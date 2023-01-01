Как перейти из руководителя клиентского сервиса в тестировщики

Для кого эта статья:

Руководители клиентского сервиса, желающие сменить карьеру на тестировщика программного обеспечения

Профессионалы, заинтересованные в переходе в сферу IT и тестирования, ищущие стратегии и советы

Люди, стремящиеся развить свои навыки и получить новые технические знания для успешной адаптации в новой роли

Сегодня путь из руководителя клиентского сервиса в тестировщики программного обеспечения можно сравнить с тщательно спланированной экспедицией. Вы обладаете ценными навыками, которые IT-компании жаждут увидеть в своих командах, но ваш успех зависит от грамотной трансформации этих компетенций и приобретения новых технических знаний. Взгляните на карьерный переход не как на смену профессии, а как на эволюцию вашей экспертизы – из фокуса на клиентский опыт в область обеспечения качества продукта. 🚀 Моя задача – провести вас через все этапы этого увлекательного пути.

От клиентского сервиса к тестированию: карьерный путь

Переход из руководителя клиентского сервиса в тестировщики – это не просто смена должности, а стратегическая трансформация карьеры, требующая системного подхода. Прежде всего, необходимо понять, что эти два мира имеют больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

Проанализируем ваше положение. Как руководитель клиентского сервиса, вы ежедневно погружены в анализ пользовательских проблем, выявление системных недостатков и поиск решений. По сути, вы уже выполняете часть функций тестировщика – идентифицируете несоответствия между ожиданиями пользователя и фактическим продуктом.

Ваш путь трансформации включает несколько ключевых этапов:

Переоценка и адаптация имеющихся навыков под требования тестирования

Приобретение технических компетенций через структурированное обучение

Накопление практического опыта через тестовые проекты

Построение профессионального портфолио тестировщика

Позиционирование себя на рынке труда как специалиста по обеспечению качества

Дмитрий Соколов, руководитель отдела тестирования Пять лет назад я управлял контактным центром крупного банка. Мой день состоял из анализа обращений клиентов, выявления системных проблем и коммуникации с продуктовыми командами. Когда я решил перейти в тестирование, главным преимуществом стало именно понимание пользовательского опыта. Мой переход начался с курса по основам тестирования. Параллельно я стал предлагать помощь IT-отделу в тестировании новых функций нашего приложения. Через восемь месяцев подготовки и трех отказов я получил первое предложение на позицию junior QA, где смог применить свой опыт работы с клиентами для создания более детальных тест-кейсов, учитывающих реальные сценарии использования. Сегодня я понимаю, что мой переход был не сменой профессии, а ее эволюцией – я по-прежнему защищаю интересы пользователей, но теперь делаю это на более раннем этапе создания продукта.

Важно отметить, что время перехода индивидуально и зависит от нескольких факторов:

Фактор Влияние на скорость перехода Рекомендации Техническая база Высокое – определяет стартовую точку Начните с оценки текущих технических знаний и составьте план обучения Время на обучение Критическое – определяет темп прогресса Выделяйте минимум 10-15 часов в неделю на обучение и практику Доступность менторства Среднее – ускоряет преодоление барьеров Найдите ментора в сфере тестирования или присоединитесь к профессиональным сообществам Готовность к снижению позиции Высокое – психологический фактор Будьте готовы начать с младших позиций с потенциалом быстрого роста

Планируйте свой переход в тестирование как проект с четкими этапами, сроками и критериями успеха. Это поможет вам сохранить фокус и измерять прогресс на пути к новой карьере. 📊

Ценные навыки руководителя сервиса для тестировщика

Руководители клиентского сервиса обладают уникальным набором компетенций, которые становятся существенным преимуществом в роли тестировщика. Проанализируем эти ценные переносимые навыки и способы их адаптации к новым задачам.

Ключевой актив, который вы приносите в тестирование – глубокое понимание пользователя. Вы знаете, как думает клиент, что его раздражает, и какие проблемы могут вызвать наибольшее недовольство. Этот опыт бесценен для создания эффективных тест-кейсов и выявления критических ошибок.

Управление приоритетами – как руководитель сервиса вы постоянно решали, какие проблемы критичны, а какие могут подождать. В тестировании эта способность трансформируется в умение выделять наиболее рисковые области продукта.

– как руководитель сервиса вы постоянно решали, какие проблемы критичны, а какие могут подождать. В тестировании эта способность трансформируется в умение выделять наиболее рисковые области продукта. Коммуникационные навыки – ваше умение четко формулировать проблемы и доносить информацию до различных отделов компании становится фундаментом для написания понятных баг-репортов и взаимодействия с разработчиками.

– ваше умение четко формулировать проблемы и доносить информацию до различных отделов компании становится фундаментом для написания понятных баг-репортов и взаимодействия с разработчиками. Аналитическое мышление – опыт выявления корневых причин клиентских проблем прямо конвертируется в способность анализировать сбои и определять источники ошибок в коде.

– опыт выявления корневых причин клиентских проблем прямо конвертируется в способность анализировать сбои и определять источники ошибок в коде. Управление стрессом – навык работы в условиях высокой нагрузки и давления бесценен в периоды релизов, когда тестирование ведется в сжатые сроки.

– навык работы в условиях высокой нагрузки и давления бесценен в периоды релизов, когда тестирование ведется в сжатые сроки. Бизнес-понимание – ваше знание бизнес-процессов помогает оценивать не только техническую корректность функций, но и их соответствие бизнес-требованиям.

Эти компетенции дают вам значительное преимущество перед многими техническими специалистами, приходящими в тестирование. Вы способны увидеть продукт глазами пользователя и оценить его не только с точки зрения соответствия требованиям, но и с позиции удобства и ценности для клиента.

Важно перенастроить эти навыки на новый контекст. Например, если раньше вы анализировали обратную связь клиентов постфактум, теперь ваша задача – предвидеть возможные проблемы до выхода продукта. 🔍

Навык руководителя сервиса Применение в тестировании Работа с жалобами клиентов Создание тест-кейсов, основанных на реальных пользовательских сценариях Управление командой Координация тестовых активностей, обучение новичков Работа с метриками и KPI Анализ метрик качества, построение графиков обнаружения дефектов Управление конфликтами Разрешение разногласий между разработчиками и тестировщиками Документирование процессов Создание тестовой документации, написание понятных баг-репортов

Необходимые технические компетенции и сертификации

Переход из клиентского сервиса в тестирование требует приобретения технических навыков, без которых невозможно эффективно выполнять новые функции. Рассмотрим ключевые компетенции, которые необходимо освоить, и сертификации, способные подтвердить ваш новый профессиональный статус.

Начните с базовых технических знаний, которые формируют фундамент профессии тестировщика:

Основы тестирования – теория, методологии, виды тестирования, жизненный цикл дефекта

– теория, методологии, виды тестирования, жизненный цикл дефекта Документирование – умение создавать тест-планы, тест-кейсы, чек-листы и писать структурированные баг-репорты

– умение создавать тест-планы, тест-кейсы, чек-листы и писать структурированные баг-репорты Системы управления тестированием – Jira, TestRail, Azure DevOps

– Jira, TestRail, Azure DevOps Системы контроля версий – базовое понимание Git (clone, commit, push, pull)

– базовое понимание Git (clone, commit, push, pull) Основы SQL – навыки написания простых запросов для проверки данных

По мере вашего профессионального развития, расширяйте технический арсенал:

API-тестирование – использование Postman или аналогичных инструментов

– использование Postman или аналогичных инструментов Основы программирования – Python или JavaScript для автоматизации рутинных задач

– Python или JavaScript для автоматизации рутинных задач Инструменты автоматизированного тестирования – Selenium, Cypress, Playwright

– Selenium, Cypress, Playwright Методологии разработки – Agile, Scrum, понимание CI/CD

Для структурирования обучения и подтверждения компетенций рассмотрите следующие сертификации, расположенные в порядке возрастания сложности:

ISTQB Foundation Level – международно признанная сертификация, подтверждающая базовые знания в тестировании

– международно признанная сертификация, подтверждающая базовые знания в тестировании ISTQB Agile Tester – демонстрирует понимание тестирования в гибких методологиях

– демонстрирует понимание тестирования в гибких методологиях CTFL (Certified Tester Foundation Level) – альтернатива ISTQB, признаваемая многими работодателями

– альтернатива ISTQB, признаваемая многими работодателями AWS Certified Developer – полезна, если планируете работать с облачными приложениями

Важно помнить, что сертификаты не являются обязательными для трудоустройства, но они демонстрируют вашу серьезность намерений и структурированность знаний. Многие работодатели ценят практические навыки выше формальных сертификатов. 📜

Анна Петрова, QA-инженер Когда я решила сменить карьеру, мой первый шаг был не к сертификату, а к практике. Я попросила разработчика-друга дать мне простое приложение для тестирования и провела три выходных, составляя тест-кейсы и документируя ошибки. Этот опыт показал мне, насколько мои клиентские навыки применимы в новой роли. Я могла предугадать, где пользователи могут столкнуться с трудностями, какие функции будут использоваться чаще всего и как интерпретировать непонятные сообщения об ошибках. Я поняла, что моя эмпатия к пользователям – это суперсила, которую я могу использовать в тестировании. Позже я прошла курс по основам тестирования и получила ISTQB сертификат, но именно тот первый практический опыт убедил меня, что я на правильном пути. Теперь, когда я веду собеседования с кандидатами, я всегда спрашиваю о их практическом опыте – он говорит мне гораздо больше, чем список сертификатов.

Планируйте свое обучение так, чтобы сбалансировать теорию и практику. Изучение технологий без их применения к реальным задачам малоэффективно. Создайте карту навыков и отмечайте прогресс по каждому из них, регулярно проверяя их актуальность на рынке труда. 🗺️

Образовательные ресурсы и практический опыт

Успешный переход в тестирование требует систематического подхода к обучению с использованием разнообразных образовательных ресурсов и последовательного накопления практического опыта. Рассмотрим оптимальные источники знаний и стратегии приобретения практических навыков.

Структурированное обучение основам тестирования можно получить через следующие каналы:

Онлайн-курсы – платформы Coursera, Udemy, Stepik предлагают как общие курсы по тестированию, так и специализированные по конкретным инструментам

– платформы Coursera, Udemy, Stepik предлагают как общие курсы по тестированию, так и специализированные по конкретным инструментам Буткемпы – интенсивные программы обучения от Яндекс.Практикум, Нетологии, SkillFactory с фокусом на практические задачи

– интенсивные программы обучения от Яндекс.Практикум, Нетологии, SkillFactory с фокусом на практические задачи Профессиональная литература – книги "Тестирование dot com" Р. Савина, "A Practitioner's Guide to Software Test Design" Л. Коупленда, "Искусство тестирования программ" Г. Майерса

– книги "Тестирование dot com" Р. Савина, "A Practitioner's Guide to Software Test Design" Л. Коупленда, "Искусство тестирования программ" Г. Майерса Видеоматериалы – YouTube-каналы QAGuild, Artsiom Rusau QA Life, Компьютерная школа Hillel

Важнейший аспект обучения – накопление практического опыта. Используйте следующие подходы:

Тестирование open-source проектов – GitHub содержит тысячи проектов, где можно практиковать поиск и документирование ошибок

– GitHub содержит тысячи проектов, где можно практиковать поиск и документирование ошибок Участие в краудсорсинговых платформах тестирования – uTest, TestIO, где можно получать реальные задачи и даже зарабатывать

– uTest, TestIO, где можно получать реальные задачи и даже зарабатывать Создание собственного тестового портфолио – документируйте выполненные проекты, публикуйте на GitHub примеры тестовой документации

– документируйте выполненные проекты, публикуйте на GitHub примеры тестовой документации Внутренние проекты в текущей компании – предложите помощь IT-отделу в тестировании новых функций или внутренних приложений

Важно разработать персональный учебный план, учитывающий ваш стартовый уровень и конечные цели:

Этап обучения Ключевые цели Примерная длительность Ресурсы Базовая теория Освоение основных концепций и терминологии тестирования 1-2 месяца ISTQB Syllabus, курс "Основы тестирования" на Stepik Инструментарий Изучение систем баг-трекинга, тест-менеджмента 2-3 месяца Документация Jira, TestRail, практические задания Основы технических знаний SQL, HTTP, JSON, XML, основы программирования 3-4 месяца SQL курсы на Codecademy, базовый курс Python/JavaScript Практические проекты Применение знаний к реальным задачам Постоянно, параллельно с теорией Open-source проекты, uTest, личные проекты

Не забывайте о непрерывном профессиональном развитии через участие в сообществах:

Присоединяйтесь к профессиональным группам в Telegram, чтобы быть в курсе новостей и трендов

Участвуйте в вебинарах и онлайн-конференциях по тестированию

Найдите ментора среди опытных тестировщиков, готового направлять ваше обучение

Интегрируйте обучение в свой повседневный график, выделяя регулярное время на теорию и практику. Устанавливайте конкретные, измеримые цели на каждую неделю обучения. 📚

Стратегия трудоустройства и адаптации в новой роли

Заключительный этап вашего перехода в тестирование – стратегическое позиционирование на рынке труда и успешная адаптация в новой профессиональной роли. Этот период требует особой подготовки и целенаправленных действий.

Начните с создания профессионального портфолио тестировщика:

Разработайте резюме, акцентирующее релевантные навыки из клиентского сервиса и новые технические компетенции

Создайте GitHub-репозиторий с примерами вашей тестовой документации, отчетами о тестировании, автоматизированными тестами

Оптимизируйте LinkedIn-профиль, используя ключевые слова из вакансий тестировщиков

Подготовьте историю вашего карьерного перехода, объясняющую мотивацию и демонстрирующую логическую связь между предыдущим опытом и новой сферой

Стратегия поиска первой работы тестировщиком должна быть многовекторной:

Внутренний переход – проанализируйте возможности смены роли внутри текущей компании, где ваши знание бизнес-процессов будет дополнительным преимуществом

– проанализируйте возможности смены роли внутри текущей компании, где ваши знание бизнес-процессов будет дополнительным преимуществом Стажировки и junior-позиции – будьте готовы начать с начальных позиций, демонстрируя высокую обучаемость

– будьте готовы начать с начальных позиций, демонстрируя высокую обучаемость Нетворкинг – используйте профессиональные связи, участвуйте в отраслевых мероприятиях, митапах и конференциях по тестированию

– используйте профессиональные связи, участвуйте в отраслевых мероприятиях, митапах и конференциях по тестированию Фриланс и проектная работа – платформы типа uTest позволяют накапливать опыт и референсы

При подготовке к интервью сосредоточьтесь на демонстрации трех ключевых факторов:

Техническая компетентность – готовность отвечать на базовые технические вопросы и решать тестовые задания Методологическое мышление – понимание процессов тестирования и умение структурированно подходить к поиску дефектов Transferable skills – способность показать, как ваш опыт в клиентском сервисе усиливает вас как тестировщика

После трудоустройства сфокусируйтесь на успешной адаптации в новой роли:

Разработайте 30/60/90-дневный план профессионального развития

Активно запрашивайте обратную связь от коллег и руководителей

Продолжайте углублять технические знания, фокусируясь на инструментах, используемых в компании

Найдите баланс между использованием имеющихся управленческих навыков и освоением технического инструментария

Помните, что адаптация – это марафон, а не спринт. Будьте готовы к периоду, когда придется одновременно осваивать новые технические аспекты и демонстрировать результаты. 🏃‍♂️

Измеряйте свой прогресс не только технической экспертизой, но и способностью интегрировать уникальный клиентоориентированный взгляд в процесс обеспечения качества. Именно это сочетание в долгосрочной перспективе сделает вас особенно ценным специалистом.