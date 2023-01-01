Подработка без опыта на Wildberries: как найти и что учесть

Для кого эта статья:

Студенты, ищущие гибкую подработку.

Люди без опыта работы, желающие начать карьеру.

Женщины и мужчины, нуждающиеся в дополнительном источнике дохода. Ищете дополнительный заработок, но нет опыта? Wildberries может стать отличным стартом! 🚀 Этот маркетплейс постоянно расширяет штат и предлагает вакансии для абсолютных новичков. В 2025 году компания продолжает активный рост, открывая всё новые склады и пункты выдачи по всей России. Рассказываю, как найти подработку на Wildberries без специальных навыков, какие нюансы учесть при трудоустройстве и как превратить временный подработок в стабильный источник дохода.

Возможности подработки на Wildberries для новичков

Wildberries — один из крупнейших маркетплейсов в России, который активно расширяет свою логистическую сеть. Компания предлагает разнообразные варианты подработки без специальной квалификации, что делает её привлекательной для студентов, людей в поисках дополнительного заработка или тех, кто только начинает свой трудовой путь.

Ключевые преимущества подработки на Wildberries для новичков:

Минимальные требования к опыту и образованию — большинство начальных позиций открыты для кандидатов без стажа

Гибкий график работы — возможность выбирать смены или работать неполный день

Официальное трудоустройство — соблюдение трудового законодательства

Быстрое обучение — компания проводит краткие тренинги непосредственно на рабочем месте

Возможность карьерного роста — от простого сотрудника склада до бригадира или администратора

По данным на 2025 год, средняя стартовая зарплата на подработке в Wildberries варьируется от 1200 до 2500 рублей за смену в зависимости от региона, должности и сезона. В предпраздничные периоды ставки могут повышаться на 15-30% за счет повышенного спроса на персонал. 📊

Тип занятости Преимущества Средний заработок (2025) Полная смена (12 часов) Максимальный дневной заработок 2000-2500 ₽ Неполная смена (4-6 часов) Идеально для совмещения с учебой 800-1200 ₽ Работа по выходным Возможна повышенная ставка 2200-2800 ₽ Сезонная подработка Повышенные ставки в пиковые периоды 2500-3000 ₽

Анна Петрова, HR-консультант Один из моих клиентов, Михаил, 19-летний студент, искал способ оплачивать аренду квартиры, не жертвуя учебой. Я посоветовала ему Wildberries как вариант с гибким графиком. Он устроился комплектовщиком на 3-4 смены в неделю по 6 часов. За первый месяц заработал 32,000 рублей, при этом успевал готовиться к экзаменам. "Самое ценное — это предсказуемость. Я сразу знал свои смены на неделю вперед и мог планировать учебу. Физическая нагрузка была приличной, но к концу первой недели я втянулся. Через три месяца меня повысили до помощника бригадира с небольшой надбавкой, хотя я не планировал задерживаться так надолго", — рассказал Михаил.

Какие вакансии доступны без опыта работы

Wildberries предлагает несколько типов вакансий, доступных для кандидатов без опыта работы. Каждая позиция имеет свои особенности, требования и условия труда, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант. 🔍

Комплектовщик заказов — самая распространенная стартовая позиция, включает сборку заказов по электронным заявкам

Кладовщик — приемка, размещение и учет товара на складе

Сотрудник пункта выдачи заказов — работа с клиентами, выдача и оформление заказов

Грузчик — разгрузка и перемещение товаров на складе

Упаковщик — подготовка товаров к отправке клиентам

Курьер — доставка заказов клиентам (требуется наличие транспорта для некоторых регионов)

Требования к кандидатам минимальны: возраст от 18 лет, отсутствие медицинских противопоказаний для физического труда и наличие документов (паспорт, СНИЛС, ИНН). Для работы в пункте выдачи заказов приветствуется коммуникабельность и базовое знание ПК.

Должность Основные обязанности Физическая нагрузка Специфика Комплектовщик Сборка заказов по списку Средняя/высокая Много ходьбы, работа с терминалом сбора данных Сотрудник ПВЗ Выдача заказов, консультирование Низкая/средняя Работа с клиентами, кассой Кладовщик Приемка и учет товара Средняя Работа с документами и электронными системами Грузчик Погрузка/разгрузка товаров Высокая Подъем тяжестей до 15 кг Курьер Доставка товаров клиентам Средняя/высокая Необходимость перемещения по городу

Каждая из этих позиций может стать не только источником дополнительного заработка, но и стартом для карьерного роста. Например, комплектовщики с хорошими показателями часто получают повышение до бригадира или старшего смены уже через 2-3 месяца работы.

Поиск и отклик на вакансии: пошаговая инструкция

Процесс поиска и отклика на вакансии в Wildberries достаточно прост, но требует последовательного подхода. Следуя этой инструкции, вы сможете быстро найти подходящие предложения и успешно пройти все этапы отбора. 📱

Поиск актуальных вакансий Посетите официальный сайт компании, раздел "Карьера" или "Вакансии"

Используйте агрегаторы вакансий: HeadHunter, SuperJob, Работа.ру

Проверьте группы Wildberries в социальных сетях, где часто публикуются срочные вакансии

Посетите ближайший пункт выдачи заказов — там могут быть размещены объявления о наборе персонала Подготовка и отправка резюме Создайте простое резюме, указав образование, контактные данные и готовность к физической работе

Если есть любой опыт работы — укажите его, даже если он не связан с логистикой

Отметьте предпочтительный график работы и готовность к сменному режиму

Заполните анкету на сайте или отправьте резюме через формы на работных сайтах Прохождение собеседования Обычно приглашение приходит в течение 1-3 дней после отклика

Подготовьте документы: паспорт, СНИЛС, трудовую книжку (при наличии)

Собеседование проходит в формате короткой беседы о графике, условиях и зарплате

Будьте готовы к вопросам о физической выносливости и возможности работать в разные смены Оформление и выход на работу При положительном решении вас пригласят на оформление документов

Пройдите короткий инструктаж по технике безопасности

Получите график работы, форму (если предусмотрена) и пропуск

В первый рабочий день вас обучат основным обязанностям непосредственно на рабочем месте

Дмитрий Ковалёв, карьерный консультант Моя клиентка Светлана, 45 лет, после сокращения искала временную работу, пока продолжала поиски в своей профессии. Она никогда не работала в e-commerce и сомневалась, что ее возьмут. "Я отправила резюме на вакансию в пункт выдачи Wildberries в пятницу, а в понедельник мне уже позвонили. Собеседование длилось всего 15 минут. HR-менеджер задал несколько вопросов о моем опыте работы с клиентами и предложил выйти на смену через два дня. Меня удивила скорость процесса — от отклика до первого рабочего дня прошла всего неделя. Пришлось быстро учиться работе с системой, но коллеги помогали. Через месяц я уже чувствовала себя уверенно и даже помогала стажерам. Эта подработка дала мне стабильный доход, пока я искала основную работу в своей сфере."

Важно: в пиковые сезоны (перед праздниками, в период распродаж) процесс найма может быть ускорен, и решение о приеме может быть принято прямо на собеседовании. Поэтому берите с собой все необходимые документы заранее. ⏱️

Условия труда и особенности графика на Wildberries

Условия труда и график работы на Wildberries имеют ряд особенностей, которые важно учитывать при планировании подработки. Компания предлагает различные форматы занятости, подходящие для разных жизненных обстоятельств. 🗓️

Варианты графиков работы:

Полная занятость — стандартный график 5/2 или сменный 2/2, 3/3

— стандартный график 5/2 или сменный 2/2, 3/3 Частичная занятость — работа на неполный день (4-6 часов)

— работа на неполный день (4-6 часов) Гибкий график — возможность самостоятельно выбирать смены из доступных (особенно актуально для студентов)

— возможность самостоятельно выбирать смены из доступных (особенно актуально для студентов) Вахтовый метод — интенсивная работа на протяжении 15-30 дней с последующим периодом отдыха

— интенсивная работа на протяжении 15-30 дней с последующим периодом отдыха Работа только по выходным — для тех, кто хочет подработать в дополнение к основной работе

Длительность смен варьируется в зависимости от позиции и загруженности склада или пункта выдачи. Типичная полная смена на складе составляет 10-12 часов с перерывами на обед и отдых. В пунктах выдачи заказов смены обычно короче — 8-10 часов.

Важно учитывать сезонность работы: в предпраздничные периоды (перед Новым годом, 8 марта, началом учебного года) нагрузка значительно возрастает, и могут появляться дополнительные смены с повышенной оплатой.

Условия труда включают:

Оборудованные рабочие места с необходимой техникой

Комнаты отдыха и приема пищи

Предоставление необходимого инвентаря и униформы (для некоторых должностей)

Регулярные перерывы согласно трудовому законодательству

Бесплатное корпоративное обучение и инструктаж

Физическая нагрузка зависит от конкретной должности. На складских позициях (комплектовщик, грузчик) требуется хорошая физическая форма из-за постоянного движения и подъема грузов. Работа в пунктах выдачи менее интенсивна физически, но требует большей коммуникабельности.

По отзывам сотрудников, одним из значимых плюсов является возможность планировать свой график заранее (обычно на 1-2 недели вперед), что позволяет эффективно совмещать подработку с учебой или другой деятельностью.

На что обратить внимание при устройстве без опыта

Устраиваясь на подработку в Wildberries без опыта, важно учесть ряд нюансов, которые помогут вам избежать разочарований и быстрее адаптироваться к новой работе. ⚠️

Официальное оформление — проверьте, предлагает ли работодатель официальное трудоустройство. Легальная работа гарантирует соблюдение ваших прав и начисление стажа

— проверьте, предлагает ли работодатель официальное трудоустройство. Легальная работа гарантирует соблюдение ваших прав и начисление стажа Система оплаты труда — уточните, как формируется заработная плата (почасовая, сдельная или комбинированная), когда происходят выплаты

— уточните, как формируется заработная плата (почасовая, сдельная или комбинированная), когда происходят выплаты Обучение — узнайте, предоставляется ли обучение для новичков и в каком формате оно проходит

— узнайте, предоставляется ли обучение для новичков и в каком формате оно проходит Штрафные санкции — выясните, какие нарушения могут привести к финансовым взысканиям

— выясните, какие нарушения могут привести к финансовым взысканиям Возможность совмещения — обсудите с работодателем возможность гибкого графика, если вам необходимо совмещать работу с учебой или другими обязательствами

— обсудите с работодателем возможность гибкого графика, если вам необходимо совмещать работу с учебой или другими обязательствами Перспективы роста — уточните, есть ли возможность карьерного продвижения или повышения ставки со временем

Особое внимание стоит уделить физической составляющей работы. Если вы не привыкли к физическим нагрузкам, первые смены на складе могут оказаться очень утомительными. Начинайте с неполных смен, чтобы постепенно адаптироваться.

Не стесняйтесь задавать вопросы на собеседовании и во время первых рабочих дней. Чем больше информации вы получите заранее, тем меньше будет неприятных сюрпризов.

Будьте готовы к тому, что в первое время вам придется активно осваивать новые навыки. Большинство новичков отмечают, что уже к концу первой недели работа становится привычной и значительно менее утомительной.

Еще один важный момент — транспортная доступность места работы. Склады Wildberries часто расположены за городом или в промзонах, поэтому заранее изучите маршруты общественного транспорта или уточните, предоставляет ли компания служебную развозку в вашем регионе.

Внимательно изучите условия трудового договора перед подписанием. Обратите внимание на пункты об испытательном сроке, условиях расторжения договора и штрафных санкциях.