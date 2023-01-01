Переход из инженера ПТО в тестировщики: проверенный план смены карьеры

Для кого эта статья:

Инженеры ПТО, рассматривающие смену профессии на тестировщика ПО

Люди с техническим бэкграундом, интересующиеся карьерой в IT

Специалисты в строительной отрасли, желающие интегрировать свои знания в информационные технологии

Карьерный поворот от инженера ПТО в сторону тестирования ПО — это не прыжок в неизвестность, а логичный профессиональный ход в эпоху цифровизации строительной отрасли. Скрупулезность в проверке документации, системное мышление и умение находить несоответствия — эти качества уже делают вас потенциально успешным тестировщиком. Многие инженеры сомневаются: "Смогу ли я освоить новую сферу?", но практика показывает, что технический бэкграунд даёт существенное преимущество при переквалификации. В этой статье — проверенный план перехода из ПТО в IT с конкретными шагами, ресурсами и вдохновляющими кейсами тех, кто уже прошёл этот путь. 🔄💻

Почему инженеры ПТО выбирают профессию тестировщика

Выбор в пользу тестирования ПО для инженеров производственно-технических отделов редко бывает случайным. За этим решением стоят конкретные причины и преимущества, которые предлагает карьера в IT-сфере. 🤔

Рассмотрим ключевые мотивы такого профессионального перехода:

Финансовая привлекательность — средний оклад тестировщика в России начинается от 60 000 рублей и может достигать 200 000+ для специалистов с опытом, что существенно превышает зарплаты в ПТО

— средний оклад тестировщика в России начинается от 60 000 рублей и может достигать 200 000+ для специалистов с опытом, что существенно превышает зарплаты в ПТО Растущий спрос — по данным HeadHunter, количество вакансий для QA-специалистов увеличилось на 27% за последний год

— по данным HeadHunter, количество вакансий для QA-специалистов увеличилось на 27% за последний год Возможность удаленной работы — до 70% тестировщиков могут работать полностью или частично удаленно

— до 70% тестировщиков могут работать полностью или частично удаленно Низкий порог входа — для начала карьеры в тестировании не требуется глубокого знания программирования

— для начала карьеры в тестировании не требуется глубокого знания программирования Возможность интеграции отраслевой экспертизы — знание специфики строительной сферы становится конкурентным преимуществом при тестировании профильного ПО

Важно отметить трансформацию строительной отрасли, где всё больше процессов переходит в цифровой формат: BIM-моделирование, системы документооборота, управление проектами. Это создает спрос на специалистов, понимающих как технологические аспекты разработки, так и предметную область строительства.

Болевые точки работы в ПТО Преимущества профессии тестировщика Физическая привязка к строительному объекту Гибкость локации, возможность работы из любой точки мира Ограниченные возможности карьерного роста Множество направлений развития: автоматизация, безопасность, performance-тестирование Зависимость от сезонности и экономических циклов Стабильный спрос независимо от сезона Высокая ответственность при относительно невысокой оплате Конкурентная оплата с ростом по мере накопления опыта

Антон Черкасов, руководитель отдела тестирования Ещё три года назад я работал инженером ПТО на крупном промышленном объекте. День за днём проверял сметы, вел технадзор, согласовывал изменения. Работа была стабильной, но перспективы роста ограничены. Поворотной точкой стал момент, когда наш заказчик внедрил новую систему электронного документооборота. Меня назначили "ответственным за тестирование" со стороны пользователей. Я составлял тест-кейсы, проверял функциональность, находил баги и общался с разработчиками. И понял — это именно то, что приносит мне удовольствие! Решение было принято: я прошел трехмесячный курс по тестированию, создал портфолио на открытых проектах и через полгода получил первую работу как junior QA. Сейчас я руковожу командой из 8 тестировщиков, а мой инженерный бэкграунд помогает мне ежедневно — особенно когда мы тестируем решения для строительной отрасли.

Переносимые навыки из ПТО в тестирование ПО

Инженеры ПТО обладают уникальным набором компетенций, которые создают прочный фундамент для карьеры в сфере тестирования. Эта "переносимость" навыков значительно сокращает путь к освоению новой профессии. 🧠💡

Ключевые навыки, которые делают инженеров ПТО отличными кандидатами в тестировщики:

Аналитическое мышление — умение разбивать сложные проблемы на составные части и выявлять корень проблемы

— умение разбивать сложные проблемы на составные части и выявлять корень проблемы Внимание к деталям — привычка замечать несоответствия в документации и проектах напрямую применима к поиску багов

— привычка замечать несоответствия в документации и проектах напрямую применима к поиску багов Методичность и системность — проверка работы по чек-листам и техническим требованиям аналогична процессам тестирования

— проверка работы по чек-листам и техническим требованиям аналогична процессам тестирования Документирование — опыт ведения технической документации применим к написанию тест-планов, тест-кейсов и отчетов о дефектах

— опыт ведения технической документации применим к написанию тест-планов, тест-кейсов и отчетов о дефектах Коммуникация с различными отделами — взаимодействие с проектировщиками, строителями и заказчиками развивает навыки, необходимые для работы с разработчиками и менеджментом продукта

Инженеры ПТО также хорошо знакомы с "культурой качества" — пониманием важности предупреждения ошибок, а не их исправления постфактум. Это критически важная ментальность для успешного тестировщика.

Практика в ПТО Эквивалент в тестировании Проверка соответствия выполненных работ проекту Верификация соответствия продукта требованиям Выявление отклонений от нормативов и ГОСТов Обнаружение несоответствий спецификациям и стандартам Составление дефектных ведомостей Заведение и отслеживание багов в баг-трекинговых системах Контроль исправлений выявленных недостатков Регрессионное тестирование после исправления дефектов Проверка смет и актов выполненных работ Валидация входных данных и проверка расчетов в приложениях

Понимание технической документации, особенно чтение чертежей и спецификаций, дает инженерам ПТО преимущество при изучении схем баз данных, диаграмм потоков и других технических документов, используемых в разработке ПО.

Многие инженеры ПТО уже обладают базовыми знаниями в работе с CAD-системами и специализированным ПО для строительной отрасли, что формирует понимание пользовательского опыта и позволяет лучше выявлять проблемы юзабилити.

Пошаговый план освоения профессии тестировщика

Переход от инженера ПТО к тестировщику ПО требует стратегического подхода и последовательных действий. Предлагаю четкий план, который поможет структурировать процесс переквалификации и избежать распространенных ошибок. ⚙️🛠️

Этап 1: Подготовка и изучение основ (1-2 месяца)

Проведите аудит имеющихся навыков и определите пробелы

Изучите фундаментальную теорию тестирования: виды, уровни, принципы

Освойте базовую терминологию: тест-кейс, чек-лист, баг-репорт, регрессионное тестирование

Познакомьтесь с SDLC (Software Development Life Cycle) и методологиями разработки (Waterfall, Agile, Scrum)

Создайте первое резюме тестировщика, акцентируя переносимые навыки из ПТО

Этап 2: Техническое погружение (2-3 месяца)

Изучите основы клиент-серверной архитектуры и HTTP-протокола

Освойте инструменты для тестирования API (Postman, SoapUI)

Познакомьтесь с базами данных и основами SQL для понимания бэкенда

Изучите основы HTML/CSS для лучшего понимания веб-приложений

Научитесь использовать инструменты разработчика в браузерах (DevTools)

Этап 3: Практика и портфолио (1-3 месяца)

Начните тестировать реальные приложения и сайты, документируйте найденные баги

Присоединитесь к краудтестинговым платформам (например, Utest, Test.io) для получения практического опыта

Участвуйте в open-source проектах в роли тестировщика

Создайте собственное портфолио с примерами тест-кейсов, чек-листов и баг-репортов

Освойте работу с системами управления тестированием (TestRail, TestLink) и баг-трекерами (Jira, Redmine)

Этап 4: Поиск первой работы (1-2 месяца)

Адаптируйте резюме под конкретные вакансии, подчеркивая релевантные навыки из ПТО

Подготовьтесь к техническим интервью, изучив типичные вопросы для junior QA

Рассмотрите возможность стажировки или частичной занятости для плавного входа в профессию

Активно ищите вакансии, связанные с тестированием ПО в строительной отрасли — там ваш опыт будет особенно ценен

Не бойтесь временного снижения дохода на начальном этапе — инвестиция в будущее

Этап 5: Профессиональный рост (постоянно)

Развивайтесь в сторону автоматизации тестирования, изучая языки программирования (Python, Java)

Осваивайте инструменты автоматизации (Selenium, Cypress, TestNG)

Получите профессиональную сертификацию (ISTQB, ASTQB)

Участвуйте в профессиональных сообществах и посещайте отраслевые мероприятия

Ведите блог или пишите статьи о тестировании, особенно о пересечении строительной сферы и IT

Марина Соколова, QA-инженер После пяти лет работы инженером ПТО я решила, что хочу перейти в тестирование. Начала я с составления конкретного плана и расписания, выделяя на обучение 2-3 часа каждый вечер после работы и почти весь выходной день. Первые две недели я была в эйфории — столько всего нового и интересного! Потом началась фаза разочарования. Помню, как застряла на понимании REST API и чуть не бросила обучение, думая: "Куда я лезу с моим строительным образованием?" Спас меня подход "от практики к теории". Вместо абстрактного изучения я выбрала реальное приложение для строителей и начала его тестировать. Составила тест-кейсы, нашла несколько багов, задокументировала их по всем правилам и... внезапно обнаружила, что моё знание процессов строительства помогает находить ошибки, которые чистый "айтишник" мог бы пропустить. Первую работу я нашла через 4 месяца после начала обучения. Это была позиция в компании, разрабатывающей BIM-решения. На собеседовании мне задали вопрос о типичных проблемах в строительном документообороте — и тут мой опыт в ПТО оказался золотой монетой! Меня взяли, несмотря на минимальный опыт в QA, именно благодаря пониманию предметной области.

Какие курсы и ресурсы помогут в смене карьеры

Правильно подобранные образовательные ресурсы значительно ускорят ваш переход в профессию тестировщика. Учитывая технический бэкграунд инженера ПТО, важно выбирать курсы, которые дополнят уже имеющиеся навыки и заполнят пробелы в IT-специфике. 📚🎓

Онлайн-курсы по тестированию

QA-Academy от Хекслета — структурированный курс от базы до автоматизации с практическими заданиями

— структурированный курс от базы до автоматизации с практическими заданиями Тестирование ПО от Яндекс Практикума — глубокое погружение в профессию с сильным акцентом на практику

— глубокое погружение в профессию с сильным акцентом на практику Software Testing от Udemy — доступный вариант для начального знакомства с профессией

— доступный вариант для начального знакомства с профессией OTUS QA Engineer — комплексная программа с возможностью стажировки

— комплексная программа с возможностью стажировки Школа тестировщиков от QA.GURU — интенсивный курс с упором на автоматизацию

При выборе курса обращайте внимание на наличие практических проектов, поддержки менторов и возможности получить обратную связь по выполненным заданиям. Именно практика и качественный фидбэк определяют эффективность обучения.

Бесплатные ресурсы для самообразования

Software-Testing.Ru — крупнейший русскоязычный портал о тестировании с обширной базой знаний

— крупнейший русскоязычный портал о тестировании с обширной базой знаний TestingReference.com — справочник тестировщика с подробным описанием методологий

— справочник тестировщика с подробным описанием методологий GitHub — множество открытых репозиториев с примерами тест-планов и автотестов

— множество открытых репозиториев с примерами тест-планов и автотестов YouTube-каналы — "QA Life", "Artsiom Rusau QA Life", "Тестирование ПО с Нуля"

— "QA Life", "Artsiom Rusau QA Life", "Тестирование ПО с Нуля" Telegram-каналы — "QA_House", "Шпаргалка тестировщика", "QA Daily"

Профессиональная литература

"Тестирование Дот Ком" — Роман Савин

"Тестирование черного ящика" — Борис Бейзер

"Искусство тестирования программ" — Гленфорд Майерс

"Тестирование программного обеспечения. Базовый курс" — Святослав Куликов

"Как тестируют в Google" — Джеймс Уиттакер

Сообщества и нетворкинг

QA Board — форум тестировщиков с возможностью задать вопрос и получить менторство

— форум тестировщиков с возможностью задать вопрос и получить менторство Meetups по тестированию — регулярные офлайн и онлайн встречи специалистов

— регулярные офлайн и онлайн встречи специалистов LinkedIn Groups — профессиональные группы для нетворкинга и обмена опытом

— профессиональные группы для нетворкинга и обмена опытом Хабр — раздел по тестированию с полезными статьями и дискуссиями

— раздел по тестированию с полезными статьями и дискуссиями Reddit r/QualityAssurance — международное сообщество тестировщиков

Важно оценивать образовательные ресурсы не только по их содержанию, но и по актуальности. IT-сфера развивается стремительно, и материалы старше 2-3 лет могут содержать устаревшие практики.

Сравнительная таблица популярных курсов для перехода в тестирование:

Название курса Длительность Формат Стоимость Трудоустройство QA-Academy (Хекслет) 5 месяцев Онлайн, вечерний формат от 60 000 ₽ Помощь в составлении резюме Яндекс Практикум 8 месяцев Онлайн, гибкий график от 90 000 ₽ Карьерный трекер, стажировка Школа тестирования Перфоманс Лаб 3 месяца Онлайн, интенсив Бесплатно (с последующим трудоустройством) Гарантированная работа в компании QA.GURU 4 месяца Онлайн, 2-3 раза в неделю от 70 000 ₽ Помощь в трудоустройстве Software Testing на Udemy 24 часа Видео-курс, самостоятельно от 2 000 ₽ Нет

Истории успеха: как бывшие инженеры ПТО стали тестировщиками

Реальные истории карьерных переходов — лучшее доказательство того, что смена профессии с инженера ПТО на тестировщика не только возможна, но и может стать началом яркого профессионального пути. Эти примеры демонстрируют типичные вызовы и победы на этом пути. 🌟👩‍💻👨‍💻

Дмитрий, 32 года: от инженера ПТО до Lead QA за 3 года

Дмитрий работал инженером ПТО в компании, занимающейся промышленным строительством. После 7 лет в отрасли он решил сменить направление из-за ограниченных перспектив роста и желания работать удаленно.

Ключевые шаги его пути:

Прошел трехмесячные курсы по тестированию, совмещая с основной работой

Начал с фриланса на краудтестинговых платформах по выходным для наработки портфолио

Через 5 месяцев получил первую оплачиваемую работу как младший тестировщик в проекте для строительной отрасли

Через год перешел на middle-позицию в продуктовую компанию

Через 2.5 года стал лид-тестировщиком, возглавив команду из 5 человек

"Главным преимуществом оказалось мое знание бизнес-процессов строительства. Я понимал, как должны работать строительные приложения с точки зрения реальных пользователей — инженеров, прорабов, сметчиков. Это позволяло находить не только технические баги, но и логические несоответствия в бизнес-логике продуктов."

Елена, 29 лет: плавный переход через внутреннюю мобильность

Елена работала в крупном проектно-строительном холдинге инженером ПТО. Когда компания начала внедрять цифровую платформу для управления проектами, она вызвалась быть ответственной за тестирование нового инструмента от департамента.

Ее история перехода:

Начала с роли "внутреннего пользователя-тестировщика" без смены должности

Самостоятельно изучала основы тестирования и применяла их на практике

Прошла сертификацию ISTQB Foundation Level за счет компании

Через год получила официальный перевод в IT-отдел на позицию QA-специалиста

Сейчас возглавляет направление тестирования внутренних систем компании

"Моим огромным преимуществом было знание бизнес-процессов компании изнутри. Я точно знала, как работают сметчики, инженеры, проектировщики и какие у них боли при использовании программного обеспечения. Это позволило мне не только эффективно тестировать, но и участвовать в улучшении продукта."

Алексей, 35 лет: от руководителя ПТО к QA Automation Engineer

История Алексея отличается тем, что он занимал руководящую позицию в ПТО, но все равно решился на кардинальную смену профессии. Его мотивация — интерес к технологиям и желание развиваться в перспективном направлении.

Этапы его трансформации:

Взял годичный отпуск для полного погружения в изучение тестирования и программирования

Прошел несколько онлайн-курсов, включая специализацию по автоматизации тестирования

Создал несколько pet-проектов с автотестами для демонстрации навыков

Первую работу нашел в компании, разрабатывающей ПО для проектирования инженерных систем

Через полтора года перешел в крупную IT-компанию на позицию QA Automation Engineer

"Самым сложным было принять тот факт, что я иду на понижение и в статусе, и в зарплате. Но я рассматривал это как долгосрочную инвестицию. Через два года мой доход превысил прежний уровень, при этом я получил гораздо больше свободы и возможностей для роста."

Общие выводы из историй успеха:

Технический бэкграунд инженеров ПТО действительно дает преимущество при переходе в тестирование

Знание предметной области становится конкурентным преимуществом, особенно при тестировании специализированного ПО

Постепенный переход (через внутреннюю мобильность или частичную занятость) снижает риски

Инвестиция времени в обучение окупается в перспективе 1,5-2 лет

Наличие портфолио с реальными проектами значительно повышает шансы на трудоустройство

Эти истории демонстрируют, что успешный карьерный переход требует не только технических знаний, но и стратегического подхода, терпения и готовности временно выйти из зоны комфорта ради долгосрочных перспектив.