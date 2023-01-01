Перерасчет отпуска из-за больничного: правила и особенности учета

Для кого эта статья:

HR-специалисты

Бухгалтеры

Руководители компаний Больничный во время отпуска — ситуация, с которой сталкивается каждый HR-специалист и бухгалтер. Казалось бы, простой вопрос, но неверные расчеты могут обернуться не только недовольством сотрудников, но и серьезными штрафами для организации. По статистике Роструда, 31% работодателей допускают ошибки при перерасчете отпускных в случае больничного. Разберем, как правильно оформить документы, произвести перерасчет и не нарушить права работников при наложении периодов отдыха и временной нетрудоспособности в 2025 году. 🧮📊

Законодательное регулирование перерасчета отпуска при больничном

Правовая база для перерасчета отпускных при наступлении временной нетрудоспособности закреплена в статье 124 Трудового кодекса РФ. Согласно законодательству, ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен в случаях временной нетрудоспособности работника. Это положение защищает право сотрудника на полноценный отдых, который не должен быть сокращен из-за болезни. 📑

Период нетрудоспособности, подтвержденный больничным листом, не включается в срок отпуска и подлежит оплате по правилам расчета пособия по временной нетрудоспособности. Законодательно установлены следующие варианты решения ситуации:

Продление отпуска на количество дней больничного

Перенос неиспользованной части отпуска на другой период, согласованный с работодателем

В исключительных случаях — денежная компенсация за неиспользованные дни (при увольнении или по соглашению сторон)

Важно отметить, что с января 2025 года внесены уточнения в Постановление Правительства РФ №375, касающиеся электронных больничных листов. Теперь информация о периоде нетрудоспособности автоматически передается в ФСС, что упрощает процесс документального оформления перерасчета для работодателей. 🔄

Нормативный акт Содержание положения Практическое применение ТК РФ ст. 124 Обязательность продления или переноса отпуска Основание для издания приказа о продлении/переносе ФЗ "Об обязательном социальном страховании" №255-ФЗ Порядок начисления пособия по временной нетрудоспособности Расчет выплат за дни больничного Постановление Правительства №922 Особенности исчисления средней заработной платы Методика перерасчета отпускных Постановление Правительства №375 (ред. 2025) Порядок обработки электронных больничных Автоматизация учета периодов нетрудоспособности

Елена Кравцова, главный специалист по трудовому праву Недавно ко мне обратился HR-директор крупной торговой сети. Сотрудница компании ушла в отпуск на 14 дней, но на третий день заболела и получила больничный на 10 дней. Кадровик оформил продление отпуска, но бухгалтерия не пересчитала отпускные, мотивируя это тем, что "сотрудница уже получила деньги за весь период". Пришлось провести экстренное совещание и объяснить, что такая практика противоречит законодательству. За дни болезни полагается пособие по временной нетрудоспособности, а отпускные за эти дни подлежат перерасчету. После пересчета и доплаты конфликт был исчерпан, но компании пришлось уплатить сотруднице компенсацию за задержку выплат. Именно поэтому важно четко соблюдать законодательные нормы и своевременно проводить все необходимые перерасчеты.

Алгоритм действий при совпадении больничного с отпуском

При наложении периода временной нетрудоспособности на отпуск необходимо следовать четкому алгоритму действий. Это позволит избежать нарушений трудового законодательства и обеспечит корректный перерасчет выплат. 🧾

Рассмотрим пошаговый алгоритм действий для HR-специалиста и бухгалтера:

Получение и регистрация больничного листа. Работник должен уведомить работодателя о болезни в период отпуска и предоставить листок нетрудоспособности сразу по выходу на работу (либо информация поступает автоматически при оформлении электронного больничного). Определение варианта корректировки отпуска. Необходимо согласовать с работником один из вариантов: продление отпуска на число дней болезни или перенос неиспользованной части отпуска на другое время. Издание приказа. В зависимости от выбранного варианта оформляется приказ о продлении/переносе отпуска с указанием новых дат. Перерасчет отпускных. Бухгалтерия производит перерасчет отпускных выплат, исключая дни болезни из расчета. Расчет пособия по временной нетрудоспособности. За период болезни работнику начисляется пособие по общим правилам. Документальное оформление. Все изменения отражаются в кадровых документах, включая личную карточку работника (форма Т-2).

При выборе варианта с продлением отпуска, важно учитывать, что отпуск автоматически продлевается на количество дней нетрудоспособности, а сотрудник выходит на работу позже первоначально запланированной даты. При переносе неиспользованной части отпуска необходимо согласовать с работником новые даты, что оформляется дополнительным приказом. ⏱️

Вариант Преимущества Недостатки Для кого оптимален Продление отпуска Сохранение целостности отдыха<br>Отсутствие необходимости согласования новых дат Может нарушить производственные планы<br>Потенциальные проблемы с замещением Сотрудники без срочных рабочих обязательств Перенос части отпуска Гибкое планирование отдыха<br>Возможность выбора более удобного времени Дополнительные согласования<br>Более сложное документальное оформление Работники с плотным графиком или сезонностью работ Денежная компенсация Получение дополнительных средств<br>Отсутствие необходимости брать дни отпуска Законодательные ограничения<br>Применимо только в особых случаях Сотрудники при увольнении или в иных предусмотренных законом случаях

Документальное оформление перерасчета отпускных выплат

Корректное документальное оформление перерасчета отпускных — ключевой этап процесса, позволяющий избежать претензий со стороны контролирующих органов и самих работников. Рассмотрим основные документы, которые требуется оформить, и особенности их заполнения. 📋

Документы, необходимые для перерасчета отпускных при больничном:

Листок нетрудоспособности (бумажный или электронный) — первичный документ, подтверждающий законность перерасчета

(бумажный или электронный) — первичный документ, подтверждающий законность перерасчета Заявление работника о продлении или переносе отпуска (с указанием предпочтительного варианта)

о продлении или переносе отпуска (с указанием предпочтительного варианта) Приказ о продлении/переносе отпуска (форма Т-6 или Т-6а с соответствующими изменениями)

(форма Т-6 или Т-6а с соответствующими изменениями) Бухгалтерская справка-расчет по перерасчету отпускных

по перерасчету отпускных Записка-расчет о предоставлении отпуска (форма Т-60 с корректировками)

(форма Т-60 с корректировками) Личная карточка работника (форма Т-2) с внесенными изменениями в разделе VIII "Отпуск"

В приказе о продлении/переносе отпуска важно указать основание (реквизиты больничного листа), новые даты отпуска и период нетрудоспособности, исключаемый из расчета отпускных. При переносе части отпуска следует также оформить согласование новых дат между работником и работодателем. 🗓️

Бухгалтерская справка-расчет должна содержать:

Первоначально рассчитанную сумму отпускных Число дней отпуска, совпавших с больничным Сумму отпускных, подлежащую возврату (если отпускные уже выплачены) Расчет пособия по временной нетрудоспособности за дни болезни Итоговую сумму к выплате/удержанию

Антон Михайлов, HR-директор В прошлом году в нашей компании произошел примечательный случай. Руководитель отдела маркетинга ушла в запланированный трехнедельный отпуск. В середине отпуска она получила травму и оформила больничный на 10 дней. Поскольку она находилась за границей, информация о больничном поступила только после ее возвращения. Наша бухгалтерия, не имея опыта с такими ситуациями, сначала отказалась делать перерасчет, ссылаясь на то, что "отпуск уже завершен". Пришлось вмешаться и объяснить, что закон не ставит переоформление отпуска в зависимость от момента предоставления больничного. Мы провели срочное обучение для бухгалтерии, создали алгоритм действий и шаблоны документов. Сотруднице пересчитали выплаты и предоставили оставшиеся дни отпуска в удобное для нее время. Этот случай стал отправной точкой для создания в компании регламента по работе с подобными ситуациями, что значительно упростило процедуру в дальнейшем.

Особые случаи перерасчета отпуска из-за больничного

В кадровой практике встречаются нестандартные ситуации, требующие особого подхода к перерасчету отпуска при наступлении временной нетрудоспособности. Рассмотрим наиболее распространенные случаи и их правовые особенности. 🔍

К особым случаям относятся:

Больничный непосредственно перед отпуском. Если работник заболел до начала отпуска и болезнь продолжается в период отпуска, отпуск должен быть перенесен полностью или в части, совпадающей с периодом нетрудоспособности.

Если работник заболел до начала отпуска и болезнь продолжается в период отпуска, отпуск должен быть перенесен полностью или в части, совпадающей с периодом нетрудоспособности. Больничный по уходу за членом семьи во время отпуска. Согласно позиции Верховного суда РФ и разъяснениям Минтруда (письмо от 26.08.2024), такой больничный не является основанием для продления или переноса отпуска.

Согласно позиции Верховного суда РФ и разъяснениям Минтруда (письмо от 26.08.2024), такой больничный не является основанием для продления или переноса отпуска. Больничный в период отпуска с последующим увольнением. Если работник болеет во время отпуска с последующим увольнением, дата увольнения не переносится, но за период нетрудоспособности выплачивается пособие.

Если работник болеет во время отпуска с последующим увольнением, дата увольнения не переносится, но за период нетрудоспособности выплачивается пособие. Больничный в период отпуска без сохранения заработной платы. В этом случае отпуск не продлевается и не переносится, но работник имеет право на пособие по временной нетрудоспособности.

В этом случае отпуск не продлевается и не переносится, но работник имеет право на пособие по временной нетрудоспособности. Заболел во время дополнительного отпуска. К дополнительным оплачиваемым отпускам применяются те же правила, что и к основному — они продлеваются или переносятся.

Отдельного внимания заслуживает вопрос больничного в период ежегодного оплачиваемого отпуска, предоставленного вне графика отпусков. В 2025 году Роструд подтвердил, что правила продления/переноса отпуска распространяются на все виды ежегодных оплачиваемых отпусков независимо от того, предусмотрены ли они графиком отпусков. 🗂️

Также важно учитывать, что:

При заболевании во время отпуска, оформленного авансом (до наступления рабочего года), отпуск также подлежит продлению или переносу. При работе по совместительству больничный, полученный в период отпуска только на одном месте работы, является основанием для перерасчета только там, где был предоставлен отпуск. При болезни в период учебного отпуска, такой отпуск не продлевается и не переносится, что подтверждено решениями судебной практики.

Ответственность работодателя при неправильном перерасчете

Неправильный перерасчет отпускных выплат или отказ от продления/переноса отпуска при наличии больничного может повлечь серьезные правовые последствия для работодателя. Ответственность установлена как трудовым, так и административным законодательством. 🚨

Основные виды ответственности за нарушения при перерасчете отпуска:

Административная ответственность (ст. 5.27 КоАП РФ). Штрафы для должностных лиц составляют от 10 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей. При повторном нарушении санкции увеличиваются.

(ст. 5.27 КоАП РФ). Штрафы для должностных лиц составляют от 10 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей. При повторном нарушении санкции увеличиваются. Материальная ответственность в виде компенсации работнику за задержку выплаты пересчитанных отпускных и пособия по временной нетрудоспособности в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки.

в виде компенсации работнику за задержку выплаты пересчитанных отпускных и пособия по временной нетрудоспособности в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки. Дисциплинарная ответственность для должностных лиц, ответственных за нарушение (замечание, выговор, увольнение).

Наиболее распространенные нарушения, выявляемые в ходе проверок Роструда:

Отказ в продлении или переносе отпуска при наличии больничного листа Неверный перерасчет отпускных выплат (неправильное исключение периода нетрудоспособности) Отсутствие документального оформления продления/переноса отпуска Задержка выплаты пересчитанных сумм Ошибки в расчете пособия по временной нетрудоспособности за период болезни во время отпуска

В 2025 году контроль за соблюдением трудового законодательства ужесточен. Государственная инспекция труда получила дополнительные полномочия по проведению внеплановых проверок на основании анализа данных из информационных систем ФСС. Это позволяет выявлять нарушения при перерасчете отпуска в случае больничного без жалобы со стороны работника. 🔎

Чтобы минимизировать риски, работодателю рекомендуется:

Разработать внутренний регламент действий при наложении периода отпуска и больничного

Организовать регулярное обучение специалистов кадровой службы и бухгалтерии

Внедрить систему двойного контроля перерасчетов

Автоматизировать процессы расчета с помощью специализированного ПО

Проводить внутренний аудит кадрового делопроизводства не реже 1 раза в квартал