Из менеджера АХО в тестировщики: 7 шагов к новой профессии

Для кого эта статья:

Специалисты из административно-хозяйственной сферы, желающие сменить профессию

Люди, ищущие перспективные и высокооплачиваемые возможности в IT

Начинающие тестировщики и студенты, интересующиеся карьерой в тестировании программного обеспечения

Смена профессии с менеджера АХО на тестировщика ПО — не просто тренд, а стратегический шаг для тех, кто ищет новые горизонты развития и достойную оплату труда. За последние три года количество специалистов, совершивших такой переход, выросло на 47%. Что привлекает административных работников в мир тестирования? Возможность удаленной работы, стартовая зарплата от 60 000 рублей и понятный карьерный трек. Разберем пошаговый план, который поможет вам переквалифицироваться в востребованного IT-специалиста без необходимости получать второе высшее образование 🚀

Карьерный переход из административно-хозяйственного отдела в тестирование программного обеспечения — один из наиболее логичных и доступных путей в IT-индустрию для специалистов без технического образования. Этот путь особенно привлекателен благодаря сравнительно короткому периоду обучения и высокому спросу на рынке труда.

Должность менеджера АХО часто подразумевает работу с документацией, контроль процессов и поиск несоответствий — эти же навыки составляют фундамент профессии тестировщика. В то время как зарплата менеджера АХО в среднем составляет 45-60 тысяч рублей, начинающий тестировщик может рассчитывать на 60-90 тысяч, а с опытом от года — на 100-150 тысяч рублей.

Алексей Викторов, руководитель направления QA в IT-компании Один из самых сильных моих сотрудников пришел к нам из административного отдела крупной торговой сети. Марина работала старшим менеджером АХО, где контролировала закупки, работу с подрядчиками и документооборот. Когда она пришла на собеседование, меня впечатлила ее скрупулезность и системный подход к решению задач. После трехмесячного обучения на курсах она стажировалась в нашей компании, а спустя полгода уже вела самостоятельные проекты. Ее опыт контроля поставок идеально трансформировался в навык отслеживания багов и создания тест-кейсов. Ключевым преимуществом стала привычка документировать все процессы — это критически важно в тестировании. Для успешного перехода вам потребуется от 3 до 6 месяцев интенсивного обучения и практики. Важно понимать, что тестирование ПО — это не просто "клацанье по кнопкам", а методичный процесс, требующий аналитического мышления и внимательности к деталям.

Показатель Менеджер АХО Тестировщик ПО (Junior) Средняя зарплата 45-60 тыс. руб. 60-90 тыс. руб. Возможность удаленной работы Низкая Высокая Перспективы карьерного роста Ограниченные Широкие Востребованность на рынке Средняя Высокая

Переход в тестирование открывает новые возможности профессионального развития. В течение 2-3 лет вы можете вырасти до Middle-специалиста, а затем до Senior-тестировщика или руководителя отдела тестирования. Также доступны направления автоматизации тестирования, что дополнительно повышает ценность специалиста на рынке труда.

Почему тестирование ПО — идеальная сфера для перехода из АХО

Тестирование программного обеспечения представляет собой идеальную стартовую точку для специалистов из административно-хозяйственной сферы по нескольким причинам 🔍

Низкий порог входа. Для начала работы не требуется глубокое знание программирования — достаточно освоить основы и методологии тестирования.

Для начала работы не требуется глубокое знание программирования — достаточно освоить основы и методологии тестирования. Востребованность на рынке. По данным HeadHunter, количество вакансий для тестировщиков растет на 20-25% ежегодно.

По данным HeadHunter, количество вакансий для тестировщиков растет на 20-25% ежегодно. Четкая карьерная траектория. Путь развития от junior до senior специалиста прозрачен и основан на конкретных навыках и опыте.

Путь развития от junior до senior специалиста прозрачен и основан на конкретных навыках и опыте. Возможность быстрого трудоустройства. После получения базовых знаний можно найти стажировку или junior-позицию в течение 1-3 месяцев.

Особенно важно отметить, что тестирование — это область, где критическое мышление и внимательность ценятся выше технических знаний на начальном этапе. Именно эти качества, как правило, хорошо развиты у специалистов АХО, регулярно работающих с документацией и контрольными процессами.

Елена Соколова, карьерный консультант Наталья работала менеджером АХО в строительной компании более восьми лет. Она приходила ко мне на консультацию с типичной проблемой — усталостью от рутины и желанием увеличить доход. Мы проанализировали ее сильные стороны: внимательность, скрупулезность при проверке документов, умение выстраивать процессы. Это натолкнуло нас на мысль о тестировании. Наталья выбрала трехмесячный курс по QA, параллельно изучая основы SQL и читая профильную литературу. Процесс был непростым — ей приходилось совмещать обучение с полной занятостью. Ключевым моментом стала ее инициатива протестировать корпоративный сайт своего работодателя и предоставить отчет о найденных ошибках IT-отделу. Этот кейс стал первым в ее портфолио. Через четыре месяца после начала обучения она получила оффер на позицию junior QA с зарплатой на 30% выше прежней. Через год она уже работала на middle-позиции с удаленным графиком, что позволило ей переехать из Москвы в Калининград.

Финансовый аспект также играет значительную роль. Зарплатный потенциал в тестировании существенно превышает возможности в сфере АХО:

Уровень специалиста Зарплатный диапазон (Москва) Зарплатный диапазон (регионы) Необходимый опыт Junior QA 60-90 тыс. руб. 45-70 тыс. руб. 0-1 год Middle QA 100-150 тыс. руб. 70-120 тыс. руб. 1-3 года Senior QA 150-250 тыс. руб. 120-200 тыс. руб. 3+ лет QA Lead 200-350 тыс. руб. 150-250 тыс. руб. 5+ лет

Еще одним преимуществом является гибкость работы. Около 70% компаний предлагают тестировщикам возможность удаленной работы полностью или частично, что редко встречается в административно-хозяйственной деятельности.

Основные навыки менеджера АХО, полезные в тестировании

Успешный переход из административно-хозяйственной сферы в тестирование во многом зависит от умения трансформировать имеющиеся навыки и опыт в новый профессиональный контекст. Менеджеры АХО обладают целым рядом компетенций, которые высоко ценятся в индустрии тестирования ПО 💼

Внимание к деталям. Работа с документами, проверка счетов и контроль соблюдения стандартов в АХО развивает исключительную внимательность — качество, необходимое для обнаружения даже незначительных дефектов в программном обеспечении.

Работа с документами, проверка счетов и контроль соблюдения стандартов в АХО развивает исключительную внимательность — качество, необходимое для обнаружения даже незначительных дефектов в программном обеспечении. Управление процессами. Опыт организации хозяйственных процессов легко конвертируется в навыки планирования и проведения тестовых циклов.

Опыт организации хозяйственных процессов легко конвертируется в навыки планирования и проведения тестовых циклов. Документирование. Ведение документации, составление отчетов и работа с техническими заданиями в АХО напрямую соотносится с созданием тест-кейсов, баг-репортов и тестовой документации.

Ведение документации, составление отчетов и работа с техническими заданиями в АХО напрямую соотносится с созданием тест-кейсов, баг-репортов и тестовой документации. Коммуникация. Взаимодействие с поставщиками, сотрудниками и руководством развивает коммуникативные навыки, необходимые для эффективной работы в команде разработки.

Взаимодействие с поставщиками, сотрудниками и руководством развивает коммуникативные навыки, необходимые для эффективной работы в команде разработки. Решение проблем. Опыт оперативного устранения хозяйственных неполадок помогает в анализе причин возникновения программных ошибок.

Эти навыки составляют около 60% необходимых компетенций для начинающего тестировщика. Оставшиеся 40% — технические знания и специфические инструменты — приобретаются в процессе обучения.

Таблица соответствия навыков менеджера АХО задачам тестировщика:

Навык из АХО Применение в тестировании Проверка соответствия поставок спецификациям Проверка соответствия продукта требованиям Инвентаризация и учет материальных ценностей Отслеживание статусов дефектов и тестовых артефактов Контроль исполнения договорных обязательств Мониторинг выполнения требований к программному обеспечению Составление отчетов о несоответствиях Создание баг-репортов Оптимизация хозяйственных процессов Разработка эффективных тестовых сценариев

При переходе в тестирование важно правильно презентовать свой опыт работы в АХО, акцентируя внимание именно на тех аспектах, которые релевантны новой профессии. Например, вместо "Обеспечивал своевременную закупку канцтоваров" лучше указать "Контролировал соответствие поставок установленным спецификациям и своевременно выявлял отклонения".

Также стоит подчеркнуть аналитические способности, которые развиваются при работе с бюджетами и сметами в АХО — эти навыки помогут в анализе требований и планировании тестирования.

7 практических шагов к профессии тестировщика

Переход из административно-хозяйственной сферы в тестирование требует структурированного подхода. Следуя этому пошаговому плану, вы сможете эффективно перепрофилироваться за 4-6 месяцев 📝

Шаг 1: Оцените свою готовность к переменам

Перед началом обучения честно ответьте себе на ключевые вопросы:

Готовы ли вы уделять обучению минимум 2-3 часа ежедневно в течение нескольких месяцев?

Есть ли у вас финансовая подушка на период переобучения и поиска работы (3-6 месяцев)?

Насколько вам интересны технические аспекты работы программных продуктов?

Комфортно ли вам работать в условиях постоянных изменений и необходимости регулярного обучения?

Если на большинство вопросов вы ответили утвердительно — переходите к следующему шагу.

Шаг 2: Изучите базовые принципы тестирования

Начните с бесплатных ресурсов, чтобы понять основы профессии:

Прочитайте книгу "Тестирование Дот Ком" Романа Савина.

Изучите ISTQB Glossary — словарь терминов в тестировании.

Пройдите вводные бесплатные курсы на платформах Stepik или Яндекс.Практикум.

Присоединитесь к профессиональным сообществам тестировщиков в Telegram и YouTube.

На этом этапе важно сформировать понимание основных концепций: видов тестирования, уровней тестирования, жизненного цикла бага, принципов составления тест-кейсов.

Шаг 3: Выберите и пройдите специализированное обучение

После знакомства с основами выберите структурированную программу обучения:

Платные онлайн-курсы от признанных школ (Skillbox, Яндекс.Практикум, QA Academy).

Буткемпы с интенсивным погружением (2-3 месяца).

Корпоративные программы переобучения (некоторые компании набирают сотрудников без опыта).

При выборе курса обращайте внимание на:

Наличие практических заданий и реальных проектов в портфолио.

Поддержку менторов и код-ревью.

Помощь в трудоустройстве и составлении резюме.

Отзывы выпускников и их карьерные результаты.

Шаг 4: Освойте необходимые инструменты

Параллельно с теоретическим обучением осваивайте инструменты, необходимые для работы:

Системы управления тестированием: TestRail, Zephyr, TestLink.

Баг-трекеры: Jira, Redmine, YouTrack.

Инструменты для создания скриншотов и записи экрана: Lightshot, Screenpresso.

Базовые знания SQL для работы с базами данных.

Основы работы с API: Postman, SoapUI.

Инструменты разработчика в браузере (DevTools).

Не стремитесь выучить все сразу — сосредоточьтесь на 2-3 ключевых инструментах, которые используются в большинстве компаний.

Шаг 5: Создайте портфолио тестировщика

Для успешного трудоустройства необходимо продемонстрировать практические навыки:

Протестируйте 2-3 приложения и составьте подробные отчеты о найденных багах.

Разработайте чек-листы и тест-кейсы для популярных сервисов.

Заведите публичный GitHub-профиль для хранения тестовой документации.

Участвуйте в краудсорсинговых платформах тестирования (uTest, TestBirds).

Предложите бесплатное тестирование для стартапов или небольших локальных бизнесов.

Шаг 6: Подготовьте профессиональное резюме

Создайте резюме, акцентирующее внимание на релевантных навыках:

Подчеркните аналитические способности и внимание к деталям из вашего опыта в АХО.

Опишите конкретные инструменты и методики тестирования, которыми вы владеете.

Добавьте ссылки на ваши проекты в портфолио.

Укажите пройденные курсы и полученные сертификаты.

Приложите сопроводительное письмо, объясняющее вашу мотивацию сменить сферу деятельности.

Шаг 7: Найдите первую работу в тестировании

Стратегии поиска первой работы:

Стажировки и программы для начинающих специалистов.

Позиции тестировщика на неполный рабочий день.

Фриланс-проекты на специализированных платформах.

Нетворкинг на профессиональных мероприятиях и в онлайн-сообществах.

Прямые обращения в компании с быстрорастущими командами разработки.

Не бойтесь начинать с небольших проектов или низкой оплаты — первый опыт в резюме критически важен для дальнейшего карьерного роста.

При подготовке к собеседованиям уделите особое внимание практическим заданиям на выявление дефектов и составление тест-кейсов — это стандартная часть оценки кандидатов.

Истории успеха: как бывшие сотрудники АХО освоили тестирование

Реальные истории карьерного перехода из административно-хозяйственного отдела в тестирование демонстрируют, что этот путь не только возможен, но и успешно преодолевается многими профессионалами 🌟

История Дмитрия, 34 года, Санкт-Петербург

Дмитрий 7 лет проработал менеджером АХО в крупной производственной компании. Его обязанности включали контроль закупок, координацию ремонтных работ и управление документооборотом. Решение сменить профессию пришло после оптимизации штата и сокращения.

Путь в тестирование занял 5 месяцев:

1 месяц — самостоятельное изучение основ по книгам и бесплатным курсам.

3 месяца — интенсивный курс по ручному тестированию.

1 месяц — поиск работы и прохождение собеседований.

Ключевым фактором успеха стало создание портфолио: Дмитрий протестировал сайт своего бывшего работодателя и оформил подробный отчет, который высоко оценили на собеседованиях.

Сегодня Дмитрий работает Middle QA-инженером с зарплатой, превышающей его доход в АХО на 70%.

История Ольги, 29 лет, Москва

Ольга работала помощником руководителя АХО в банковской сфере. Ее переход в IT был более постепенным — она начала с тестирования внутренних систем банка, помогая IT-отделу находить ошибки в новом программном обеспечении.

Заинтересовавшись процессом, Ольга прошла корпоративное обучение по основам тестирования и затем перешла на позицию младшего тестировщика в том же банке. Через год, получив практический опыт, она сменила работодателя, устроившись в IT-компанию на удаленную работу с более высокой зарплатой.

Советы Ольги для начинающих:

Используйте знание бизнес-процессов из вашей текущей сферы как конкурентное преимущество.

Не бойтесь просить о менторстве опытных коллег.

Инвестируйте время в изучение автоматизации с первых шагов в профессии.

История Сергея, 40 лет, удаленная работа из Калининграда

Сергей 12 лет руководил административно-хозяйственным отделом строительной компании. Решение о смене карьеры было вызвано желанием получить возможность удаленной работы и переезда из мегаполиса.

Сергей выбрал нестандартный путь: вместо формальных курсов он присоединился к сообществу тестировщиков, нашел ментора и составил индивидуальный план обучения. Параллельно он волонтерил на проектах с открытым исходным кодом, тестируя их и отправляя отчеты о багах.

Первую работу Сергей нашел через нетворкинг — на одной из онлайн-конференций по тестированию. Сегодня он ведущий специалист по обеспечению качества в международной компании.

Статистика успешных переходов из АХО в тестирование показывает интересные закономерности:

Фактор успеха Процент успешных кандидатов Наличие структурированного обучения 78% Создание реального портфолио проектов 92% Активное участие в профессиональных сообществах 65% Наличие ментора в процессе перехода 83% Предыдущий опыт в документообороте 71%

Общие выводы из историй успеха:

Средний срок перехода из АХО в тестирование составляет 4-6 месяцев.

Большинство успешных кандидатов активно демонстрируют свои навыки через портфолио.

Многие находят первую работу через нетворкинг или внутренние переходы в текущей компании.

Удаленный формат работы доступен даже начинающим тестировщикам.

Финансовый рост в течение первого года работы составляет в среднем 30-50%.