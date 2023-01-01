Piwik PRO: альтернатива Google Analytics

Для кого эта статья:

Владельцы и управляющие бизнесом, заинтересованные в контроле над своими данными

Специалисты по аналитике и маркетингу, ищущие альтернативы Google Analytics

IT-менеджеры и специалисты по безопасности данных в компаниях, работающих с чувствительной информацией Переход от Google Analytics к альтернативным сервисам — это не просто дань моде, а стратегическое решение для бизнеса, заботящегося о контроле над собственными данными. Piwik PRO выделяется на фоне других аналитических инструментов благодаря балансу между мощной функциональностью и строгими стандартами защиты информации. В условиях, когда каждый байт данных может стать конкурентным преимуществом или объектом нормативной проверки, выбор правильной аналитической платформы превращается из технического вопроса в стратегический. 🔍

Piwik PRO: преимущества перед Google Analytics

Выбор аналитической платформы — критическое решение для бизнеса любого масштаба. Хотя Google Analytics остаётся доминирующим инструментом, Piwik PRO предлагает ряд существенных преимуществ, которые заставляют всё больше компаний переключаться на альтернативные решения. 📊

Ключевое отличие Piwik PRO от Google Analytics заключается в полном контроле над данными. Используя Piwik PRO, компания сохраняет право собственности на все собранные аналитические данные, которые могут храниться на собственных серверах или в выбранном облачном хранилище. Это принципиально иной подход по сравнению с Google Analytics, где данные обрабатываются и хранятся на серверах Google.

Максим Дорохов, руководитель отдела цифровой аналитики Мы решили перейти на Piwik PRO после того, как столкнулись с ограничениями Google Analytics при работе с персональными данными клиентов финансового сектора. У нас была задача интегрировать аналитику поведения пользователей с данными CRM, сохраняя при этом полное соответствие нормативным требованиям. Процесс перехода занял около месяца, и первые результаты превзошли ожидания. Мы получили не только все привычные метрики, но и возможность создавать собственные показатели, учитывающие специфику нашего бизнеса. Особенно полезной оказалась возможность отслеживать конверсионный путь пользователя через разные устройства без потери анонимности данных. Самым неожиданным преимуществом стала реакция нашего юридического отдела — впервые они были полностью удовлетворены тем, как обрабатываются пользовательские данные в аналитической системе.

Еще одно важное преимущество — отсутствие сэмплирования данных, которое часто становится проблемой в бесплатной версии Google Analytics. Сэмплирование (выборочный анализ части данных) может значительно снизить точность отчетов для сайтов с высоким трафиком. Piwik PRO гарантирует анализ 100% данных вне зависимости от объема трафика.

Параметр сравнения Piwik PRO Google Analytics 4 Владение данными Полное право собственности клиента Данные принадлежат Google Модель развертывания Облачная, локальная, гибридная Только облачная Сэмплирование данных Отсутствует Присутствует при высоком трафике Ограничение хранения данных Без ограничений Стандартно 14 месяцев Блокировщики рекламы Реже блокируется Часто блокируется

Piwik PRO предлагает гибкую модель развертывания, позволяющую выбрать между облачным и локальным размещением, а также гибридные варианты. Это особенно ценно для компаний с жесткими требованиями к местоположению данных.

Важно отметить, что Piwik PRO реже блокируется адблокерами и другими расширениями для защиты приватности по сравнению с Google Analytics, что обеспечивает более полную картину пользовательского поведения на сайте.

Возможности аналитики сайтов с Piwik PRO

Piwik PRO предлагает комплексный набор инструментов для глубокого анализа поведения пользователей и эффективности сайта, не уступая, а в некоторых аспектах превосходя возможности Google Analytics. Платформа построена по модульному принципу, что позволяет компаниям выбирать необходимые компоненты аналитики. 📱

Ключевые аналитические возможности Piwik PRO включают:

Analytics Core — основной модуль для отслеживания посещений, анализа посетителей и их поведения на сайте

— основной модуль для отслеживания посещений, анализа посетителей и их поведения на сайте Customer Data Platform — инструмент для объединения данных о пользователях из разных источников и создания единых профилей

— инструмент для объединения данных о пользователях из разных источников и создания единых профилей Tag Manager — система для управления тегами и скриптами на сайте без необходимости вмешательства в код

— система для управления тегами и скриптами на сайте без необходимости вмешательства в код Consent Manager — модуль для управления согласиями пользователей на сбор данных в соответствии с требованиями GDPR и других нормативов

— модуль для управления согласиями пользователей на сбор данных в соответствии с требованиями GDPR и других нормативов Custom Reports — возможность создания персонализированных отчетов с нуля или на базе шаблонов

Особого внимания заслуживает функциональность отслеживания пользовательских сессий. Piwik PRO позволяет записывать и воспроизводить сессии посетителей, анализировать их путь по сайту, взаимодействие с элементами интерфейса и возникающие трудности. Это дает качественное понимание пользовательского опыта, недоступное через стандартные количественные метрики.

Для маркетологов Piwik PRO предлагает расширенные возможности атрибуции конверсий, включая многоканальные воронки и продвинутые модели атрибуции. Это позволяет точнее оценивать эффективность различных маркетинговых каналов и оптимизировать распределение бюджета.

Анна Савельева, директор по цифровому маркетингу Внедрение Piwik PRO изменило наш подход к работе с данными. Ранее мы использовали Google Analytics, но постоянно сталкивались с проблемой "черных дыр" в данных из-за блокировщиков рекламы и cookie-уведомлений. После перехода на Piwik PRO первое, что мы заметили — реальный трафик оказался на 23% выше, чем показывал Google Analytics. Это было настоящим откровением, поскольку мы годами недооценивали эффективность некоторых каналов. Система управления согласиями пользователей оказалась неожиданным преимуществом. Вместо стандартного баннера с общим согласием, мы настроили детальное управление разрешениями для разных типов отслеживания. Это повысило доверие пользователей — уровень принятия cookies вырос с 43% до 78%. Самая ценная функция — персонализированная атрибуционная модель, учитывающая специфику нашей воронки продаж. Мы перераспределили бюджет между каналами на основе новых данных и увеличили ROI маркетинговых кампаний на 31% за первые три месяца.

Важной особенностью Piwik PRO является встроенная поддержка работы с контентом, защищенным паролем, и внутренними системами, что особенно ценно для корпораций с внутренними порталами и интранетами. Аналитика может быть настроена для отслеживания эффективности внутренних ресурсов без компромиссов в безопасности.

Аналитическая функция Описание возможностей в Piwik PRO Практическое применение Анализ воронок конверсии Детальное отслеживание пути пользователя с выявлением точек отказа Оптимизация процесса оформления заказа или регистрации Когортный анализ Сегментация пользователей по времени первого посещения и отслеживание их последующего поведения Измерение удержания пользователей и эффективности программ лояльности Кастомные события Неограниченное количество пользовательских событий и метрик Отслеживание специфических действий, уникальных для бизнеса User Flow Визуализация путей пользователей через сайт Выявление популярных маршрутов и оптимизация навигации Анализ контента Глубокая аналитика взаимодействия с контентом (прокрутка, время чтения) Оптимизация контентной стратегии и улучшение UX

Интеграция с A/B тестированием позволяет напрямую оценивать эффективность различных версий сайта без необходимости использования дополнительных инструментов. Это упрощает процесс принятия решений на основе данных и ускоряет цикл оптимизации пользовательского опыта. 🧪

Конфиденциальность и безопасность данных в Piwik PRO

В условиях постоянно ужесточающихся требований к обработке пользовательских данных Piwik PRO предлагает комплексный подход к обеспечению конфиденциальности и безопасности. Платформа изначально разрабатывалась с учетом высоких стандартов защиты информации, что делает её оптимальным выбором для компаний, работающих с чувствительными данными. 🔒

Соответствие международным стандартам регулирования данных — одно из ключевых преимуществ Piwik PRO. Платформа полностью совместима с требованиями:

GDPR (General Data Protection Regulation) — Европейский регламент о защите персональных данных

(General Data Protection Regulation) — Европейский регламент о защите персональных данных HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) — Американский закон о передаче и защите данных в сфере здравоохранения

(Health Insurance Portability and Accountability Act) — Американский закон о передаче и защите данных в сфере здравоохранения CCPA/CPRA (California Consumer Privacy Act/California Privacy Rights Act) — Калифорнийские законы о защите персональных данных

(California Consumer Privacy Act/California Privacy Rights Act) — Калифорнийские законы о защите персональных данных LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) — Бразильский общий закон о защите данных

(Lei Geral de Proteção de Dados) — Бразильский общий закон о защите данных PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic Documents Act) — Канадский закон о защите личной информации

Система управления согласиями (Consent Manager) предоставляет гибкие инструменты для получения и управления разрешениями пользователей на сбор данных. Она позволяет настроить детализированные уровни согласия для разных типов отслеживания, что обеспечивает прозрачность взаимодействия с посетителями сайта и соответствие нормативным требованиям.

В отличие от Google Analytics, Piwik PRO предлагает полное анонимное отслеживание без использования файлов cookie. Это решение идеально подходит для случаев, когда необходимо получать аналитические данные без идентификации конкретных пользователей. Платформа обеспечивает автоматическую анонимизацию IP-адресов и других идентифицирующих данных.

Безопасность хранения данных в Piwik PRO обеспечивается несколькими уровнями защиты:

Шифрование данных в состоянии покоя и при передаче с использованием современных алгоритмов

Регулярное резервное копирование и защита от потери данных

Строгое разграничение доступа и многофакторная аутентификация

Постоянный мониторинг безопасности и своевременное обновление защитных механизмов

Прохождение регулярных аудитов безопасности и проверок на соответствие стандартам

Для компаний с особыми требованиями к локализации данных Piwik PRO предлагает возможность выбора конкретного региона хранения информации. Это критически важно для соблюдения территориальных ограничений на хранение персональных данных, существующих в ряде стран.

Дополнительным преимуществом является полная прозрачность обработки данных. В отличие от многих аналитических сервисов, Piwik PRO не использует собранную информацию для своих коммерческих целей и не делится ею с третьими сторонами. Все данные принадлежат исключительно клиенту и используются только с целями, определенными им самим.

Интеграция Piwik PRO с IT-инфраструктурой компании

Гибкость интеграции Piwik PRO с существующими корпоративными системами — одно из ключевых преимуществ платформы. В отличие от Google Analytics, Piwik PRO можно адаптировать практически к любой IT-инфраструктуре, что делает его идеальным выбором для компаний со сложной технологической экосистемой. 🔄

Piwik PRO предлагает три модели развертывания, подходящие для различных бизнес-потребностей:

Cloud — полностью управляемое облачное решение с минимальными требованиями к внутренним IT-ресурсам

— полностью управляемое облачное решение с минимальными требованиями к внутренним IT-ресурсам On-premises — развертывание на собственных серверах компании с полным контролем над инфраструктурой

— развертывание на собственных серверах компании с полным контролем над инфраструктурой Private Cloud — гибридное решение, сочетающее облачную гибкость с повышенным уровнем контроля и безопасности

Для интеграции с корпоративными системами Piwik PRO предоставляет широкий набор API и коннекторов:

Тип системы Способы интеграции Преимущества интеграции CRM-системы REST API, JavaScript SDK, Server-to-server API Объединение поведенческих данных с клиентскими профилями ERP-платформы Batch API, Data import/export Корреляция аналитики с бизнес-операциями BI-инструменты SQL-коннекторы, Data warehouse connections Расширенная визуализация и комплексный анализ данных Marketing automation Tag Manager, Event-based triggers Персонализация маркетинговых кампаний на основе поведения Single Sign-On SAML, OAuth2, LDAP Централизованное управление доступом и безопасностью

Важное преимущество Piwik PRO — возможность интеграции с внутрикорпоративными порталами и защищенными системами. Платформа позволяет анализировать использование интранетов, корпоративных приложений и других ресурсов, требующих аутентификации, без компромиссов в безопасности.

Для крупных организаций, работающих с масштабными потоками данных, Piwik PRO предлагает решения для распределенной аналитики. Это позволяет создавать иерархические структуры с разграничением доступа и консолидацией информации на различных уровнях организации — от локальных подразделений до глобального управления.

Интеграционные возможности расширяются благодаря поддержке технологий:

Custom dimensions & metrics — создание специализированных параметров для учета уникальных бизнес-показателей

— создание специализированных параметров для учета уникальных бизнес-показателей User ID tracking — отслеживание пользователей через различные устройства и сессии

— отслеживание пользователей через различные устройства и сессии Real-time data processing — обработка данных в реальном времени для мгновенного реагирования

— обработка данных в реальном времени для мгновенного реагирования Data Import — загрузка офлайн-данных и информации из сторонних источников

— загрузка офлайн-данных и информации из сторонних источников Custom integrations — разработка специализированных интеграций с использованием SDK платформы

Для IT-отделов важным аспектом является производительность системы и её влияние на работу сайта. Piwik PRO оптимизирован для минимального воздействия на скорость загрузки страниц. Асинхронная загрузка трекинг-кодов и инструменты для кэширования обеспечивают высокую производительность даже на высоконагруженных ресурсах. 🚀

Настройка Piwik PRO для эффективной аналитики в интернете

Настройка Piwik PRO может показаться более сложной задачей, чем конфигурирование Google Analytics, однако эта инвестиция времени окупается расширенными возможностями и гибкостью системы. Процесс внедрения можно разделить на несколько ключевых этапов, каждый из которых требует определенных технических навыков и понимания бизнес-целей. ⚙️

Первый шаг — выбор модели развертывания, оптимальной для конкретной организации. На этом этапе необходимо оценить требования к локализации данных, имеющиеся IT-ресурсы и объемы обрабатываемой информации. После выбора модели следует переходить к технической реализации:

Установка базового кода отслеживания — размещение JavaScript-кода на всех страницах сайта Настройка параметров приватности — конфигурирование анонимизации IP, управления согласиями и других параметров защиты Настройка целей и конверсий — определение ключевых действий пользователей, которые будут считаться конверсиями Создание сегментов аудитории — определение групп пользователей для углубленного анализа Интеграция с другими системами — подключение CRM, ERP и других корпоративных платформ

Отдельно стоит уделить внимание настройке Tag Manager, который значительно упрощает управление скриптами и тегами на сайте без необходимости постоянного вмешательства разработчиков. Tag Manager позволяет:

Централизованно управлять всеми маркетинговыми и аналитическими тегами

Внедрять новые инструменты отслеживания без изменения кода сайта

Настраивать условное срабатывание тегов на основе пользовательского поведения

Тестировать теги перед их публикацией на производственной среде

Управлять доступом к системе тегирования на разных уровнях

Для эффективного использования аналитической информации критически важно настроить дашборды и отчеты, соответствующие бизнес-задачам. Piwik PRO предлагает богатые возможности кастомизации визуализаций:

Персонализированные дашборды для разных отделов и ролей в компании

для разных отделов и ролей в компании Автоматические отчеты с регулярной доставкой по электронной почте

с регулярной доставкой по электронной почте Интерактивные визуализации для углубленного анализа данных

для углубленного анализа данных Пользовательские метрики , рассчитываемые на основе собираемых данных

, рассчитываемые на основе собираемых данных Алерты и уведомления при достижении ключевых показателей определенных пороговых значений

Важным этапом является настройка управления согласиями пользователей (Consent Manager), особенно для компаний, работающих на рынках с жестким регулированием приватности. Функциональность позволяет создавать различные сценарии сбора данных в зависимости от предоставленных пользователем разрешений.

Для максимально эффективной работы с Piwik PRO рекомендуется разработать внутреннюю документацию по использованию платформы, включающую:

Структуру и иерархию отслеживаемых ресурсов Правила именования пользовательских событий и метрик Схему разграничения доступа для различных ролей Процедуры обработки и интерпретации аналитических данных Протоколы интеграции с другими системами компании

После первичной настройки важно постоянно совершенствовать систему аналитики, добавляя новые метрики и улучшая существующие. Piwik PRO предоставляет для этого все необходимые инструменты, включая A/B тестирование конфигураций отслеживания и аудит качества собираемых данных. 📈