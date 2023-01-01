Power Query Excel: автоматизация обработки данных без программирования

Для кого эта статья:

Новички в обработке данных и аналитике, желающие улучшить свои навыки.

Пользователи Excel, ищущие способы автоматизации рутинных задач.

Аналитики и специалисты по данным, стремящиеся к оптимизации работы с большими объемами информации. Представьте: на вашем столе очередной массив неупорядоченных данных из разных источников. Вы в сотый раз вручную копируете, фильтруете и объединяете таблицы в Excel, понимая, что на этот же процесс уйдёт столько же времени и в следующий раз. Power Query — инструмент, который навсегда избавит вас от этой рутины. Это не просто функция Excel, а настоящий секретный ингредиент в арсенале продвинутых аналитиков, позволяющий автоматизировать работу с данными и создавать повторяемые сценарии обработки. В этом руководстве мы разберём Power Query от А до Я — от установки до продвинутых техник, чтобы даже новички смогли превратить хаос данных в упорядоченные, готовые к анализу таблицы. 🚀

Что такое Power Query и зачем он нужен начинающим

Power Query — это инструмент для извлечения, преобразования и загрузки данных (ETL), встроенный в Excel, Power BI и другие продукты Microsoft. Его главное предназначение — подготовка данных для последующего анализа путём создания многоступенчатых сценариев обработки. Если говорить простым языком, Power Query помогает привести "грязные" данные к структурированному виду без ручного редактирования.

Для начинающих пользователей Power Query представляет особую ценность по нескольким причинам:

Автоматизация повторяющихся задач — создав сценарий преобразования данных один раз, вы сможете применять его при обновлении исходных данных

— создав сценарий преобразования данных один раз, вы сможете применять его при обновлении исходных данных Работа с большими объемами — инструмент эффективнее обрабатывает большие массивы данных, чем стандартные функции Excel

— инструмент эффективнее обрабатывает большие массивы данных, чем стандартные функции Excel Многоисточниковое объединение — позволяет легко соединять данные из файлов различных форматов, баз данных и веб-источников

— позволяет легко соединять данные из файлов различных форматов, баз данных и веб-источников Отсутствие необходимости в программировании — все операции выполняются через графический интерфейс, хотя знание M-кода даёт дополнительные возможности

Антон Серебряков, аналитик данных Помню свой первый крупный проект с отчётностью для торговой сети. Каждый понедельник я тратил около 4 часов на сведение данных из 28 региональных файлов Excel, очистку данных от дубликатов и пустых строк, перевод текстовых значений в числовые и создание сводных таблиц. Когда я узнал про Power Query, решил попробовать автоматизировать хотя бы часть процесса. Первые две недели ушли на изучение и настройку, зато потом... Утром я просто открывал файл с новыми данными, нажимал "Обновить" — и через 40 секунд получал готовый отчёт! Процесс сократился с 4 часов до 10 минут (включая проверку результатов). Руководство было в восторге, а я получил повышение через три месяца именно благодаря этой оптимизации.

Ключевые преимущества Power Query перед традиционными методами обработки данных в Excel:

Критерий Традиционный Excel Power Query Повторное применение Ручное повторение действий или сложные макросы Автоматическое применение сохранённых шагов Объём обрабатываемых данных Ограничен возможностями листа Excel Работает с миллионами строк Источники данных Преимущественно таблицы Excel Файлы, базы данных, веб-страницы, API и т.д. Отслеживание изменений Сложно отследить внесенные изменения Пошаговая запись всех преобразований Очистка данных Преимущественно ручная Автоматизированная с интеллектуальными функциями

Power Query становится незаменимым при работе с часто обновляемыми данными. Представьте, что у вас есть ежемесячный отчёт, требующий обработки — с Power Query вам достаточно один раз настроить последовательность действий, а затем просто обновлять данные одним кликом. 🔄

Установка и первое знакомство с интерфейсом Power Query

Доступность Power Query зависит от вашей версии Excel. Начиная с Excel 2016, инструмент встроен в приложение, а для более ранних версий (2010, 2013) потребуется установить дополнение.

Для Excel 2016, 2019, 365:

Power Query доступен на вкладке "Данные" в группе "Получить и преобразовать данные"

Также доступен на вкладке "Power Query" (в некоторых версиях)

Для Excel 2010, 2013:

Загрузите бесплатную надстройку Microsoft Power Query с официального сайта Microsoft

Установите надстройку, следуя инструкциям мастера установки

После установки Power Query появится как отдельная вкладка в ленте Excel

После запуска Power Query (через кнопку "Из таблицы/диапазона" или другой источник данных) откроется редактор запросов Power Query — ваша основная рабочая среда для преобразования данных.

Ключевые элементы интерфейса редактора запросов Power Query:

Лента — содержит основные команды, организованные по вкладкам ("Главная", "Преобразовать", "Добавить столбец" и т.д.)

— содержит основные команды, организованные по вкладкам ("Главная", "Преобразовать", "Добавить столбец" и т.д.) Область запросов (слева) — показывает список всех созданных запросов

(слева) — показывает список всех созданных запросов Панель формул — отображает формулу M-кода для текущего шага

— отображает формулу M-кода для текущего шага Область предварительного просмотра (центр) — показывает, как данные будут выглядеть после применения всех преобразований

(центр) — показывает, как данные будут выглядеть после применения всех преобразований Область шагов запроса (справа) — отображает последовательность всех выполненных преобразований

Для первого знакомства с интерфейсом предлагаю выполнить простое упражнение:

В Excel создайте небольшую таблицу с заголовками (например, "Имя", "Возраст", "Город") Выделите эту таблицу На вкладке "Данные" нажмите "Из таблицы/диапазона" В открывшемся редакторе Power Query посмотрите, как отображается ваша таблица Нажмите на заголовок столбца "Возраст", затем в ленте выберите "Главная" → "Сортировать" → "Сортировка по возрастанию" Обратите внимание, как в правой панели появился шаг "Сортировка по возрастанию (Возраст)" Нажмите "Закрыть и загрузить" в левом верхнем углу

Этот простой пример демонстрирует ключевую особенность Power Query — все преобразования записываются как отдельные шаги, которые можно редактировать, удалять или изменять их порядок. При обновлении исходных данных все шаги будут применены автоматически. 🧩

Импорт данных из разных источников в Power Query

Одно из главных преимуществ Power Query — возможность импортировать данные практически из любого источника. На вкладке "Данные" в группе "Получить и преобразовать данные" доступны различные варианты подключения к источникам данных.

Наиболее часто используемые источники данных:

Из Excel — таблицы или именованные диапазоны из текущей книги или других файлов Excel

— таблицы или именованные диапазоны из текущей книги или других файлов Excel Из текстовых/CSV файлов — импорт структурированных текстовых данных с разделителями

— импорт структурированных текстовых данных с разделителями Из папки — объединение данных из нескольких файлов в одной папке

— объединение данных из нескольких файлов в одной папке Из Интернета — получение данных с веб-страниц или через API

— получение данных с веб-страниц или через API Из баз данных — SQL Server, Access, Oracle, MySQL и другие СУБД

— SQL Server, Access, Oracle, MySQL и другие СУБД Из других источников — XML, JSON, Sharepoint, Dynamics 365 и многое другое

Мария Соколова, финансовый аналитик Мой отдел ежемесячно получал выгрузки от 12 региональных менеджеров, которые использовали разные форматы таблиц. Кто-то присылал Excel, кто-то CSV, а некоторые даже отсканированные PDF-отчёты. Прежде чем мы могли начать анализ, приходилось тратить два дня на сведение этих данных в один формат. После того как я освоила Power Query, процесс обработки изменился кардинально. Для Excel и CSV-файлов я настроила импорт из папки с автоматическим объединением. Для PDF использовала онлайн-конвертер, а затем также подключала через Power Query. В итоге подготовка данных для анализа сократилась с двух дней до двух часов! Самое удивительное произошло через полгода: региональные менеджеры, увидев эффективность обработки, сами стандартизировали свои отчёты под мои шаблоны. Это еще больше упростило работу, и теперь весь процесс занимает около 30 минут.

Рассмотрим пошагово процесс импорта данных из разных источников:

Импорт данных из файла Excel:

На вкладке "Данные" нажмите "Из файла" → "Из книги" Выберите нужный файл Excel и нажмите "Импорт" В появившемся Навигаторе выберите таблицу или лист для импорта Нажмите "Преобразовать данные", чтобы открыть редактор Power Query

Импорт данных из CSV-файла:

На вкладке "Данные" нажмите "Из файла" → "Из текстового/CSV-файла" Выберите файл и нажмите "Импорт" Power Query предложит предварительный просмотр и настройки импорта (кодировка, разделитель) Нажмите "Загрузить" для прямого импорта или "Преобразовать данные" для редактирования

Импорт данных из папки:

На вкладке "Данные" нажмите "Из файла" → "Из папки" Выберите папку с файлами (они должны иметь одинаковую структуру) Нажмите "Объединить и преобразовать данные" Power Query отобразит содержимое первого файла и предложит объединить данные

Импорт данных из веб-страницы:

На вкладке "Данные" нажмите "Из Интернета" Введите URL веб-страницы и нажмите "ОК" Power Query покажет все таблицы, найденные на странице Выберите нужную таблицу и нажмите "Загрузить" или "Преобразовать данные"

Тип источника Преимущества Ограничения Типичные сценарии использования Excel Простота использования, поддержка всех форматов Excel Ограничения по размеру файла Объединение данных из разных листов или книг CSV/Текстовые файлы Универсальность, компактность Возможные проблемы с кодировкой и разделителями Импорт данных из систем экспорта, отчеты из других программ Папка с файлами Автоматическое объединение множества файлов Требуется схожая структура файлов Ежемесячные/ежедневные отчеты в отдельных файлах Веб-данные Доступ к онлайн-информации Зависимость от структуры сайта, возможные ограничения API Получение котировок, статистических данных, прайс-листов Базы данных Прямое подключение к большим объемам данных Требуются учетные данные, знание SQL для сложных запросов Корпоративная отчетность, аналитика продаж

При работе с любым источником данных важно помнить, что Power Query создаёт подключение к исходным данным, а не копирует их полностью. Это позволяет обновлять данные одним нажатием кнопки при изменении источника. 📊

Основные преобразования данных: фильтрация и сортировка

После импорта данных в Power Query начинается самое интересное — процесс преобразования и очистки. Рассмотрим основные инструменты, доступные на вкладках "Главная" и "Преобразовать" в редакторе Power Query.

Фильтрация данных

Фильтрация — один из самых важных инструментов для очистки данных. Power Query предлагает несколько способов фильтрации:

Фильтр по значению — нажмите на стрелку рядом с заголовком столбца и выберите значения, которые хотите оставить или исключить

— нажмите на стрелку рядом с заголовком столбца и выберите значения, которые хотите оставить или исключить Текстовые фильтры — для текстовых столбцов доступны фильтры "Начинается с", "Содержит", "Не содержит" и т.д.

— для текстовых столбцов доступны фильтры "Начинается с", "Содержит", "Не содержит" и т.д. Числовые фильтры — для числовых столбцов можно использовать условия "Больше", "Меньше", "Между" и др.

— для числовых столбцов можно использовать условия "Больше", "Меньше", "Между" и др. Фильтр по дате — для столбцов с датами позволяет выбирать периоды, диапазоны дат, дни недели

— для столбцов с датами позволяет выбирать периоды, диапазоны дат, дни недели Удаление пустых строк — в контекстном меню столбца или через кнопку "Удалить строки" на вкладке "Главная"

— в контекстном меню столбца или через кнопку "Удалить строки" на вкладке "Главная" Удаление ошибок — аналогично удалению пустых строк

Пример практического применения фильтров:

Импортируйте таблицу с данными продаж Нажмите на стрелку рядом с заголовком столбца "Сумма" Выберите "Числовые фильтры" → "Больше..." и введите значение (например, 1000) Теперь в таблице останутся только продажи на сумму более 1000

Сортировка данных

Сортировка помогает упорядочить данные для более удобного анализа:

Сортировка по возрастанию/убыванию — доступна через контекстное меню заголовка столбца или через кнопки на вкладке "Главная"

— доступна через контекстное меню заголовка столбца или через кнопки на вкладке "Главная" Многоуровневая сортировка — позволяет сортировать по нескольким столбцам (через вкладку "Главная" → "Сортировка" → "Дополнительные параметры сортировки")

Другие базовые преобразования

Удаление столбцов — выделите ненужные столбцы и нажмите "Удалить столбцы" на вкладке "Главная"

— выделите ненужные столбцы и нажмите "Удалить столбцы" на вкладке "Главная" Переименование столбцов — дважды кликните на заголовок столбца или используйте контекстное меню

— дважды кликните на заголовок столбца или используйте контекстное меню Изменение типа данных — щелкните правой кнопкой на заголовок столбца и выберите "Изменить тип"

— щелкните правой кнопкой на заголовок столбца и выберите "Изменить тип" Замена значений — на вкладке "Преобразовать" нажмите "Заменить значения"

— на вкладке "Преобразовать" нажмите "Заменить значения" Обрезка пробелов — на вкладке "Преобразовать" в группе "Текст" выберите "Обрезать"

Практическое упражнение для освоения основных преобразований:

Импортируйте таблицу с данными клиентов (имя, контакты, суммы покупок) Отсортируйте по сумме покупок по убыванию Отфильтруйте, чтобы остались только клиенты с покупками более 5000 Удалите столбцы с ненужной информацией (например, примечания) Переименуйте столбцы для большей понятности Измените тип данных в столбце с суммой на "Денежный" Используйте "Обрезку пробелов" для столбцов с именами

Важное преимущество Power Query — все эти преобразования записываются как отдельные шаги, которые можно в любой момент изменить или удалить. При обновлении исходных данных все шаги применяются автоматически, сохраняя ваше время и обеспечивая воспроизводимость результатов. 🔍

Продвинутые техники Power Query для ежедневной работы

Освоив базовые функции, можно переходить к более мощным возможностям Power Query, которые существенно расширят ваш инструментарий для работы с данными.

Объединение и добавление запросов

Объединение запросов (Merge) — аналог операции JOIN в SQL, соединяет таблицы по ключевым столбцам: Выделите основной запрос в области запросов На вкладке "Главная" нажмите "Объединить запросы" Выберите второй запрос и укажите столбцы для объединения Выберите тип объединения (внутреннее, левое, правое и т.д.)

Добавление запросов (Append) — вертикальное объединение таблиц (аналог UNION в SQL): На вкладке "Главная" нажмите "Добавить запросы" Выберите запросы, которые нужно добавить к текущему Структура таблиц должна быть схожей для корректного добавления



Создание и использование пользовательских столбцов

Power Query позволяет создавать вычисляемые столбцы с использованием различных функций:

На вкладке "Добавить столбец" нажмите "Настраиваемый столбец" В открывшемся окне введите имя нового столбца и формулу на языке M Используйте доступные функции из списка справа

Примеры полезных формул для пользовательских столбцов:

if [Продажи] > 10000 then "VIP" else "Стандарт" — условное значение

— условное значение [Цена] * [Количество] * (1-[Скидка]) — вычисление итоговой суммы

— вычисление итоговой суммы Date.Year([Дата заказа]) — извлечение года из даты

Использование группировки данных

Группировка позволяет создавать сводные данные прямо в Power Query:

На вкладке "Преобразовать" нажмите "Группировка" Выберите столбцы, по которым нужно группировать (например, "Категория товара") Выберите тип агрегации (сумма, среднее, количество) и столбец для агрегации Результатом будет сводная таблица с агрегированными значениями

Подключение нескольких файлов из папки

Это мощная функция для работы с регулярно обновляемыми отчётами:

На вкладке "Данные" выберите "Из файла" → "Из папки" Укажите папку, содержащую файлы с одинаковой структурой Power Query отобразит список файлов — нажмите "Объединить и преобразовать" Выберите пример файла и укажите объект для импорта (лист или таблицу)

Условное форматирование и транспонирование

Транспонирование — преобразование строк в столбцы и наоборот: На вкладке "Преобразовать" нажмите "Транспонировать"

Сводка столбцов — преобразование значений столбца в отдельные столбцы: Выделите столбец, на вкладке "Преобразовать" выберите "Свести столбцы" Укажите столбец со значениями для сведения

Разбивка столбца — разделение содержимого одного столбца на несколько: На вкладке "Преобразовать" выберите "Разделить столбец" Укажите разделитель (например, запятую или пробел)



Использование параметров в запросах

Параметры позволяют создавать динамические запросы:

На вкладке "Главная" нажмите "Управление параметрами" → "Создать параметр" Задайте имя, тип данных, текущее значение и допустимые значения параметра Используйте параметр в запросах, например, для указания пути к файлу или фильтрации

Пример использования параметра для фильтрации данных по дате:

Создайте параметр "ДатаНачала" с типом "Дата" и текущим значением В фильтре даты используйте выражение each [Дата] >= #param(ДатаНачала)# Теперь, изменив значение параметра, вы сможете фильтровать данные по разным датам

Обработка ошибок и условная логика

Power Query предлагает несколько способов обработки ошибок:

Удаление ошибок — на вкладке "Главная" выберите "Удалить строки" → "Удалить ошибки"

— на вкладке "Главная" выберите "Удалить строки" → "Удалить ошибки" Замена ошибок — на вкладке "Преобразовать" выберите "Заменить значения" → "Заменить ошибки"

— на вкладке "Преобразовать" выберите "Заменить значения" → "Заменить ошибки" Условная обработка — используйте пользовательский столбец с функцией try...otherwise:

try [Проблемный столбец] otherwise "Значение по умолчанию"

Эти продвинутые техники значительно расширяют возможности автоматизации обработки данных. Используя их в комбинации, вы сможете создавать сложные сценарии преобразования, которые будут работать с минимальным вмешательством человека. 💻