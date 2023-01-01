Переход из специалиста по сертификации в тестировщики: 5 шагов
Для кого эта статья:
- Специалисты по сертификации, желающие сменить свою карьеру на тестирование ПО
- Люди, интересующиеся карьерным ростом в области информационных технологий
- Профессионалы, ищущие улучшение своих навыков и возможностей трудоустройства в IT-сфере
Представьте: в руках сертификаты соответствия, перед глазами — стопка технических спецификаций. Вы — специалист по сертификации, и день за днем проверяете продукты на соответствие стандартам. Но что-то не дает покоя... Может, монотонность? Или ограниченные карьерные перспективы? 🤔 Взгляните на соседнее IT-поле — тестировщики ПО зарабатывают больше, имеют гибкий график и участвуют в создании продуктов будущего. Переход из сертификации в тестирование не просто возможен — он логичен. Ваши навыки проверки соответствия, внимание к деталям и аналитическое мышление уже создали фундамент. Осталось сделать 5 стратегических шагов, чтобы трансформировать карьеру без необходимости начинать с нуля.
От сертификации к тестированию: почему это логичный шаг
Специалисты по сертификации и тестировщики — родственные души в мире контроля качества. Обе профессии основаны на проверке соответствия: в первом случае — стандартам и регламентам, во втором — требованиям пользователей и функциональным спецификациям. 📋 Это делает переход из сертификации в тестирование естественным карьерным маневром, а не радикальной сменой профессионального пути.
Сравним ключевые аспекты этих профессий:
|Аспект
|Специалист по сертификации
|Тестировщик ПО
|Основная задача
|Проверка соответствия продукта установленным стандартам
|Выявление несоответствий программного продукта требованиям
|Используемые методологии
|Регламентированные процедуры проверки
|Методологии тестирования (черный/белый ящик, регрессия и др.)
|Документация
|Сертификаты, акты испытаний, протоколы
|Тест-кейсы, баг-репорты, тест-планы
|Средняя зарплата (Россия)
|60 000 – 90 000 руб.
|80 000 – 180 000 руб. (джуниор – мидл)
Преимущества перехода в тестирование очевидны:
- Более высокий потолок заработной платы
- Динамичная рабочая среда
- Больше возможностей для удаленной работы
- Четкие карьерные треки развития
- Широкий спектр компаний и проектов
Алексей Петров, Lead QA Engineer
Восемь лет назад я работал в сертификационном центре, проверяя электронные устройства на соответствие техническим регламентам. Работа была стабильной, но предсказуемой до зевоты. Однажды к нам на сертификацию поступило мобильное приложение, управляющее умным домом. Разработчики попросили меня не просто проверить соответствие требованиям безопасности, но и протестировать удобство использования.
Это был переломный момент! Я провел неделю, исследуя интерфейс, находя нелогичные сценарии и критические ошибки. Когда разработчики пригласили меня присоединиться к команде в качестве тестировщика с возможностью обучения, я не раздумывал. Переход занял около трёх месяцев интенсивного изучения технических аспектов и методологий тестирования, но мой опыт в сертификации оказался бесценным фундаментом. Сегодня я возглавляю команду тестирования, а мой доход вырос в три раза.
Общие компетенции и ключевые отличия профессий
Чтобы спланировать успешный карьерный переход, важно понимать, какие из ваших текущих навыков являются трансферабельными, а какие компетенции придется развивать с нуля. 🔄
Навыки, которые уже есть у специалиста по сертификации и ценны в тестировании:
- Внимание к деталям: способность замечать мельчайшие несоответствия
- Аналитическое мышление: умение систематически анализировать продукт
- Документирование: опыт работы с технической документацией
- Проверка соответствия: понимание принципов валидации
- Коммуникация: умение объяснять технические несоответствия нетехническим специалистам
Новые навыки, которые необходимо освоить:
- Понимание жизненного цикла разработки ПО (SDLC): как создается программный продукт от идеи до релиза
- Методологии тестирования: функциональное, регрессионное, исследовательское тестирование
- Инструменты для управления тестированием: Jira, TestRail, Zephyr
- Основы программирования: хотя бы на уровне понимания логики и структур данных
- Автоматизация тестирования: базовые знания Selenium, Cypress или аналогичных инструментов
Марина Сорокина, QA Lead
В департаменте сертификации, где я работала, мы использовали собственную систему для отслеживания процессов и документации. После трех лет работы я заметила, насколько неэффективно организованы процессы в этой системе. Я начала самостоятельно изучать основы тестирования, чтобы лучше понимать, какие улучшения можно внести.
Спустя полгода самостоятельного обучения я решилась на радикальный шаг — перешла на позицию junior QA в IT-компанию, приняв временное снижение зарплаты. Мой первый проект был кошмаром — я не понимала половину терминов, путалась в системе контроля версий и боялась показаться некомпетентной. Но мой опыт в сертификации дал мне преимущество: я знала, как методично проверять на соответствие и документировать результаты.
Через год я уже вышла на прежний уровень дохода, а через два стала ведущим специалистом по тестированию. Сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что именно мой бэкграунд в сертификации позволил мне быстрее других понимать бизнес-требования и находить критические несоответствия в продукте.
Анализ ваших навыков и план их адаптации
Теперь, когда мы определили общие и различающиеся компетенции, настало время провести персональный аудит навыков и разработать план их адаптации. Этот этап критически важен для эффективного перехода. 🧠
Шаг 1: Проведите самооценку своих текущих навыков по шкале от 1 до 5, где:
- 1 – Отсутствие знаний и опыта
- 3 – Базовое понимание и некоторый опыт
- 5 – Экспертный уровень
Шаг 2: Определите приоритетные области для развития, используя матрицу соответствия навыков:
|Навык
|Релевантность для тестирования (1-5)
|Ваш текущий уровень (1-5)
|Приоритет развития (Разница)
|Анализ требований
|5
|[ваша оценка]
|[рассчитать]
|Внимание к деталям
|5
|[ваша оценка]
|[рассчитать]
|Документирование
|4
|[ваша оценка]
|[рассчитать]
|Знание методологий тестирования
|5
|[ваша оценка]
|[рассчитать]
|Основы программирования
|3
|[ваша оценка]
|[рассчитать]
|Инструменты управления тестированием
|4
|[ваша оценка]
|[рассчитать]
Шаг 3: Создайте персональный план развития навыков на 3-6 месяцев. Вот пример такого плана:
Месяц 1: Изучение основ тестирования и SDLC
- Пройти базовый курс по основам тестирования (ISTQB Foundation Level)
- Изучить жизненный цикл разработки ПО
- Познакомиться с типами и методами тестирования
Месяц 2: Практика составления тестовой документации
- Изучить структуру и принципы написания тест-кейсов
- Практиковаться в составлении баг-репортов
- Освоить работу с системой отслеживания ошибок (Jira)
Месяц 3: Углубленное изучение техник тестирования
- Исследовательское тестирование
- Тестирование граничных значений
- Регрессионное тестирование
Месяц 4: Введение в автоматизацию тестирования
- Основы программирования (Python/Java)
- Знакомство с инструментами автоматизации (Selenium)
Месяц 5: Практические проекты и портфолио
- Участие в open-source проектах как тестировщик
- Создание личного портфолио с примерами тестовых артефактов
Месяц 6: Подготовка к трудоустройству
- Адаптация резюме под требования рынка
- Подготовка к техническим собеседованиям
- Начало активного поиска позиций junior QA
Важно помнить, что ваш опыт в сертификации — это не недостаток, а конкурентное преимущество. 💼 Подчеркивайте в своем резюме и на собеседованиях, как ваш предыдущий опыт формирует уникальный подход к тестированию. Например, специалисты по сертификации часто обладают более глубоким пониманием нормативных требований и стандартов, что особенно ценно в компаниях, разрабатывающих программное обеспечение для регулируемых отраслей (медицина, финансы, авиация).
Образование и курсы для быстрого старта в тестировании
Правильно выбранное обучение — это 50% успеха при смене карьерного трека. Для специалиста по сертификации важно не просто накопить знания, но и получить практические навыки, которые можно немедленно применить. 📚
Ниже представлен оптимальный образовательный путь для быстрого входа в профессию тестировщика:
- Сертификация ISTQB Foundation Level — международный стандарт, подтверждающий базовые знания в области тестирования
- Специализированные курсы по тестированию — от трехмесячных интенсивов до годовых программ с практикой
- Самостоятельное обучение — доступные онлайн-ресурсы для самообразования
- Практика в реальных проектах — возможности для применения полученных знаний
Рекомендуемые образовательные ресурсы:
Онлайн-курсы:
- Курс "Тестировщик с нуля" на Яндекс.Практикуме
- Специализация "Software Testing and Automation" на Coursera
- Программа "QA Engineer" от SkillFactory
Книги:
- "Тестирование программного обеспечения" – Святослав Куликов
- "Тестирование dot com" – Роман Савин
- "Software Testing: A Craftsman's Approach" – Paul C. Jorgensen
Практические ресурсы:
- Платформа uTest для практики тестирования реальных продуктов
- Сайт testingchallenges.thetestingmap.org для отработки навыков тестирования
- GitHub-проекты с открытым исходным кодом для практики и волонтерского тестирования
Если вы ограничены в бюджете, оптимальная стратегия — сочетание бесплатных ресурсов и доступных курсов:
- Начните с бесплатных курсов на платформах YouTube и freeCodeCamp
- Изучите основную терминологию и методологии через бесплатные руководства и книги
- Вступите в профессиональные сообщества (QA Guild, Software Testing Club)
- Найдите ментора через платформы наставничества или LinkedIn
- Практикуйтесь на волонтерских проектах для некоммерческих организаций
Специалистам по сертификации особенно полезно будет сосредоточиться на следующих аспектах обучения:
- Различия между сертификацией продукта и тестированием ПО
- Гибкие методологии разработки (Agile, Scrum)
- Специфика жизненного цикла разработки программного обеспечения
- Техники тестирования, специфичные для ПО (исследовательское тестирование, тестирование по сценариям)
🔑 Ключевой момент: не пытайтесь изучить все сразу! Сосредоточьтесь на базовых знаниях и минимально необходимых навыках для входа в профессию. Остальное вы освоите уже в процессе работы.
Построение карьерной траектории и поиск первой работы
После получения необходимых знаний и навыков настало время стратегически подойти к поиску первой позиции в тестировании. Этот этап требует не только технической подготовки, но и грамотного позиционирования себя на рынке труда. 🎯
Типичный карьерный путь в тестировании выглядит следующим образом:
- Junior QA Engineer (тестировщик-стажер) — начальная позиция, требующая базовых знаний методологий тестирования
- QA Engineer (тестировщик) — самостоятельное выполнение задач по тестированию
- Senior QA Engineer (старший тестировщик) — участие в планировании тестирования, менторство
- QA Lead (ведущий специалист по тестированию) — управление процессами тестирования и командой
- QA Manager (менеджер по качеству) — стратегическое управление качеством продукта
Возможные специализации в тестировании:
- Функциональное тестирование — проверка соответствия функций требованиям
- Автоматизация тестирования — разработка скриптов для автоматического тестирования
- Performance testing — оценка производительности системы
- Security testing — проверка безопасности системы
- Usability testing — оценка удобства использования
Для специалистов по сертификации особенно перспективными являются следующие направления:
- Тестирование в регулируемых отраслях (медицина, финансы)
- Compliance testing (проверка соответствия нормативным требованиям)
- Тестирование требований и документации
Стратегия поиска первой работы в тестировании:
Оптимизация резюме:
- Подчеркните навыки из области сертификации, релевантные для тестирования
- Акцентируйте внимание на аналитических способностях и опыте проверки соответствия
- Укажите изученные курсы и полученные сертификаты
Создание портфолио:
- Разработайте шаблоны тестовых артефактов (тест-планы, тест-кейсы, баг-репорты)
- Протестируйте несколько открытых проектов и задокументируйте результаты
- Создайте GitHub-репозиторий с примерами ваших работ
Подготовка к собеседованию:
- Изучите типичные вопросы на собеседовании для Junior QA
- Подготовьте рассказ о том, как ваш опыт в сертификации применим в тестировании
- Практикуйтесь в решении тестовых задач
Каналы поиска работы:
- Специализированные IT-рекрутинговые агентства
- Профессиональные сообщества в Telegram и социальных сетях
- LinkedIn и хабы поиска работы (HH.ru, Хабр Карьера)
- Стажировки и программы переквалификации в IT-компаниях
Альтернативные пути входа в профессию:
- Тестирование в текущей компании: предложите свою помощь IT-отделу в тестировании внутренних систем
- Crowdtesting: начните с платформ для удаленного тестирования (например, uTest)
- Волонтерское тестирование: предложите свои услуги стартапам или некоммерческим проектам
Важно помнить: первая работа в новой области — это инвестиция в ваше будущее. 💰 Будьте готовы к временному снижению дохода или позиции. Это нормальная часть карьерного перехода, которая окупится в перспективе 1-2 лет.
Переход из специалиста по сертификации в тестировщика — это не просто смена должности, а стратегическое карьерное решение. Вы не начинаете с нуля, а переносите ценный багаж навыков на новую почву. Ваше преимущество — в уникальном сочетании опыта проверки соответствия стандартам и новых знаний в области тестирования ПО. Следуя пятиступенчатому плану — от осознания преимуществ перехода до стратегического поиска первой работы — вы трансформируете карьеру эффективно и без лишних усилий. Помните: ваш опыт в сертификации — это не прошлое, которое нужно оставить позади, а фундамент, на котором вы строите успешное профессиональное будущее в IT-индустрии.
Виктор Семёнов
карьерный консультант