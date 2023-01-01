Переход из менеджера по закупкам в QA инженеры – путь в IT за 5 шагов#Смена профессии #Карьера и развитие #QA и тестирование
Для кого эта статья:
- Специалисты по закупкам, желающие сменить карьеру на IT-сферу.
- Люди, ищущие возможности для карьерного роста в стабильной и высокооплачиваемой области.
- Начинающие QA-инженеры, интересующиеся переходом из других профессиональных сфер.
Представьте: вы годами выстраиваете поставщиков, сравниваете спецификации и контролируете качество товаров, но зарплатный потолок уже виден, а IT-индустрия манит стабильностью и возможностями роста. Переход из закупок в QA — это не просто смена работы, это стратегический карьерный маневр, который открывает двери в технологический мир 💻. Я провел более 200 консультаций для специалистов, совершивших такой переход, и сформировал пятишаговую систему, которая превращает менеджера по закупкам в востребованного QA-инженера без необходимости начинать карьеру с нуля.
От закупок к тестированию: перспективы карьерной смены
Решение о смене карьеры редко бывает спонтанным. Обычно ему предшествует профессиональное выгорание, ощущение карьерного тупика или желание войти в более перспективную индустрию. IT-сфера привлекает стабильным спросом на специалистов, высоким уровнем зарплат и возможностью удаленной работы — всем, чего часто не хватает в традиционных закупках.
QA-инженеры (Quality Assurance) занимают особое место в IT-экосистеме. Они отвечают за контроль качества программного обеспечения, выявление ошибок и обеспечение соответствия продукта требованиям. По данным статистики HH.ru за 2023 год, средняя зарплата QA-инженера в России составляет 120 000-200 000 рублей, что значительно превышает средние показатели для менеджеров по закупкам (70 000-120 000 рублей).
|Параметр
|Менеджер по закупкам
|QA-инженер
|Средняя зарплата (2023)
|70 000-120 000 ₽
|120 000-200 000 ₽
|Удаленная работа
|Ограничена
|Широко распространена
|Карьерный потолок
|Руководитель отдела закупок
|QA Lead, QA Architect, SDET
|Востребованность
|Стабильная
|Растущая
|Глобальные возможности
|Ограничены
|Высокие
Для перехода в QA потребуется инвестировать от 6 до 12 месяцев в обучение и практику. Однако вы не начинаете с нуля — многие навыки менеджера закупок напрямую применимы в тестировании.
Алексей Сорокин, QA Lead с опытом в закупках
Четыре года назад я руководил отделом закупок производственной компании. Зарплата была неплохой, но я чувствовал, что уперся в потолок. Друг предложил попробовать курсы по QA, и я решился. Первые три месяца совмещал работу и учебу, спал по 5 часов в день. Было непросто, но когда я получил первые заказы на тестирование через фриланс-платформы, понял — это мое. Применял опыт проверки поставщиков к тестированию приложений: тот же системный подход, те же чек-листы, та же документация результатов. Через полгода после начала обучения получил первую работу в IT-компании. Самым удивительным было то, как работодатели ценили мой предыдущий опыт — они видели в нем зрелость и навыки критического мышления, которых часто не хватает начинающим айтишникам.
Анализ навыков: что общего у менеджера закупок и QA
Успешный переход из закупок в QA опирается на понимание смежных компетенций. Выявив эти параллели, вы сможете не только эффективнее обучаться, но и выгодно представлять свой опыт потенциальным работодателям.
Рассмотрим ключевые трансферабельные навыки:
- Аналитическое мышление: В закупках вы анализируете рынок, цены, условия поставщиков; в QA анализируете требования, тестовые результаты и поведение системы.
- Внимание к деталям: В обеих профессиях упущенные детали могут привести к серьезным последствиям — срыву поставки или критическому дефекту в продукте.
- Документирование: Менеджеры по закупкам ведут спецификации и договоры; QA-инженеры составляют тест-кейсы и отчеты о дефектах.
- Управление рисками: В закупках вы работаете с рисками срыва поставок; в QA — с рисками выхода некачественного продукта.
- Коммуникация: Ведение переговоров с поставщиками развивает те же навыки, что требуются для взаимодействия с разработчиками и менеджерами продукта.
Не менее важно понимать, какие навыки придется развивать с нуля:
- Техническое мышление: Понимание программной архитектуры и принципов разработки.
- Знание тестовой теории: Методы и уровни тестирования, стратегии отбора тест-кейсов.
- Работа с инструментами: Освоение баг-трекеров, систем контроля версий, инструментов автоматизации.
- Базовое программирование: Для автоматизации тестирования понадобятся основы языка программирования (Python, JavaScript и др.).
Ваши преимущества перед новичками без опыта работы будут заключаться в бизнес-понимании, профессиональной зрелости и доказанной способности работать в корпоративной среде.
Шаг 1: Освоение базовых технических знаний для QA
Фундамент для карьеры в QA состоит из двух частей: теоретической базы тестирования и технических навыков. Структурированный подход к обучению позволит освоить необходимый минимум за 3-4 месяца интенсивных занятий.
Начните с изучения базовой теории тестирования 🧠:
- Методологии тестирования (черный ящик, белый ящик, серый ящик)
- Виды тестирования (функциональное, нефункциональное, регрессионное и др.)
- Техники тест-дизайна (классы эквивалентности, граничные значения, попарное тестирование)
- Уровни тестирования (модульное, интеграционное, системное, приемочное)
- Жизненный цикл тестирования и жизненный цикл дефекта
Параллельно осваивайте технические инструменты 🔧:
- Базы данных: SQL (базовые запросы SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
- Система контроля версий: Git (базовые команды, ветвление)
- Баг-трекеры: Jira, Azure DevOps, Trello
- API-тестирование: Postman, SoapUI
- Веб-технологии: HTML/CSS (основы), HTTP-протокол, DevTools
|Ресурс обучения
|Достоинства
|Недостатки
|Примерная стоимость
|Онлайн-курсы (SkillBox, GeekBrains)
|Структурированная программа, менторство
|Высокая стоимость, не всегда актуальный контент
|60 000 – 120 000 ₽
|Специализированные QA-школы
|Фокус на практике, актуальные кейсы
|Жесткий график обучения
|40 000 – 80 000 ₽
|Udemy, Coursera
|Гибкий график, доступная цена
|Меньше практики, нет персонального менторства
|2 000 – 15 000 ₽
|YouTube, бесплатные ресурсы
|Бесплатно, разнообразие контента
|Требуется самодисциплина, нет структуры
|0 ₽
|Книги по QA
|Глубокое понимание теории
|Часто устаревшие практики
|1 000 – 3 000 ₽
Для эффективного обучения рекомендую комбинированный подход: структурированный курс для получения основ и самостоятельное изучение дополнительных материалов для углубления знаний. Особое внимание уделите практике — теория без применения быстро забывается.
Мария Ковалева, QA-инженер с 3-летним опытом
Мой переход из закупок в QA начался с небольшого интенсива по основам тестирования. Я выбрала курс не по красивой рекламе, а по отзывам работающих QA-специалистов. Параллельно с курсом каждый день уделяла 1-2 часа практике: регистрировалась в разных сервисах и искала там баги, изучала публичные API через Postman, писала SQL-запросы к тестовым базам данных.
Ключевым моментом стало участие в баг-баунти программах — я находила ошибки на сайтах и в приложениях, которые принимали такие отчеты, и получила первую практику оформления баг-репортов. Когда пришла на собеседование, у меня уже было подтверждение, что я умею находить и корректно документировать дефекты. Этот опыт оказался ценнее сертификата о прохождении курса. Мой совет: не ограничивайтесь пассивным просмотром видеоуроков — работодателям нужны ваши реальные навыки, а не факт прохождения курса.
Шаг 2: Формирование портфолио тестировщика
Наличие диплома об окончании курсов не гарантирует трудоустройство — рынок труда наполнен начинающими QA с сертификатами, но без практического опыта. Ваша задача — выделиться с помощью портфолио, которое демонстрирует реальные навыки тестирования.
Практические проекты для портфолио QA-инженера:
- Тест-кейсы для популярных приложений: Разработайте набор тест-кейсов для функциональности реальных приложений (например, формы регистрации, корзины интернет-магазина).
- Баг-репорты: Найдите и задокументируйте реальные дефекты в веб-приложениях, мобильных приложениях или программах с открытым исходным кодом.
- Тестовая документация: Создайте чек-листы, тест-планы и отчеты о тестировании для воображаемого или реального продукта.
- API-тесты: Разработайте коллекции запросов в Postman для публичных API с проверками результатов.
- Автоматизированные тесты: Даже простые автотесты на Python или JavaScript продемонстрируют ваше стремление развиваться в направлении автоматизации.
Где размещать портфолио:
- GitHub: Создайте репозиторий с вашими тест-кейсами, скриптами и документацией.
- Личный блог: Документируйте свое обучение и проекты, описывайте найденные баги и решения проблем.
- LinkedIn: Публикуйте профессиональные статьи о тестировании, демонстрируйте свои знания.
- Crowdtesting платформы: Участвуйте в тестировании реальных проектов на площадках вроде uTest или TestIO.
Использование опыта из закупок в портфолио QA:
Акцентируйте внимание на параллелях между прошлой и новой профессией. Например, если вы проводили аудит поставщиков, покажите, как этот опыт помогает вам в тестировании интеграций. Опыт работы с договорами и спецификациями может быть преподнесен как умение работать с требованиями и документацией.
Помните: ваше портфолио — это не только демонстрация технических навыков, но и показатель вашей мотивации, способности к самостоятельному обучению и аналитического мышления.
Шаг 3: Трудоустройство в IT-компанию
Заключительный этап вашего перехода — это поиск и получение первой работы в качестве QA-инженера. Этот процесс требует стратегического подхода и настойчивости, особенно для кандидатов без формального IT-образования или опыта.
Стратегии поиска первой работы в QA 🔍:
- Стажировки и практики: Многие компании предлагают программы для начинающих специалистов, где требования к опыту минимальны.
- Стартапы и небольшие компании: Они часто более открыты к кандидатам с нестандартным бэкграундом и мотивацией к обучению.
- Фриланс-платформы: Начните с небольших проектов по тестированию, которые помогут накопить портфолио и первые рекомендации.
- Нетворкинг: Посещайте IT-мероприятия, вебинары, митапы, где можно познакомиться с потенциальными работодателями.
- Участие в open-source проектах: Вклад в тестирование открытых проектов — отличный способ продемонстрировать свои навыки.
Подготовка к техническому интервью:
- Изучите типичные вопросы на собеседованиях QA (их можно найти на Glassdoor, CareerCup, GeeksforGeeks)
- Практикуйте решение тестовых заданий — многие компании их публикуют
- Подготовьте ответы на поведенческие вопросы, используя методику STAR (Situation, Task, Action, Result)
- Будьте готовы продемонстрировать ваше портфолио и обсудить конкретные проекты
Адаптация опыта закупок для резюме QA-инженера:
Переформулируйте свои достижения в закупках в терминах, релевантных для QA. Например:
- "Провел аудит 50+ поставщиков, что снизило риски срыва поставок на 30%" → "Опыт систематического анализа рисков и выявления потенциальных проблем до их возникновения"
- "Стандартизировал процесс оценки новых поставщиков" → "Навык создания и оптимизации процессов контроля качества"
- "Контролировал соответствие поставляемой продукции техническим требованиям" → "Опыт верификации соответствия продукта заявленным спецификациям"
Не скрывайте свой переход из другой области — представьте его как преимущество. Ваш опыт в бизнес-процессах и общении с заинтересованными сторонами делает вас более ценным сотрудником, чем выпускник IT-курсов без реального опыта работы.
Помните, что первая позиция в QA может предполагать более низкую зарплату, чем у опытного менеджера по закупкам. Рассматривайте это как инвестицию в будущую карьеру с более высоким потолком доходов. Обычно после года работы в QA происходит существенный рост зарплаты, особенно при развитии навыков автоматизации.
Переход из закупок в QA — это не прыжок в неизвестность, а расчетливый карьерный маневр. Ваш опыт аналитики, внимание к деталям и навыки коммуникации создают прочный фундамент для новой профессии. Стратегическое обучение техническим навыкам, создание убедительного портфолио и целенаправленный поиск работы — вот формула успешной трансформации карьеры. Помните: в IT ценятся не только технические знания, но и бизнес-понимание, которое вы уже приобрели. Не бойтесь использовать этот опыт как свое конкурентное преимущество.
Виктор Семёнов
карьерный консультант