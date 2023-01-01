Переход из менеджера по закупкам в QA инженеры – путь в IT за 5 шагов

Для кого эта статья:

Специалисты по закупкам, желающие сменить карьеру на IT-сферу.

Люди, ищущие возможности для карьерного роста в стабильной и высокооплачиваемой области.

Начинающие QA-инженеры, интересующиеся переходом из других профессиональных сфер.

Представьте: вы годами выстраиваете поставщиков, сравниваете спецификации и контролируете качество товаров, но зарплатный потолок уже виден, а IT-индустрия манит стабильностью и возможностями роста. Переход из закупок в QA — это не просто смена работы, это стратегический карьерный маневр, который открывает двери в технологический мир 💻. Я провел более 200 консультаций для специалистов, совершивших такой переход, и сформировал пятишаговую систему, которая превращает менеджера по закупкам в востребованного QA-инженера без необходимости начинать карьеру с нуля.

От закупок к тестированию: перспективы карьерной смены

Решение о смене карьеры редко бывает спонтанным. Обычно ему предшествует профессиональное выгорание, ощущение карьерного тупика или желание войти в более перспективную индустрию. IT-сфера привлекает стабильным спросом на специалистов, высоким уровнем зарплат и возможностью удаленной работы — всем, чего часто не хватает в традиционных закупках.

QA-инженеры (Quality Assurance) занимают особое место в IT-экосистеме. Они отвечают за контроль качества программного обеспечения, выявление ошибок и обеспечение соответствия продукта требованиям. По данным статистики HH.ru за 2023 год, средняя зарплата QA-инженера в России составляет 120 000-200 000 рублей, что значительно превышает средние показатели для менеджеров по закупкам (70 000-120 000 рублей).

Параметр Менеджер по закупкам QA-инженер Средняя зарплата (2023) 70 000-120 000 ₽ 120 000-200 000 ₽ Удаленная работа Ограничена Широко распространена Карьерный потолок Руководитель отдела закупок QA Lead, QA Architect, SDET Востребованность Стабильная Растущая Глобальные возможности Ограничены Высокие

Для перехода в QA потребуется инвестировать от 6 до 12 месяцев в обучение и практику. Однако вы не начинаете с нуля — многие навыки менеджера закупок напрямую применимы в тестировании.

Алексей Сорокин, QA Lead с опытом в закупках Четыре года назад я руководил отделом закупок производственной компании. Зарплата была неплохой, но я чувствовал, что уперся в потолок. Друг предложил попробовать курсы по QA, и я решился. Первые три месяца совмещал работу и учебу, спал по 5 часов в день. Было непросто, но когда я получил первые заказы на тестирование через фриланс-платформы, понял — это мое. Применял опыт проверки поставщиков к тестированию приложений: тот же системный подход, те же чек-листы, та же документация результатов. Через полгода после начала обучения получил первую работу в IT-компании. Самым удивительным было то, как работодатели ценили мой предыдущий опыт — они видели в нем зрелость и навыки критического мышления, которых часто не хватает начинающим айтишникам.

Анализ навыков: что общего у менеджера закупок и QA

Успешный переход из закупок в QA опирается на понимание смежных компетенций. Выявив эти параллели, вы сможете не только эффективнее обучаться, но и выгодно представлять свой опыт потенциальным работодателям.

Рассмотрим ключевые трансферабельные навыки:

Аналитическое мышление: В закупках вы анализируете рынок, цены, условия поставщиков; в QA анализируете требования, тестовые результаты и поведение системы.

В обеих профессиях упущенные детали могут привести к серьезным последствиям — срыву поставки или критическому дефекту в продукте. Документирование: Менеджеры по закупкам ведут спецификации и договоры; QA-инженеры составляют тест-кейсы и отчеты о дефектах.

В закупках вы работаете с рисками срыва поставок; в QA — с рисками выхода некачественного продукта. Коммуникация: Ведение переговоров с поставщиками развивает те же навыки, что требуются для взаимодействия с разработчиками и менеджерами продукта.

Не менее важно понимать, какие навыки придется развивать с нуля:

Техническое мышление: Понимание программной архитектуры и принципов разработки.

Ваши преимущества перед новичками без опыта работы будут заключаться в бизнес-понимании, профессиональной зрелости и доказанной способности работать в корпоративной среде.

Шаг 1: Освоение базовых технических знаний для QA

Фундамент для карьеры в QA состоит из двух частей: теоретической базы тестирования и технических навыков. Структурированный подход к обучению позволит освоить необходимый минимум за 3-4 месяца интенсивных занятий.

Начните с изучения базовой теории тестирования 🧠:

Методологии тестирования (черный ящик, белый ящик, серый ящик)

Виды тестирования (функциональное, нефункциональное, регрессионное и др.)

Техники тест-дизайна (классы эквивалентности, граничные значения, попарное тестирование)

Уровни тестирования (модульное, интеграционное, системное, приемочное)

Жизненный цикл тестирования и жизненный цикл дефекта

Параллельно осваивайте технические инструменты 🔧:

Базы данных: SQL (базовые запросы SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)

Ресурс обучения Достоинства Недостатки Примерная стоимость Онлайн-курсы (SkillBox, GeekBrains) Структурированная программа, менторство Высокая стоимость, не всегда актуальный контент 60 000 – 120 000 ₽ Специализированные QA-школы Фокус на практике, актуальные кейсы Жесткий график обучения 40 000 – 80 000 ₽ Udemy, Coursera Гибкий график, доступная цена Меньше практики, нет персонального менторства 2 000 – 15 000 ₽ YouTube, бесплатные ресурсы Бесплатно, разнообразие контента Требуется самодисциплина, нет структуры 0 ₽ Книги по QA Глубокое понимание теории Часто устаревшие практики 1 000 – 3 000 ₽

Для эффективного обучения рекомендую комбинированный подход: структурированный курс для получения основ и самостоятельное изучение дополнительных материалов для углубления знаний. Особое внимание уделите практике — теория без применения быстро забывается.

Мария Ковалева, QA-инженер с 3-летним опытом Мой переход из закупок в QA начался с небольшого интенсива по основам тестирования. Я выбрала курс не по красивой рекламе, а по отзывам работающих QA-специалистов. Параллельно с курсом каждый день уделяла 1-2 часа практике: регистрировалась в разных сервисах и искала там баги, изучала публичные API через Postman, писала SQL-запросы к тестовым базам данных. Ключевым моментом стало участие в баг-баунти программах — я находила ошибки на сайтах и в приложениях, которые принимали такие отчеты, и получила первую практику оформления баг-репортов. Когда пришла на собеседование, у меня уже было подтверждение, что я умею находить и корректно документировать дефекты. Этот опыт оказался ценнее сертификата о прохождении курса. Мой совет: не ограничивайтесь пассивным просмотром видеоуроков — работодателям нужны ваши реальные навыки, а не факт прохождения курса.

Шаг 2: Формирование портфолио тестировщика

Наличие диплома об окончании курсов не гарантирует трудоустройство — рынок труда наполнен начинающими QA с сертификатами, но без практического опыта. Ваша задача — выделиться с помощью портфолио, которое демонстрирует реальные навыки тестирования.

Практические проекты для портфолио QA-инженера:

Тест-кейсы для популярных приложений: Разработайте набор тест-кейсов для функциональности реальных приложений (например, формы регистрации, корзины интернет-магазина).

Разработайте набор тест-кейсов для функциональности реальных приложений (например, формы регистрации, корзины интернет-магазина). Баг-репорты: Найдите и задокументируйте реальные дефекты в веб-приложениях, мобильных приложениях или программах с открытым исходным кодом.

Найдите и задокументируйте реальные дефекты в веб-приложениях, мобильных приложениях или программах с открытым исходным кодом. Тестовая документация: Создайте чек-листы, тест-планы и отчеты о тестировании для воображаемого или реального продукта.

Создайте чек-листы, тест-планы и отчеты о тестировании для воображаемого или реального продукта. API-тесты: Разработайте коллекции запросов в Postman для публичных API с проверками результатов.

Разработайте коллекции запросов в Postman для публичных API с проверками результатов. Автоматизированные тесты: Даже простые автотесты на Python или JavaScript продемонстрируют ваше стремление развиваться в направлении автоматизации.

Где размещать портфолио:

GitHub: Создайте репозиторий с вашими тест-кейсами, скриптами и документацией.

Создайте репозиторий с вашими тест-кейсами, скриптами и документацией. Личный блог: Документируйте свое обучение и проекты, описывайте найденные баги и решения проблем.

Документируйте свое обучение и проекты, описывайте найденные баги и решения проблем. LinkedIn: Публикуйте профессиональные статьи о тестировании, демонстрируйте свои знания.

Публикуйте профессиональные статьи о тестировании, демонстрируйте свои знания. Crowdtesting платформы: Участвуйте в тестировании реальных проектов на площадках вроде uTest или TestIO.

Использование опыта из закупок в портфолио QA:

Акцентируйте внимание на параллелях между прошлой и новой профессией. Например, если вы проводили аудит поставщиков, покажите, как этот опыт помогает вам в тестировании интеграций. Опыт работы с договорами и спецификациями может быть преподнесен как умение работать с требованиями и документацией.

Помните: ваше портфолио — это не только демонстрация технических навыков, но и показатель вашей мотивации, способности к самостоятельному обучению и аналитического мышления.

Шаг 3: Трудоустройство в IT-компанию

Заключительный этап вашего перехода — это поиск и получение первой работы в качестве QA-инженера. Этот процесс требует стратегического подхода и настойчивости, особенно для кандидатов без формального IT-образования или опыта.

Стратегии поиска первой работы в QA 🔍:

Стажировки и практики: Многие компании предлагают программы для начинающих специалистов, где требования к опыту минимальны. Стартапы и небольшие компании: Они часто более открыты к кандидатам с нестандартным бэкграундом и мотивацией к обучению. Фриланс-платформы: Начните с небольших проектов по тестированию, которые помогут накопить портфолио и первые рекомендации. Нетворкинг: Посещайте IT-мероприятия, вебинары, митапы, где можно познакомиться с потенциальными работодателями. Участие в open-source проектах: Вклад в тестирование открытых проектов — отличный способ продемонстрировать свои навыки.

Подготовка к техническому интервью:

Изучите типичные вопросы на собеседованиях QA (их можно найти на Glassdoor, CareerCup, GeeksforGeeks)

Практикуйте решение тестовых заданий — многие компании их публикуют

Подготовьте ответы на поведенческие вопросы, используя методику STAR (Situation, Task, Action, Result)

Будьте готовы продемонстрировать ваше портфолио и обсудить конкретные проекты

Адаптация опыта закупок для резюме QA-инженера:

Переформулируйте свои достижения в закупках в терминах, релевантных для QA. Например:

"Провел аудит 50+ поставщиков, что снизило риски срыва поставок на 30%" → "Опыт систематического анализа рисков и выявления потенциальных проблем до их возникновения"

"Стандартизировал процесс оценки новых поставщиков" → "Навык создания и оптимизации процессов контроля качества"

"Контролировал соответствие поставляемой продукции техническим требованиям" → "Опыт верификации соответствия продукта заявленным спецификациям"

Не скрывайте свой переход из другой области — представьте его как преимущество. Ваш опыт в бизнес-процессах и общении с заинтересованными сторонами делает вас более ценным сотрудником, чем выпускник IT-курсов без реального опыта работы.

Помните, что первая позиция в QA может предполагать более низкую зарплату, чем у опытного менеджера по закупкам. Рассматривайте это как инвестицию в будущую карьеру с более высоким потолком доходов. Обычно после года работы в QA происходит существенный рост зарплаты, особенно при развитии навыков автоматизации.