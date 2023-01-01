Подготовка к интервью: какие вопросы задать работодателю на собеседовании

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья: – Кандидаты на работу различных уровней квалификации – Выпускники и молодые специалисты, начинающие карьеру – Опытные профессионалы, рассматривающие смену работы или отрасли

Собеседование — это диалог, а не допрос. Умение задавать правильные вопросы работодателю часто отличает кандидата, который получит предложение, от того, кто останется без работы. По данным исследований 2025 года, 68% рекрутеров положительно оценивают соискателей, задающих продуманные вопросы — это сигнализирует о подготовке, заинтересованности и критическом мышлении. Неспособность задать хотя бы один вопрос может перечеркнуть все ваши достижения, представленные в резюме. Давайте разберемся, какие вопросы стоит задать работодателю, чтобы выделиться среди других кандидатов и принять осознанное решение о своей карьере.

Зачем задавать вопросы работодателю на собеседовании

Задавая вопросы на собеседовании, вы решаете сразу несколько стратегических задач. Во-первых, демонстрируете свою заинтересованность в компании и должности. Во-вторых, получаете критически важную информацию, которая поможет принять правильное решение. В-третьих, превращаете интервью из односторонней оценки в равноправный диалог.

Согласно опросам 2025 года, 73% успешных кандидатов задают от 3 до 5 продуманных вопросов на собеседовании. При этом 62% рекрутеров отмечают, что качество вопросов соискателя влияет на их окончательное решение.

Алексей Морозов, директор по найму Однажды я проводил финальное интервью с кандидатом на позицию маркетолога. Его резюме было безупречным, ответы на вопросы — четкими и уверенными. Когда я спросил, есть ли у него вопросы, он ответил: "Нет, вы всё подробно рассказали". В тот момент я почувствовал непреодолимое сомнение. Человек претендовал на роль, требующую любопытства и проактивности, но не проявил интереса к деталям работы, команде, процессам. Мы выбрали другого кандидата, который задал пять глубоких вопросов о метриках успеха, команде и стратегических вызовах. Через полгода я случайно встретил первого кандидата, и он признался, что с тех пор всегда готовит список умных вопросов для каждого собеседования.

Ваши вопросы не менее важны, чем ответы на вопросы работодателя. Они помогают:

Оценить, насколько вакансия соответствует вашим профессиональным целям

Понять реальные ожидания работодателя, скрытые за формальным описанием вакансии

Выявить возможные проблемы в компании или команде до подписания контракта

Продемонстрировать ваше понимание индустрии и бизнес-процессов

Создать более позитивное впечатление о вашей кандидатуре

Сценарий Без вопросов С продуманными вопросами Понимание должности Поверхностное, основанное только на описании вакансии Глубокое, с пониманием контекста и скрытых нюансов Впечатление на интервьюера Пассивный кандидат, возможно, недостаточно заинтересован Проактивный кандидат, демонстрирующий стратегическое мышление Риск несоответствия ожиданий Высокий Низкий Позиция в процессе найма Объект оценки Равноправный участник диалога

Ключевые вопросы о должности и ожиданиях от кандидата

Первый блок вопросов должен прояснить суть вашей будущей работы. Чем конкретнее вы поймете свои обязанности, тем выше шанс, что реальность совпадет с ожиданиями обеих сторон.

Как бы вы описали идеального кандидата на эту должность?

Какие задачи будут считаться приоритетными в первые 30/60/90 дней?

Какие метрики используются для оценки успешности сотрудника на этой позиции?

С какими основными вызовами сталкивался предыдущий сотрудник на этой должности?

Какие инструменты и ресурсы будут в моем распоряжении для выполнения задач?

Особенно важно узнать не только о формальных требованиях, но и о негласных ожиданиях. Например, ожидает ли компания, что вы будете работать сверхурочно? Предполагается ли, что вы должны быть на связи в выходные? Какова реальная степень вашей автономии в принятии решений?

Мария Соколова, карьерный консультант Моя клиентка Светлана была опытным маркетологом и прошла восемь собеседований, прежде чем получила работу своей мечты. Что изменилось? На первых интервью она задавала стандартные вопросы о графике и зарплате. Мы перестроили стратегию, и она начала интересоваться конкретными проектами, над которыми предстоит работать, "болевыми точками" отдела маркетинга, критериями успеха на испытательном сроке. На последнем собеседовании руководитель был впечатлен ее вопросом: "Каковы три ключевых показателя, по которым вы поймете через полгода, что наем меня был правильным решением?". Этот вопрос не только продемонстрировал ориентацию на результат, но и дал Светлане понимание реальных ожиданий от ее работы. Она получила оффер на следующий день.

Особое внимание стоит уделить вопросу о том, почему позиция открыта. Ответ может многое рассказать о компании:

"Мы расширяемся" — хороший знак, компания растет

"Предыдущий сотрудник получил повышение" — свидетельство о возможностях карьерного роста

"Человек проработал всего три месяца" — возможный красный флаг, особенно если это повторяется

"Команда полностью обновилась за последний год" — сигнал о возможных проблемах с удержанием сотрудников

Вопросы о корпоративной культуре и команде

Согласно исследованию 2025 года, несовместимость с корпоративной культурой — причина ухода 47% сотрудников в течение первого года работы. Вопросы об атмосфере в компании позволяют оценить, впишетесь ли вы в коллектив.

Как бы вы описали корпоративную культуру вашей компании?

Какие качества особенно ценятся в успешных сотрудниках вашей команды?

Как организовано взаимодействие между отделами при работе над совместными проектами?

Какие традиции или мероприятия существуют в компании для укрепления командного духа?

Как руководство реагирует на инициативы сотрудников и новые идеи?

Особенно ценны вопросы, которые помогают понять реальную, а не декларируемую культуру. Например, вместо общего "Какая у вас корпоративная культура?" лучше спросить: "Можете привести пример, когда сотрудник предложил инновационную идею? Как это было воспринято и что произошло дальше?"

Аспект культуры Вопрос для собеседования На что обратить внимание в ответе Процесс принятия решений Как принимаются важные решения в команде? Степень иерархичности, вовлеченность сотрудников Отношение к ошибкам Как в команде относятся к ошибкам и неудачам? Культура обвинения или культура обучения Баланс работы/жизни Как команда справляется с авралами и дедлайнами? Частота переработок, компенсации за сверхурочные Коммуникационный стиль Какие коммуникационные инструменты используются в компании? Прозрачность, частота встреч, формальность общения Разнообразие и инклюзивность Как компания поддерживает разнообразие мнений и подходов? Реальные действия vs. декларативные заявления

Вопросы о карьерных перспективах и обучении

Для амбициозных специалистов важно понимать, какие возможности профессионального роста предлагает компания. Грамотные вопросы о развитии карьеры демонстрируют ваш долгосрочный интерес к работе в организации.

Как выглядит типичный карьерный путь для сотрудника на этой позиции?

Какие программы обучения и профессионального развития доступны сотрудникам?

Можете ли вы рассказать истории успеха сотрудников, которые выросли внутри компании?

Какие навыки наиболее ценны для долгосрочного роста в этой роли?

Как часто проводятся оценки производительности и обсуждаются возможности повышения?

При оценке ответов обратите внимание на конкретику. Если менеджер говорит о "множестве возможностей для роста", но не может назвать примеры или конкретные программы, это может быть предупреждающим сигналом.

Исследование 2025 года показывает, что компании с формализованными программами развития сотрудников имеют на 34% более низкую текучесть кадров. Поэтому стоит спросить не только о теоретических возможностях, но и о конкретных инструментах развития: бюджете на обучение, программах менторства, ротации между отделами.

Вопросы об адаптации и испытательном сроке

Первые месяцы в новой компании — критически важный период. Вопросы об адаптации и испытательном сроке помогут вам подготовиться к начальному этапу и избежать типичных ошибок новичков.

Как организован процесс адаптации новых сотрудников?

Какие конкретные цели должны быть достигнуты к концу испытательного срока?

Будет ли у меня наставник или ментор в первые месяцы работы?

Как часто проводятся промежуточные оценки в течение испытательного срока?

Какие типичные сложности возникают у новых сотрудников и как компания помогает их преодолеть?

По данным исследований, 20% новых сотрудников покидают компанию в течение 45 дней после найма, часто из-за неясных ожиданий или недостаточной поддержки. Поэтому вопросы об адаптации критически важны — они помогут вам понять, насколько структурирован этот процесс в компании.

Уделите особое внимание вопросам о критериях успешного прохождения испытательного срока. Ответ "Мы поймем, что вы справляетесь, если всё будет хорошо" должен насторожить. Профессиональные организации используют четкие KPI для оценки новых сотрудников, и руководитель должен без труда их назвать.

Также стоит уточнить, какие ресурсы будут доступны вам для адаптации: документация, обучающие материалы, доступ к коллегам. Это поможет оценить, насколько компания готова инвестировать в успешный старт нового сотрудника.

Тактика формулировки вопросов для разных категорий соискателей

Стратегия вопросов должна различаться в зависимости от вашей ситуации. Рассмотрим подходящие тактики для разных категорий соискателей.

Для выпускников без опыта работы:

"Какие возможности для обучения и развития предоставляются начинающим специалистам?"

"Как организовано наставничество для молодых сотрудников?"

"Какие качества помогли недавним выпускникам быстрее всего адаптироваться в вашей компании?"

"Есть ли в компании примеры сотрудников, которые начинали с начальных позиций и выросли до руководящих ролей?"

Для специалистов, меняющих отрасль:

"Как вы оцениваете перспективы сотрудника с опытом из смежной отрасли?"

"Какие навыки из моего предыдущего опыта могут быть наиболее ценными в этой роли?"

"Как построено обучение специфике отрасли для сотрудников, приходящих из других сфер?"

"Можете ли вы рассказать о успешных примерах сотрудников, которые также сменили индустрию?"

Для опытных профессионалов:

"Какие стратегические вызовы стоят перед отделом/компанией в ближайший год?"

"Как вы видите эволюцию этой роли в течение ближайших трех лет?"

"Какую проблему вы надеетесь решить с приходом нового сотрудника на эту позицию?"

"Как организовано взаимодействие между моей потенциальной позицией и смежными отделами?"

Для тех, кто возвращается на рынок труда после перерыва:

"Как организовано обновление навыков сотрудников в контексте быстро меняющихся технологий/методологий?"

"Какие основные изменения произошли в отрасли/функции за последние X лет?"

"Какую поддержку компания оказывает сотрудникам, возвращающимся после длительного отсутствия на рынке труда?"

"Как компания относится к гибким графикам работы и возможности удаленной работы?"

Независимо от вашей ситуации, избегайте вопросов, которые можно легко найти на сайте компании. Вместо "Когда была основана компания?" лучше спросить "Как изменилась корпоративная культура с момента основания компании до настоящего времени?"

Также важно адаптировать вопросы к уровню позиции. Для руководящих должностей уместны вопросы о стратегии, видении и управленческих вызовах. Для начальных позиций более релевантны вопросы о ежедневных обязанностях, обучении и командной работе.