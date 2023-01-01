Как стать тестировщиком после работы менеджером – пошаговый план

Для кого эта статья:

Менеджеры, рассматривающие возможность смены карьеры на тестировщика.

Специалисты в управлении, желающие применить свои навыки в IT-секторе.

Люди, желающие узнать о возможностях и перспективах в области тестирования программного обеспечения.

Смена карьеры с менеджерской позиции на роль тестировщика — не просто дань модным трендам, а стратегическое решение для профессионального роста. Тестирование ПО привлекает стабильностью, доходом и относительно низким порогом входа при высоком потолке развития. Многие менеджеры уже успешно перешли в QA, применив свои организационные навыки в новой технической реальности. Готовы узнать, как использовать ваш управленческий опыт и стать востребованным тестировщиком без лишних лет обучения? Давайте разберем пошаговый план, который уже помог десяткам специалистов совершить этот прыжок. 🚀

Путь от менеджера к тестировщику: реальные перспективы

Переход из менеджмента в тестирование — это не шаг назад, а скорее диагональный ход в карьерной игре. Тестировщики ПО сегодня получают конкурентоспособные зарплаты: начинающие специалисты зарабатывают от 60 000 рублей, а опытные QA-инженеры могут рассчитывать на 150 000-250 000 рублей в месяц. И это только в России — при работе на международный рынок суммы значительно выше.

Индустрия разработки ПО продолжает расти, и вместе с ней растет спрос на квалифицированных тестировщиков. По данным HeadHunter, количество вакансий для QA-специалистов увеличивается на 15-20% ежегодно, что делает эту профессию одной из самых стабильных в IT-секторе.

Михаил Воронцов, руководитель отдела тестирования Ещё пять лет назад я занимался административной работой и управлял командой менеджеров по работе с клиентами. День за днём я чувствовал, что моя работа становится рутиной, а возможности для роста иссякают. Решение переквалифицироваться в тестировщика далось нелегко — казалось, что в 35 лет поздно начинать с нуля. Я выбрал стратегию постепенного перехода: сначала прошел базовый курс по тестированию, затем нашел проект, где мог бы применять как менеджерские, так и новые технические навыки. Через три месяца мне предложили позицию младшего тестировщика с испытательным сроком. Сложнее всего было переключиться с управленческого мышления на исполнительское. Но именно мой опыт в менеджменте помог мне быстро понять бизнес-логику продуктов и эффективно коммуницировать с разработчиками и аналитиками. Через год я уже вырос до QA-инженера, а сегодня возглавляю команду тестирования из 12 человек, среди которых есть и бывшие менеджеры.

Ключевые преимущества перехода в тестирование для менеджеров:

Относительно низкий порог входа по сравнению с программированием

Возможность использовать уже имеющиеся коммуникативные и аналитические навыки

Четкий карьерный путь: от мануального тестировщика к автоматизации и управлению качеством

Стабильный спрос даже в периоды экономических колебаний

Возможность удаленной работы и сотрудничества с международными компаниями

Средний срок перехода из менеджмента в начальную позицию тестировщика составляет 3-6 месяцев при интенсивном обучении. Еще около года требуется, чтобы стать уверенным специалистом и полностью адаптироваться в новой роли.

Этап карьерного пути Примерные сроки Ключевые задачи Изучение основ 1-2 месяца Базовые курсы, теория тестирования Практика и портфолио 1-2 месяца Учебные проекты, тестовые задания Поиск первой работы 1-2 месяца Стажировка, junior-позиция Становление специалиста 6-12 месяцев Наработка опыта, выбор специализации

Перенос менеджерских навыков в сферу тестирования ПО

Успешные менеджеры обладают множеством навыков, которые делают их идеальными кандидатами для перехода в QA. Искусство переговоров, управление конфликтами, системное мышление — всё это необходимо и в тестировании ПО, только применяется в другом контексте. 🔄

Елена Карпова, QA Lead Когда я работала менеджером по работе с партнерами в крупной FMCG-компании, я и подумать не могла, что мои навыки будут так востребованы в IT. Переход в тестирование произошел случайно — я помогала другу тестировать его стартап и обнаружила множество критических ошибок, которые ускользнули от внимания его технической команды. Оказалось, что моя привычка документировать все процессы, внимание к деталям и умение предвидеть потребности пользователей — золотая жила для тестировщика. Когда я начала изучать тестирование профессионально, я быстро поняла, что многие инструменты из арсенала менеджера применимы и здесь. Например, методика SMART для постановки задач прекрасно работает при создании тест-кейсов. Умение управлять приоритетами помогает грамотно распределять ресурсы при тестировании. А навыки коммуникации с разными отделами позволяют эффективнее доносить информацию о багах до разработчиков. Сейчас, руководя командой тестировщиков, я специально ищу кандидатов с опытом в менеджменте. Они быстрее адаптируются и часто демонстрируют более комплексный подход к обеспечению качества продукта.

Вот какие менеджерские навыки особенно ценны в тестировании:

Коммуникативные навыки : умение ясно объяснять выявленные проблемы, вести конструктивный диалог с разработчиками

: умение ясно объяснять выявленные проблемы, вести конструктивный диалог с разработчиками Управление временем : планирование тестирования, соблюдение сроков, работа в условиях ограниченных ресурсов

: планирование тестирования, соблюдение сроков, работа в условиях ограниченных ресурсов Аналитическое мышление : выявление закономерностей, логических нестыковок в работе приложений

: выявление закономерностей, логических нестыковок в работе приложений Внимание к деталям : способность замечать мельчайшие отклонения от ожидаемого поведения системы

: способность замечать мельчайшие отклонения от ожидаемого поведения системы Ориентация на результат : нацеленность на высокое качество продукта, а не на формальное выполнение тестов

: нацеленность на высокое качество продукта, а не на формальное выполнение тестов Документирование: структурированное описание багов, составление отчетов и тест-планов

Как правильно адаптировать менеджерские навыки для QA:

Менеджерский навык Применение в тестировании Ведение переговоров Аргументация важности багов и необходимости их исправления Работа с документацией Создание тест-кейсов, чек-листов, отчетов о тестировании Управление рисками Определение критичных областей приложения, требующих более тщательного тестирования Презентационные навыки Представление результатов тестирования команде и руководству Клиентоориентированность Оценка пользовательского опыта и удобства интерфейса

Важно понимать: успешный переход из менеджмента в тестирование требует не только использования имеющихся навыков, но и готовности осваивать новые технические компетенции. Именно сочетание этих двух аспектов делает бывших менеджеров ценными специалистами в сфере QA.

Необходимые технические компетенции для успешного старта

Для успешного старта в тестировании необходимо освоить базовый набор технических знаний и навыков. Не пугайтесь объема информации — многие концепции взаимосвязаны и усваиваются в процессе практики. 💻

Минимальный технический набор для начинающего тестировщика:

Теория тестирования : понимание основных принципов, видов, уровней и методов тестирования

: понимание основных принципов, видов, уровней и методов тестирования Документация : умение создавать тест-кейсы, чек-листы, баг-репорты по принятым стандартам

: умение создавать тест-кейсы, чек-листы, баг-репорты по принятым стандартам Системы отслеживания ошибок : работа с Jira, Redmine, Azure DevOps или аналогичными инструментами

: работа с Jira, Redmine, Azure DevOps или аналогичными инструментами Основы веб-технологий : понимание HTTP/HTTPS, клиент-серверной архитектуры, структуры веб-страниц

: понимание HTTP/HTTPS, клиент-серверной архитектуры, структуры веб-страниц Базы данных : знание основ SQL для выполнения простых запросов

: знание основ SQL для выполнения простых запросов Инструменты тестировщика : умение работать с DevTools, Postman, Charles Proxy

: умение работать с DevTools, Postman, Charles Proxy Основы систем контроля версий: базовые навыки работы с Git

Прогрессивное развитие технических навыков для QA-инженера происходит постепенно. Стоит выстраивать обучение по следующей схеме:

Освоение базовой теории тестирования (виды, методы, уровни) Изучение основ тест-дизайна и написания тестовой документации Знакомство с инструментами для мануального тестирования Изучение веб-технологий и принципов работы приложений Освоение базовых запросов SQL для работы с базами данных Знакомство с системами контроля версий (Git) Изучение основ программирования (Python или JavaScript) Переход к автоматизированному тестированию (после получения опыта в мануальном)

Отдельно стоит обратить внимание на специфические навыки, зависящие от направления тестирования:

Тестирование веб-приложений : HTML, CSS, JavaScript, REST API, браузерные инструменты

: HTML, CSS, JavaScript, REST API, браузерные инструменты Тестирование мобильных приложений : понимание особенностей iOS и Android, работа с эмуляторами

: понимание особенностей iOS и Android, работа с эмуляторами Тестирование десктоп-приложений : особенности разных операционных систем

: особенности разных операционных систем Тестирование безопасности: понимание основ информационной безопасности, уязвимостей OWASP Top 10

При переходе из менеджмента рекомендуется начать с освоения мануального тестирования — это позволит быстрее войти в профессию и начать применять имеющиеся навыки коммуникации и аналитики. Автоматизация может стать следующим шагом после получения базового опыта.

Реальный план изучения с временными рамками для менеджера, переходящего в QA:

Неделя 1-2 : Теория тестирования, виды тестирования, жизненный цикл бага

: Теория тестирования, виды тестирования, жизненный цикл бага Неделя 3-4 : Тестовая документация, системы отслеживания ошибок (Jira)

: Тестовая документация, системы отслеживания ошибок (Jira) Неделя 5-6 : Основы клиент-серверной архитектуры, HTTP, DevTools

: Основы клиент-серверной архитектуры, HTTP, DevTools Неделя 7-8 : Работа с Postman, тестирование API

: Работа с Postman, тестирование API Неделя 9-10 : Основы SQL и баз данных

: Основы SQL и баз данных Неделя 11-12: Git, командная строка, основы терминологии разработчиков

Важно совмещать теорию с практикой с первых недель обучения. Даже простые задания по тестированию веб-сайтов помогут закрепить знания и создать первые примеры для портфолио.

Эффективные курсы и способы обучения для новичков в QA

Выбор правильного обучения — критический фактор для успешной смены профессии. Для бывших менеджеров важно найти образовательные программы, которые учитывают их опыт и позволяют быстрее освоить технические аспекты. 📚

Существуют разные форматы обучения тестированию, каждый со своими преимуществами:

Формат обучения Преимущества Недостатки Примерная стоимость Онлайн-курсы с наставником Структурированная программа, обратная связь, помощь в трудоустройстве Высокая стоимость, фиксированный график 50 000 – 150 000 ₽ Самостоятельное обучение по книгам и видео Гибкий график, минимальные затраты Требует самодисциплины, отсутствие обратной связи 0 – 15 000 ₽ Интенсивные буткемпы Быстрое погружение, интенсивная практика Высокая нагрузка, мало времени на усвоение 80 000 – 200 000 ₽ Корпоративные программы переподготовки Гарантированная стажировка, реальные проекты Жесткий отбор, часто требуют базовых знаний Бесплатно (иногда с обязательством отработки)

Рекомендуемые образовательные платформы и курсы для будущих тестировщиков:

Онлайн-школы : SkillFactory, GeekBrains, Яндекс Практикум, QA Academy

: SkillFactory, GeekBrains, Яндекс Практикум, QA Academy Образовательные платформы : Udemy, Coursera (курсы по тестированию от крупных университетов и компаний)

: Udemy, Coursera (курсы по тестированию от крупных университетов и компаний) Специализированные ресурсы : ISTQB (международная сертификация), TestingLand, QA Life

: ISTQB (международная сертификация), TestingLand, QA Life Бесплатные ресурсы: YouTube-каналы по тестированию, TestIT, QAGuild

При выборе курса обратите внимание на следующие критерии:

Наличие практических заданий на реальных или приближенных к реальности проектах

Возможность получения обратной связи от опытных тестировщиков

Актуальность программы (используемые инструменты, методологии)

Помощь в составлении портфолио и подготовке к собеседованиям

Отзывы выпускников, особенно тех, кто также менял профессию

Помимо формального обучения, крайне важна самостоятельная практика. Вот несколько эффективных способов получить реальный опыт тестирования:

Тестирование open-source проектов — найдите на GitHub проекты, которые ищут контрибьюторов для тестирования Crowdtesting-платформы (Utest, Test.io) — позволяют выполнять реальные задачи по тестированию и получать первые отзывы Создание собственного тестового проекта — тестирование популярных сайтов и приложений с документированием найденных багов Участие в хакатонах по тестированию — мероприятия, где можно проверить свои навыки и познакомиться с сообществом Менторство и стажировки — найдите наставника среди действующих тестировщиков

Для менеджеров, переходящих в тестирование, особенно полезны курсы, включающие модули по бизнес-анализу и управлению качеством — это поможет использовать имеющийся управленческий опыт в новой профессии.

Создание резюме и стратегия поиска первой работы тестировщиком

Успешно преодолев этап обучения, вы столкнетесь с новым вызовом — поиском первой работы в QA. Для менеджеров, переходящих в тестирование, важно правильно представить предыдущий опыт в выгодном свете и продемонстрировать новые технические навыки. 🔍

Создание эффективного резюме для перехода в QA:

Заголовок и цель : Четко укажите желаемую позицию (например, "Manual QA Engineer" или "Junior Tester")

: Четко укажите желаемую позицию (например, "Manual QA Engineer" или "Junior Tester") Навыки : Выделите технические навыки (SQL, Postman, Jira) и перенесенные управленческие компетенции (коммуникация, аналитика)

: Выделите технические навыки (SQL, Postman, Jira) и перенесенные управленческие компетенции (коммуникация, аналитика) Опыт : Переформулируйте менеджерский опыт, подчеркивая аспекты, релевантные для тестирования

: Переформулируйте менеджерский опыт, подчеркивая аспекты, релевантные для тестирования Проекты : Включите учебные или волонтерские проекты по тестированию с конкретными результатами

: Включите учебные или волонтерские проекты по тестированию с конкретными результатами Образование: Укажите пройденные курсы по тестированию, сертификаты, вебинары

Пример переформулирования менеджерского опыта для резюме тестировщика:

❌ Не так: "Руководил командой из 5 менеджеров по работе с клиентами" ✅ Так: "Анализировал пользовательский опыт и выявлял слабые места в клиентском пути, что позволило увеличить удовлетворенность клиентов на 28%"

❌ Не так: "Проводил ежемесячные отчетные собрания по результатам продаж" ✅ Так: "Документировал и систематизировал бизнес-процессы, создавал детальные отчеты с выявлением проблемных областей и рекомендациями по улучшению"

Стратегия поиска первой работы в тестировании включает несколько параллельных направлений:

Стажировки и программы для начинающих: Многие компании предлагают QA-стажировки с последующим трудоустройством Нетворкинг: Используйте связи из прошлой работы, профессиональные сообщества, встречи QA-специалистов Работа в стартапах: Небольшие компании часто готовы рассматривать кандидатов без опыта, но с потенциалом Фриланс-площадки: Начните с небольших проектов по тестированию для наработки портфолио Специализированные IT-рекрутинговые агентства: Некоторые агентства помогают с трудоустройством кандидатам после переквалификации

Подготовка к техническому интервью требует особого внимания. Типичные вопросы на собеседованиях для Junior QA:

Что такое тестирование и зачем оно нужно?

Расскажите о видах и уровнях тестирования

Как составить тест-кейс? Что такое чек-лист?

Что должен содержать баг-репорт?

Что такое регрессионное тестирование?

Как вы тестировали бы [конкретный продукт/функцию]?

Основные HTTP-методы и коды ответов

Базовые запросы SQL (SELECT, JOIN, WHERE)

Преодоление барьера "нет опыта" при поиске первой работы:

Создайте портфолио с примерами тест-кейсов, баг-репортов и тест-планов

Ведите блог или участвуйте в профессиональных сообществах по тестированию

Проходите тестовые задания максимально качественно, даже если они кажутся простыми

Подчеркивайте свои сильные стороны как бывшего менеджера (аналитика, коммуникация)

Рассматривайте предложения с немного меньшей зарплатой на старте — инвестиция в будущий рост

Помните, что переход из менеджмента в тестирование — не шаг назад, а стратегическое перепозиционирование. На собеседованиях подчеркивайте, что ваш управленческий опыт даёт вам уникальный взгляд на продукт с точки зрения бизнеса и конечного пользователя.