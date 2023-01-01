Последний или крайний день работы: как правильно говорить

Для кого эта статья:

Специалисты в области HR и управления персоналом

Работники, занимающиеся документооборотом и кадровым делопроизводством

Люди, интересующиеся правильным использованием деловой лексики и терминологии В мире делового общения ошибки в употреблении терминов нередко становятся причиной недоразумений — особенно когда речь идет о завершении трудовых отношений. "Завтра мой крайний день" — фраза, вызывающая внутреннее содрогание у филологов и знатоков языка. Однако почему именно это словосочетание считается некорректным, и какие альтернативы существуют в деловом обороте? Разберем лингвистические тонкости, официальные стандарты документооборота и рассмотрим корректные формулировки для обозначения финального дня работы сотрудника. 📝

Последний или крайний день работы: правила употребления

Один из наиболее распространенных речевых казусов в деловой среде – использование словосочетания "крайний день работы" вместо корректного "последний день работы". Неправильное употребление этих терминов не просто искажает язык, но может привести к неясностям в документообороте. Согласно нормам русского литературного языка и стандартам делового общения, правильным является именно вариант "последний день работы". 🔍

Происхождение ошибки связывают с профессиональным жаргоном летчиков и парашютистов, где слову "последний" приписывается негативная коннотация, связанная с риском профессии. Однако в трудовых отношениях и деловом общении подобные суеверия неуместны и противоречат нормативному словоупотреблению.

Елена Петровская, начальник отдела кадрового делопроизводства Однажды к нам в компанию пришел новый сотрудник из авиационной отрасли. Он постоянно использовал выражение "крайний день", объясняя это профессиональной привычкой. На одном из совещаний он заявил: "Коллеги, крайний срок подачи отчетов – пятница". Наш финансовый директор, филолог по первому образованию, тактично поправил: "Вы имеете в виду последний срок? 'Крайний' – это пространственная характеристика: крайний дом на улице, крайнее сиденье в ряду". После этого случая мы провели небольшой ликбез по деловому языку для всех сотрудников. Сейчас в нашей компании строго следят за корректностью формулировок, особенно в документах. Это помогает избежать недопонимания и поддерживает высокий уровень корпоративной культуры.

Для четкого понимания различий между корректным и некорректным употреблением рассмотрим сравнительную таблицу:

Правильно Неправильно Комментарий Последний день работы Крайний день работы Официальная формулировка для документов Финальный рабочий день Крайний рабочий день Допустимая альтернатива в деловой коммуникации Завершающий день работы Крайняя смена Стилистически нейтральный вариант Последняя дата трудоустройства Крайняя дата работы Формулировка для официальных документов

Ключевое правило: в официальной и деловой лексике, когда речь идет о временной последовательности, всегда используйте слово "последний", а не "крайний". Слово "крайний" уместно применять только для обозначения расположения в пространстве.

Лексическое значение и происхождение спорных терминов

Для полного понимания проблемы следует обратиться к лексическому значению спорных слов и их историческому употреблению. Согласно толковым словарям русского языка, прилагательное "последний" имеет несколько значений, но в контексте завершения трудовых отношений актуально следующее: "конечный в ряду однородных явлений, завершающий некую последовательность".

Слово "крайний", в свою очередь, означает:

Находящийся на краю, с краю (крайний дом в деревне)

Предельный, чрезвычайный в проявлении чего-либо (крайняя необходимость)

Очень сильный в своем проявлении (крайнее удивление)

Примечательно, что значения "конечный во временной последовательности" у слова "крайний" нет. Использование его в таком контексте является речевой ошибкой, хотя и распространенной в разговорной речи.

Этимология жаргонного употребления слова "крайний" вместо "последний" связана с профессиональными суевериями. В среде представителей опасных профессий (летчики, моряки, альпинисты) закрепилась традиция избегать слова "последний" из-за ассоциации с фразой "последний полет/рейс/восхождение" в значении "тот, после которого не будет других" (то есть, фатальный).

Дмитрий Соколов, лингвист-консультант В 2022 году я проводил тренинг по деловой коммуникации для сотрудников крупного логистического холдинга. Во время кофе-брейка ко мне подошел один из менеджеров и спросил: "А правда ли, что говорить 'крайний' вместо 'последний' — неграмотно? Мой отец-летчик всю жизнь так говорил и меня научил." Я объяснил, что в профессиональном жаргоне авиаторов это действительно устоявшаяся традиция, связанная с суеверием. Но для делового общения и документации такое употребление некорректно. Забавно, что после тренинга в компании даже ввели шуточный "языковой штраф" за употребление слова "крайний" в значении "последний" — всего 100 рублей в общую копилку на корпоративы. По словам менеджера, за полгода они собрали на небольшую вечеринку, а речевая культура сотрудников заметно улучшилась.

Сравним историческое употребление спорных терминов:

Термин Изначальное значение Современное неправильное употребление Причина распространения ошибки Последний Завершающий временной ряд Избегается из-за суеверий Профессиональные жаргоны Крайний Расположенный на границе пространства Используется как временной маркер Жаргонное заимствование Финальный Относящийся к финалу, концу Употребляется корректно Стилистически нейтральное слово Завершающий Доводящий до завершения Употребляется корректно Стилистически нейтральное слово

Важно понимать: несмотря на распространенность в разговорной речи, использование слова "крайний" вместо "последний" для обозначения завершающего элемента во временной последовательности не соответствует литературной норме русского языка. В деловой и официальной коммуникации следует придерживаться нормативного словоупотребления. 📚

Деловой этикет: как грамотно обозначить финальный день

В сфере деловых отношений грамотная речь и правильное использование терминов — показатель профессионализма и компетентности. Особенно это касается ситуаций, связанных с завершением трудовых отношений. Рассмотрим варианты корректных формулировок для обозначения финального рабочего дня в различных коммуникативных ситуациях. 👔

Для устной коммуникации между коллегами подойдут следующие варианты:

"Мой последний рабочий день в компании — 15 мая"

"Я работаю до 20 апреля включительно"

"Завершаю работу в пятницу, 30 июня"

"Мой финальный день в офисе — следующий вторник"

"23 июля будет моим заключительным рабочим днем"

В электронной переписке и оповещениях рекомендуется придерживаться более формального стиля:

"Информирую, что 5 августа 2025 года является моим последним рабочим днем в должности ..."

"Прошу учесть, что мой последний день работы в компании — 12 сентября 2025 года"

"В связи с увольнением по собственному желанию завершаю трудовую деятельность 30 октября 2025 года"

Для руководителей при обращении к коллективу:

"Сообщаю, что последним рабочим днем Ивана Петрова в нашей команде будет 15 ноября"

"Анна Сергеева завершает работу в отделе 22 декабря 2025 года"

"Последний день Сергея в качестве руководителя проекта — 31 января 2025 года"

Важно помнить, что соблюдение речевого этикета и правильное использование терминологии помогает:

Избежать неоднозначности в коммуникации

Поддерживать профессиональный имидж

Демонстрировать уважение к языковым нормам и коллегам

Устанавливать четкие временные рамки и ожидания

Соответствовать стандартам деловой коммуникации

В многонациональных компаниях важно учитывать, что при переводе на английский язык используются выражения "last working day" или "final day at work", которые также отражают именно временную последовательность, а не пространственную характеристику. 🌐

Документооборот: правильные формулировки в заявлениях

Особую важность правильное употребление терминов приобретает при составлении официальных документов. Некорректные формулировки в заявлениях об увольнении, приказах и других кадровых документах могут привести к правовым неточностям и двусмысленности. Рассмотрим стандартные формулировки для различных типов документов. 📄

В заявлении об увольнении по собственному желанию используются следующие формулировки:

"Прошу уволить меня по собственному желанию с [дата] (последний рабочий день – [дата])"

"Прошу расторгнуть трудовой договор по моей инициативе с [дата], считая последним рабочим днем [дата]"

"Прошу освободить меня от занимаемой должности с [дата]. Последним днем работы считать [дата]"

В приказе об увольнении:

"Уволить [ФИО] с должности [название] [дата] (последний рабочий день)"

(последний рабочий день)" "Прекратить трудовой договор с [ФИО] [дата] , считая указанную дату последним днем работы"

В обходном листе:

"Дата увольнения (последний рабочий день): [дата]"

Сравнительная таблица формулировок для различных типов документов:

Тип документа Рекомендуемая формулировка Нежелательная формулировка Заявление об увольнении "Прошу считать последним рабочим днем..." "Прошу считать крайним рабочим днем..." Приказ об увольнении "[Дата] является последним рабочим днем сотрудника" "[Дата] является крайним рабочим днем сотрудника" Трудовая книжка "Уволен(а) [дата]" Любые неформальные обозначения даты Справка с места работы "Работал(а) по [дата] включительно" "Работал(а) по крайнее число..."

В трудовой книжке дата увольнения указывается без дополнительных определений, строго в соответствии с приказом об увольнении. Датой увольнения согласно Трудовому кодексу РФ считается последний день работы, если сотрудник в этот день фактически работал. Если же последний день работы совпадает с нерабочим днем или работник не выполнял свои обязанности по причине отпуска или болезни, датой увольнения будет следующий за ним рабочий день.

Официальные документы должны соответствовать нормам делового стиля и требованиям законодательства. Использование разговорных конструкций и профессиональных жаргонизмов в них недопустимо. Это может привести к оспариванию документов и юридическим спорам. 🧑‍⚖️

Распространённые ошибки в обозначении дня увольнения

При обозначении финального дня работы нередко допускаются речевые и смысловые ошибки, которые могут привести к недопониманию и даже конфликтам в трудовых отношениях. Разберем самые распространенные ошибки и способы их избежать. ⚠️

Типичные ошибки при обозначении последнего дня работы:

Использование слова "крайний" вместо "последний" (основная и наиболее частая ошибка)

Неточное указание даты ("завтра мой последний день" вместо конкретной даты)

Смешение понятий "дата увольнения" и "последний рабочий день"

Некорректное обозначение последнего дня при увольнении во время отпуска или больничного

Использование разговорных выражений в официальных документах ("ухожу с работы", "покидаю компанию")

Важно различать понятия "дата увольнения" и "последний рабочий день". Согласно ТК РФ, датой увольнения считается последний день работы, за исключением случаев, когда сотрудник фактически не работал, но за ним сохранялось рабочее место. Неточность в понимании этих терминов может привести к юридическим осложнениям, особенно при расчете компенсаций и выходных пособий.

Примеры корректных и некорректных формулировок:

Ситуация Некорректная формулировка Корректная формулировка Увольнение по собственному желанию "Мой крайний день — пятница" "Мой последний рабочий день — пятница, 15 мая 2025 года" Увольнение во время отпуска "Увольняюсь из отпуска с 20 июня" "Прошу уволить меня с 20 июня 2025 года, в период нахождения в ежегодном отпуске" Информирование коллег "На этой неделе я крайний раз с вами работаю" "Информирую, что 22 июля будет моим последним рабочим днем в компании" Сообщение в чате отдела "Всем пока, в среду мой крайняк!" "Коллеги, в среду, 30 августа, мой последний день работы в нашей команде"

Для предотвращения ошибок рекомендуется:

Всегда указывать конкретную дату, а не день недели

Использовать термин "последний рабочий день" в официальных документах

Разграничивать понятия "дата увольнения" и "последний фактический день работы"

При необходимости консультироваться с отделом кадров или юристом

При увольнении в период отпуска или больничного четко обозначать эту ситуацию

Соблюдение языковых норм и точность формулировок особенно важны в ситуациях, связанных с трудовыми отношениями. Корректное обозначение финального дня работы помогает избежать недопонимания и демонстрирует профессиональный подход даже при расставании с компанией. 🤝