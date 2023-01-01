Последний или крайний день работы: как правильно говорить
В мире делового общения ошибки в употреблении терминов нередко становятся причиной недоразумений — особенно когда речь идет о завершении трудовых отношений. "Завтра мой крайний день" — фраза, вызывающая внутреннее содрогание у филологов и знатоков языка. Однако почему именно это словосочетание считается некорректным, и какие альтернативы существуют в деловом обороте? Разберем лингвистические тонкости, официальные стандарты документооборота и рассмотрим корректные формулировки для обозначения финального дня работы сотрудника. 📝
Последний или крайний день работы: правила употребления
Один из наиболее распространенных речевых казусов в деловой среде – использование словосочетания "крайний день работы" вместо корректного "последний день работы". Неправильное употребление этих терминов не просто искажает язык, но может привести к неясностям в документообороте. Согласно нормам русского литературного языка и стандартам делового общения, правильным является именно вариант "последний день работы". 🔍
Происхождение ошибки связывают с профессиональным жаргоном летчиков и парашютистов, где слову "последний" приписывается негативная коннотация, связанная с риском профессии. Однако в трудовых отношениях и деловом общении подобные суеверия неуместны и противоречат нормативному словоупотреблению.
Елена Петровская, начальник отдела кадрового делопроизводства
Однажды к нам в компанию пришел новый сотрудник из авиационной отрасли. Он постоянно использовал выражение "крайний день", объясняя это профессиональной привычкой. На одном из совещаний он заявил: "Коллеги, крайний срок подачи отчетов – пятница". Наш финансовый директор, филолог по первому образованию, тактично поправил: "Вы имеете в виду последний срок? 'Крайний' – это пространственная характеристика: крайний дом на улице, крайнее сиденье в ряду".
После этого случая мы провели небольшой ликбез по деловому языку для всех сотрудников. Сейчас в нашей компании строго следят за корректностью формулировок, особенно в документах. Это помогает избежать недопонимания и поддерживает высокий уровень корпоративной культуры.
Для четкого понимания различий между корректным и некорректным употреблением рассмотрим сравнительную таблицу:
|Правильно
|Неправильно
|Комментарий
|Последний день работы
|Крайний день работы
|Официальная формулировка для документов
|Финальный рабочий день
|Крайний рабочий день
|Допустимая альтернатива в деловой коммуникации
|Завершающий день работы
|Крайняя смена
|Стилистически нейтральный вариант
|Последняя дата трудоустройства
|Крайняя дата работы
|Формулировка для официальных документов
Ключевое правило: в официальной и деловой лексике, когда речь идет о временной последовательности, всегда используйте слово "последний", а не "крайний". Слово "крайний" уместно применять только для обозначения расположения в пространстве.
Лексическое значение и происхождение спорных терминов
Для полного понимания проблемы следует обратиться к лексическому значению спорных слов и их историческому употреблению. Согласно толковым словарям русского языка, прилагательное "последний" имеет несколько значений, но в контексте завершения трудовых отношений актуально следующее: "конечный в ряду однородных явлений, завершающий некую последовательность".
Слово "крайний", в свою очередь, означает:
- Находящийся на краю, с краю (крайний дом в деревне)
- Предельный, чрезвычайный в проявлении чего-либо (крайняя необходимость)
- Очень сильный в своем проявлении (крайнее удивление)
Примечательно, что значения "конечный во временной последовательности" у слова "крайний" нет. Использование его в таком контексте является речевой ошибкой, хотя и распространенной в разговорной речи.
Этимология жаргонного употребления слова "крайний" вместо "последний" связана с профессиональными суевериями. В среде представителей опасных профессий (летчики, моряки, альпинисты) закрепилась традиция избегать слова "последний" из-за ассоциации с фразой "последний полет/рейс/восхождение" в значении "тот, после которого не будет других" (то есть, фатальный).
Дмитрий Соколов, лингвист-консультант
В 2022 году я проводил тренинг по деловой коммуникации для сотрудников крупного логистического холдинга. Во время кофе-брейка ко мне подошел один из менеджеров и спросил: "А правда ли, что говорить 'крайний' вместо 'последний' — неграмотно? Мой отец-летчик всю жизнь так говорил и меня научил."
Я объяснил, что в профессиональном жаргоне авиаторов это действительно устоявшаяся традиция, связанная с суеверием. Но для делового общения и документации такое употребление некорректно. Забавно, что после тренинга в компании даже ввели шуточный "языковой штраф" за употребление слова "крайний" в значении "последний" — всего 100 рублей в общую копилку на корпоративы. По словам менеджера, за полгода они собрали на небольшую вечеринку, а речевая культура сотрудников заметно улучшилась.
Сравним историческое употребление спорных терминов:
|Термин
|Изначальное значение
|Современное неправильное употребление
|Причина распространения ошибки
|Последний
|Завершающий временной ряд
|Избегается из-за суеверий
|Профессиональные жаргоны
|Крайний
|Расположенный на границе пространства
|Используется как временной маркер
|Жаргонное заимствование
|Финальный
|Относящийся к финалу, концу
|Употребляется корректно
|Стилистически нейтральное слово
|Завершающий
|Доводящий до завершения
|Употребляется корректно
|Стилистически нейтральное слово
Важно понимать: несмотря на распространенность в разговорной речи, использование слова "крайний" вместо "последний" для обозначения завершающего элемента во временной последовательности не соответствует литературной норме русского языка. В деловой и официальной коммуникации следует придерживаться нормативного словоупотребления. 📚
Деловой этикет: как грамотно обозначить финальный день
В сфере деловых отношений грамотная речь и правильное использование терминов — показатель профессионализма и компетентности. Особенно это касается ситуаций, связанных с завершением трудовых отношений. Рассмотрим варианты корректных формулировок для обозначения финального рабочего дня в различных коммуникативных ситуациях. 👔
Для устной коммуникации между коллегами подойдут следующие варианты:
- "Мой последний рабочий день в компании — 15 мая"
- "Я работаю до 20 апреля включительно"
- "Завершаю работу в пятницу, 30 июня"
- "Мой финальный день в офисе — следующий вторник"
- "23 июля будет моим заключительным рабочим днем"
В электронной переписке и оповещениях рекомендуется придерживаться более формального стиля:
- "Информирую, что 5 августа 2025 года является моим последним рабочим днем в должности ..."
- "Прошу учесть, что мой последний день работы в компании — 12 сентября 2025 года"
- "В связи с увольнением по собственному желанию завершаю трудовую деятельность 30 октября 2025 года"
Для руководителей при обращении к коллективу:
- "Сообщаю, что последним рабочим днем Ивана Петрова в нашей команде будет 15 ноября"
- "Анна Сергеева завершает работу в отделе 22 декабря 2025 года"
- "Последний день Сергея в качестве руководителя проекта — 31 января 2025 года"
Важно помнить, что соблюдение речевого этикета и правильное использование терминологии помогает:
- Избежать неоднозначности в коммуникации
- Поддерживать профессиональный имидж
- Демонстрировать уважение к языковым нормам и коллегам
- Устанавливать четкие временные рамки и ожидания
- Соответствовать стандартам деловой коммуникации
В многонациональных компаниях важно учитывать, что при переводе на английский язык используются выражения "last working day" или "final day at work", которые также отражают именно временную последовательность, а не пространственную характеристику. 🌐
Документооборот: правильные формулировки в заявлениях
Особую важность правильное употребление терминов приобретает при составлении официальных документов. Некорректные формулировки в заявлениях об увольнении, приказах и других кадровых документах могут привести к правовым неточностям и двусмысленности. Рассмотрим стандартные формулировки для различных типов документов. 📄
В заявлении об увольнении по собственному желанию используются следующие формулировки:
- "Прошу уволить меня по собственному желанию с [дата] (последний рабочий день – [дата])"
- "Прошу расторгнуть трудовой договор по моей инициативе с [дата], считая последним рабочим днем [дата]"
- "Прошу освободить меня от занимаемой должности с [дата]. Последним днем работы считать [дата]"
В приказе об увольнении:
- "Уволить [ФИО] с должности [название] [дата] (последний рабочий день)"
- "Прекратить трудовой договор с [ФИО] [дата], считая указанную дату последним днем работы"
В обходном листе:
- "Дата увольнения (последний рабочий день): [дата]"
Сравнительная таблица формулировок для различных типов документов:
|Тип документа
|Рекомендуемая формулировка
|Нежелательная формулировка
|Заявление об увольнении
|"Прошу считать последним рабочим днем..."
|"Прошу считать крайним рабочим днем..."
|Приказ об увольнении
|"[Дата] является последним рабочим днем сотрудника"
|"[Дата] является крайним рабочим днем сотрудника"
|Трудовая книжка
|"Уволен(а) [дата]"
|Любые неформальные обозначения даты
|Справка с места работы
|"Работал(а) по [дата] включительно"
|"Работал(а) по крайнее число..."
В трудовой книжке дата увольнения указывается без дополнительных определений, строго в соответствии с приказом об увольнении. Датой увольнения согласно Трудовому кодексу РФ считается последний день работы, если сотрудник в этот день фактически работал. Если же последний день работы совпадает с нерабочим днем или работник не выполнял свои обязанности по причине отпуска или болезни, датой увольнения будет следующий за ним рабочий день.
Официальные документы должны соответствовать нормам делового стиля и требованиям законодательства. Использование разговорных конструкций и профессиональных жаргонизмов в них недопустимо. Это может привести к оспариванию документов и юридическим спорам. 🧑⚖️
Распространённые ошибки в обозначении дня увольнения
При обозначении финального дня работы нередко допускаются речевые и смысловые ошибки, которые могут привести к недопониманию и даже конфликтам в трудовых отношениях. Разберем самые распространенные ошибки и способы их избежать. ⚠️
Типичные ошибки при обозначении последнего дня работы:
- Использование слова "крайний" вместо "последний" (основная и наиболее частая ошибка)
- Неточное указание даты ("завтра мой последний день" вместо конкретной даты)
- Смешение понятий "дата увольнения" и "последний рабочий день"
- Некорректное обозначение последнего дня при увольнении во время отпуска или больничного
- Использование разговорных выражений в официальных документах ("ухожу с работы", "покидаю компанию")
Важно различать понятия "дата увольнения" и "последний рабочий день". Согласно ТК РФ, датой увольнения считается последний день работы, за исключением случаев, когда сотрудник фактически не работал, но за ним сохранялось рабочее место. Неточность в понимании этих терминов может привести к юридическим осложнениям, особенно при расчете компенсаций и выходных пособий.
Примеры корректных и некорректных формулировок:
|Ситуация
|Некорректная формулировка
|Корректная формулировка
|Увольнение по собственному желанию
|"Мой крайний день — пятница"
|"Мой последний рабочий день — пятница, 15 мая 2025 года"
|Увольнение во время отпуска
|"Увольняюсь из отпуска с 20 июня"
|"Прошу уволить меня с 20 июня 2025 года, в период нахождения в ежегодном отпуске"
|Информирование коллег
|"На этой неделе я крайний раз с вами работаю"
|"Информирую, что 22 июля будет моим последним рабочим днем в компании"
|Сообщение в чате отдела
|"Всем пока, в среду мой крайняк!"
|"Коллеги, в среду, 30 августа, мой последний день работы в нашей команде"
Для предотвращения ошибок рекомендуется:
- Всегда указывать конкретную дату, а не день недели
- Использовать термин "последний рабочий день" в официальных документах
- Разграничивать понятия "дата увольнения" и "последний фактический день работы"
- При необходимости консультироваться с отделом кадров или юристом
- При увольнении в период отпуска или больничного четко обозначать эту ситуацию
Соблюдение языковых норм и точность формулировок особенно важны в ситуациях, связанных с трудовыми отношениями. Корректное обозначение финального дня работы помогает избежать недопонимания и демонстрирует профессиональный подход даже при расставании с компанией. 🤝
Использование слова "крайний" вместо "последний" для обозначения финального дня работы — распространенная, но некорректная речевая практика. В деловой сфере и официальных документах следует строго соблюдать литературные нормы и использовать термин "последний рабочий день". Это не просто вопрос речевой культуры, но и юридической точности, позволяющей избежать двусмысленности в трудовых отношениях. Грамотные формулировки — признак профессионализма и уважения к языку и собеседнику.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву