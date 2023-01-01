Переход из менеджера по туризму в QA: пошаговый план для новичков
Переход из менеджера по туризму в QA: пошаговый план для новичков

#Смена профессии  #Карьера и развитие  #QA и тестирование  
Для кого эта статья:

  • Менеджеры по туризму, рассматривающие смену профессии
  • Специалисты, желающие перейти в IT-сферу через QA
  • Люди, ищущие информацию о перспективах работы в тестировании программного обеспечения

Устали от сезонности в туризме и хотите стабильности? Переход в IT через QA — идеальная стратегия для менеджера по туризму. Я сам совершил этот переход 5 лет назад и сегодня работаю ведущим QA-инженером. В этой статье разберу конкретный план действий без воды и пустых обещаний. Вы узнаете, какие навыки из туризма станут вашим преимуществом, где учиться, как составить первое резюме и найти работу без опыта. Точно знаю: ваш опыт работы с клиентами ценен в QA гораздо больше, чем вы думаете! 🚀

Почему QA — удачный старт для менеджера по туризму

QA (Quality Assurance) — одна из самых доступных точек входа в IT-сферу для специалистов без технического образования. Тестировщики занимаются проверкой программного обеспечения на соответствие требованиям, поиском ошибок и обеспечением качества продукта. Почему это направление особенно подходит бывшим менеджерам по туризму? 🤔

Давайте сравним ключевые аспекты работы в обеих сферах:

Аспект работы Менеджер по туризму QA-инженер
Взаимодействие с клиентами Ежедневное общение, выяснение потребностей Представление интересов пользователей, ориентация на UX
Внимание к деталям Проверка документов, бронирований, соответствия услуг Поиск багов, проверка соответствия требованиям
Решение проблем Оперативное решение внештатных ситуаций Выявление и документирование проблем в продукте
Многозадачность Одновременная работа с несколькими клиентами Тестирование разных функциональностей продукта
Документация Подготовка договоров, памяток, ваучеров Создание тест-кейсов, отчетов о дефектах

Средняя зарплата менеджера по туризму составляет 35-60 тысяч рублей в зависимости от региона, в то время как начинающий QA-специалист может рассчитывать на 60-90 тысяч рублей. Опытные тестировщики зарабатывают от 120 тысяч рублей и выше. Это существенное повышение дохода при сравнимых входных требованиях.

Екатерина Морозова, Lead QA Engineer Пять лет назад я была старшим менеджером в крупном туристическом агентстве. Работа нравилась, но утомляли сезонные колебания дохода и постоянный стресс. Когда начались проблемы в туротрасли, решила изучить другие варианты. QA привлек меня тем, что я могла использовать свои навыки работы с клиентами и внимание к деталям. Помню свой первый месяц обучения — думала, что никогда не разберусь в технических терминах. Но потом поняла, что в тестировании главное — не программирование, а логика и методичность. Моим первым проектом стало тестирование сайта бронирования отелей — я точно знала, какие сценарии важны для пользователей! Директор по разработке сказал: "Твой опыт в туризме стоит дороже, чем год обучения программированию". Сейчас я руковожу командой тестировщиков и понимаю, что мое туристическое прошлое дало мне уникальную перспективу, которой нет у многих технарей.

Важно понимать, что QA — это не просто "тот, кто тыкает на кнопки". Современный тестировщик должен понимать бизнес-процессы, мыслить как пользователь и эффективно коммуницировать с командой разработки. Именно эти софт-скиллы часто отлично развиты у менеджеров по туризму.

Пошаговый план для смены профессии

Transferable skills: что взять с собой в IT из туризма

При переходе в новую сферу важно не начинать с нуля, а использовать имеющийся опыт. У менеджеров по туризму есть ценный набор навыков, который можно перенести в QA-тестирование:

  • Клиентоориентированность — умение смотреть на продукт глазами пользователя, что критически важно для тестирования UX/UI
  • Стрессоустойчивость — опыт работы в высоконагруженные сезоны и решения конфликтных ситуаций помогает спокойно справляться с дедлайнами в IT
  • Документирование — навык четкого составления документации пригодится при написании тест-кейсов и баг-репортов
  • Коммуникация — умение донести информацию до разных типов клиентов поможет в общении с разработчиками и менеджерами продукта
  • Многозадачность — опыт жонглирования несколькими задачами позволит эффективно работать над разными тестовыми сценариями

Как правильно презентовать эти навыки потенциальному работодателю? Подумайте о конкретных ситуациях из вашего опыта в туризме, которые демонстрируют эти качества. Например, если вы успешно разрешили сложную ситуацию с недовольным клиентом — это показывает ваше умение выявлять проблемы и находить решения, что напрямую применимо к QA.

Андрей Соколов, QA-инженер Когда я пришел на свое первое собеседование на позицию Junior QA, рекрутер скептически посмотрел на мое резюме: "Менеджер по туризму? А что вы знаете о тестировании?" Вместо того чтобы оправдываться, я рассказал конкретную историю: "Помните массовые задержки рейсов компании N в прошлом году? Мне пришлось за одну ночь перебронировать маршруты для 27 клиентов, находившихся в разных странах. Я составил таблицу, расставил приоритеты, разработал для каждого альтернативный план и проверил каждую деталь новых бронирований. Это классический пример тестирования в условиях стресса — я нашел оптимальное решение, проверил его работоспособность и задокументировал результаты". Рекрутер изменился в лице: "Это отличный пример System Testing в критических условиях. Расскажите, как вы приоритизировали задачи?" Так мое "туристическое" прошлое из минуса превратилось в плюс. Через неделю я получил оффер.

Важно также определить, какие навыки необходимо развивать с нуля. Технические знания — это основной пробел, который придется заполнить:

Навык Важность для QA Источники для изучения
Основы тестирования Высокая ISTQB Syllabus, книга "Тестирование ПО" Р. Савина
SQL Высокая SQL Academy, курсы на Stepik
HTML/CSS (основы) Средняя HTML Academy, Mozilla Developer Network
Инструменты баг-трекинга Высокая Jira, TestRail (документация)
Postman/API-тестирование Средняя Официальная документация Postman, YouTube-туториалы

Первые шаги в освоении QA: курсы и самообучение

Образование в QA может быть получено разными путями, и вам не обязательно инвестировать крупные суммы в начале пути. Оптимальная стратегия — комбинировать бесплатные ресурсы, структурированные курсы и практику.

Начните с бесплатных ресурсов для понимания основ:

  1. Теоретическая база: прочитайте ISTQB Syllabus Foundation Level (доступен бесплатно) — это международный стандарт знаний тестировщика
  2. YouTube-каналы: QAGuru, Artsiom Rusau QA Life, Тестирование ПО с Ольгой Назиной
  3. Сообщества: подпишитесь на тематические каналы в Telegram (QA — русскоговорящее сообщество, QA — тестирование ПО)
  4. Документация: изучите официальную документацию инструментов вроде Postman, DevTools, Jira

После освоения основ стоит рассмотреть структурированные курсы. Критерии выбора курса:

  • Наличие практических заданий на реальных или близких к реальным проектах
  • Обратная связь от преподавателей-практиков
  • Помощь в составлении портфолио
  • Возможность работы в команде с другими студентами
  • Разумное соотношение цены и содержания

Популярные курсы для начинающих QA-инженеров:

  • Курсы от Яндекс Практикума
  • QA-программы от Skillbox
  • Тестирование ПО от Нетологии
  • Курсы от SkillFactory
  • Программы от GeekBrains

Стоимость курсов варьируется от 30 до 150 тысяч рублей. Многие школы предлагают рассрочку или формат оплаты после трудоустройства.

Не забывайте о практике! 👨‍💻 Теоретические знания без практического применения быстро забываются. Рекомендую:

  1. Тестировать мобильные приложения на своем смартфоне, документировать найденные баги
  2. Присоединиться к краудтестингу на платформах типа Utest или Test.io
  3. Создать тестовую документацию для известных веб-сервисов
  4. Настроить локальное окружение и практиковать автоматизацию на учебных проектах
  5. Участвовать в опенсорс-проектах, помогая с тестированием

Важно: не пытайтесь изучить всё сразу. Сосредоточьтесь сначала на ручном тестировании и базовых технических навыках. Автоматизация и специализированные знания могут быть освоены позже, когда вы уже будете работать в индустрии.

Создание портфолио и резюме для будущего QA инженера

Главный вызов для новичка без опыта в IT — доказать свою компетентность потенциальным работодателям. Профессиональное портфолио и грамотно составленное резюме — ваши основные инструменты в этом процессе. 📊

Портфолио QA-инженера может включать:

  • Чек-листы и тест-кейсы для реальных или учебных проектов (важно продемонстрировать понимание методологии)
  • Баг-репорты с подробным описанием, скриншотами и указанием серьезности дефектов
  • Mind maps для тестирования функциональности приложений
  • SQL-запросы для типичных тестовых сценариев
  • Коллекции Postman для тестирования API
  • Проекты автоматизации (если вы изучали автоматизированное тестирование)

Разместите ваше портфолио на GitHub или GitLab. Создайте README-файлы с подробным описанием проектов и ваших подходов к тестированию. Это показывает не только технические навыки, но и умение документировать свою работу, что критически важно для QA.

Теперь о резюме. Даже без коммерческого опыта в QA, можно создать убедительное CV:

  1. Заголовок и цель: Укажите "Junior QA Engineer" и кратко опишите ваш карьерный переход и мотивацию
  2. Образование: Включите пройденные курсы по QA, укажите ключевые изученные технологии
  3. Проекты: Опишите учебные проекты так, будто это реальная работа, указывая конкретные задачи и результаты
  4. Опыт в туризме: Переформулируйте в терминах, релевантных для QA (например, "Обеспечение качества обслуживания клиентов", "Выявление и устранение несоответствий в документации")
  5. Технические навыки: Честно укажите уровень владения каждой технологией (Начальный/Средний/Продвинутый)
  6. Soft skills: Подчеркните навыки, особенно ценные в QA (внимание к деталям, аналитическое мышление, коммуникабельность)

Пример того, как переформулировать опыт из туризма в терминах QA:

Было в резюме менеджера по туризму Стало в резюме QA-инженера
Консультировал клиентов по выбору туристических продуктов Анализировал пользовательские требования и преобразовывал их в конкретные предложения, обеспечивая соответствие ожиданиям
Проверял правильность оформления документов для поездки Осуществлял проверку документации на соответствие требованиям, выявлял и исправлял критические ошибки
Разрешал конфликтные ситуации с клиентами Идентифицировал проблемные сценарии, находил и документировал решения, обеспечивал положительный пользовательский опыт
Вел базу данных клиентов Работал с базами данных, обеспечивал целостность и корректность хранения информации

Важно: не скрывайте свой предыдущий опыт в туризме! Подчеркните, как ваш опыт делает вас уникальным QA-специалистом, способным лучше понимать потребности конечных пользователей.

Стратегия поиска первой работы в сфере тестирования

Поиск первой работы в QA без опыта требует системного подхода и настойчивости. Шансы получить оффер возрастают при комбинировании различных стратегий поиска. 🔍

Основные каналы поиска вакансий для начинающих QA-инженеров:

  • Специализированные платформы: HeadHunter, Хабр Карьера, LinkedIn (фильтруйте по "Junior", "Начинающий", "Стажер")
  • Telegram-каналы: "QA Jobs", "Тестирование: работа и стажировки"
  • Карьерные центры образовательных платформ, где вы проходили обучение
  • Программы стажировок в крупных IT-компаниях (Яндекс, VK, Ozon регулярно набирают начинающих специалистов)
  • Нетворкинг: профессиональные митапы, конференции, хакатоны

Подготовьтесь к техническим собеседованиям. Типичные вопросы на junior-позиции:

  1. Виды тестирования и их отличия
  2. Разница между verification и validation
  3. Что такое тест-кейс, чек-лист, баг-репорт
  4. Жизненный цикл бага
  5. Уровни тестирования (unit, integration, system, acceptance)
  6. Базовые SQL-запросы
  7. Как тестировать конкретную функциональность (часто дают практическую задачу)

На собеседованиях подчеркивайте не только теоретические знания, но и то, как ваш предыдущий опыт поможет вам быть эффективным тестировщиком. Например, "В туризме я научился быстро обнаруживать несоответствия в сложной документации, это напрямую применимо к поиску багов и валидации требований".

Не отчаивайтесь при отказах — они неизбежны. Просите обратную связь после собеседований и работайте над устранением указанных пробелов.

Рассмотрите альтернативные пути входа в профессию:

  • Волонтерское тестирование для стартапов или некоммерческих организаций
  • Краудтестинг на платформах Test.io, uTest (можно получить реальный опыт и отзывы)
  • Совмещение: начните с частичной занятости в QA, сохраняя основную работу
  • Взаимодействие с IT-отделом вашей текущей компании — предложите помощь в тестировании

Реалистичные сроки поиска первой работы в QA — от 1 до 6 месяцев после завершения обучения, в зависимости от вашей активности, качества подготовки и рыночной ситуации. Будьте готовы к тому, что первая зарплата может быть ниже среднерыночной — это нормально. Главное — получить официальный опыт, который существенно расширит ваши возможности в будущем.

Переход из туризма в QA — это не просто смена профессии, а стратегическое карьерное решение с высоким потенциалом роста. Ваш опыт работы с клиентами, внимание к деталям и навыки решения проблем — ценные активы в мире тестирования. Не бойтесь начать с малого: каждый баг-репорт, каждый тест-кейс, каждое техническое собеседование приближают вас к цели. Главное — системный подход и постоянная практика. Через год вы будете с улыбкой вспоминать свои первые шаги в QA, удивляясь, почему не решились на этот шаг раньше.

Виктор Семёнов

карьерный консультант

