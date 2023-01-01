Переход из специалиста по сертификации в тестировщики: 5 шагов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Специалисты по сертификации, желающие сменить свою карьеру на тестирование ПО

Люди, интересующиеся карьерным ростом в области информационных технологий

Профессионалы, ищущие улучшение своих навыков и возможностей трудоустройства в IT-сфере

Представьте: в руках сертификаты соответствия, перед глазами — стопка технических спецификаций. Вы — специалист по сертификации, и день за днем проверяете продукты на соответствие стандартам. Но что-то не дает покоя... Может, монотонность? Или ограниченные карьерные перспективы? 🤔 Взгляните на соседнее IT-поле — тестировщики ПО зарабатывают больше, имеют гибкий график и участвуют в создании продуктов будущего. Переход из сертификации в тестирование не просто возможен — он логичен. Ваши навыки проверки соответствия, внимание к деталям и аналитическое мышление уже создали фундамент. Осталось сделать 5 стратегических шагов, чтобы трансформировать карьеру без необходимости начинать с нуля.

От сертификации к тестированию: почему это логичный шаг

Специалисты по сертификации и тестировщики — родственные души в мире контроля качества. Обе профессии основаны на проверке соответствия: в первом случае — стандартам и регламентам, во втором — требованиям пользователей и функциональным спецификациям. 📋 Это делает переход из сертификации в тестирование естественным карьерным маневром, а не радикальной сменой профессионального пути.

Сравним ключевые аспекты этих профессий:

Аспект Специалист по сертификации Тестировщик ПО Основная задача Проверка соответствия продукта установленным стандартам Выявление несоответствий программного продукта требованиям Используемые методологии Регламентированные процедуры проверки Методологии тестирования (черный/белый ящик, регрессия и др.) Документация Сертификаты, акты испытаний, протоколы Тест-кейсы, баг-репорты, тест-планы Средняя зарплата (Россия) 60 000 – 90 000 руб. 80 000 – 180 000 руб. (джуниор – мидл)

Преимущества перехода в тестирование очевидны:

Более высокий потолок заработной платы

Динамичная рабочая среда

Больше возможностей для удаленной работы

Четкие карьерные треки развития

Широкий спектр компаний и проектов

Алексей Петров, Lead QA Engineer Восемь лет назад я работал в сертификационном центре, проверяя электронные устройства на соответствие техническим регламентам. Работа была стабильной, но предсказуемой до зевоты. Однажды к нам на сертификацию поступило мобильное приложение, управляющее умным домом. Разработчики попросили меня не просто проверить соответствие требованиям безопасности, но и протестировать удобство использования. Это был переломный момент! Я провел неделю, исследуя интерфейс, находя нелогичные сценарии и критические ошибки. Когда разработчики пригласили меня присоединиться к команде в качестве тестировщика с возможностью обучения, я не раздумывал. Переход занял около трёх месяцев интенсивного изучения технических аспектов и методологий тестирования, но мой опыт в сертификации оказался бесценным фундаментом. Сегодня я возглавляю команду тестирования, а мой доход вырос в три раза.

Общие компетенции и ключевые отличия профессий

Чтобы спланировать успешный карьерный переход, важно понимать, какие из ваших текущих навыков являются трансферабельными, а какие компетенции придется развивать с нуля. 🔄

Навыки, которые уже есть у специалиста по сертификации и ценны в тестировании:

Внимание к деталям: способность замечать мельчайшие несоответствия

способность замечать мельчайшие несоответствия Аналитическое мышление: умение систематически анализировать продукт

умение систематически анализировать продукт Документирование: опыт работы с технической документацией

опыт работы с технической документацией Проверка соответствия: понимание принципов валидации

понимание принципов валидации Коммуникация: умение объяснять технические несоответствия нетехническим специалистам

Новые навыки, которые необходимо освоить:

Понимание жизненного цикла разработки ПО (SDLC): как создается программный продукт от идеи до релиза

как создается программный продукт от идеи до релиза Методологии тестирования: функциональное, регрессионное, исследовательское тестирование

функциональное, регрессионное, исследовательское тестирование Инструменты для управления тестированием: Jira, TestRail, Zephyr

Jira, TestRail, Zephyr Основы программирования: хотя бы на уровне понимания логики и структур данных

хотя бы на уровне понимания логики и структур данных Автоматизация тестирования: базовые знания Selenium, Cypress или аналогичных инструментов

Марина Сорокина, QA Lead В департаменте сертификации, где я работала, мы использовали собственную систему для отслеживания процессов и документации. После трех лет работы я заметила, насколько неэффективно организованы процессы в этой системе. Я начала самостоятельно изучать основы тестирования, чтобы лучше понимать, какие улучшения можно внести. Спустя полгода самостоятельного обучения я решилась на радикальный шаг — перешла на позицию junior QA в IT-компанию, приняв временное снижение зарплаты. Мой первый проект был кошмаром — я не понимала половину терминов, путалась в системе контроля версий и боялась показаться некомпетентной. Но мой опыт в сертификации дал мне преимущество: я знала, как методично проверять на соответствие и документировать результаты. Через год я уже вышла на прежний уровень дохода, а через два стала ведущим специалистом по тестированию. Сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что именно мой бэкграунд в сертификации позволил мне быстрее других понимать бизнес-требования и находить критические несоответствия в продукте.

Анализ ваших навыков и план их адаптации

Теперь, когда мы определили общие и различающиеся компетенции, настало время провести персональный аудит навыков и разработать план их адаптации. Этот этап критически важен для эффективного перехода. 🧠

Шаг 1: Проведите самооценку своих текущих навыков по шкале от 1 до 5, где:

1 – Отсутствие знаний и опыта

3 – Базовое понимание и некоторый опыт

5 – Экспертный уровень

Шаг 2: Определите приоритетные области для развития, используя матрицу соответствия навыков:

Навык Релевантность для тестирования (1-5) Ваш текущий уровень (1-5) Приоритет развития (Разница) Анализ требований 5 [ваша оценка] [рассчитать] Внимание к деталям 5 [ваша оценка] [рассчитать] Документирование 4 [ваша оценка] [рассчитать] Знание методологий тестирования 5 [ваша оценка] [рассчитать] Основы программирования 3 [ваша оценка] [рассчитать] Инструменты управления тестированием 4 [ваша оценка] [рассчитать]

Шаг 3: Создайте персональный план развития навыков на 3-6 месяцев. Вот пример такого плана:

Месяц 1: Изучение основ тестирования и SDLC Пройти базовый курс по основам тестирования (ISTQB Foundation Level)

Изучить жизненный цикл разработки ПО

Познакомиться с типами и методами тестирования Месяц 2: Практика составления тестовой документации Изучить структуру и принципы написания тест-кейсов

Практиковаться в составлении баг-репортов

Освоить работу с системой отслеживания ошибок (Jira) Месяц 3: Углубленное изучение техник тестирования Исследовательское тестирование

Тестирование граничных значений

Регрессионное тестирование Месяц 4: Введение в автоматизацию тестирования Основы программирования (Python/Java)

Знакомство с инструментами автоматизации (Selenium) Месяц 5: Практические проекты и портфолио Участие в open-source проектах как тестировщик

Создание личного портфолио с примерами тестовых артефактов Месяц 6: Подготовка к трудоустройству Адаптация резюме под требования рынка

Подготовка к техническим собеседованиям

Начало активного поиска позиций junior QA

Важно помнить, что ваш опыт в сертификации — это не недостаток, а конкурентное преимущество. 💼 Подчеркивайте в своем резюме и на собеседованиях, как ваш предыдущий опыт формирует уникальный подход к тестированию. Например, специалисты по сертификации часто обладают более глубоким пониманием нормативных требований и стандартов, что особенно ценно в компаниях, разрабатывающих программное обеспечение для регулируемых отраслей (медицина, финансы, авиация).

Образование и курсы для быстрого старта в тестировании

Правильно выбранное обучение — это 50% успеха при смене карьерного трека. Для специалиста по сертификации важно не просто накопить знания, но и получить практические навыки, которые можно немедленно применить. 📚

Ниже представлен оптимальный образовательный путь для быстрого входа в профессию тестировщика:

Сертификация ISTQB Foundation Level — международный стандарт, подтверждающий базовые знания в области тестирования

— международный стандарт, подтверждающий базовые знания в области тестирования Специализированные курсы по тестированию — от трехмесячных интенсивов до годовых программ с практикой

— от трехмесячных интенсивов до годовых программ с практикой Самостоятельное обучение — доступные онлайн-ресурсы для самообразования

— доступные онлайн-ресурсы для самообразования Практика в реальных проектах — возможности для применения полученных знаний

Рекомендуемые образовательные ресурсы:

Онлайн-курсы: Курс "Тестировщик с нуля" на Яндекс.Практикуме

Специализация "Software Testing and Automation" на Coursera

Программа "QA Engineer" от SkillFactory Книги: "Тестирование программного обеспечения" – Святослав Куликов

"Тестирование dot com" – Роман Савин

"Software Testing: A Craftsman's Approach" – Paul C. Jorgensen Практические ресурсы: Платформа uTest для практики тестирования реальных продуктов

Сайт testingchallenges.thetestingmap.org для отработки навыков тестирования

GitHub-проекты с открытым исходным кодом для практики и волонтерского тестирования

Если вы ограничены в бюджете, оптимальная стратегия — сочетание бесплатных ресурсов и доступных курсов:

Начните с бесплатных курсов на платформах YouTube и freeCodeCamp Изучите основную терминологию и методологии через бесплатные руководства и книги Вступите в профессиональные сообщества (QA Guild, Software Testing Club) Найдите ментора через платформы наставничества или LinkedIn Практикуйтесь на волонтерских проектах для некоммерческих организаций

Специалистам по сертификации особенно полезно будет сосредоточиться на следующих аспектах обучения:

Различия между сертификацией продукта и тестированием ПО

Гибкие методологии разработки (Agile, Scrum)

Специфика жизненного цикла разработки программного обеспечения

Техники тестирования, специфичные для ПО (исследовательское тестирование, тестирование по сценариям)

🔑 Ключевой момент: не пытайтесь изучить все сразу! Сосредоточьтесь на базовых знаниях и минимально необходимых навыках для входа в профессию. Остальное вы освоите уже в процессе работы.

Построение карьерной траектории и поиск первой работы

После получения необходимых знаний и навыков настало время стратегически подойти к поиску первой позиции в тестировании. Этот этап требует не только технической подготовки, но и грамотного позиционирования себя на рынке труда. 🎯

Типичный карьерный путь в тестировании выглядит следующим образом:

Junior QA Engineer (тестировщик-стажер) — начальная позиция, требующая базовых знаний методологий тестирования QA Engineer (тестировщик) — самостоятельное выполнение задач по тестированию Senior QA Engineer (старший тестировщик) — участие в планировании тестирования, менторство QA Lead (ведущий специалист по тестированию) — управление процессами тестирования и командой QA Manager (менеджер по качеству) — стратегическое управление качеством продукта

Возможные специализации в тестировании:

Функциональное тестирование — проверка соответствия функций требованиям

— проверка соответствия функций требованиям Автоматизация тестирования — разработка скриптов для автоматического тестирования

— разработка скриптов для автоматического тестирования Performance testing — оценка производительности системы

— оценка производительности системы Security testing — проверка безопасности системы

— проверка безопасности системы Usability testing — оценка удобства использования

Для специалистов по сертификации особенно перспективными являются следующие направления:

Тестирование в регулируемых отраслях (медицина, финансы)

Compliance testing (проверка соответствия нормативным требованиям)

Тестирование требований и документации

Стратегия поиска первой работы в тестировании:

Оптимизация резюме: Подчеркните навыки из области сертификации, релевантные для тестирования

Акцентируйте внимание на аналитических способностях и опыте проверки соответствия

Укажите изученные курсы и полученные сертификаты Создание портфолио: Разработайте шаблоны тестовых артефактов (тест-планы, тест-кейсы, баг-репорты)

Протестируйте несколько открытых проектов и задокументируйте результаты

Создайте GitHub-репозиторий с примерами ваших работ Подготовка к собеседованию: Изучите типичные вопросы на собеседовании для Junior QA

Подготовьте рассказ о том, как ваш опыт в сертификации применим в тестировании

Практикуйтесь в решении тестовых задач Каналы поиска работы: Специализированные IT-рекрутинговые агентства

Профессиональные сообщества в Telegram и социальных сетях

LinkedIn и хабы поиска работы (HH.ru, Хабр Карьера)

Стажировки и программы переквалификации в IT-компаниях

Альтернативные пути входа в профессию:

Тестирование в текущей компании: предложите свою помощь IT-отделу в тестировании внутренних систем

предложите свою помощь IT-отделу в тестировании внутренних систем Crowdtesting: начните с платформ для удаленного тестирования (например, uTest)

начните с платформ для удаленного тестирования (например, uTest) Волонтерское тестирование: предложите свои услуги стартапам или некоммерческим проектам

Важно помнить: первая работа в новой области — это инвестиция в ваше будущее. 💰 Будьте готовы к временному снижению дохода или позиции. Это нормальная часть карьерного перехода, которая окупится в перспективе 1-2 лет.