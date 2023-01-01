Из координатора продаж в тестировщики: план смены профессии

Для кого эта статья:

Для специалистов из области продаж, желающих сменить карьеру

Для людей, заинтересованных в профессии тестировщика ПО

Для тех, кто ищет возможность улучшить условия труда и уровень дохода

Радикальная смена карьеры из координатора продаж в IT-тестировщика — не просто дань моде, а осознанный шаг к профессиональному росту. Средняя зарплата QA-инженера в России превышает доход координатора продаж на 30-50%, а условия труда включают гибкий график, удаленную работу и социальный пакет. Переход из административной сферы в техническую требует системного подхода, но при наличии четкого плана действий он реален даже для тех, кто никогда не писал код. Давайте разберем конкретную дорожную карту для тех, кто готов сделать этот решительный шаг. 🚀

От координатора продаж к IT: почему стоит менять профессию

Решение о смене карьерного пути — всегда вызов. Однако переход из координации продаж в тестирование ПО имеет ряд объективных преимуществ, которые заслуживают внимания.

Во-первых, профессия тестировщика имеет более низкий порог входа по сравнению с другими IT-специальностями. Для старта не требуется глубокое знание программирования, что делает её доступной для специалистов из смежных областей.

Во-вторых, рынок труда в сфере QA продолжает расти. По данным HeadHunter, число вакансий для тестировщиков увеличивается на 15-20% ежегодно, а соотношение кандидатов к вакансиям составляет примерно 3:1, что значительно ниже, чем в административных позициях.

Анна Ковалева, карьерный консультант по IT-направлениям

Одна из моих клиенток, Марина, проработала координатором отдела продаж в крупной FMCG-компании пять лет. Её день состоял из бесконечных таблиц Excel, холодных звонков и борьбы с "горящими" дедлайнами. Зарплата практически не росла, а перспективы повышения были туманны. Однажды она случайно попала на вебинар о тестировании ПО и заинтересовалась. За полгода Марина прошла профессиональные курсы, собрала портфолио из учебных проектов и начала откликаться на вакансии junior QA. После 27 собеседований (да, она вела подсчет!) ей поступило предложение от стартапа. Начальная зарплата была на 15% ниже прежней, но через 8 месяцев Марина перешла в более крупную компанию уже с повышением в доходе на 40% относительно её позиции координатора. Сейчас, спустя три года, она лид команды тестирования и говорит, что главное преимущество — не деньги, а отсутствие профессионального выгорания, которое преследовало её в продажах.

Давайте сравним ключевые аспекты работы координатора продаж и тестировщика ПО:

Аспект Координатор продаж Тестировщик ПО Средняя зарплата (Россия) 50 000 – 80 000 ₽ 80 000 – 180 000 ₽ Карьерный рост Ограничен (руководитель отдела) Многоступенчатый (от junior до QA Lead, с возможностью перехода в разработку) Востребованность Средняя, высокая конкуренция Высокая, дефицит специалистов Условия труда Часто фиксированный график, офис Гибкий график, удаленная работа Стресс Высокий (KPI, планы продаж) Умеренный (дедлайны проектов)

Переход в IT-сферу также открывает возможность работать в международных компаниях, получать оплату в валюте и строить карьеру, не привязанную к географическому положению. 🌍

Ключевые навыки: что общего у продаж и тестирования

Одно из главных преимуществ координаторов продаж, решивших перейти в тестирование — наличие ряда переносимых навыков, которые высоко ценятся в QA. Эти навыки составляют надежную основу для профессиональной переквалификации.

Должностные обязанности координатора отдела продаж включают работу с большими объемами данных, отслеживание статусов заказов, контроль за исполнением процессов — все это формирует внимание к деталям и системное мышление, критически важные для тестировщика.

Рассмотрим навыки, которые вы уже могли приобрести на позиции координатора и которые станут вашими преимуществами при переходе в QA:

Аналитическое мышление — в продажах вы анализируете показатели эффективности, в тестировании будете анализировать работу программы и выявлять несоответствия

— в продажах вы анализируете показатели эффективности, в тестировании будете анализировать работу программы и выявлять несоответствия Внимание к деталям — отслеживание данных о клиентах и сделках развивает наблюдательность, необходимую для обнаружения багов

— отслеживание данных о клиентах и сделках развивает наблюдательность, необходимую для обнаружения багов Коммуникативные навыки — умение четко и структурированно описывать проблемы клиентов трансформируется в способность грамотно документировать баги

— умение четко и структурированно описывать проблемы клиентов трансформируется в способность грамотно документировать баги Работа с документацией — опыт составления отчетов о продажах поможет в создании тест-планов и отчетов о тестировании

— опыт составления отчетов о продажах поможет в создании тест-планов и отчетов о тестировании Управление временем — навык работы в условиях дедлайнов важен в обеих сферах

— навык работы в условиях дедлайнов важен в обеих сферах Клиентоориентированность — понимание потребностей клиента поможет лучше тестировать продукт с точки зрения пользователя

Однако для успешного перехода в тестирование необходимо дополнить имеющиеся компетенции техническими знаниями:

Тип навыка Что нужно освоить Приоритет Базовые технические знания Основы работы ПК, файловые системы, командная строка Высокий Теория тестирования Методологии, виды тестирования, техники тест-дизайна Высокий Инструменты тестирования Баг-трекеры (Jira), системы контроля версий (Git) Высокий Понимание разработки Основы HTML, CSS, HTTP-протокол, клиент-серверная архитектура Средний Автоматизация Базовый уровень программирования (Python, JavaScript) Низкий (для начала)

Игорь Соколов, руководитель отдела тестирования

В моей практике был случай с Дмитрием, бывшим координатором продаж в телекоммуникационной компании. На собеседовании он признался, что не имеет технического образования, но продемонстрировал впечатляющие soft skills. Дмитрий рассказал, как обнаружил и систематизировал несоответствия в CRM-системе отдела продаж. По сути, он провел настоящее исследовательское тестирование, не зная этого термина. Он составил подробный отчет о найденных проблемах и предложил решения, что привело к оптимизации рабочих процессов. На техническом интервью он показал скромные знания, но его аналитический подход и структурированное мышление перевесили. Мы взяли его на испытательный срок, предоставив ментора. Через три месяца Дмитрий выполнял работу на уровне более опытных коллег, а его отчеты о дефектах были настолько детальными, что разработчики назвали их "образцовыми". Сейчас, спустя два года, он уже средний специалист и активно изучает автоматизацию тестирования. Его история доказывает: перенос навыков из одной сферы в другую может быть успешным, если человек понимает, как правильно применить свой предыдущий опыт в новом контексте.

Образовательный маршрут: курсы и самообучение

Переквалификация в тестировщика требует структурированного подхода к обучению. Образовательный маршрут должен сочетать формальное обучение на курсах и самостоятельное освоение материалов.

Оптимальная продолжительность полной переквалификации — 6-9 месяцев, при условии регулярных занятий по 2-3 часа в день. Рассмотрим поэтапный план обучения:

Базовый этап (1-2 месяца) Изучение теории тестирования

Знакомство с основами интернет-технологий

Освоение основ клиент-серверной архитектуры Основной этап (3-4 месяца) Изучение методологий тестирования (функциональное, нефункциональное, регрессионное и т.д.)

Освоение инструментов баг-трекинга (Jira, TestRail)

Изучение основ SQL для работы с базами данных

Знакомство с Git и основами работы в командной строке Практический этап (2-3 месяца) Работа над учебными проектами

Создание портфолио тестовой документации

Подготовка к техническим интервью

При выборе курсов обращайте внимание на программу обучения, наличие практических заданий и поддержку трудоустройства. Ниже представлены варианты образовательных программ с различным форматом и стоимостью:

Формат обучения Плюсы Минусы Примерная стоимость Онлайн-курсы с менторством Структурированная программа, обратная связь, помощь в трудоустройстве Высокая стоимость, фиксированное расписание 60 000 – 120 000 ₽ Самостоятельное обучение по книгам и видеокурсам Гибкий график, низкая стоимость Отсутствие структуры, нет обратной связи 0 – 15 000 ₽ Буткемпы (интенсивы) Быстрое погружение, нетворкинг Высокая интенсивность, мало времени на усвоение 30 000 – 80 000 ₽ Программы с трудоустройством Гарантированный вход в профессию Часто требуют подписания контракта на работу Бесплатно или с отсрочкой оплаты

Для самостоятельного изучения рекомендую следующие ресурсы:

Книги: "Тестирование dot com" Романа Савина, "Искусство тестирования программ" Гленфорда Майерса

Онлайн-платформы: Stepik, Udemy, YouTube-каналы о тестировании

Профессиональные сообщества: форумы по QA, телеграм-каналы тестировщиков, группы на Reddit

Практика: проекты на GitHub для тестирования, краудтестинговые платформы (например, Utest)

Не менее важно параллельно с обучением начать формировать портфолио — документировать выполненные тестовые задания, создавать тест-кейсы и чек-листы для приложений. Это пригодится при поиске первой работы. 📚

Построение резюме: как презентовать прошлый опыт

Успешное позиционирование себя как потенциального тестировщика требует грамотной переформулировки вашего опыта координатора продаж. Ключевая задача — показать, как должностные обязанности координатора отдела продаж сформировали компетенции, применимые в тестировании.

Структура резюме для перехода в тестирование:

Заголовок и профессиональная цель — указывайте желаемую позицию "Junior QA Engineer" или "Тестировщик ПО (начальный уровень)" Ключевые навыки — перечислите как технические навыки, полученные при обучении, так и перенесенные soft skills Опыт работы — переформулируйте прошлый опыт, акцентируя внимание на релевантных для тестирования аспектах Образование и курсы — укажите все пройденные обучающие программы по тестированию Портфолио проектов — опишите учебные проекты или реальные задачи, которые вы выполняли Дополнительная информация — укажите готовность к обучению и мотивацию для смены сферы деятельности

При описании прошлого опыта координатора продаж используйте следующую технику трансформации:

Было в резюме координатора Должно стать в резюме тестировщика Контролировал корректность данных в CRM-системе компании Проводил проверку целостности и валидацию данных в информационных системах компании, выявлял и документировал несоответствия Обрабатывал запросы клиентов и решал их проблемы Анализировал пользовательские сценарии, выявлял проблемные точки взаимодействия с продуктом, предлагал улучшения Составлял еженедельные отчеты о продажах Создавал структурированную отчетную документацию, систематизировал информацию о выполнении процессов Координировал работу отдела продаж с другими подразделениями Обеспечивал эффективную коммуникацию между различными функциональными группами компании Выявлял несоответствия в документах при оформлении заказов Проводил верификацию документации, выявлял логические ошибки и несоответствия требованиям

Пример формулировки опыта работы:

Координатор отдела продаж, ООО "Компания", 2018-2023 • Проводил тестирование и валидацию данных в CRM-системе, что привело к снижению количества ошибок на 20% • Разработал и внедрил систему контроля качества документооборота, оптимизировав процесс обработки заказов • Систематизировал и документировал процессы взаимодействия отдела продаж с клиентами, создав базу знаний для сотрудников • Анализировал пользовательский путь клиента, выявлял точки трения и предлагал улучшения, повысившие конверсию на 15%

Важно также подготовить сопроводительное письмо, объясняющее ваше решение сменить профессию и подчеркивающее ценность вашего предыдущего опыта для новой роли. В нем стоит указать:

Причину смены карьерного пути (интерес к технологиям, стремление к развитию)

Конкретные шаги, предпринятые для освоения новой профессии

Сильные стороны, которые вы привносите из предыдущего опыта

Готовность начать с начального уровня и активно развиваться

Помните, что HR-специалисты и технические рекрутеры ищут не только технические навыки, но и потенциал к обучению, аналитическое мышление и коммуникабельность — качества, которые вы могли развить, работая координатором продаж. 📝

Первые шаги в новой сфере: стажировки и networking

Получение первого опыта в качестве тестировщика — один из самых сложных этапов переквалификации. Однако существует несколько проверенных стратегий для успешного входа в профессию.

Начните с построения профессиональной сети контактов в IT-сфере. Нетворкинг — это не просто модное слово, а действенный инструмент поиска первых возможностей:

Присоединитесь к профессиональным сообществам в Telegram, Discord, на платформе Slack

Посещайте митапы и конференции по тестированию (даже онлайн-мероприятия)

Активно участвуйте в обсуждениях на форумах и в социальных сетях

Создайте профиль на LinkedIn и платформах для IT-специалистов

Присоединитесь к открытым проектам на GitHub для получения опыта совместной работы

Не менее важно начать формировать практический опыт, даже если у вас еще нет коммерческого стажа:

Волонтерское тестирование — предложите свои услуги стартапам, небольшим компаниям или проектам с открытым исходным кодом Краудтестинг — зарегистрируйтесь на платформах, где можно тестировать реальные продукты (Utest, Test.io) Создание личных проектов — тестируйте приложения по собственной инициативе и публикуйте результаты Стажировки и программы trainee — ищите компании, предлагающие оплачиваемые или неоплачиваемые стажировки Участие в хакатонах — присоединяйтесь к командам разработчиков в качестве тестировщика

Одна из эффективных стратегий — начать с позиции, близкой к тестированию, но с более низким порогом входа:

Позиция Описание Как использовать для перехода в QA Специалист технической поддержки Работа с пользователями, решение базовых проблем Документировать обнаруженные баги, предлагать участие в тестировании новых релизов QA-ассистент Помощь в выполнении рутинных тестов, ведение документации Постепенно брать более сложные задачи, изучать процессы тестирования Контент-модератор Проверка пользовательского контента, соблюдение требований Предлагать улучшения по проверке контента, автоматизации процессов Системный администратор (начального уровня) Поддержка IT-инфраструктуры Расширять знания о системах и переходить к тестированию системной интеграции

Подготовка к собеседованиям требует особого внимания. Типичные вопросы на собеседованиях для начинающих тестировщиков:

Что такое тестирование и зачем оно нужно?

Какие виды тестирования вы знаете?

Как бы вы протестировали простое приложение (например, калькулятор)?

Что такое баг-репорт и какие поля он должен содержать?

Расскажите о вашем опыте тестирования (учебные проекты тоже считаются)?

Почему вы решили сменить профессию?

Важно помнить, что в начале карьеры тестировщика компании обращают внимание не столько на технические знания (они понимают, что вы только начинаете), сколько на ваш потенциал, аналитическое мышление и мотивацию.

Не бойтесь начинать с маленьких шагов — каждый опыт, даже небольшой, приближает вас к цели. Настойчивость в поиске возможностей, постоянное самообразование и открытость к обратной связи — ключевые факторы успеха при смене профессии. 🌱