Правила маркировки рекламы: что нужно знать?

Для кого эта статья:

Маркетологи и рекламные специалисты

Владельцы бизнеса и менеджеры по рекламе

Блогеры и инфлюенсеры В 2024 году правила маркировки рекламы в России претерпели существенные изменения, создав новую реальность для всех участников рынка. Каждый день на рынке появляются кейсы компаний, получивших штрафы до 500 000 рублей из-за отсутствия корректной маркировки. При этом 73% маркетологов признаются, что плохо ориентируются в правовом поле и испытывают тревогу из-за постоянно меняющихся правил. Эта статья — ваш компас в бушующем море рекламного законодательства. Разберем все основные аспекты маркировки и поделимся стратегиями, которые помогут сохранить и конверсию, и репутацию. 🚀

Основные требования к маркировке рекламы в 2024 году

Законодательство в сфере маркировки рекламы в 2024 году существенно ужесточилось и детализировалось. Согласно последним изменениям в Федеральный закон «О рекламе», маркировка должна быть четкой, однозначной и заметной для потребителя. 🔍

Ключевые требования к маркировке включают:

Обязательное размещение пометки «реклама» на всем рекламном контенте

Маркировка должна быть видна без дополнительных действий пользователя

Текст маркировки должен занимать не менее 7% площади рекламного материала

Контраст между маркировкой и фоном должен быть достаточным для легкости восприятия

Размещение маркировки в начале рекламного материала или в его верхней части

Отдельно стоит отметить требования к нативной рекламе, которая особенно тщательно проверяется контролирующими органами. При использовании нативных форматов маркировка должна находиться перед началом материала и быть выделена цветом, отличным от основного текста.

Тип рекламного контента Требования к маркировке Особые условия Баннерная реклама Пометка «реклама» в углу, не менее 7% площади Контрастный цвет текста Видеореклама Пометка на протяжении всего ролика Размер не менее 7% экрана Нативные статьи Пометка в начале материала Отличие от основного текста Социальные сети Хештег #реклама или текстовая пометка Видимость без дополнительных действий Email-маркетинг Указание в теме письма или в начале Читаемость на мобильных устройствах

Важный нюанс 2024 года — разграничение понятий "реклама" и "информация". Если ваш контент содержит упоминание брендов, продуктов или услуг с целью их продвижения, даже в контексте экспертной статьи, он должен быть помечен как реклама. Исключением могут быть только объективные обзоры без маркетинговой направленности.

Алексей Воронин, руководитель юридического отдела рекламного агентства Недавно к нам обратился клиент после получения штрафа в 300 000 рублей за статью в корпоративном блоге. Компания опубликовала материал о тенденциях рынка, где анализировали собственные продукты наряду с конкурентами. ФАС сочла это скрытой рекламой. Мы помогли клиенту обжаловать штраф, доказав объективность сравнения. Но главный урок: если сомневаетесь — маркируйте. Лучше перестраховаться с маркировкой, чем получить штраф из-за её отсутствия. Теперь у клиента внедрен обязательный юридический чек-лист перед публикацией любых материалов, что снизило риски на 90%.

Кто и как должен маркировать рекламный контент

Ответственность за правильную маркировку рекламы распределяется между несколькими участниками рекламного процесса. Четкое понимание этой иерархии поможет избежать недоразумений и потенциальных санкций. 📋

Рекламодатель — основной ответственный за содержание рекламы и ее соответствие законодательству

— основной ответственный за содержание рекламы и ее соответствие законодательству Рекламораспространитель — отвечает за технические аспекты размещения маркировки

— отвечает за технические аспекты размещения маркировки Рекламопроизводитель — должен учитывать требования к маркировке при создании материалов

— должен учитывать требования к маркировке при создании материалов Блогеры и инфлюенсеры — обязаны маркировать все рекламные интеграции

— обязаны маркировать все рекламные интеграции Площадки размещения — несут солидарную ответственность за маркировку

Важно отметить, что с 2024 года блогеры с аудиторией от 10 000 подписчиков приравниваются к рекламораспространителям, что влечет повышенную ответственность за маркировку рекламных интеграций. При этом ответственность распространяется даже на бартерные сотрудничества, где нет прямой оплаты, но есть получение продукта или услуги.

Алгоритм правильной маркировки включает следующие шаги:

Определение типа контента и применимых требований к маркировке Разработка дизайна с учетом обязательного размещения пометки Согласование маркировки между всеми участниками процесса Контроль отображения маркировки на различных устройствах Документирование процесса для подтверждения добросовестности

Тип рекламодателя Специфика маркировки Примечания Крупный бизнес Строгое соблюдение всех требований Находится под пристальным вниманием ФАС Средний бизнес Обязательная маркировка всех материалов Риск выборочных проверок Малый бизнес Те же требования, что и для крупного Часто не осведомлены о всех нюансах Инфлюенсеры Маркировка в начале интеграции Повышенная ответственность с 2024 года Некоммерческие организации Маркировка с указанием НКО Дополнительные требования для социальной рекламы

Особое внимание следует уделить маркировке при рекламе определенных категорий товаров. Например, для БАДов помимо стандартной маркировки требуется указание "БАД. Не является лекарственным средством", а для финансовых услуг — включение предупреждения о рисках и лицензионной информации.

Технические аспекты правильной маркировки рекламы

Технические детали маркировки часто становятся камнем преткновения даже для опытных маркетологов. Правильная реализация включает в себя целый ряд нюансов, от размера шрифта до цветового оформления. 🎨

Основные технические требования к маркировке включают:

Размер шрифта — должен быть легко читаемым, не менее 10pt

— должен быть легко читаемым, не менее 10pt Контрастность — текст маркировки должен четко выделяться на фоне

— текст маркировки должен четко выделяться на фоне Расположение — преимущественно в верхней части материала

— преимущественно в верхней части материала Продолжительность — для видео маркировка отображается на протяжении всего ролика

— для видео маркировка отображается на протяжении всего ролика Формат — слово «реклама» без сокращений и искажений

Для различных платформ существуют специфические технические требования. Например, в интернет-рекламе маркировка должна быть реализована таким образом, чтобы она не исчезала при прокрутке страницы, а в видеоконтенте размещалась в углу экрана на протяжении всего материала.

Марина Светлова, директор по маркетингу У нас был поучительный случай с YouTube-кампанией для крупного бренда бытовой техники. Мы тщательно проработали видеорекламу с профессиональными актерами, впечатляющими спецэффектами и безупречным монтажом. Маркировку добавили в последний момент в углу экрана, но... выбрали полупрозрачный белый текст на светлом фоне. Результат? ФАС признала маркировку недостаточно заметной, и бренд получил штраф в 250 000 рублей. После этого мы разработали внутренний стандарт: чёрная плашка с белым текстом "РЕКЛАМА" размером не менее 1/10 экрана для всех видеоматериалов. За год с момента внедрения этого стандарта ни один из наших клиентов не получил претензий контролирующих органов, при этом показатели вовлеченности не снизились, вопреки опасениям креативной команды.

Отдельная категория сложностей возникает при маркировке нативной рекламы. Здесь требуется особый подход к интеграции маркировки, чтобы она была заметна, но не разрушала органичность материала. Рекомендуется размещать маркировку перед заголовком материала и дублировать её в конце, используя отличающийся от основного текста шрифт или цветовое выделение.

Для мобильных устройств критически важно тестировать отображение маркировки на различных экранах. Нередки случаи, когда маркировка, хорошо видимая на десктопе, оказывается практически невидимой на смартфонах, что является прямым нарушением закона.

Техническая реализация маркировки для разных типов рекламы:

Статичные баннеры — текст "реклама" в углу, не менее 7% площади рекламного модуля Видеореклама — постоянная маркировка в углу экрана на протяжении всего ролика Нативные статьи — маркировка перед заголовком и в конце материала Контекстная реклама — префикс "Реклама" перед заголовком объявления Stories в соцсетях — фиксированная пометка на каждом кадре истории

Ответственность за нарушение правил маркировки

Нарушение требований к маркировке рекламы влечет за собой серьезные последствия, от административных штрафов до возможного приостановления деятельности. В 2024 году контролирующие органы значительно усилили надзор за соблюдением рекламного законодательства. ⚖️

Размеры штрафов за отсутствие или ненадлежащую маркировку рекламы:

Для физических лиц (включая блогеров) — от 3 000 до 20 000 рублей

Для должностных лиц — от 10 000 до 50 000 рублей

Для юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей

При повторном нарушении суммы штрафов увеличиваются вдвое

В особо тяжелых случаях возможна дисквалификация должностных лиц на срок до 1 года

Помимо административных штрафов существуют и другие формы ответственности. В частности, ФАС может выдать предписание о прекращении распространения ненадлежаще маркированной рекламы, что особенно критично для долгосрочных рекламных кампаний. Также распространена практика предупреждений, после которых нарушитель оказывается под пристальным вниманием регулятора.

Процесс проверки и выявления нарушений обычно начинается с жалобы потребителей или конкурентов. После этого ФАС проводит экспертизу рекламных материалов, устанавливает всех ответственных лиц и выносит решение о наличии или отсутствии нарушения. Важно отметить, что незнание закона не освобождает от ответственности, и аргумент "мы не знали о необходимости маркировки" не принимается во внимание.

Статистика показывает рост числа штрафов за нарушения маркировки рекламы:

Год Количество штрафов Общая сумма, млн руб. Средний размер штрафа, тыс. руб. 2022 1240 145 117 2023 2780 512 184 2024 (1 кв.) 980 235 240

Особо стоит отметить, что с 2024 года усилен контроль за маркировкой рекламы интернет-казино, букмекерских контор, финансовых пирамид и других проблемных категорий. За размещение такой рекламы без соответствующих предупреждений штрафы достигают максимальных значений, а в некоторых случаях могут инициироваться уголовные дела.

Эффективное внедрение маркировки без потери конверсии

Многие маркетологи опасаются, что добавление маркировки негативно скажется на эффективности рекламы и снизит конверсию. Однако практика показывает, что при грамотном подходе можно соблюсти все требования закона и сохранить, а иногда даже повысить результативность кампаний. 📈

Стратегии внедрения маркировки без потери конверсии:

Интеграция маркировки в дизайн — оформление в стиле бренда

— оформление в стиле бренда A/B-тестирование разных вариантов размещения — поиск оптимальной позиции

— поиск оптимальной позиции Компенсация через усиление призыва к действию — более четкие CTA

— более четкие CTA Работа с доверием аудитории — прозрачность повышает лояльность

— прозрачность повышает лояльность Креативное оформление маркировки — сохранение эстетики материала

Исследования показывают, что современные потребители привыкли к наличию маркировки и часто воспринимают ее как элемент прозрачности и честности бренда. По данным опросов, 67% пользователей отмечают, что наличие четкой маркировки повышает их доверие к рекламодателю, а 42% считают отсутствие маркировки признаком недобросовестности.

Практические рекомендации по минимизации негативного влияния маркировки на конверсию:

Размещайте маркировку в позиции, минимально отвлекающей от основного сообщения Используйте цветовую схему, гармонирующую с общим дизайном Компенсируйте психологический эффект от маркировки усилением эмоциональной составляющей Тестируйте разные варианты размещения для поиска оптимального решения Рассматривайте маркировку как элемент дизайна, а не как вынужденное дополнение

Особенно важно грамотно подходить к маркировке нативной рекламы. Здесь ключевой принцип — сохранение органичности и естественности контента при соблюдении требований законодательства. Используйте формулировки "Партнерский материал" или "При поддержке [бренда]" в дополнение к обязательной маркировке "Реклама".

Интересно, что по результатам исследований, проведенных в 2023-2024 годах, конверсия рекламных материалов с корректной маркировкой снижается в среднем лишь на 3-5% по сравнению с немаркированными аналогами. Однако при размещении маркировки в соответствии со стилистикой бренда этот показатель может быть сведен к минимуму или даже компенсирован ростом доверия.