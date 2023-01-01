Подработка по ТК РФ: правовые нормы и особенности оформления

Для кого эта статья:

Работники, ищущие легальные возможности для подработки в России.

Люди, желающие узнать о трудовом законодательстве и законных способах оформления подработки.

Специалисты в области HR и трудового права, заинтересованные в правильном оформлении занятости. Дополнительный доход стал необходимостью для многих россиян, но далеко не все знают, как подрабатывать легально, не нарушая трудовое законодательство. Цифры говорят сами за себя: по данным исследований, около 30% трудоспособного населения имеют подработку, но лишь половина из них оформляет её официально. Подработка по ТК РФ — это не просто возможность увеличить доход, но и юридическая защита ваших прав и интересов. Разберемся, какие варианты подработки предлагает трудовое законодательство и как их правильно оформить в 2025 году. 💼

Подработка по ТК РФ: основные правовые нормы

Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает несколько легальных форматов дополнительной занятости. Знание этих форматов поможет вам выбрать оптимальный вариант и защитить свои права при подработке. 🧩

Основные форматы подработки по ТК РФ в 2025 году:

Совместительство (ст. 60.1, 282-288 ТК РФ) — выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время

Совмещение профессий/должностей (ст. 60.2, 151 ТК РФ) — выполнение дополнительной работы по другой должности у того же работодателя

Временное замещение отсутствующего работника (ст. 72.2 ТК РФ)

Работа по договору гражданско-правового характера (ГПХ)

Каждый из этих форматов имеет свои особенности, преимущества и ограничения, которые необходимо учитывать при выборе варианта подработки.

Формат подработки Основная характеристика Оформление Ограничение по времени Совместительство Работа в свободное от основной работы время Отдельный трудовой договор Не более 4 часов в день и 20 часов в неделю Совмещение должностей Дополнительная работа у того же работодателя Дополнительное соглашение В пределах рабочего дня Временное замещение Исполнение обязанностей отсутствующего работника Приказ или дополнительное соглашение На период отсутствия работника Договор ГПХ Выполнение конкретного задания/проекта Гражданско-правовой договор По соглашению сторон

Важно понимать, что любая подработка должна быть оформлена документально. Устные договоренности не имеют юридической силы и не защищают ваши права в случае конфликтных ситуаций.

Роман Петров, юрист по трудовому праву Я консультировал клиента, который четыре месяца работал на "подработке" без оформления. Когда работодатель отказался выплачивать заработанные 120 000 рублей, защитить права было почти невозможно. Отсутствие договора, приказа о приеме на работу и других документов существенно ослабило позицию в суде. В итоге удалось взыскать только 30% суммы, и то благодаря свидетельским показаниям коллег. Помните: любая работа, даже временная, должна быть оформлена по закону – это ваша страховка от недобросовестных работодателей.

Внутреннее и внешнее совместительство по ТК РФ

Совместительство — один из самых популярных форматов официальной подработки. Согласно статье 282 ТК РФ, совместительство — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. 📑

Трудовое законодательство различает два вида совместительства:

Внутреннее совместительство — дополнительная работа у того же работодателя, где человек трудится по основному месту работы

— дополнительная работа у того же работодателя, где человек трудится по основному месту работы Внешнее совместительство — дополнительная работа у другого работодателя

Ключевые особенности совместительства:

Требуется заключение отдельного трудового договора

Работа выполняется в свободное от основной работы время

Продолжительность работы по совместительству не может превышать 4 часов в день и 20 часов в неделю (ст. 284 ТК РФ)

В дни, когда работник свободен от основной работы, он может трудиться по совместительству полный рабочий день

Оплата труда производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе

При внешнем совместительстве не требуется согласие основного работодателя, но есть категории работников, которым запрещено работать по совместительству (подробнее об этом в разделе об ограничениях).

Елена Смирнова, HR-директор К нам обратилась сотрудница бухгалтерии с просьбой оформить внутреннее совместительство на должность специалиста по закупкам. Девушка хотела расширить профессиональный кругозор и увеличить доход. Мы оформили с ней дополнительный трудовой договор с чётким графиком: основная работа с 9:00 до 17:00, совместительство – с 17:30 до 19:30. Это решение оказалось выигрышным для всех: компания получила мотивированного специалиста, знающего внутреннюю кухню, а сотрудница – дополнительные 20 000 рублей к зарплате и новые карьерные перспективы. Через год она полностью перешла в отдел закупок на руководящую должность с повышением базового оклада.

Совмещение должностей как легальная подработка

Совмещение должностей (профессий) — это выполнение работником дополнительной работы по другой профессии или должности у того же работодателя в течение установленной продолжительности рабочего дня. Данная форма подработки регулируется статьями 60.2 и 151 ТК РФ. 🔄

Главные отличия совмещения от совместительства:

Критерий Совмещение должностей Совместительство Рабочее время В пределах основного рабочего времени В свободное от основной работы время Оформление Дополнительное соглашение к трудовому договору Отдельный трудовой договор Работодатель Только у одного работодателя У того же или другого работодателя Трудовая книжка Запись не вносится Вносится запись по желанию работника Оплата Доплата к основной зарплате Отдельная зарплата по второму договору

При совмещении должностей работнику устанавливается доплата, размер которой определяется соглашением сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы. Важно, что выполнение дополнительной работы в рамках совмещения должностей требует письменного согласия работника.

Совмещение должностей может осуществляться в трех формах:

Собственно совмещение профессий (должностей) — выполнение в течение рабочего дня наряду с основной работой дополнительной работы по другой должности

— выполнение в течение рабочего дня наряду с основной работой дополнительной работы по другой должности Расширение зон обслуживания или увеличение объема работ — выполнение дополнительной работы по той же должности

— выполнение дополнительной работы по той же должности Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника — выполнение обязанностей сотрудника, который отсутствует по причине болезни, отпуска и т.д.

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель — досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня (ст. 60.2 ТК РФ).

Документальное оформление дополнительной занятости

Правильное оформление дополнительной занятости — залог защиты ваших трудовых прав и финансовых интересов. Рассмотрим, какие документы необходимы для каждого вида подработки по ТК РФ. 📝

Оформление совместительства:

Заявление работника о приеме на работу по совместительству

Трудовой договор о работе по совместительству (отдельный от основного)

Приказ о приеме на работу по форме Т-1 или в свободной форме

Личная карточка работника (форма Т-2)

При внешнем совместительстве — справка с основного места работы о режиме рабочего времени (для некоторых категорий работников)

Запись в трудовой книжке по желанию работника (только для внешнего совместительства)

Оформление совмещения должностей:

Заявление работника о согласии на совмещение должностей

Дополнительное соглашение к трудовому договору

Приказ о совмещении должностей с указанием объема дополнительной работы, срока, на который она устанавливается, и размера доплаты

Оформление временного замещения:

Заявление работника о согласии на исполнение обязанностей временно отсутствующего работника

Дополнительное соглашение к трудовому договору

Приказ о возложении обязанностей на период отсутствия основного работника

Важно учесть следующие нюансы при документальном оформлении дополнительной занятости:

В трудовом договоре о совместительстве обязательно должно быть указано, что работа является совместительством

При совмещении должностей в дополнительном соглашении необходимо четко прописать объем дополнительной работы, срок совмещения и размер доплаты

Работа по совместительству не может превышать 4 часов в день и 20 часов в неделю, что должно быть отражено в трудовом договоре

При внешнем совместительстве работодатель не вправе требовать предъявления трудовой книжки

Ограничения и запреты на подработку в трудовом праве

Трудовое законодательство устанавливает ряд ограничений и запретов на дополнительную занятость для определенных категорий работников. Знание этих ограничений поможет избежать нарушений закона и возможных правовых последствий. ⚖️

Категории работников, которым запрещено работать по совместительству:

Лица до 18 лет (ст. 282 ТК РФ)

Работники, занятые на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями

Руководители организаций (работа руководителем по совместительству возможна только с разрешения уполномоченного органа или собственника)

Судьи, прокуроры, следователи

Госслужащие в случаях, установленных федеральными законами

Ограничения для отдельных категорий работников:

Педагогические работники могут работать по совместительству не более чем на 0,5 ставки

Медицинские работники имеют ограничения по продолжительности работы по совместительству в зависимости от специализации

Водители автомобилей должны соблюдать требования к режиму труда и отдыха

Работники государственных и муниципальных учреждений обязаны уведомлять работодателя о совместительстве

Время отдыха и ограничения по продолжительности работы:

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 4 часов в день и 20 часов в неделю (ст. 284 ТК РФ)

В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный день

Необходимо соблюдать минимальную продолжительность еженедельного непрерывного отдыха (42 часа)

При совмещении должностей необходимо учитывать общую продолжительность рабочего времени, которая не должна превышать нормативно установленную

Особое внимание следует уделить ограничениям для государственных и муниципальных служащих, которые регулируются не только Трудовым кодексом, но и специальными федеральными законами. Для них могут действовать более строгие ограничения и требования по уведомлению работодателя о дополнительной занятости.

Нарушение ограничений на подработку может повлечь за собой дисциплинарную или даже административную ответственность. Поэтому перед тем, как устроиться на дополнительную работу, необходимо ознакомиться с нормативными актами, регулирующими вашу профессиональную деятельность.