → Senior Recruiter → Team Lead → Head of Recruitment HR Specialist → HR Manager → HR Business Partner → HR Director → CHRO

При выборе названия должности важно избегать следующих распространенных ошибок:

Использование размытых формулировок, не отражающих суть работы

Чрезмерное усложнение названий с целью повышения статусности

Необоснованное использование иностранной терминологии

Несоответствие названия и реального функционала

Игнорирование отраслевых стандартов

Важно помнить, что название должности должно быть понятным как внутри организации, так и на внешнем рынке. Специалист, который в компании числится как "Chief people happiness officer", при поиске новой работы может столкнуться с проблемой интерпретации своего опыта потенциальными работодателями. 🤔

Для специалистов, находящихся в поиске работы, рекомендуется учитывать наиболее востребованные формулировки должностей. В 2025 году в сфере подбора персонала это:

Рекрутер

Специалист по подбору персонала

Менеджер по подбору персонала

Talent acquisition specialist

IT/Tech recruiter (для технических специализаций)