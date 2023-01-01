Переход из продавца-кассира в тестировщики: пошаговое руководство

Представьте: вместо бесконечного пиканья штрих-кодов — поиск багов в программном обеспечении. Вместо стоячей работы за кассой — комфортабельный офис с гибким графиком. И зарплата, которая в разы превышает текущую. Звучит как мечта? 🚀 Тысячи бывших продавцов-кассиров уже сделали этот решительный шаг. Переход в IT-сферу и, в частности, в тестирование — это не просто смена профессии, а качественный апгрейд жизни. Давайте разберемся, как именно пройти этот путь от сканирования товаров до тестирования приложений, минуя все подводные камни.

От прилавка к тестированию: реальные перспективы перехода

Карьерный переход из розничной торговли в IT может показаться прыжком в неизвестность, но статистика говорит об обратном. По данным исследования HH.ru, более 30% тестировщиков пришли в профессию из нетехнических сфер, включая ритейл. И это неудивительно: специальность тестировщика имеет низкий порог входа и не требует глубоких технических знаний на стартовых позициях.

Сравним финансовые перспективы обеих профессий:

Параметр Продавец-кассир Junior QA-тестировщик Middle QA-тестировщик Средняя зарплата 35 000 – 45 000 ₽ 70 000 – 100 000 ₽ 120 000 – 180 000 ₽ Потолок карьерного роста Администратор, зам. директора магазина Senior QA, QA Lead QA Architect, Head of QA Условия труда График 2/2, стоячая работа Гибкий график, офис/удаленка Гибкий график, офис/удаленка

Смена профессии — это не только про деньги. Это про качество жизни: меньше физических нагрузок, более комфортные условия работы, возможность удаленной занятости и, что немаловажно, социальный статус. IT-сфера по-прежнему считается престижной и перспективной.

Анна Светлова, карьерный консультант по переходу в IT Помню случай с Мариной, 34-летней старшим кассиром гипермаркета. Она пришла ко мне выгоревшая, с хроническим варикозом и абсолютным неверием в возможность перемен. "Я 12 лет стою за кассой, куда мне в IT?" — говорила она. Мы начали с малого: бесплатных онлайн-курсов по тестированию и базовой компьютерной грамотности. Через 8 месяцев системного обучения по вечерам Марина прошла собеседование на позицию Junior QA в продуктовой компании. Сегодня, спустя 2 года, она уже Middle QA с зарплатой в три раза выше прежней и, что важнее, счастливый человек, гордящийся своей работой. Её история доказывает: никогда не поздно перевернуть страницу.

Реальность такова: рынку нужны тестировщики. По данным Хабр Карьеры, спрос на QA-специалистов растет на 15-20% ежегодно. При этом требования к начинающим специалистам остаются относительно невысокими по сравнению с другими IT-специальностями.

Какие навыки продавца-кассира помогают в тестировании

Может показаться, что между сканированием товаров и тестированием программного обеспечения нет ничего общего. Однако опыт работы продавцом-кассиром формирует ряд ценных качеств, которые высоко ценятся в QA:

Внимание к деталям — как кассир вы привыкли замечать несоответствия в ценах, акциях, сдаче. Это напрямую применимо к поиску багов.

— как кассир вы привыкли замечать несоответствия в ценах, акциях, сдаче. Это напрямую применимо к поиску багов. Клиентоориентированность — понимание потребностей пользователя, умение смотреть на продукт глазами клиента.

— понимание потребностей пользователя, умение смотреть на продукт глазами клиента. Стрессоустойчивость — работа с недовольными покупателями научила вас сохранять спокойствие в сложных ситуациях.

— работа с недовольными покупателями научила вас сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Многозадачность — в час пик на кассе вы одновременно обслуживаете клиента, проверяете товар, работаете с деньгами и следите за очередью.

— в час пик на кассе вы одновременно обслуживаете клиента, проверяете товар, работаете с деньгами и следите за очередью. Коммуникабельность — умение четко и понятно объяснять проблемы разработчикам, документировать найденные ошибки.

Эти "мягкие" навыки (soft skills) составляют около 40% успеха в профессии тестировщика. Технические знания можно приобрести, а вот личностные качества развивать гораздо сложнее.

Дмитрий Соколов, руководитель отдела тестирования Лучший тестировщик в моей команде — бывший кассир гипермаркета. Когда Алексей пришел на собеседование, его технические знания были на базовом уровне, но он поразил меня своим "кассирским" мышлением. На тестовом задании он обнаружил краевые случаи, которые пропустили даже опытные сотрудники. Когда я спросил, как он это сделал, Алексей ответил: "В магазине, если не проверить правильность акции на товар, разницу вычтут из твоей зарплаты. Я просто привык проверять все сценарии". Сейчас, спустя полтора года, Алексей ведет несколько проектов и получает предложения от других компаний. Его история доказывает: иногда перенос мышления из одной сферы в другую даёт неожиданные преимущества. Он не просто тестирует функциональность — он думает как пользователь, предвидит проблемы и предлагает решения.

Кроме того, работа кассира подразумевает умение пользоваться специализированным ПО кассовых терминалов — это уже первый опыт взаимодействия с интерфейсами и понимание логики работы программ. 💻

Обучение с нуля: курсы и ресурсы для будущих тестировщиков

Переход в тестирование требует приобретения специализированных знаний. Хорошая новость: вам не нужно тратить годы на получение нового образования. Современный рынок предлагает множество вариантов обучения, от бесплатных ресурсов до интенсивных курсов.

Вот поэтапный план обучения для перехода в тестирование:

Освойте базовые понятия — изучите, что такое тестирование, виды тестирования, жизненный цикл ПО. Изучите теорию тестирования — тест-кейсы, чек-листы, техники тестирования, баг-репорты. Освойте инструменты — Jira, TestRail, Postman, DevTools браузера. Получите базовые технические знания — HTML/CSS, основы SQL, клиент-серверная архитектура. Практикуйтесь — тестируйте реальные приложения, участвуйте в краудтестинге.

Тип обучения Преимущества Недостатки Примерная стоимость Самостоятельное обучение по книгам и видео Бесплатно или недорого, гибкий график Нет обратной связи, требует самодисциплины 0 – 10 000 ₽ Онлайн-курсы с менторами Структурированная программа, практика, обратная связь Средняя стоимость, не всегда индивидуальный подход 30 000 – 80 000 ₽ Буткемпы и интенсивы Быстрый результат, погружение в среду, нетворкинг Высокая стоимость, интенсивный график 80 000 – 150 000 ₽ Курсы с гарантированным трудоустройством Помощь в поиске работы, практика на реальных проектах Высокая стоимость, возможные договорные обязательства 100 000 – 200 000 ₽

Для тех, кто ограничен в бюджете, существует множество бесплатных и доступных ресурсов:

YouTube-каналы — "Тестирование ПО с Нуля", "QA Life", "Artsiom Rusau QA"

— "Тестирование ПО с Нуля", "QA Life", "Artsiom Rusau QA" Telegram-каналы — "QA Daily", "Шаблоны тест-кейсов", "QA Club"

— "QA Daily", "Шаблоны тест-кейсов", "QA Club" Бесплатные курсы — вводные модули на Stepik, QA Academy, тестовый доступ к платформам

— вводные модули на Stepik, QA Academy, тестовый доступ к платформам Книги — "Тестирование dot com" Савина, "Искусство тестирования программ" Майерса

При выборе платформы для обучения обращайте внимание на следующие факторы:

Наличие практических заданий и проектов для портфолио

Актуальность программы (она должна включать современные инструменты)

Отзывы выпускников и процент трудоустройства

Возможность связаться с выпускниками курса напрямую

Наличие менторской поддержки и код-ревью

Оптимальная продолжительность обучения с нуля до первой работы составляет 3-6 месяцев при условии ежедневных занятий по 2-3 часа. 🎓

Создание резюме и портфолио без опыта в IT-сфере

Отсутствие опыта в IT — серьезное препятствие при трудоустройстве, но его можно компенсировать грамотно составленным резюме и портфолио. Ключ к успеху — показать релевантный опыт и достижения, даже если они получены в другой сфере.

Структура резюме тестировщика без опыта работы в IT:

Заголовок — укажите целевую должность: "Junior QA Engineer" или "Manual QA Tester"

— укажите целевую должность: "Junior QA Engineer" или "Manual QA Tester" Краткое описание — 3-4 предложения о вашей мотивации, целях и ключевых навыках

— 3-4 предложения о вашей мотивации, целях и ключевых навыках Навыки — перечислите все освоенные технологии, методологии, инструменты

— перечислите все освоенные технологии, методологии, инструменты Образование — основное образование и пройденные курсы по тестированию

— основное образование и пройденные курсы по тестированию Проекты — описание учебных проектов и самостоятельной практики

— описание учебных проектов и самостоятельной практики Опыт работы — акцентируйте внимание на релевантных навыках из текущей профессии

В разделе опыта работы важно трансформировать свой кассирский опыт в компетенции, полезные для тестировщика:

БЫЛО: "Продавец-кассир, работа с покупателями, расчет на кассе" СТАЛО: "Обеспечивал контроль качества обслуживания и точность финансовых операций. Ежедневно проводил тестирование кассового ПО перед началом смены. Выявлял и документировал ошибки в работе оборудования, что сократило время простоя кассы на 15%."

Создание портфолио — критически важный элемент для кандидата без опыта. Вот что можно включить:

Тестовая документация — составленные вами тест-кейсы, чек-листы, баг-репорты

— составленные вами тест-кейсы, чек-листы, баг-репорты Учебные проекты — полное описание проведенного тестирования

— полное описание проведенного тестирования Результаты краудтестинга — подтвержденные баги в реальных приложениях

— подтвержденные баги в реальных приложениях Mind-map тестирования — визуальное представление подходов к тестированию

— визуальное представление подходов к тестированию Скрипты для автоматизированного тестирования — если вы изучали автоматизацию

Для создания портфолио можно использовать:

GitHub репозиторий — для хранения всей документации

Notion или Confluence — для структурирования информации

Google Диск — для организации доступа к документам

Личный сайт или блог — для представления себя как специалиста

Не забудьте указать ссылку на портфолио в резюме — это значительно повышает шансы на приглашение на собеседование. 📁

Поиск первой работы: стратегии для начинающих тестировщиков

Поиск первой работы тестировщиком — пожалуй, самый сложный этап перехода. Здесь важен системный подход и терпение. По статистике, средний срок поиска первой работы в QA составляет от 1 до 3 месяцев при активном поиске.

Наиболее эффективные каналы поиска работы для начинающих тестировщиков:

Специализированные IT-порталы — HeadHunter, Хабр Карьера, LinkedIn Telegram-каналы с вакансиями — "QA Jobs", "Тестировщик работа" Профессиональные сообщества — группы в социальных сетях, форумы Нетворкинг — знакомства на IT-мероприятиях, рекомендации Стажировки и программы для начинающих — Yandex Практикум, Школа тестирования

Стратегия отклика на вакансии должна быть качественной, а не количественной. Лучше отправить 10 персонализированных откликов, чем 100 шаблонных. Для каждой компании подготовьте:

Сопроводительное письмо, отвечающее на вопрос "почему именно эта компания"

Адаптированное под требования вакансии резюме

Релевантные примеры из портфолио

Готовясь к собеседованию, изучите типичные вопросы для junior-тестировщиков:

Что такое тестирование и зачем оно нужно?

Какие виды и уровни тестирования вы знаете?

Чем отличается позитивное тестирование от негативного?

Как составить хороший баг-репорт?

Как бы вы протестировали [конкретную функцию приложения]?

Альтернативные пути входа в профессию:

Краудтестинг — платформы Utest, TestIO, где можно получать оплату за найденные баги

— платформы Utest, TestIO, где можно получать оплату за найденные баги Волонтерское тестирование — помощь стартапам, некоммерческим проектам

— помощь стартапам, некоммерческим проектам Внутренний переход — если ваша текущая компания имеет IT-отдел

— если ваша текущая компания имеет IT-отдел Работа на фрилансе — выполнение небольших заказов на тестирование

Не бойтесь начинать с неидеальных вариантов — первая работа в IT редко бывает мечтой. Её цель — получить опыт и запись в трудовой книжке, чтобы через 6-12 месяцев перейти на более перспективную позицию. 🚀