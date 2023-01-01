Подработка по ТК РФ: правовые нормы и особенности оформления

Для кого эта статья:

  • Работники, ищущие легальные возможности для подработки в России.
  • Люди, желающие узнать о трудовом законодательстве и законных способах оформления подработки.

  • Специалисты в области HR и трудового права, заинтересованные в правильном оформлении занятости.

    Дополнительный доход стал необходимостью для многих россиян, но далеко не все знают, как подрабатывать легально, не нарушая трудовое законодательство. Цифры говорят сами за себя: по данным исследований, около 30% трудоспособного населения имеют подработку, но лишь половина из них оформляет её официально. Подработка по ТК РФ — это не просто возможность увеличить доход, но и юридическая защита ваших прав и интересов. Разберемся, какие варианты подработки предлагает трудовое законодательство и как их правильно оформить в 2025 году. 💼

Подработка по ТК РФ: основные правовые нормы

Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает несколько легальных форматов дополнительной занятости. Знание этих форматов поможет вам выбрать оптимальный вариант и защитить свои права при подработке. 🧩

Основные форматы подработки по ТК РФ в 2025 году:

  • Совместительство (ст. 60.1, 282-288 ТК РФ) — выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время
  • Совмещение профессий/должностей (ст. 60.2, 151 ТК РФ) — выполнение дополнительной работы по другой должности у того же работодателя
  • Временное замещение отсутствующего работника (ст. 72.2 ТК РФ)
  • Работа по договору гражданско-правового характера (ГПХ)

Каждый из этих форматов имеет свои особенности, преимущества и ограничения, которые необходимо учитывать при выборе варианта подработки.

Формат подработки Основная характеристика Оформление Ограничение по времени
Совместительство Работа в свободное от основной работы время Отдельный трудовой договор Не более 4 часов в день и 20 часов в неделю
Совмещение должностей Дополнительная работа у того же работодателя Дополнительное соглашение В пределах рабочего дня
Временное замещение Исполнение обязанностей отсутствующего работника Приказ или дополнительное соглашение На период отсутствия работника
Договор ГПХ Выполнение конкретного задания/проекта Гражданско-правовой договор По соглашению сторон

Важно понимать, что любая подработка должна быть оформлена документально. Устные договоренности не имеют юридической силы и не защищают ваши права в случае конфликтных ситуаций.

Роман Петров, юрист по трудовому праву Я консультировал клиента, который четыре месяца работал на "подработке" без оформления. Когда работодатель отказался выплачивать заработанные 120 000 рублей, защитить права было почти невозможно. Отсутствие договора, приказа о приеме на работу и других документов существенно ослабило позицию в суде. В итоге удалось взыскать только 30% суммы, и то благодаря свидетельским показаниям коллег. Помните: любая работа, даже временная, должна быть оформлена по закону – это ваша страховка от недобросовестных работодателей.

Внутреннее и внешнее совместительство по ТК РФ

Совместительство — один из самых популярных форматов официальной подработки. Согласно статье 282 ТК РФ, совместительство — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. 📑

Трудовое законодательство различает два вида совместительства:

  • Внутреннее совместительство — дополнительная работа у того же работодателя, где человек трудится по основному месту работы
  • Внешнее совместительство — дополнительная работа у другого работодателя

Ключевые особенности совместительства:

  • Требуется заключение отдельного трудового договора
  • Работа выполняется в свободное от основной работы время
  • Продолжительность работы по совместительству не может превышать 4 часов в день и 20 часов в неделю (ст. 284 ТК РФ)
  • В дни, когда работник свободен от основной работы, он может трудиться по совместительству полный рабочий день
  • Оплата труда производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки
  • Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе

При внешнем совместительстве не требуется согласие основного работодателя, но есть категории работников, которым запрещено работать по совместительству (подробнее об этом в разделе об ограничениях).

Елена Смирнова, HR-директор К нам обратилась сотрудница бухгалтерии с просьбой оформить внутреннее совместительство на должность специалиста по закупкам. Девушка хотела расширить профессиональный кругозор и увеличить доход. Мы оформили с ней дополнительный трудовой договор с чётким графиком: основная работа с 9:00 до 17:00, совместительство – с 17:30 до 19:30. Это решение оказалось выигрышным для всех: компания получила мотивированного специалиста, знающего внутреннюю кухню, а сотрудница – дополнительные 20 000 рублей к зарплате и новые карьерные перспективы. Через год она полностью перешла в отдел закупок на руководящую должность с повышением базового оклада.

Совмещение должностей как легальная подработка

Совмещение должностей (профессий) — это выполнение работником дополнительной работы по другой профессии или должности у того же работодателя в течение установленной продолжительности рабочего дня. Данная форма подработки регулируется статьями 60.2 и 151 ТК РФ. 🔄

Главные отличия совмещения от совместительства:

Критерий Совмещение должностей Совместительство
Рабочее время В пределах основного рабочего времени В свободное от основной работы время
Оформление Дополнительное соглашение к трудовому договору Отдельный трудовой договор
Работодатель Только у одного работодателя У того же или другого работодателя
Трудовая книжка Запись не вносится Вносится запись по желанию работника
Оплата Доплата к основной зарплате Отдельная зарплата по второму договору

При совмещении должностей работнику устанавливается доплата, размер которой определяется соглашением сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы. Важно, что выполнение дополнительной работы в рамках совмещения должностей требует письменного согласия работника.

Совмещение должностей может осуществляться в трех формах:

  • Собственно совмещение профессий (должностей) — выполнение в течение рабочего дня наряду с основной работой дополнительной работы по другой должности
  • Расширение зон обслуживания или увеличение объема работ — выполнение дополнительной работы по той же должности
  • Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника — выполнение обязанностей сотрудника, который отсутствует по причине болезни, отпуска и т.д.

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель — досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня (ст. 60.2 ТК РФ).

Документальное оформление дополнительной занятости

Правильное оформление дополнительной занятости — залог защиты ваших трудовых прав и финансовых интересов. Рассмотрим, какие документы необходимы для каждого вида подработки по ТК РФ. 📝

Оформление совместительства:

  • Заявление работника о приеме на работу по совместительству
  • Трудовой договор о работе по совместительству (отдельный от основного)
  • Приказ о приеме на работу по форме Т-1 или в свободной форме
  • Личная карточка работника (форма Т-2)
  • При внешнем совместительстве — справка с основного места работы о режиме рабочего времени (для некоторых категорий работников)
  • Запись в трудовой книжке по желанию работника (только для внешнего совместительства)

Оформление совмещения должностей:

  • Заявление работника о согласии на совмещение должностей
  • Дополнительное соглашение к трудовому договору
  • Приказ о совмещении должностей с указанием объема дополнительной работы, срока, на который она устанавливается, и размера доплаты

Оформление временного замещения:

  • Заявление работника о согласии на исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
  • Дополнительное соглашение к трудовому договору
  • Приказ о возложении обязанностей на период отсутствия основного работника

Важно учесть следующие нюансы при документальном оформлении дополнительной занятости:

  • В трудовом договоре о совместительстве обязательно должно быть указано, что работа является совместительством
  • При совмещении должностей в дополнительном соглашении необходимо четко прописать объем дополнительной работы, срок совмещения и размер доплаты
  • Работа по совместительству не может превышать 4 часов в день и 20 часов в неделю, что должно быть отражено в трудовом договоре
  • При внешнем совместительстве работодатель не вправе требовать предъявления трудовой книжки

Ограничения и запреты на подработку в трудовом праве

Трудовое законодательство устанавливает ряд ограничений и запретов на дополнительную занятость для определенных категорий работников. Знание этих ограничений поможет избежать нарушений закона и возможных правовых последствий. ⚖️

Категории работников, которым запрещено работать по совместительству:

  • Лица до 18 лет (ст. 282 ТК РФ)
  • Работники, занятые на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями
  • Руководители организаций (работа руководителем по совместительству возможна только с разрешения уполномоченного органа или собственника)
  • Судьи, прокуроры, следователи
  • Госслужащие в случаях, установленных федеральными законами

Ограничения для отдельных категорий работников:

  • Педагогические работники могут работать по совместительству не более чем на 0,5 ставки
  • Медицинские работники имеют ограничения по продолжительности работы по совместительству в зависимости от специализации
  • Водители автомобилей должны соблюдать требования к режиму труда и отдыха
  • Работники государственных и муниципальных учреждений обязаны уведомлять работодателя о совместительстве

Время отдыха и ограничения по продолжительности работы:

  • Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 4 часов в день и 20 часов в неделю (ст. 284 ТК РФ)
  • В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный день
  • Необходимо соблюдать минимальную продолжительность еженедельного непрерывного отдыха (42 часа)
  • При совмещении должностей необходимо учитывать общую продолжительность рабочего времени, которая не должна превышать нормативно установленную

Особое внимание следует уделить ограничениям для государственных и муниципальных служащих, которые регулируются не только Трудовым кодексом, но и специальными федеральными законами. Для них могут действовать более строгие ограничения и требования по уведомлению работодателя о дополнительной занятости.

Нарушение ограничений на подработку может повлечь за собой дисциплинарную или даже административную ответственность. Поэтому перед тем, как устроиться на дополнительную работу, необходимо ознакомиться с нормативными актами, регулирующими вашу профессиональную деятельность.

Юридически грамотное оформление подработки – ваша защита от потери денег и времени. Не стоит пренебрегать официальным оформлением дополнительной занятости ради сиюминутной выгоды. Легальная подработка по ТК РФ дает уверенность в завтрашнем дне, страховые гарантии и защиту ваших трудовых прав. Помните: документальное оформление – не формальность, а необходимый инструмент защиты ваших интересов. Выбирайте тот формат дополнительной занятости, который соответствует вашему основному рабочему графику и профессиональным ограничениям. Это позволит грамотно балансировать между работами и избежать профессионального выгорания.

Наталия Романова

юрист по трудовому праву

