Из менеджера АХО в тестировщики: 7 шагов к новой профессии
Для кого эта статья:
- Специалисты из административно-хозяйственной сферы, желающие сменить профессию
- Люди, ищущие перспективные и высокооплачиваемые возможности в IT
- Начинающие тестировщики и студенты, интересующиеся карьерой в тестировании программного обеспечения
Смена профессии с менеджера АХО на тестировщика ПО — не просто тренд, а стратегический шаг для тех, кто ищет новые горизонты развития и достойную оплату труда. За последние три года количество специалистов, совершивших такой переход, выросло на 47%. Что привлекает административных работников в мир тестирования? Возможность удаленной работы, стартовая зарплата от 60 000 рублей и понятный карьерный трек. Разберем пошаговый план, который поможет вам переквалифицироваться в востребованного IT-специалиста без необходимости получать второе высшее образование 🚀
Из менеджера АХО в тестировщики: новый профессиональный путь
Карьерный переход из административно-хозяйственного отдела в тестирование программного обеспечения — один из наиболее логичных и доступных путей в IT-индустрию для специалистов без технического образования. Этот путь особенно привлекателен благодаря сравнительно короткому периоду обучения и высокому спросу на рынке труда.
Должность менеджера АХО часто подразумевает работу с документацией, контроль процессов и поиск несоответствий — эти же навыки составляют фундамент профессии тестировщика. В то время как зарплата менеджера АХО в среднем составляет 45-60 тысяч рублей, начинающий тестировщик может рассчитывать на 60-90 тысяч, а с опытом от года — на 100-150 тысяч рублей.
Алексей Викторов, руководитель направления QA в IT-компании
Один из самых сильных моих сотрудников пришел к нам из административного отдела крупной торговой сети. Марина работала старшим менеджером АХО, где контролировала закупки, работу с подрядчиками и документооборот. Когда она пришла на собеседование, меня впечатлила ее скрупулезность и системный подход к решению задач. После трехмесячного обучения на курсах она стажировалась в нашей компании, а спустя полгода уже вела самостоятельные проекты. Ее опыт контроля поставок идеально трансформировался в навык отслеживания багов и создания тест-кейсов. Ключевым преимуществом стала привычка документировать все процессы — это критически важно в тестировании.
Для успешного перехода вам потребуется от 3 до 6 месяцев интенсивного обучения и практики. Важно понимать, что тестирование ПО — это не просто "клацанье по кнопкам", а методичный процесс, требующий аналитического мышления и внимательности к деталям.
|Показатель
|Менеджер АХО
|Тестировщик ПО (Junior)
|Средняя зарплата
|45-60 тыс. руб.
|60-90 тыс. руб.
|Возможность удаленной работы
|Низкая
|Высокая
|Перспективы карьерного роста
|Ограниченные
|Широкие
|Востребованность на рынке
|Средняя
|Высокая
Переход в тестирование открывает новые возможности профессионального развития. В течение 2-3 лет вы можете вырасти до Middle-специалиста, а затем до Senior-тестировщика или руководителя отдела тестирования. Также доступны направления автоматизации тестирования, что дополнительно повышает ценность специалиста на рынке труда.
Почему тестирование ПО — идеальная сфера для перехода из АХО
Тестирование программного обеспечения представляет собой идеальную стартовую точку для специалистов из административно-хозяйственной сферы по нескольким причинам 🔍
- Низкий порог входа. Для начала работы не требуется глубокое знание программирования — достаточно освоить основы и методологии тестирования.
- Востребованность на рынке. По данным HeadHunter, количество вакансий для тестировщиков растет на 20-25% ежегодно.
- Четкая карьерная траектория. Путь развития от junior до senior специалиста прозрачен и основан на конкретных навыках и опыте.
- Возможность быстрого трудоустройства. После получения базовых знаний можно найти стажировку или junior-позицию в течение 1-3 месяцев.
Особенно важно отметить, что тестирование — это область, где критическое мышление и внимательность ценятся выше технических знаний на начальном этапе. Именно эти качества, как правило, хорошо развиты у специалистов АХО, регулярно работающих с документацией и контрольными процессами.
Елена Соколова, карьерный консультант
Наталья работала менеджером АХО в строительной компании более восьми лет. Она приходила ко мне на консультацию с типичной проблемой — усталостью от рутины и желанием увеличить доход. Мы проанализировали ее сильные стороны: внимательность, скрупулезность при проверке документов, умение выстраивать процессы. Это натолкнуло нас на мысль о тестировании. Наталья выбрала трехмесячный курс по QA, параллельно изучая основы SQL и читая профильную литературу. Процесс был непростым — ей приходилось совмещать обучение с полной занятостью. Ключевым моментом стала ее инициатива протестировать корпоративный сайт своего работодателя и предоставить отчет о найденных ошибках IT-отделу. Этот кейс стал первым в ее портфолио. Через четыре месяца после начала обучения она получила оффер на позицию junior QA с зарплатой на 30% выше прежней. Через год она уже работала на middle-позиции с удаленным графиком, что позволило ей переехать из Москвы в Калининград.
Финансовый аспект также играет значительную роль. Зарплатный потенциал в тестировании существенно превышает возможности в сфере АХО:
|Уровень специалиста
|Зарплатный диапазон (Москва)
|Зарплатный диапазон (регионы)
|Необходимый опыт
|Junior QA
|60-90 тыс. руб.
|45-70 тыс. руб.
|0-1 год
|Middle QA
|100-150 тыс. руб.
|70-120 тыс. руб.
|1-3 года
|Senior QA
|150-250 тыс. руб.
|120-200 тыс. руб.
|3+ лет
|QA Lead
|200-350 тыс. руб.
|150-250 тыс. руб.
|5+ лет
Еще одним преимуществом является гибкость работы. Около 70% компаний предлагают тестировщикам возможность удаленной работы полностью или частично, что редко встречается в административно-хозяйственной деятельности.
Основные навыки менеджера АХО, полезные в тестировании
Успешный переход из административно-хозяйственной сферы в тестирование во многом зависит от умения трансформировать имеющиеся навыки и опыт в новый профессиональный контекст. Менеджеры АХО обладают целым рядом компетенций, которые высоко ценятся в индустрии тестирования ПО 💼
- Внимание к деталям. Работа с документами, проверка счетов и контроль соблюдения стандартов в АХО развивает исключительную внимательность — качество, необходимое для обнаружения даже незначительных дефектов в программном обеспечении.
- Управление процессами. Опыт организации хозяйственных процессов легко конвертируется в навыки планирования и проведения тестовых циклов.
- Документирование. Ведение документации, составление отчетов и работа с техническими заданиями в АХО напрямую соотносится с созданием тест-кейсов, баг-репортов и тестовой документации.
- Коммуникация. Взаимодействие с поставщиками, сотрудниками и руководством развивает коммуникативные навыки, необходимые для эффективной работы в команде разработки.
- Решение проблем. Опыт оперативного устранения хозяйственных неполадок помогает в анализе причин возникновения программных ошибок.
Эти навыки составляют около 60% необходимых компетенций для начинающего тестировщика. Оставшиеся 40% — технические знания и специфические инструменты — приобретаются в процессе обучения.
Таблица соответствия навыков менеджера АХО задачам тестировщика:
|Навык из АХО
|Применение в тестировании
|Проверка соответствия поставок спецификациям
|Проверка соответствия продукта требованиям
|Инвентаризация и учет материальных ценностей
|Отслеживание статусов дефектов и тестовых артефактов
|Контроль исполнения договорных обязательств
|Мониторинг выполнения требований к программному обеспечению
|Составление отчетов о несоответствиях
|Создание баг-репортов
|Оптимизация хозяйственных процессов
|Разработка эффективных тестовых сценариев
При переходе в тестирование важно правильно презентовать свой опыт работы в АХО, акцентируя внимание именно на тех аспектах, которые релевантны новой профессии. Например, вместо "Обеспечивал своевременную закупку канцтоваров" лучше указать "Контролировал соответствие поставок установленным спецификациям и своевременно выявлял отклонения".
Также стоит подчеркнуть аналитические способности, которые развиваются при работе с бюджетами и сметами в АХО — эти навыки помогут в анализе требований и планировании тестирования.
7 практических шагов к профессии тестировщика
Переход из административно-хозяйственной сферы в тестирование требует структурированного подхода. Следуя этому пошаговому плану, вы сможете эффективно перепрофилироваться за 4-6 месяцев 📝
Шаг 1: Оцените свою готовность к переменам
Перед началом обучения честно ответьте себе на ключевые вопросы:
- Готовы ли вы уделять обучению минимум 2-3 часа ежедневно в течение нескольких месяцев?
- Есть ли у вас финансовая подушка на период переобучения и поиска работы (3-6 месяцев)?
- Насколько вам интересны технические аспекты работы программных продуктов?
- Комфортно ли вам работать в условиях постоянных изменений и необходимости регулярного обучения?
Если на большинство вопросов вы ответили утвердительно — переходите к следующему шагу.
Шаг 2: Изучите базовые принципы тестирования
Начните с бесплатных ресурсов, чтобы понять основы профессии:
- Прочитайте книгу "Тестирование Дот Ком" Романа Савина.
- Изучите ISTQB Glossary — словарь терминов в тестировании.
- Пройдите вводные бесплатные курсы на платформах Stepik или Яндекс.Практикум.
- Присоединитесь к профессиональным сообществам тестировщиков в Telegram и YouTube.
На этом этапе важно сформировать понимание основных концепций: видов тестирования, уровней тестирования, жизненного цикла бага, принципов составления тест-кейсов.
Шаг 3: Выберите и пройдите специализированное обучение
После знакомства с основами выберите структурированную программу обучения:
- Платные онлайн-курсы от признанных школ (Skillbox, Яндекс.Практикум, QA Academy).
- Буткемпы с интенсивным погружением (2-3 месяца).
- Корпоративные программы переобучения (некоторые компании набирают сотрудников без опыта).
При выборе курса обращайте внимание на:
- Наличие практических заданий и реальных проектов в портфолио.
- Поддержку менторов и код-ревью.
- Помощь в трудоустройстве и составлении резюме.
- Отзывы выпускников и их карьерные результаты.
Шаг 4: Освойте необходимые инструменты
Параллельно с теоретическим обучением осваивайте инструменты, необходимые для работы:
- Системы управления тестированием: TestRail, Zephyr, TestLink.
- Баг-трекеры: Jira, Redmine, YouTrack.
- Инструменты для создания скриншотов и записи экрана: Lightshot, Screenpresso.
- Базовые знания SQL для работы с базами данных.
- Основы работы с API: Postman, SoapUI.
- Инструменты разработчика в браузере (DevTools).
Не стремитесь выучить все сразу — сосредоточьтесь на 2-3 ключевых инструментах, которые используются в большинстве компаний.
Шаг 5: Создайте портфолио тестировщика
Для успешного трудоустройства необходимо продемонстрировать практические навыки:
- Протестируйте 2-3 приложения и составьте подробные отчеты о найденных багах.
- Разработайте чек-листы и тест-кейсы для популярных сервисов.
- Заведите публичный GitHub-профиль для хранения тестовой документации.
- Участвуйте в краудсорсинговых платформах тестирования (uTest, TestBirds).
- Предложите бесплатное тестирование для стартапов или небольших локальных бизнесов.
Шаг 6: Подготовьте профессиональное резюме
Создайте резюме, акцентирующее внимание на релевантных навыках:
- Подчеркните аналитические способности и внимание к деталям из вашего опыта в АХО.
- Опишите конкретные инструменты и методики тестирования, которыми вы владеете.
- Добавьте ссылки на ваши проекты в портфолио.
- Укажите пройденные курсы и полученные сертификаты.
- Приложите сопроводительное письмо, объясняющее вашу мотивацию сменить сферу деятельности.
Шаг 7: Найдите первую работу в тестировании
Стратегии поиска первой работы:
- Стажировки и программы для начинающих специалистов.
- Позиции тестировщика на неполный рабочий день.
- Фриланс-проекты на специализированных платформах.
- Нетворкинг на профессиональных мероприятиях и в онлайн-сообществах.
- Прямые обращения в компании с быстрорастущими командами разработки.
Не бойтесь начинать с небольших проектов или низкой оплаты — первый опыт в резюме критически важен для дальнейшего карьерного роста.
При подготовке к собеседованиям уделите особое внимание практическим заданиям на выявление дефектов и составление тест-кейсов — это стандартная часть оценки кандидатов.
Истории успеха: как бывшие сотрудники АХО освоили тестирование
Реальные истории карьерного перехода из административно-хозяйственного отдела в тестирование демонстрируют, что этот путь не только возможен, но и успешно преодолевается многими профессионалами 🌟
История Дмитрия, 34 года, Санкт-Петербург
Дмитрий 7 лет проработал менеджером АХО в крупной производственной компании. Его обязанности включали контроль закупок, координацию ремонтных работ и управление документооборотом. Решение сменить профессию пришло после оптимизации штата и сокращения.
Путь в тестирование занял 5 месяцев:
- 1 месяц — самостоятельное изучение основ по книгам и бесплатным курсам.
- 3 месяца — интенсивный курс по ручному тестированию.
- 1 месяц — поиск работы и прохождение собеседований.
Ключевым фактором успеха стало создание портфолио: Дмитрий протестировал сайт своего бывшего работодателя и оформил подробный отчет, который высоко оценили на собеседованиях.
Сегодня Дмитрий работает Middle QA-инженером с зарплатой, превышающей его доход в АХО на 70%.
История Ольги, 29 лет, Москва
Ольга работала помощником руководителя АХО в банковской сфере. Ее переход в IT был более постепенным — она начала с тестирования внутренних систем банка, помогая IT-отделу находить ошибки в новом программном обеспечении.
Заинтересовавшись процессом, Ольга прошла корпоративное обучение по основам тестирования и затем перешла на позицию младшего тестировщика в том же банке. Через год, получив практический опыт, она сменила работодателя, устроившись в IT-компанию на удаленную работу с более высокой зарплатой.
Советы Ольги для начинающих:
- Используйте знание бизнес-процессов из вашей текущей сферы как конкурентное преимущество.
- Не бойтесь просить о менторстве опытных коллег.
- Инвестируйте время в изучение автоматизации с первых шагов в профессии.
История Сергея, 40 лет, удаленная работа из Калининграда
Сергей 12 лет руководил административно-хозяйственным отделом строительной компании. Решение о смене карьеры было вызвано желанием получить возможность удаленной работы и переезда из мегаполиса.
Сергей выбрал нестандартный путь: вместо формальных курсов он присоединился к сообществу тестировщиков, нашел ментора и составил индивидуальный план обучения. Параллельно он волонтерил на проектах с открытым исходным кодом, тестируя их и отправляя отчеты о багах.
Первую работу Сергей нашел через нетворкинг — на одной из онлайн-конференций по тестированию. Сегодня он ведущий специалист по обеспечению качества в международной компании.
Статистика успешных переходов из АХО в тестирование показывает интересные закономерности:
|Фактор успеха
|Процент успешных кандидатов
|Наличие структурированного обучения
|78%
|Создание реального портфолио проектов
|92%
|Активное участие в профессиональных сообществах
|65%
|Наличие ментора в процессе перехода
|83%
|Предыдущий опыт в документообороте
|71%
Общие выводы из историй успеха:
- Средний срок перехода из АХО в тестирование составляет 4-6 месяцев.
- Большинство успешных кандидатов активно демонстрируют свои навыки через портфолио.
- Многие находят первую работу через нетворкинг или внутренние переходы в текущей компании.
- Удаленный формат работы доступен даже начинающим тестировщикам.
- Финансовый рост в течение первого года работы составляет в среднем 30-50%.
Переход из АХО в тестирование — это не просто смена должности, а качественная трансформация карьерного пути. Вам не нужно начинать с нуля — используйте свои сильные стороны, приобретенные в административной работе, как фундамент для новой профессии. Главное — сделать первый шаг, будь то запись на курсы, самостоятельное изучение материалов или создание первого тестового проекта. Планомерно следуя семи шагам, описанным в этой статье, вы сможете за полгода перейти в новую профессию с более высоким доходом и лучшими перспективами. Дорогу осилит идущий, особенно когда путь уже проложен десятками успешных специалистов до вас.
Лариса Артемьева
редактор про профессии