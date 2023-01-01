Pinterest для веб-дизайнера: как находить идеи и сохранять их#UI/UX
Для кого эта статья:
- Веб-дизайнеры, ищущие вдохновение и новые идеи для своих проектов
- Студенты и начинающие специалисты в области дизайна, желающие освоить инструменты и методологии работы с Pinterest
Профессионалы, стремящиеся улучшить свои навыки и организовать процесс творческой работы с визуальными референсами
Веб-дизайнеры постоянно ищут свежие идеи, но не всегда знают, где их черпать. Pinterest превратился в настоящий клондайк визуальных решений, способный трансформировать творческий процесс от начала до конца. Фактически 82% профессиональных дизайнеров регулярно используют эту платформу для поиска вдохновения, согласно исследованиям 2024 года. Однако многие просто блуждают среди миллионов изображений, не извлекая максимальной пользы. Как превратить случайный серфинг в системный инструмент для вашего дизайн-бизнеса? 🎨
Pinterest как источник вдохновения для веб-дизайнера
Pinterest представляет собой визуальную поисковую систему, где хранится более 240 миллиардов "пинов" — изображений, видео и идей, структурированных по категориям. В отличие от других соцсетей, платформа ориентирована на поиск и сохранение контента, а не на социальное взаимодействие, что делает её идеальным инструментом для веб-дизайнеров.
Ключевые преимущества Pinterest для профессионального дизайнера:
- Алгоритмическое разнообразие — система показывает контент, основываясь не только на ваших личных предпочтениях, но и на трендах в индустрии
- Визуальная насыщенность — каждый пин может стать отправной точкой для нового визуального решения
- Дизайн-сообщество — миллионы профессионалов делятся своими находками ежедневно
- Трендспоттинг — платформа наглядно демонстрирует актуальные тенденции в дизайне, позволяя быть на шаг впереди
|Категория контента на Pinterest
|Применение в веб-дизайне
|Цветовые палитры
|Разработка цветовой схемы сайта
|Типографика
|Подбор шрифтовых пар для интерфейса
|UI-компоненты
|Референсы для кнопок, форм, навигационных элементов
|Иллюстрации
|Вдохновение для графических элементов
|Лендинги
|Идеи для структуры конверсионных страниц
Ценность Pinterest для дизайнера заключается в его способности структурировать визуальные идеи. Вместо того чтобы хранить скриншоты в папках или закладках браузера, вы получаете живую, постоянно обновляющуюся базу референсов, доступную с любого устройства. 📱
Эффективный поиск идей в Pinterest для дизайн-проектов
Хаотичный просмотр контента может занять часы без ощутимого результата. Профессиональный подход требует стратегии поиска, превращающей Pinterest в инструмент, а не развлечение.
Михаил Северов, арт-директор
Когда я получил заказ на редизайн сайта компании, производящей экологичную упаковку, я застрял в творческом тупике. Классические поисковики выдавали однотипные решения, которые не отражали инновационность продукта клиента.
Я решил радикально изменить подход к поиску референсов. В Pinterest я создал доску "Эко-минимализм" и начал использовать комбинированные запросы: "sustainable packaging interface", "eco-friendly web animation", "biodegradable product presentation". Результат меня поразил — алгоритм начал предлагать нишевые дизайн-кейсы, которые я бы никогда не нашел через обычный поиск.
Особенно ценным оказался прием с "seed pins" — я закреплял на доске ключевые изображения, которые точно отражали нужную эстетику, и Pinterest генерировал похожие предложения. За три дня моя коллекция разрослась до 120 идеально подобранных референсов, что позволило создать по-настоящему инновационный дизайн, принесший клиенту рост конверсии на 38%.
Чтобы превратить Pinterest в продуктивный инструмент профессионального дизайнера, используйте следующие стратегии поиска:
- Сложные поисковые запросы — используйте комбинации из 3-4 ключевых слов для сужения результатов (например, "minimalist dashboard dark mode ui")
- Поиск по цвету — добавляйте конкретные цветовые маркеры ("blue teal gradient interface")
- Кросс-категориальный поиск — ищите вдохновение вне веб-дизайна (архитектура, мода, природа)
- Поиск по доскам — находите целые коллекции, а не отдельные пины, используя оператор "board:" в поисковом запросе
- Отслеживание профессиональных аккаунтов — подписывайтесь на доски известных дизайн-студий и индивидуальных дизайнеров
|Тип поискового запроса
|Пример
|Когда использовать
|Базовый запрос
|"web design"
|На начальном этапе для общего обзора
|Специфичный запрос
|"SaaS dashboard UI"
|Для поиска конкретных интерфейсных элементов
|Стилистический запрос
|"brutalist web design"
|При определении визуальной эстетики проекта
|Проблемно-ориентированный
|"mobile checkout optimization"
|При решении конкретной UX-задачи
|Трендовый запрос
|"2025 web design trends"
|Для актуализации своих знаний о тенденциях
Эффективность поиска повышается с использованием функции "More ideas" — после того как вы найдете первый релевантный пин, Pinterest предложит серию похожих изображений, которые часто оказываются даже более ценными, чем первоначальная находка. 🔍
Инструмент Visual Search позволяет загружать свои изображения и искать похожие визуальные решения — незаменимо, когда у вас есть приблизительное представление о желаемом результате, но сложно сформулировать запрос словами.
Организация коллекций: сохраняем найденные идеи правильно
Нахождение идей — только половина успеха. Критически важно создать систему хранения и организации контента, которая позволит быстро возвращаться к нужным референсам в процессе работы.
Профессиональная структура досок для веб-дизайнера:
- По типам проектов — отдельные доски для лендингов, e-commerce, корпоративных сайтов, приложений
- По элементам дизайна — навигация, кнопки, формы, карточки товаров, футеры
- По цветовым схемам — монохром, градиенты, темные/светлые темы
- По клиентам — создавайте отдельные доски для каждого крупного заказчика
- По стилям — минимализм, неоморфизм, 3D-дизайн, ретро
Анна Веретенникова, UX/UI дизайнер
Я всегда была творческим хаотиком — мой компьютер был завален папками с сотнями скриншотов, названия которых не говорили ни о чём. Референсы терялись, и к каждому проекту приходилось начинать сбор идей с нуля.
Переломный момент наступил, когда я проиграла важный тендер, не сумев оперативно собрать презентацию с референсами. После этого я полностью переосмыслила свой подход к хранению идей и разработала "трёхуровневую систему досок" в Pinterest.
На первом уровне у меня широкие категории: "Типографика", "Цветовые решения", "Лейауты". На втором — более конкретные: "Микроанимации кнопок", "Нестандартные формы", "Градиентные заливки". Третий уровень — это секретные доски для текущих проектов, где я собираю идеи для конкретных заказчиков.
Результат превзошёл ожидания: время на поиск референсов сократилось с нескольких часов до минут. А моя презентация для крупного fashion-бренда, полностью построенная на системно подобранных визуалах из Pinterest, принесла мне контракт на разработку целой линейки сайтов.
Для поддержания порядка в растущей коллекции пинов используйте следующие практики:
- Секции внутри досок — разбивайте крупные доски на тематические разделы для более тонкой категоризации
- Описания к пинам — добавляйте комментарии о том, почему данный пин ценен, какие элементы вас привлекли
- Тэгирование — используйте хэштеги в описаниях для перекрестного поиска
- Приоритизация — закрепляйте самые важные пины в начале доски
- Архивирование — устаревшие и неактуальные доски не удаляйте, а переводите в архив
Особое внимание стоит уделить приватности — для клиентских проектов создавайте секретные доски, которые видны только вам или приглашенным участникам. Это защитит ваши идеи и обеспечит конфиденциальность работы с заказчиком. 🔒
Секреты Pinterest: функции для профессиональных дизайнеров
За пределами базового функционала Pinterest скрывается ряд продвинутых возможностей, которые могут значительно повысить эффективность работы дизайнера. Многие из них появились в 2024-2025 годах и активно используются профессиональным сообществом.
- Pinterest Lens — функция распознавания объектов через камеру смартфона, позволяющая мгновенно находить похожий дизайн
- Совместные доски — возможность работать над коллекциями идей вместе с командой или клиентом
- Story Pins — создавайте мультистраничные посты с несколькими изображениями и текстом для демонстрации процесса дизайна
- Pinterest API — интегрируйте функционал Pinterest в другие инструменты дизайна через API
- Аналитика аккаунта — отслеживайте популярность ваших пинов и досок для понимания трендов
Для серьезного подхода переключите свой аккаунт в режим "Business Account". Это даст вам доступ к расширенной аналитике и профессиональным инструментам.
Возможности коллаборации через Pinterest:
- Приглашение клиентов к совместному наполнению доски референсами
- Создание групповых досок для дизайн-команды
- Организация досок по этапам проекта (от концепции до финальной реализации)
- Комментирование пинов для обсуждения конкретных элементов дизайна
Расширения для браузера значительно упрощают работу с Pinterest, позволяя сохранять изображения прямо во время просмотра других сайтов. Pinterest Save Button для Chrome или Firefox стал незаменимым инструментом для профессиональных дизайнеров, экономя время на переключении между ресурсами. 🛠️
От идеи до проекта: как применять находки из Pinterest
Критический этап, где многие дизайнеры терпят неудачу — это трансформация найденных референсов в оригинальный дизайн. Простое копирование чужих решений непрофессионально и потенциально нарушает авторские права.
Методология интеграции идей из Pinterest в рабочий процесс:
- Деконструкция — разбирайте найденные дизайны на составные элементы (цвета, формы, пропорции, типографику)
- Абстрагирование — вычленяйте принципы, а не конкретные визуальные решения
- Комбинирование — соединяйте элементы из разных источников для создания уникального результата
- Адаптация — приспосабливайте понравившиеся концепции под конкретную задачу и целевую аудиторию
- Итерация — используйте Pinterest как промежуточное хранилище для своих вариаций дизайна
При работе с клиентом доски Pinterest могут служить эффективным инструментом коммуникации. Вместо абстрактных описаний стиля, которые каждый интерпретирует по-своему, совместная доска с референсами обеспечивает единое визуальное понимание.
- Предлагайте клиенту оценивать пины с помощью комментариев
- Обсуждайте конкретные элементы, указывая, что именно привлекает в том или ином дизайне
- Создавайте доски "Да/Нет" для четкого разделения предпочтений
- Структурируйте обсуждение по категориям (цвет, форма, композиция)
Практические подходы к реализации идей из Pinterest:
- Создание мудбордов — компилируйте изображения из Pinterest в единый вдохновляющий коллаж
- Цветовая экстракция — используйте инструменты вроде Adobe Color для извлечения палитр из понравившихся изображений
- Скетчинг — переносите идеи из Pinterest в быстрые ручные наброски, добавляя собственное видение
- A/B тестирование — создавайте несколько вариантов дизайна, вдохновленных разными референсами
Помните: Pinterest — это отправная точка, а не конечная станция вашего дизайн-процесса. Профессиональное владение этим инструментом означает умение трансформировать чужие идеи в нечто уникальное и адаптированное под конкретный проект. 🚀
Pinterest становится по-настоящему мощным инструментом только в руках дизайнера, который знает, что именно искать, как организовать найденное и трансформировать вдохновение в практическое решение. Превратите свой аккаунт из хаотичного сборника красивых картинок в структурированную базу визуального знания, и вы заметите, как сократится время на поиск идей и увеличится качество ваших дизайн-решений. С правильным подходом Pinterest станет вашей персональной дизайн-лабораторией, где каждый пин — это потенциальное семя для нового проекта.
Герман Куликов
тревел-редактор