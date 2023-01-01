По окончании вуза я устроюсь на работу – 5 шагов к успешной карьере

Для кого эта статья:

Выпускники учебных заведений, которые ищут первую работу после получения диплома

Студенты, желающие подготовиться к трудоустройству заранее

Молодые специалисты, заинтересованные в карьерном росте и развитии профессиональных навыков Диплом получен, студенческие годы позади, впереди — головокружительные карьерные перспективы... Или нет? 😨 Статистика показывает, что 67% выпускников испытывают трудности с первым трудоустройством, а 42% в итоге работают не по специальности. Но это не приговор! Разработав грамотную стратегию, можно превратить свой диплом в пропуск к желаемой должности. В этой статье я раскрою пятиступенчатый план, который поможет выпускникам не просто найти работу, но начать строить успешную карьеру с первого дня после получения диплома. 🚀

Подготовка к трудоустройству еще во время учебы

Успешная карьера начинается задолго до получения диплома. Работодатели ищут не просто выпускников с хорошими оценками, а кандидатов, которые уже во время учебы проявили профессиональный интерес и получили релевантный опыт. 💼

Что можно сделать, чтобы подготовиться к будущему трудоустройству?

Стажировки и практики в компаниях вашей отрасли (даже неоплачиваемые стажировки повышают шанс трудоустройства на 60%)

Участие в профессиональных конференциях и мероприятиях

Прохождение дополнительных курсов, получение сертификатов

Волонтерство в проектах, связанных с вашей специальностью

Нетворкинг с профессионалами в вашей сфере

Дмитрий Савельев, карьерный консультант Один из моих клиентов, Максим, учась на 3-м курсе экономического факультета, начал подрабатывать ассистентом в финансовом отделе небольшой компании. Работал всего 15 часов в неделю, но получил бесценный опыт. К выпуску у него было уже два года практического опыта, понимание бизнес-процессов и рекомендации. В результате, когда одногруппники только начинали поиски первой работы, Максим получил три предложения от крупных компаний на позиции с зарплатой выше среднерыночной для начинающих специалистов. Ключевым фактором было то, что работодатели видели в нем не вчерашнего студента, а специалиста с опытом работы.

Чтобы структурировать подготовку к трудоустройству, используйте следующий план действий по курсам:

Курс обучения Действия для карьерной подготовки Ожидаемый результат 1-2 курс Определение карьерных целей, изучение рынка труда, посещение профориентационных мероприятий Сформированное представление о будущей профессии и требованиях рынка 3 курс Прохождение стажировок, создание первой версии резюме, развитие софт-скиллов Первый опыт работы, базовое резюме, расширенная сеть профессиональных контактов 4-5 курс Углубленные стажировки, проектная работа, участие в профессиональных конкурсах Сформированное портфолио, экспертные рекомендации, предложения о работе Последний семестр Активный поиск работы, прохождение собеседований, анализ предложений Трудоустройство к моменту получения диплома

Идеальное резюме: как выделиться среди других выпускников

Резюме — это ваш маркетинговый инструмент, который должен продать ваши навыки работодателю за 6-10 секунд (именно столько времени в среднем HR-специалист уделяет каждому резюме на первичном отборе). 📝

Особенности эффективного резюме для выпускника без опыта:

Акцент на образовании и отличные профильные академические результаты (курсовые, дипломные работы, научные проекты)

(курсовые, дипломные работы, научные проекты) Выделение релевантных навыков , полученных во время учебы

, полученных во время учебы Включение информации о стажировках, практиках, волонтерстве (даже небольшой опыт имеет значение)

(даже небольшой опыт имеет значение) Указание на дополнительное образование (курсы, тренинги, вебинары)

(курсы, тренинги, вебинары) Упоминание о внеучебных достижениях, демонстрирующих полезные для работодателя качества

При составлении резюме используйте принцип STAR (Situation, Task, Action, Result) для описания своих достижений. Например, вместо "участвовал в студенческой конференции" напишите "Подготовил и презентовал доклад на тему X на всероссийской студенческой конференции, занял 2-е место среди 50 участников".

Елена Соколова, HR-директор История Анны впечатлила меня настолько, что я пригласила ее на собеседование, несмотря на отсутствие опыта работы. Выпускница филологического факультета, претендовавшая на позицию редактора, создала резюме, которое выделялось среди десятков других. Вместо стандартного перечисления учебных дисциплин, она указала конкретные проекты, над которыми работала: студенческий журнал, который она редактировала как волонтер, литературный блог с 2000+ подписчиков, рецензии на книги, опубликованные в онлайн-изданиях. К резюме было приложено мини-портфолио с образцами работ. Эта инициативность и профессиональный подход произвели впечатление на всю команду. Анна получила предложение о работе, обойдя кандидатов с опытом работы до 2 лет.

Раздел резюме Типичные ошибки Правильный подход Цель Размытые формулировки ("Ищу работу с перспективами роста") Конкретная позиция с указанием своей ценности ("Начинающий маркетолог с опытом создания успешных студенческих проектов") Образование Только название вуза и специальности Указание релевантных курсов, проектов, тем дипломной работы, достижений Опыт Пропуск раздела из-за отсутствия официальной работы Включение стажировок, волонтерства, учебных проектов с описанием конкретных результатов Навыки Общие фразы ("коммуникабельный", "ответственный") Конкретные профессиональные и технические навыки с уровнем владения Дополнительная информация Перечисление хобби, не связанных с работой Достижения, демонстрирующие ваши сильные стороны (спортивные победы, организация мероприятий)

Поиск вакансий: где искать первую работу после вуза

Поиск работы после окончания вуза напоминает квест, где нужно активировать все возможные каналы для максимального результата. Многие выпускники совершают ошибку, ограничиваясь только популярными сайтами вакансий — в реальности 60-70% вакансий для начинающих специалистов никогда не публикуются в открытом доступе. 🔍

Эффективные каналы поиска первой работы:

Центр карьеры при вашем вузе — многие компании направляют туда запросы на целевой подбор выпускников Профессиональные сообщества и отраслевые мероприятия — нетворкинг остается одним из самых эффективных инструментов поиска работы Специализированные ярмарки вакансий для молодых специалистов Программы стажировок крупных компаний — многие корпорации набирают выпускников на оплачиваемые стажировки с перспективой трудоустройства Прямое обращение в компании — инициативные письма часто приводят к созданию вакансии под конкретного кандидата Профессиональные социальные сети — не ждите, пока рекрутеры найдут вас, активно подключайтесь к обсуждениям, создавайте полезный контент Рекомендации преподавателей, руководителей практики — многие из них имеют связи в индустрии

Настройте систему оповещений о новых вакансиях на всех основных платформах поиска работы. Используйте различные вариации поисковых запросов: например, ищите не только "маркетолог-стажер", но и "помощник маркетолога", "ассистент отдела маркетинга", "junior маркетолог".

Полезная стратегия — составить список из 20-30 компаний, в которых вы хотели бы работать, и методично исследовать каждую из них: читать новости, следить за их социальными сетями, изучать корпоративную культуру. Это поможет как при составлении адресного сопроводительного письма, так и при подготовке к интервью.

Не ограничивайтесь поиском вакансий только с пометкой "без опыта работы". По данным исследований, около 65% работодателей готовы рассмотреть выпускников без опыта на позиции, где в требованиях указан опыт 1-2 года, если кандидат демонстрирует правильный настрой и желание обучаться. 💪

Как пройти собеседование, не имея опыта работы

Собеседование — это не допрос, а возможность показать, что вы идеальный кандидат, несмотря на отсутствие опыта. Главное — правильная подготовка и уверенная самопрезентация. 🎯

Подготовка к собеседованию включает:

Исследование компании: история, миссия, ценности, последние проекты и новости

история, миссия, ценности, последние проекты и новости Изучение должностных обязанностей: понимание того, что от вас ожидают

понимание того, что от вас ожидают Подготовка примеров из учебы и внеучебной деятельности, иллюстрирующих требуемые навыки

иллюстрирующих требуемые навыки Формулировка ответов на типичные вопросы с акцентом на вашем потенциале

с акцентом на вашем потенциале Подготовка собственных вопросов о компании и позиции (это показывает вашу заинтересованность)

Типичные вопросы на собеседовании для выпускников и как на них отвечать:

"Расскажите о себе" — кратко опишите свое образование, академические достижения, релевантные проекты и то, что привело вас в эту профессию "Почему вы выбрали нашу компанию?" — продемонстрируйте знание компании и объясните, как ваши ценности соответствуют корпоративной культуре "У вас нет опыта, почему мы должны выбрать именно вас?" — подчеркните свою обучаемость, энтузиазм, свежий взгляд и знания, полученные в вузе "Как вы компенсируете отсутствие опыта?" — расскажите о своей готовности быстро учиться, работать сверхурочно, брать дополнительные задачи "Расскажите о сложной ситуации в вашей жизни и как вы с ней справились" — используйте примеры из учебы или студенческих проектов

При отсутствии опыта работы, успех на собеседовании часто определяется не столько вашими техническими навыками, сколько личностными качествами, которые вы демонстрируете: энтузиазм, адаптивность, готовность учиться, коммуникабельность.

От стажера до профессионала: планируем карьерный рост

Первая работа — это только начало пути. Чтобы из вчерашнего студента превратиться в ценного профессионала, необходим стратегический план карьерного развития. 📊

Ключевые элементы стратегии карьерного роста:

Постановка карьерных целей на 1, 3 и 5 лет

Определение навыков и компетенций для достижения этих целей

для достижения этих целей Создание плана профессионального развития (курсы, сертификации, наставничество)

(курсы, сертификации, наставничество) Поиск ментора в вашей профессиональной сфере

в вашей профессиональной сфере Активное участие в профессиональных сообществах и отраслевых мероприятиях

и отраслевых мероприятиях Регулярная самооценка и корректировка плана развития

Первые месяцы на новой работе критически важны для закрепления в профессии. Используйте этот период для глубокого погружения в специфику компании и отрасли. Попробуйте действовать по принципу "30-60-90": составьте план действий на первые 30, 60 и 90 дней работы.