По какой статье лучше уволиться с работы – выбираем выгодный вариант

Для кого эта статья:

Соискатели, планирующие увольнение и поиски новой работы

HR-специалисты, консультирующие сотрудников по вопросам трудового законодательства

Руководители и работники, заинтересованные в грамотном оформлении увольнения и его влиянии на карьеру Решение об увольнении — это всегда стратегический шаг, который может иметь долгосрочные последствия для вашей карьеры. Выбор статьи ТК РФ для оформления увольнения часто определяет не только размер компенсаций, но и ваши шансы на будущее трудоустройство, получение пособия по безработице и даже эмоциональное состояние. Многие допускают ошибку, оформляя увольнение "как обычно", по собственному желанию, и упускают возможность получить дополнительные выплаты или сохранить безупречную репутацию на рынке труда. Давайте разберемся, какой вариант увольнения будет действительно выгодным в вашей конкретной ситуации. 🧐

По какой статье лучше уволиться: критерии выбора

Прежде чем написать заявление об увольнении, необходимо оценить ситуацию по нескольким ключевым параметрам. Выбор основания для прекращения трудового договора должен опираться на взвешенный анализ, а не на эмоциональный порыв. 💼

При выборе статьи увольнения рекомендую руководствоваться следующими критериями:

Финансовые последствия — размер выплат при увольнении, включая компенсацию за неиспользованный отпуск, выходное пособие и иные выплаты

Срок предупреждения — период, который необходимо отработать до фактического увольнения

Запись в трудовой книжке — формулировка, которая будет видна будущим работодателям

Возможность получения пособия по безработице — различные основания увольнения влияют на право получения и размер пособия

Перспективы будущего трудоустройства — влияние записи на отношение новых работодателей

Критерий оценки Что учитывать Влияние на выбор статьи Срочность увольнения Необходимость быстрого расторжения трудовых отношений При высокой срочности подходит соглашение сторон Отношения с работодателем Возможность договориться о взаимовыгодных условиях Хорошие отношения открывают путь к соглашению сторон Финансовое положение Потребность в максимальных выплатах при увольнении При острой нужде в деньгах выгодно сокращение или ликвидация Планы по трудоустройству Наличие нового места работы или период поиска При длительном поиске работы важно сохранить право на пособие

Михаил Зверев, руководитель юридического отдела Ко мне обратилась Елена, специалист по маркетингу, оказавшаяся в непростой ситуации. Новый руководитель явно намекал на её увольнение, создавая невыносимые условия работы. Первым желанием Елены было "хлопнуть дверью", написав заявление по собственному желанию. Мы провели анализ ситуации и поняли, что в её случае это худший вариант. У Елены был маленький ребёнок, ипотека и необходимость в стабильном доходе на период поиска работы. Мы выбрали стратегию переговоров о соглашении сторон с выплатой компенсации в размере трёх окладов. Работодатель согласился, понимая, что форсирование увольнения "по статье" чревато судебным разбирательством. В результате Елена получила время на поиск работы, финансовую подушку безопасности и нейтральную запись в трудовой книжке.

Выбор статьи увольнения должен соответствовать вашей долгосрочной стратегии развития карьеры. Например, если вы планируете перейти в компанию-конкурента, увольнение по соглашению сторон может быть предпочтительнее традиционного увольнения по собственному желанию, особенно если в трудовом договоре есть пункты о конкуренции и конфиденциальности.

Увольнение по собственному желанию: плюсы и минусы

Увольнение по статье 80 ТК РФ — самый распространенный способ расторжения трудового договора. Это классический вариант, который многие выбирают по умолчанию, иногда не задумываясь о последствиях и альтернативах. 📝

Плюсы увольнения по собственному желанию:

Инициатива исходит от вас — вы контролируете процесс и принимаете решение самостоятельно

Нейтральная запись в трудовой книжке — не вызывает вопросов у будущих работодателей

Сохранение права на пособие по безработице — хотя выплаты начнутся не сразу, а через определённый период

Сохранение отношений с работодателем — при корректном увольнении двери для возвращения остаются открытыми

Простота процедуры — достаточно написать заявление и отработать положенный срок

Минусы увольнения по собственному желанию:

Обязательная отработка двух недель — если работодатель не согласится на сокращение срока

Ограниченные финансовые выплаты — только зарплата за отработанное время и компенсация за неиспользованный отпуск

Риск давления со стороны работодателя — попытки заставить отозвать заявление или изменить дату увольнения

Невозможность получить максимальное пособие по безработице — в отличие от увольнения по сокращению

Важно помнить, что вы имеете право отозвать своё заявление вплоть до последнего дня отработки, если на ваше место ещё не приглашён новый сотрудник. Это даёт определённую гибкость, если ваши планы внезапно изменятся.

Анна Соколова, HR-директор Олег работал менеджером по продажам в крупной компании и решил уволиться по собственному желанию из-за конфликта с новым руководителем. Он написал заявление, не проконсультировавшись со специалистами, и сразу столкнулся с неприятностями. Во-первых, ему отказались выплачивать премию за закрытые сделки, сославшись на внутреннее положение о премировании, согласно которому увольняющиеся сотрудники теряют право на бонусы. Во-вторых, ему пришлось отрабатывать полные две недели в токсичной атмосфере, что негативно сказалось на его психологическом состоянии. Если бы Олег обратился за консультацией заранее, мы могли бы рекомендовать ему договориться о соглашении сторон с фиксированными выплатами, включая премиальную часть, или использовать законную возможность не выходить на работу во время болезни или отпуска с последующим увольнением. Этот случай наглядно показывает, что даже стандартная процедура увольнения требует стратегического подхода.

Несмотря на кажущуюся простоту, увольнение по собственному желанию требует внимания к деталям. Рекомендую письменно фиксировать факт передачи заявления, чтобы исключить ситуации, когда работодатель утверждает, что не получал документ и отсчёт двухнедельной отработки не начался.

Соглашение сторон: когда этот вариант выгоднее всего

Увольнение по соглашению сторон (статья 78 ТК РФ) — зачастую наиболее гибкий и взаимовыгодный способ прекращения трудовых отношений. Этот вариант подразумевает добровольное согласие обеих сторон на определённых условиях. 🤝

Соглашение сторон особенно выгодно в следующих ситуациях:

Когда необходимо уволиться быстро, без отработки

При потребности в получении дополнительных компенсационных выплат

Если есть риск увольнения по негативным основаниям

Когда важно сохранить конфиденциальность причин увольнения

При наличии договорных ограничений на увольнение по собственному желанию

Ключевое преимущество этого способа — возможность самостоятельно определить условия расторжения трудового договора, включая дату увольнения, размер компенсаций и дополнительные обязательства сторон. Всё это фиксируется в письменном соглашении, которое имеет юридическую силу.

Элемент соглашения На что обратить внимание Тактика переговоров Размер компенсации Рыночные стандарты, финансовое положение компании Обосновывать требования своей ценностью и потенциальными рисками для компании Дата увольнения Необходимость передачи дел, завершения проектов Предложить поэтапный план передачи ответственности Конфиденциальность Защита репутации обеих сторон Подчеркивать взаимную выгоду от неразглашения деталей Формулировка в трудовой Влияние на будущее трудоустройство Настаивать на нейтральной формулировке "по соглашению сторон"

Важно знать, что после подписания соглашения о расторжении трудового договора одностороннее изменение его условий или отзыв практически невозможны, за исключением случаев доказанного принуждения или обмана. Поэтому на этапе переговоров критически важно тщательно продумать все условия и проконсультироваться с юристом.

Этот способ увольнения особенно выгоден для руководящих сотрудников и специалистов с высокой рыночной стоимостью. Компании часто готовы платить существенные компенсации, чтобы обеспечить лояльность увольняющегося сотрудника и минимизировать репутационные риски.

Сокращение штата как возможность получить компенсацию

Увольнение по сокращению штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) — вариант, который инициирует работодатель, но может оказаться выгодным для сотрудника с точки зрения финансовых компенсаций. В отличие от добровольных форм увольнения, здесь закон максимально защищает интересы работника. 💰

Главные преимущества увольнения по сокращению штата:

Выходное пособие в размере среднемесячного заработка — выплачивается в день увольнения

Сохранение среднего заработка на период трудоустройства — до 2 месяцев гарантированно, в исключительных случаях — до 3 месяцев

Компенсация за неиспользованный отпуск — как и при любом увольнении

Право на повышенное пособие по безработице — максимальный размер пособия с первого дня регистрации в службе занятости

Преимущественное право на трудоустройство — если работодатель в течение года решит снова открыть сокращенную должность

Процедура сокращения строго регламентирована, что даёт время на поиск новой работы. Работодатель обязан:

Уведомить сотрудника минимум за 2 месяца до увольнения

Предложить все имеющиеся вакантные должности

Учесть преимущественное право на оставление на работе (более высокая квалификация, семейные обстоятельства и т.д.)

Уведомить службу занятости о предстоящем увольнении

Важно понимать, что при массовых сокращениях компании часто предлагают программы добровольного ухода, которые могут включать повышенные компенсации для тех, кто согласится уволиться по соглашению сторон, не дожидаясь официальной процедуры сокращения. В этом случае стоит тщательно сравнить финансовую выгоду от обоих вариантов.

Если вы знаете, что в компании планируются сокращения, иногда стратегически выгоднее остаться и попасть под эту процедуру, чем увольняться по собственному желанию. Однако нужно объективно оценивать свои шансы попасть под сокращение, учитывая свою производительность, стаж работы и другие факторы.

Документально подтвержденный факт сокращения штата не является "красным флагом" для будущих работодателей, поскольку не связан с профессиональными качествами сотрудника. При собеседованиях можно спокойно объяснять ситуацию оптимизацией бизнес-процессов в предыдущей компании.

Выбор статьи увольнения с учётом будущего трудоустройства

Формулировка основания увольнения в трудовой книжке может существенно повлиять на перспективы вашего дальнейшего трудоустройства. HR-специалисты и руководители часто обращают внимание не только на опыт и компетенции, но и на обстоятельства предыдущих увольнений. 🔍

Формулировки в трудовой книжке можно условно разделить на три группы по степени влияния на будущее трудоустройство:

Нейтральные: "по собственному желанию", "по соглашению сторон", "в связи с истечением срока трудового договора"

"по сокращению штата", "в связи с ликвидацией организации", "в связи с отказом от перевода на другую работу"

"за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей", "за прогул", "за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения"

При выборе статьи увольнения с учётом будущего трудоустройства рекомендую руководствоваться следующими соображениями:

Анализируйте репутационные риски. Если увольнение связано с конфликтом, выбирайте формулировку, которая не потребует негативных объяснений на собеседовании. Учитывайте специфику отрасли. В некоторых сферах (например, финансы, безопасность) к истории увольнений относятся особенно внимательно. Оценивайте перспективы рекомендаций. Компромиссный вариант увольнения повышает шансы на положительные рекомендации от бывшего работодателя. Продумывайте объяснение на собеседовании. Для любой формулировки имейте готовый конструктивный ответ, почему произошло увольнение.

Особое внимание следует уделить ситуациям, когда увольнение происходит после короткого периода работы (менее года). В этом случае даже нейтральная формулировка может вызвать вопросы у будущего работодателя, поэтому важно иметь убедительное объяснение.

Если вы находитесь в сложной ситуации и видите риск увольнения "по статье", часто имеет смысл инициировать переговоры о добровольном уходе по соглашению сторон или по собственному желанию. Даже если это потребует уступок с вашей стороны, чистая трудовая книжка — существенное преимущество при поиске новой работы.

Не забывайте, что современные работодатели помимо проверки трудовой книжки часто запрашивают рекомендации и проводят проверки через профессиональные сети. Поэтому важно не только правильно оформить увольнение документально, но и сохранить хорошие отношения с бывшими коллегами и руководителями.