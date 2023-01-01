Пользовательский интерфейс (UI): что это?

Для кого эта статья:

  • Люди, интересующиеся обучением в области дизайна и разработки интерфейсов
  • Профессионалы в области технологии и программирования, желающие улучшить навыки в UI-дизайне

  • Менеджеры и владельцы бизнеса, заинтересованные в повышении эффективности цифровых продуктов через улучшение пользователей интерфейсов

    Когда вы открываете приложение на смартфоне, заходите на сайт или запускаете программу — в первую очередь вы взаимодействуете с пользовательским интерфейсом. Это та "видимая" часть цифрового продукта, которая либо приводит вас к намеченной цели за считанные секунды, либо заставляет в раздражении закрыть вкладку. За каждым успешным приложением стоит продуманный UI-дизайн — невидимое искусство, которое делает сложные технологии доступными для всех. Давайте разберёмся, что такое пользовательский интерфейс, почему он критически важен, и как его грамотное проектирование влияет на успех цифрового продукта. 🎨

Определение и базовые принципы UI

Пользовательский интерфейс (User Interface, UI) — это совокупность средств и методов взаимодействия человека с компьютерной системой или приложением. Это включает все элементы, которые пользователь видит и с которыми взаимодействует: кнопки, текстовые поля, меню, иконки, навигационные элементы и другие компоненты. 🖥️

UI служит мостом между человеком и цифровым продуктом, позволяя пользователю эффективно достигать своих целей. Хороший интерфейс должен быть интуитивно понятным и не требовать дополнительного обучения для выполнения базовых операций.

Базовые принципы UI-дизайна формировались десятилетиями и включают следующие ключевые концепции:

  • Простота — исключение ненужной сложности и фокус на основных функциях
  • Согласованность — одинаковые элементы должны выглядеть и функционировать одинаково во всем интерфейсе
  • Обратная связь — каждое действие пользователя должно сопровождаться понятной визуальной или аудиореакцией
  • Предотвращение ошибок — дизайн должен минимизировать возможность совершения ошибок
  • Гибкость и эффективность — интерфейс должен быть удобен как для новичков, так и для опытных пользователей

Алексей Ворошилов, Senior UI Designer Однажды нашей команде поручили редизайн интерфейса корпоративной CRM-системы. Старый интерфейс был настолько перегружен, что новые сотрудники тратили до двух недель, чтобы научиться в нём работать. Менеджмент хотел добавить ещё несколько функций, и я понимал, что это только усугубит проблему. Мы провели серию интервью с пользователями и обнаружили, что 80% времени они используют только 20% функций. Решение было радикальным — мы полностью переработали информационную архитектуру, вынеся часто используемые функции на первый план, а всё остальное упаковали в логичные вложенные меню. Результат превзошёл ожидания: время обучения новых сотрудников сократилось до двух дней, а производительность выросла на 30%. Этот опыт научил меня важнейшему принципу UI-дизайна: простота — не про отсутствие функционала, а про его грамотную организацию.

Пользовательский интерфейс эволюционировал от текстовых командных строк до сложных графических систем, а затем к минималистичным мобильным интерфейсам. Такая эволюция отражает изменение в понимании того, как человек взаимодействует с технологиями.

Эра интерфейсов Период Характеристики Примеры
Командная строка 1970-1980 Текстовые команды, требующие запоминания MS-DOS, Unix
Ранний GUI 1980-1990 Первые графические элементы, метафора рабочего стола Apple Macintosh, Windows 3.1
Развитый GUI 1990-2007 Многооконность, меню, панели инструментов Windows XP, MacOS X
Мобильные интерфейсы 2007-2015 Сенсорное управление, жесты, упрощение iOS, Android
Адаптивные/AI интерфейсы 2015-настоящее Кросс-платформенность, персонализация, голосовое управление Material Design, iOS 15+
Ключевые элементы пользовательского интерфейса

Современный UI представляет собой сложную систему взаимосвязанных компонентов, каждый из которых выполняет определённую функцию. Понимание этих элементов — ключ к созданию эффективных интерфейсов. 📱

Основные элементы UI можно разделить на несколько категорий:

  1. Элементы ввода — позволяют пользователю вводить и отправлять информацию:
    • Кнопки и кнопки-переключатели
    • Текстовые поля и текстовые области
    • Чекбоксы и радиокнопки
    • Выпадающие списки и селекторы
    • Ползунки и регуляторы
  2. Информационные компоненты — представляют данные пользователю:
    • Текстовые блоки и заголовки
    • Иконки и индикаторы
    • Различные типы уведомлений
    • Прогресс-бары и счётчики
    • Инфографика и диаграммы
  3. Навигационные элементы — помогают ориентироваться в системе:
    • Меню (главное, боковое, выпадающее)
    • Панели навигации
    • Вкладки и переключатели
    • Поиск и фильтры
    • Хлебные крошки и пагинация
  4. Контейнеры — организуют и структурируют контент:
    • Карточки и панели
    • Модальные окна и диалоги
    • Аккордеоны и раскрывающиеся панели
    • Таблицы и списки
    • Сетки и секции

Помимо этих базовых элементов, современные интерфейсы включают микроанимации, переход.

