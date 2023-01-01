Популярные профессии в магазине: кассир, мерчендайзер, продавец-консультант

Для кого эта статья: – Соискатели, ищущие работу в сфере розничной торговли – Студенты и молодые специалисты, планирующие карьеру в ритейле – Работодатели и управляющие, заинтересованные в развитии персонала и понимании рынка труда

Розничная торговля остается одним из крупнейших работодателей на рынке труда — только в России более 5 миллионов человек заняты в этой сфере. Здесь не требуют многолетнего опыта на старте, готовы обучать и предлагают гибкий график. Неудивительно, что профессии кассира, мерчендайзера и продавца-консультанта входят в топ-10 самых востребованных специальностей 2025 года. Но насколько перспективны эти должности, какие из них способны превратиться в серьезную карьеру, а не просто временную подработку, и с какими трудностями предстоит столкнуться соискателям в ритейле?

Актуальность работы в ритейле: преимущества и возможности

Ритейл-индустрия показывает устойчивость даже в периоды экономических спадов. По данным исследований 2025 года, сектор розничной торговли обеспечивает занятость около 17% трудоспособного населения России. Привлекательность работы в магазинах обусловлена несколькими ключевыми факторами:

Низкий порог входа — большинство позиций не требуют специального образования

Быстрое трудоустройство — от собеседования до первого рабочего дня зачастую проходит не более недели

Возможность начать карьеру без опыта — около 78% сетевых магазинов имеют собственные программы обучения

Гибкий график — возможность совмещать работу с учебой или семейными обязанностями

Понятная система мотивации — четкая связь между результатами труда и уровнем дохода

Интересно, что 65% топ-менеджеров крупных торговых сетей начинали свой путь в компании с позиций линейного персонала. Это демонстрирует реальные возможности для вертикального карьерного роста.

Структура спроса на персонал в ритейле претерпела значительные изменения за последние годы. Ещё пять лет назад на первых позициях были кассиры и продавцы-консультанты, однако сегодня ситуация иная:

Позиция Доля в структуре вакансий 2020 Доля в структуре вакансий 2025 Динамика Кассир 35% 25% -10% Продавец-консультант 40% 45% +5% Мерчендайзер 15% 20% +5% Администратор 10% 10% 0%

Очевидно, что спрос на кассиров снижается под влиянием автоматизации, в то время как роль продавцов-консультантов и мерчендайзеров только возрастает. Это связано с тем, что человеческий фактор в организации впечатлений покупателя и управлении торговым пространством еще долго будет оставаться незаменимым.

Профессия кассир: обязанности и перспективы карьеры

Елена Петрова, старший кассир-наставник супермаркета Я пришла в ритейл семь лет назад, когда еще училась в колледже. Думала, что это временная подработка на лето. Первые месяцы были настоящим испытанием — конфликтные покупатели, сложная касса, которую я освоила не сразу, необходимость быть внимательной с деньгами и одновременно дружелюбной. Помню свою первую недостачу — 2000 рублей, казалось, мир рухнул! Но уже через полгода я знала все нюансы, могла обслуживать до 25 покупателей в час и даже обучать новичков. Через два года меня повысили до старшего кассира, а еще через год предложили стать кассиром-наставником с возможностью замещать заместителя директора магазина. Сегодня я уже не просто пробиваю товары, а решаю сложные ситуации с покупателями, обучаю весь кассовый персонал и участвую в планировании графиков работы. Мой доход вырос в 2,5 раза по сравнению с начальным. Ключевым моментом в карьере стал случай с пожилой покупательницей, которая забыла пин-код карты. Вместо стандартной процедуры отказа, я предложила ей альтернативные варианты оплаты и помогла связаться с банком. На следующий день она пришла с благодарственным письмом директору магазина. Именно тогда руководство заметило, что я могу не просто следовать инструкциям, но и гибко решать нестандартные ситуации.

Кассир — это сотрудник, отвечающий за прием оплаты от покупателей и работу с денежными средствами. Однако функционал современного кассира значительно шире:

Работа с кассовым оборудованием и программным обеспечением

Обработка нескольких видов оплаты (наличные, карты, электронные платежи)

Оформление возвратов и обменов товаров

Консультирование по программам лояльности

Контроль наличия мелочи и размена

Предотвращение краж в зоне касс

Средняя зарплата кассира в 2025 году составляет 45-60 тысяч рублей в крупных городах и 30-40 тысяч рублей в регионах. При этом она может увеличиваться на 15-30% за счет премий за скорость обслуживания, отсутствие ошибок и положительные отзывы покупателей.

Карьерные перспективы кассира включают следующие ступени:

Младший кассир (стажер) → Кассир → Старший кассир Старший кассир → Администратор кассовой зоны → Заместитель директора магазина Старший кассир → Оператор учета → Бухгалтер розничной сети

Требования к кандидатам на должность кассира относительно невысоки, но имеют свои особенности:

Критерий Базовый уровень (начальная позиция) Продвинутый уровень (старший кассир) Образование Среднее Среднее специальное Опыт работы Не требуется От 1 года Навыки Базовая компьютерная грамотность, внимательность Знание кассовых операций, навыки управления конфликтами Личные качества Стрессоустойчивость, честность Лидерские качества, аналитическое мышление

Важно отметить, что профессия кассира трансформируется под влиянием технологий. Появляются системы самообслуживания, но при этом возникает новая специальность — консультант зоны самообслуживания, требующая сочетания технических навыков и клиентоориентированности.

Мерчендайзер: как управлять торговым пространством

Мерчендайзер — это специалист, который отвечает за эффективное представление товара в торговом зале. Ошибочно полагать, что его работа ограничивается расстановкой продукции на полках. На деле мерчендайзер влияет на стратегию продаж и обладает глубокими знаниями покупательского поведения.

Основные функции современного мерчендайзера включают:

Разработка схем расстановки товаров для максимизации продаж

Оформление торговых точек и промо-зон

Контроль наличия ценников и их соответствия товару

Отслеживание запасов и своевременное пополнение полок

Анализ эффективности различных выкладок и промо-акций

Мониторинг конкурентов и адаптация стратегий выкладки

Уровень заработной платы мерчендайзеров варьируется от формата работы. Существует два основных типа специалистов:

Штатный мерчендайзер магазина — получает фиксированную зарплату 45-75 тысяч рублей в зависимости от размера торговой точки и региона Торговый представитель/мерчендайзер производителя — имеет оклад 35-50 тысяч рублей + бонусы за выполнение KPI по представленности бренда (суммарно 70-120 тысяч рублей)

Андрей Соколов, региональный менеджер по мерчендайзингу Мой путь в мерчендайзинге начался случайно. Девять лет назад я подрабатывал мерчендайзером бренда напитков, объезжая десяток магазинов в день. Это была чисто механическая работа – расставить, подвинуть, подписать. Все изменилось, когда я попал в команду открытия нового супермаркета. Меня поставили ответственным за отдел безалкогольных напитков. Первые недели продажи были средними, и руководство было недовольно. Я решил рискнуть и полностью переделал выкладку, нарушив стандартный планограмму: разместил популярные напитки не по брендам, а по категориям, создал перекрестные выкладки с закусками, настоял на дополнительных холодильниках у касс. Через две недели отдел показал рост продаж на 34%, а мой эксперимент заметили. Меня пригласили в центральный офис, где я начал разрабатывать стандарты выкладки для всей сети. Теперь я руковожу командой из 18 мерчендайзеров и отвечаю за визуальный мерчендайзинг в 23 магазинах региона. Главный урок, который я извлек: мерчендайзинг – это не просто физический труд, а настоящая наука о поведении покупателя. Правильная выкладка может увеличить продажи товара до 200%, а неудачная – похоронить самый качественный продукт.

Карьерный путь мерчендайзера может развиваться в нескольких направлениях:

Мерчендайзер → Старший мерчендайзер → Супервайзер → Территориальный менеджер Мерчендайзер → Категорийный мерчендайзер → Менеджер по категории Мерчендайзер → Визуальный мерчендайзер → Дизайнер торговых пространств

Эффективность работы мерчендайзера измеряется конкретными показателями:

Оборачиваемость товаров на полке (скорость продаж)

Доля полочного пространства относительно доли рынка (Share of Shelf)

Индекс представленности ассортимента (наличие обязательных позиций)

Возврат инвестиций с торговой площади (ROSL — Return on Shelf Space)

Для успешной карьеры в мерчендайзинге необходимо развивать не только практические навыки организации пространства, но и аналитическое мышление, понимание психологии потребителя и знание маркетинговых стратегий.

Продавец-консультант: ключевые навыки и зоны роста

Продавец-консультант — лицо магазина и ключевое звено в процессе превращения посетителя в покупателя. Эта профессия претерпела наиболее значительные изменения за последние годы. Если раньше основной задачей было просто отпустить товар, то сегодня продавец-консультант выполняет функции персонального шоппера, эксперта по продукту и даже психолога.

Современный продавец-консультант должен обладать следующими навыками:

Глубокое знание ассортимента и характеристик товаров

Умение определять потребности клиента через активное слушание

Навыки презентации продукта с акцентом на выгоды для конкретного покупателя

Техники работы с возражениями и завершения продажи

Способность к допродажам и перекрестным продажам

Эмоциональный интеллект и эмпатия

Зарплата продавца-консультанта в 2025 году зависит от нескольких факторов. Сравним основные сегменты ритейла:

Сегмент Фиксированная часть % с продаж (бонусы) Средний доход Масс-маркет одежда 35-45 тыс. руб. 1-2% 45-60 тыс. руб. Премиальные бренды 60-80 тыс. руб. 2-5% 90-150 тыс. руб. Электроника и техника 45-60 тыс. руб. 0,5-3% 65-100 тыс. руб. Косметика и парфюмерия 40-55 тыс. руб. 3-7% 60-90 тыс. руб.

Наиболее успешные продавцы-консультанты в премиальном сегменте могут зарабатывать до 200-250 тысяч рублей в месяц, формируя свою клиентскую базу и работая по предварительной записи.

Карьерный рост продавца-консультанта может происходить по нескольким траекториям:

Продавец → Старший продавец → Заместитель директора → Директор магазина Продавец → Тренер по продажам → Руководитель учебного центра Продавец → Специалист по работе с ключевыми клиентами → Менеджер по развитию клиентов

Интересно, что 60% директоров магазинов в России начинали свой путь именно с позиции продавца-консультанта, а 35% специалистов по обучению персонала в крупных сетях имеют опыт работы в продажах.

Ключевые качества, которые работодатели ищут в кандидатах на должность продавца-консультанта:

Коммуникабельность и грамотная речь

Клиентоориентированность и позитивный настрой

Стрессоустойчивость и умение работать с конфликтами

Ответственность и пунктуальность

Обучаемость и готовность развиваться

График работы и оплата труда в розничной торговле

График работы в ритейле — одновременно преимущество и вызов этого сектора. Магазины функционируют по принципу сменности, предлагая сотрудникам различные форматы занятости:

Полная занятость (5/2) — классический формат, преимущественно для руководящих должностей

— классический формат, преимущественно для руководящих должностей Сменный график (2/2, 3/3, 5/5) — наиболее распространенный формат для линейного персонала

— наиболее распространенный формат для линейного персонала Гибкий график (почасовая оплата) — подходит для студентов, позволяет регулировать нагрузку

— подходит для студентов, позволяет регулировать нагрузку Вахтовый метод — 15/15 или 30/30, характерен для крупных сетей в регионах

Распределение персонала по типам графика в российском ритейле выглядит следующим образом:

54% сотрудников работают по сменному графику 2/2

23% имеют стандартный график 5/2

15% работают по гибкому графику с неполной занятостью

8% трудятся вахтовым методом

Система оплаты труда в розничной торговле обычно включает несколько компонентов:

Базовая ставка (оклад) — фиксированная часть вознаграждения Премия за выполнение плана магазина — коллективный показатель (10-30% от оклада) Персональный бонус за личные продажи — индивидуальный показатель (процент от продаж) Дополнительные премии — за отсутствие недостач, качество обслуживания, отзывы клиентов

В 2025 году отмечается следующий уровень заработных плат по базовым позициям в ритейле (данные по Москве и Санкт-Петербургу):

Позиция Начальный уровень Средний уровень Высокий уровень Кассир 45-50 тыс. руб. 55-65 тыс. руб. 70-80 тыс. руб. Продавец-консультант 50-60 тыс. руб. 65-80 тыс. руб. 90-150 тыс. руб. Мерчендайзер 45-55 тыс. руб. 60-75 тыс. руб. 80-120 тыс. руб. Администратор 65-75 тыс. руб. 80-100 тыс. руб. 110-130 тыс. руб.

Важно отметить, что в региональных городах уровень заработных плат ниже на 30-50%, однако сохраняются те же принципы формирования вознаграждения.

Отдельно стоит упомянуть о нематериальных льготах, которыми часто дополняется компенсационный пакет:

Скидки на продукцию компании (обычно 15-30%)

Бесплатное питание или компенсация обедов

Оплата проезда или корпоративный транспорт

Медицинское страхование (ДМС) для постоянных сотрудников

Программы корпоративного обучения и сертификации

Исследования показывают, что 72% сотрудников ритейла называют график работы и систему оплаты труда ключевыми факторами при выборе работодателя, опережая даже показатели престижности бренда и перспектив карьерного роста.

Как построить карьеру в магазине: от стажёра до управленца

Розничная торговля — одна из немногих сфер, где можно пройти путь от рядового сотрудника до топ-менеджера без специального образования. Ключевой фактор успеха — системный подход к развитию карьеры и понимание механизмов работы отрасли.

Типичная карьерная лестница в ритейле выглядит следующим образом:

Стажер/Помощник (0-6 месяцев) — базовое обучение, знакомство с процессами Линейный сотрудник (6 месяцев – 2 года) — самостоятельное выполнение обязанностей Старший сотрудник/Наставник (1-3 года) — руководство небольшой группой, обучение новичков Администратор/Супервайзер (2-4 года) — управление сменой, отделом или зоной Заместитель директора (3-5 лет) — операционное управление, замещение директора Директор магазина (5-7 лет) — полная ответственность за торговую точку Территориальный/Региональный директор (7-10 лет) — управление группой магазинов Операционный директор (10-15 лет) — стратегическое управление сетью

Для успешного построения карьеры в магазине необходимо фокусироваться на развитии ключевых компетенций, которые ценятся на каждом уровне:

Линейный сотрудник — профессиональные навыки, клиентоориентированность, дисциплина

— профессиональные навыки, клиентоориентированность, дисциплина Старший сотрудник — наставничество, решение сложных ситуаций, инициативность

— наставничество, решение сложных ситуаций, инициативность Администратор — организация работы команды, управление конфликтами, аналитика

— организация работы команды, управление конфликтами, аналитика Директор магазина — стратегическое мышление, бюджетирование, развитие персонала

Важно понимать, что в современном ритейле существуют также нетрадиционные карьерные треки:

Экспертная вертикаль — развитие в узкой специализации (визуальный мерчендайзинг, обучение, категорийный менеджмент)

— развитие в узкой специализации (визуальный мерчендайзинг, обучение, категорийный менеджмент) Проектная карьера — участие в запуске новых магазинов, ребрендинге, внедрении технологий

— участие в запуске новых магазинов, ребрендинге, внедрении технологий Переход в центральный офис — из розницы в маркетинг, закупки, аналитику или HR

Статистика показывает, что сотрудники, которые строят успешную карьеру в ритейле, как правило, проходят через несколько критических этапов:

Освоение всех операционных процессов — понимание работы магазина "изнутри" Получение опыта наставничества — умение передавать знания и развивать других Участие в проекте повышения эффективности — опыт оптимизации и улучшений Успешное прохождение кризисной ситуации — демонстрация устойчивости под давлением Самостоятельное управление бюджетом — ответственность за финансовые показатели

Для ускорения карьерного роста эксперты рекомендуют:

Проявлять инициативу и предлагать улучшения процессов

Осваивать смежные функции и замещать коллег на других позициях

Участвовать в корпоративных программах обучения и развития

Непрерывно анализировать коммерческие показатели и понимать экономику магазина

Развивать цифровые навыки, особенно в области аналитики данных и автоматизации

Средние сроки продвижения по карьерной лестнице в ритейле значительно короче, чем в большинстве других отраслей. Так, от начальной позиции до директора магазина талантливый сотрудник может пройти за 5-7 лет, в то время как в корпоративном секторе аналогичное продвижение может занять 10-15 лет.