logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Profession
arrow
Подработка без опыта на Wildberries: как найти и что учесть
Перейти

Подработка без опыта на Wildberries: как найти и что учесть

#Карьера и развитие  #Карточки WB  #Дополнительный заработок  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Студенты, ищущие гибкую подработку.
  • Люди без опыта работы, желающие начать карьеру.

  • Женщины и мужчины, нуждающиеся в дополнительном источнике дохода.

    Ищете дополнительный заработок, но нет опыта? Wildberries может стать отличным стартом! 🚀 Этот маркетплейс постоянно расширяет штат и предлагает вакансии для абсолютных новичков. В 2025 году компания продолжает активный рост, открывая всё новые склады и пункты выдачи по всей России. Рассказываю, как найти подработку на Wildberries без специальных навыков, какие нюансы учесть при трудоустройстве и как превратить временный подработок в стабильный источник дохода.

Возможности подработки на Wildberries для новичков

Wildberries — один из крупнейших маркетплейсов в России, который активно расширяет свою логистическую сеть. Компания предлагает разнообразные варианты подработки без специальной квалификации, что делает её привлекательной для студентов, людей в поисках дополнительного заработка или тех, кто только начинает свой трудовой путь.

Ключевые преимущества подработки на Wildberries для новичков:

  • Минимальные требования к опыту и образованию — большинство начальных позиций открыты для кандидатов без стажа
  • Гибкий график работы — возможность выбирать смены или работать неполный день
  • Официальное трудоустройство — соблюдение трудового законодательства
  • Быстрое обучение — компания проводит краткие тренинги непосредственно на рабочем месте
  • Возможность карьерного роста — от простого сотрудника склада до бригадира или администратора

По данным на 2025 год, средняя стартовая зарплата на подработке в Wildberries варьируется от 1200 до 2500 рублей за смену в зависимости от региона, должности и сезона. В предпраздничные периоды ставки могут повышаться на 15-30% за счет повышенного спроса на персонал. 📊

Тип занятости Преимущества Средний заработок (2025)
Полная смена (12 часов) Максимальный дневной заработок 2000-2500 ₽
Неполная смена (4-6 часов) Идеально для совмещения с учебой 800-1200 ₽
Работа по выходным Возможна повышенная ставка 2200-2800 ₽
Сезонная подработка Повышенные ставки в пиковые периоды 2500-3000 ₽

Анна Петрова, HR-консультант

Один из моих клиентов, Михаил, 19-летний студент, искал способ оплачивать аренду квартиры, не жертвуя учебой. Я посоветовала ему Wildberries как вариант с гибким графиком. Он устроился комплектовщиком на 3-4 смены в неделю по 6 часов. За первый месяц заработал 32,000 рублей, при этом успевал готовиться к экзаменам.

"Самое ценное — это предсказуемость. Я сразу знал свои смены на неделю вперед и мог планировать учебу. Физическая нагрузка была приличной, но к концу первой недели я втянулся. Через три месяца меня повысили до помощника бригадира с небольшой надбавкой, хотя я не планировал задерживаться так надолго", — рассказал Михаил.

Пошаговый план для смены профессии

Какие вакансии доступны без опыта работы

Wildberries предлагает несколько типов вакансий, доступных для кандидатов без опыта работы. Каждая позиция имеет свои особенности, требования и условия труда, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант. 🔍

  • Комплектовщик заказов — самая распространенная стартовая позиция, включает сборку заказов по электронным заявкам
  • Кладовщик — приемка, размещение и учет товара на складе
  • Сотрудник пункта выдачи заказов — работа с клиентами, выдача и оформление заказов
  • Грузчик — разгрузка и перемещение товаров на складе
  • Упаковщик — подготовка товаров к отправке клиентам
  • Курьер — доставка заказов клиентам (требуется наличие транспорта для некоторых регионов)

Требования к кандидатам минимальны: возраст от 18 лет, отсутствие медицинских противопоказаний для физического труда и наличие документов (паспорт, СНИЛС, ИНН). Для работы в пункте выдачи заказов приветствуется коммуникабельность и базовое знание ПК.

Должность Основные обязанности Физическая нагрузка Специфика
Комплектовщик Сборка заказов по списку Средняя/высокая Много ходьбы, работа с терминалом сбора данных
Сотрудник ПВЗ Выдача заказов, консультирование Низкая/средняя Работа с клиентами, кассой
Кладовщик Приемка и учет товара Средняя Работа с документами и электронными системами
Грузчик Погрузка/разгрузка товаров Высокая Подъем тяжестей до 15 кг
Курьер Доставка товаров клиентам Средняя/высокая Необходимость перемещения по городу

Каждая из этих позиций может стать не только источником дополнительного заработка, но и стартом для карьерного роста. Например, комплектовщики с хорошими показателями часто получают повышение до бригадира или старшего смены уже через 2-3 месяца работы.

Поиск и отклик на вакансии: пошаговая инструкция

Процесс поиска и отклика на вакансии в Wildberries достаточно прост, но требует последовательного подхода. Следуя этой инструкции, вы сможете быстро найти подходящие предложения и успешно пройти все этапы отбора. 📱

  1. Поиск актуальных вакансий

    • Посетите официальный сайт компании, раздел "Карьера" или "Вакансии"
    • Используйте агрегаторы вакансий: HeadHunter, SuperJob, Работа.ру
    • Проверьте группы Wildberries в социальных сетях, где часто публикуются срочные вакансии
    • Посетите ближайший пункт выдачи заказов — там могут быть размещены объявления о наборе персонала

  2. Подготовка и отправка резюме

    • Создайте простое резюме, указав образование, контактные данные и готовность к физической работе
    • Если есть любой опыт работы — укажите его, даже если он не связан с логистикой
    • Отметьте предпочтительный график работы и готовность к сменному режиму
    • Заполните анкету на сайте или отправьте резюме через формы на работных сайтах

  3. Прохождение собеседования

    • Обычно приглашение приходит в течение 1-3 дней после отклика
    • Подготовьте документы: паспорт, СНИЛС, трудовую книжку (при наличии)
    • Собеседование проходит в формате короткой беседы о графике, условиях и зарплате
    • Будьте готовы к вопросам о физической выносливости и возможности работать в разные смены

  4. Оформление и выход на работу

    • При положительном решении вас пригласят на оформление документов
    • Пройдите короткий инструктаж по технике безопасности
    • Получите график работы, форму (если предусмотрена) и пропуск
    • В первый рабочий день вас обучат основным обязанностям непосредственно на рабочем месте

Дмитрий Ковалёв, карьерный консультант

Моя клиентка Светлана, 45 лет, после сокращения искала временную работу, пока продолжала поиски в своей профессии. Она никогда не работала в e-commerce и сомневалась, что ее возьмут.

"Я отправила резюме на вакансию в пункт выдачи Wildberries в пятницу, а в понедельник мне уже позвонили. Собеседование длилось всего 15 минут. HR-менеджер задал несколько вопросов о моем опыте работы с клиентами и предложил выйти на смену через два дня. Меня удивила скорость процесса — от отклика до первого рабочего дня прошла всего неделя. Пришлось быстро учиться работе с системой, но коллеги помогали. Через месяц я уже чувствовала себя уверенно и даже помогала стажерам. Эта подработка дала мне стабильный доход, пока я искала основную работу в своей сфере."

Важно: в пиковые сезоны (перед праздниками, в период распродаж) процесс найма может быть ускорен, и решение о приеме может быть принято прямо на собеседовании. Поэтому берите с собой все необходимые документы заранее. ⏱️

Условия труда и особенности графика на Wildberries

Условия труда и график работы на Wildberries имеют ряд особенностей, которые важно учитывать при планировании подработки. Компания предлагает различные форматы занятости, подходящие для разных жизненных обстоятельств. 🗓️

Варианты графиков работы:

  • Полная занятость — стандартный график 5/2 или сменный 2/2, 3/3
  • Частичная занятость — работа на неполный день (4-6 часов)
  • Гибкий график — возможность самостоятельно выбирать смены из доступных (особенно актуально для студентов)
  • Вахтовый метод — интенсивная работа на протяжении 15-30 дней с последующим периодом отдыха
  • Работа только по выходным — для тех, кто хочет подработать в дополнение к основной работе

Длительность смен варьируется в зависимости от позиции и загруженности склада или пункта выдачи. Типичная полная смена на складе составляет 10-12 часов с перерывами на обед и отдых. В пунктах выдачи заказов смены обычно короче — 8-10 часов.

Важно учитывать сезонность работы: в предпраздничные периоды (перед Новым годом, 8 марта, началом учебного года) нагрузка значительно возрастает, и могут появляться дополнительные смены с повышенной оплатой.

Условия труда включают:

  • Оборудованные рабочие места с необходимой техникой
  • Комнаты отдыха и приема пищи
  • Предоставление необходимого инвентаря и униформы (для некоторых должностей)
  • Регулярные перерывы согласно трудовому законодательству
  • Бесплатное корпоративное обучение и инструктаж

Физическая нагрузка зависит от конкретной должности. На складских позициях (комплектовщик, грузчик) требуется хорошая физическая форма из-за постоянного движения и подъема грузов. Работа в пунктах выдачи менее интенсивна физически, но требует большей коммуникабельности.

По отзывам сотрудников, одним из значимых плюсов является возможность планировать свой график заранее (обычно на 1-2 недели вперед), что позволяет эффективно совмещать подработку с учебой или другой деятельностью.

На что обратить внимание при устройстве без опыта

Устраиваясь на подработку в Wildberries без опыта, важно учесть ряд нюансов, которые помогут вам избежать разочарований и быстрее адаптироваться к новой работе. ⚠️

  • Официальное оформление — проверьте, предлагает ли работодатель официальное трудоустройство. Легальная работа гарантирует соблюдение ваших прав и начисление стажа
  • Система оплаты труда — уточните, как формируется заработная плата (почасовая, сдельная или комбинированная), когда происходят выплаты
  • Обучение — узнайте, предоставляется ли обучение для новичков и в каком формате оно проходит
  • Штрафные санкции — выясните, какие нарушения могут привести к финансовым взысканиям
  • Возможность совмещения — обсудите с работодателем возможность гибкого графика, если вам необходимо совмещать работу с учебой или другими обязательствами
  • Перспективы роста — уточните, есть ли возможность карьерного продвижения или повышения ставки со временем

Особое внимание стоит уделить физической составляющей работы. Если вы не привыкли к физическим нагрузкам, первые смены на складе могут оказаться очень утомительными. Начинайте с неполных смен, чтобы постепенно адаптироваться.

Не стесняйтесь задавать вопросы на собеседовании и во время первых рабочих дней. Чем больше информации вы получите заранее, тем меньше будет неприятных сюрпризов.

Будьте готовы к тому, что в первое время вам придется активно осваивать новые навыки. Большинство новичков отмечают, что уже к концу первой недели работа становится привычной и значительно менее утомительной.

Еще один важный момент — транспортная доступность места работы. Склады Wildberries часто расположены за городом или в промзонах, поэтому заранее изучите маршруты общественного транспорта или уточните, предоставляет ли компания служебную развозку в вашем регионе.

Внимательно изучите условия трудового договора перед подписанием. Обратите внимание на пункты об испытательном сроке, условиях расторжения договора и штрафных санкциях.

Подработка на Wildberries может стать отличным стартом трудовой биографии или временным решением финансовых вопросов. Даже без опыта вы можете быстро найти вакансию, соответствующую вашим возможностям и графику. Главное — реалистично оценивать физические нагрузки, внимательно изучать условия работы и правильно планировать свое время. Такой опыт не только обеспечит дополнительный доход, но и поможет развить ценные навыки: ответственность, работу в команде, стрессоустойчивость и умение быстро адаптироваться к новым задачам — качества, которые пригодятся в любой сфере деятельности.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какие типы подработок доступны на Wildberries?
1 / 5

Инна Брагина

консультант по самозанятости

Свежие материалы
7 прорывных технологий 2025: как инновации трансформируют бизнес
25 августа 2025
День открытых дверей IT Hub: погружение в мир технологий и карьеры
25 августа 2025
ИТ-профессии: как выбрать перспективное направление в технологиях
25 августа 2025

Загрузка...