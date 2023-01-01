Переход из финансового контролера в UX-дизайнеры: 7 этапов смены

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Финансовые контролеры и аналитики, ищущие изменения в карьере.

Люди, заинтересованные в переходе из строгих аналитических ролей в творческие профессии.

Специалисты, желающие развить навыки UX-дизайна, применяя свой предыдущий опыт в финансах.

Устали от однообразных таблиц и финансовых отчетов? Ваша аналитическая хватка заслуживает большего, чем бесконечные колонки цифр. Переход из финансового контролера в UX-дизайнеры — это не просто смена должности, а полноценная трансформация карьеры, которая позволит применить ваши сильные стороны в создании продуктов, которыми пользуются миллионы людей. Я провел десятки карьерных консультаций для финансистов, мечтающих о творческой работе, и готов поделиться проверенным маршрутом из семи этапов, который превратит вас из хранителя бюджетов в архитектора цифровых впечатлений. 💼→🎨

Почему финансовый контролер может стать отличным UX-дизайнером?

На первый взгляд, финансовый контроль и UX-дизайн кажутся полярными профессиями. Один мир строится на жестких правилах и точности, другой – на творческом подходе и эмпатии. Но именно этот контраст создает идеальную почву для необычного карьерного поворота, который может оказаться неожиданно органичным.

Финансовые специалисты обладают рядом навыков, которые становятся золотой жилой в UX-дизайне:

Аналитическое мышление – способность анализировать большие объемы данных и выявлять закономерности бесценна при проведении UX-исследований

– способность анализировать большие объемы данных и выявлять закономерности бесценна при проведении UX-исследований Внимание к деталям – привычка замечать малейшие несоответствия в цифрах трансформируется в скрупулезный подход к созданию интерфейсов

– привычка замечать малейшие несоответствия в цифрах трансформируется в скрупулезный подход к созданию интерфейсов Структурированное мышление – умение выстраивать логические связи помогает создавать интуитивно понятные пользовательские сценарии

– умение выстраивать логические связи помогает создавать интуитивно понятные пользовательские сценарии Ориентация на бизнес-цели – понимание финансовых KPI облегчает создание дизайна, решающего реальные бизнес-задачи

Алексей Дмитриев, руководитель UX-отдела в финтех-компании Пять лет назад я работал финансовым контролером в крупном банке. Мой день состоял из проверки отчетов, поиска несоответствий и бесконечных таблиц. Однажды я участвовал в тестировании нового финансового приложения банка и был поражен его неудобством. Я составил подробный отчет с рекомендациями по улучшению, который неожиданно попал к руководителю цифровых продуктов. "У тебя необычный взгляд, – сказал он мне. – Ты смотришь на интерфейс глазами аналитика, но думаешь о пользователе". Это стало поворотным моментом. Через полгода я перешел в команду продукта на позицию младшего UX-аналитика, а еще через год стал полноценным дизайнером. Сейчас я руковожу командой из 12 дизайнеров, и мое финансовое прошлое до сих пор остается моим секретным оружием.

Исследования показывают, что компании все больше ценят UX-дизайнеров с аналитическим бэкграундом. По данным опроса LinkedIn, 64% руководителей дизайн-отделов считают, что специалисты с опытом в точных и аналитических областях часто привносят ценную перспективу в UX-проекты. 📊

Навык из финансовой сферы Применение в UX-дизайне Работа с большими массивами данных Анализ пользовательских исследований и метрик Создание финансовых моделей Проектирование сценариев взаимодействия пользователя с продуктом Презентация финансовых отчетов Презентация дизайн-решений стейкхолдерам Оптимизация процессов Улучшение пользовательских путей Учет нормативных требований Соблюдение стандартов доступности и юзабилити

Самооценка навыков: что у вас уже есть для UX-дизайна?

Прежде чем приступить к освоению новой профессии, важно провести инвентаризацию имеющихся навыков и определить, какие компетенции требуют развития. Это поможет составить персонализированную карту обучения и сфокусироваться на наиболее критичных аспектах.

Проведите честную самооценку по следующим параметрам:

Технические навыки – оцените ваш уровень владения Excel, базами данных и другими инструментами, которые могут быть полезны в UX

– оцените ваш уровень владения Excel, базами данных и другими инструментами, которые могут быть полезны в UX Коммуникативные способности – насколько хорошо вы умеете доносить сложные идеи, работать в команде, убеждать

– насколько хорошо вы умеете доносить сложные идеи, работать в команде, убеждать Визуальное мышление – оцените вашу способность представлять информацию в визуальной форме

– оцените вашу способность представлять информацию в визуальной форме Эмпатия – умение понимать потребности и мотивацию других людей

Для объективной оценки можно использовать следующий чек-лист навыков, оценивая каждый пункт по шкале от 1 до 5:

Навык Применение в UX Самооценка (1-5) Приоритет развития Аналитические способности UX-исследования, A/B-тестирование __ Низкий/Средний/Высокий Визуальное мышление Создание макетов, визуальный дизайн __ Низкий/Средний/Высокий Презентационные навыки Защита дизайн-решений __ Низкий/Средний/Высокий Работа с данными Анализ метрик и паттернов использования __ Низкий/Средний/Высокий Командная работа Взаимодействие с разработчиками, менеджерами __ Низкий/Средний/Высокий

Важно понимать, что переход в UX-дизайн не означает отказ от всех ваших предыдущих навыков. Наоборот, ваш опыт в финансовой сфере может стать вашим конкурентным преимуществом, особенно если вы планируете специализироваться на дизайне финтех-продуктов или сложных аналитических систем. 🔄

Проведите анализ своей текущей работы и выделите те аспекты, которые вам нравятся больше всего. Возможно, вы получаете удовольствие от структурирования информации или визуализации данных – это именно те элементы, которые станут мостиком в новую профессию.

Освоение основ UX-дизайна: ключевые компетенции и курсы

Определившись с имеющимися навыками, пора составить образовательный план. UX-дизайн – это комплексная дисциплина, включающая множество направлений: от исследований до прототипирования и юзабилити-тестирования.

Основные направления, которые необходимо освоить:

Основы UX-исследований – методы сбора и анализа пользовательских данных

– методы сбора и анализа пользовательских данных Проектирование пользовательских сценариев – создание пользовательских путей и информационной архитектуры

– создание пользовательских путей и информационной архитектуры Визуальный дизайн – принципы композиции, типографики, цвета

– принципы композиции, типографики, цвета Прототипирование – создание интерактивных прототипов различной степени детализации

– создание интерактивных прототипов различной степени детализации Тестирование и аналитика – методики оценки эффективности дизайн-решений

Для структурированного освоения профессии рекомендую комбинировать различные образовательные форматы:

Онлайн-курсы – начните с фундаментальных курсов по UX-дизайну от Coursera, Udemy или специализированных школ Практические воркшопы – участвуйте в интенсивах, где можно получить обратную связь от практикующих дизайнеров Специализированная литература – изучайте классические труды по UX (например, "Don't Make Me Think" Стива Круга) Сообщества – присоединитесь к локальным или онлайн-группам UX-дизайнеров для нетворкинга

Марина Ковалева, UX-дизайнер в IT-компании После семи лет работы финансовым аналитиком я почувствовала профессиональное выгорание. Каждый день казался копией предыдущего. Я решила выделить 2 часа каждое утро перед работой на изучение UX-дизайна. Сначала я прошла бесплатный курс на Coursera, затем инвестировала в полноценную программу обучения. Через три месяца я уже могла создавать простые прототипы. Еще через полгода – разработала свой первый полноценный проект. Критический момент наступил, когда нужно было решиться на первое собеседование. Я откровенно рассказала о своем переходе из финансов в дизайн и была удивлена, насколько положительно это восприняли. Мой аналитический бэкграунд оказался преимуществом! Сегодня я работаю UX-дизайнером в компании, создающей сложные B2B-продукты, где мое финансовое прошлое позволяет мне понимать потребности бизнес-пользователей лучше многих коллег.

При выборе образовательной программы обратите внимание на следующие аспекты:

Наличие практических заданий и работы над реальными проектами

Возможность получения обратной связи от опытных специалистов

Актуальность программы (UX-дизайн быстро развивается)

Помощь в составлении портфолио

Возможности для нетворкинга и карьерной поддержки

Не забывайте о технических инструментах. Минимальный набор программ, которыми должен владеть UX-дизайнер, включает:

Figma или Adobe XD – для прототипирования и дизайна интерфейсов

Miro или другие инструменты для создания пользовательских сценариев

Базовые навыки работы с графическими редакторами

Инструменты для создания интерактивных прототипов (InVision, ProtoPie)

Планируйте свое обучение так, чтобы оно занимало 10-15 часов в неделю – это позволит освоить основы UX-дизайна за 6-9 месяцев без необходимости увольняться с текущей работы. 📚

Создание первых проектов: от финансовых отчетов к интерфейсам

Портфолио – визитная карточка UX-дизайнера. Без него даже отличное знание теории не поможет получить первую работу. Ключевая сложность для начинающих дизайнеров – отсутствие реальных проектов. Однако выход есть, и ваш финансовый бэкграунд может стать здесь преимуществом.

Начните с переосмысления финансовых инструментов, с которыми вы работаете ежедневно:

Редизайн финансовых дашбордов – возьмите отчет, с которым вы работаете, и создайте его визуально понятную и удобную версию Проектирование интерфейса для финансового планирования – разработайте приложение, решающее конкретную финансовую задачу Улучшение пользовательского опыта в банковских приложениях – выберите существующий продукт и предложите его улучшенную версию

Для каждого проекта в портфолио важно показать не только конечный результат, но и процесс работы:

Описание проблемы, которую решает дизайн

Исследование пользователей и их потребностей

Процесс создания прототипов (от низкодетализированных до финальных)

Результаты тестирования и внесенные улучшения

Финальное решение и его обоснование

Не ограничивайтесь только финансовой тематикой – разнообразие проектов продемонстрирует вашу гибкость. Начните с 3-4 проектов разной направленности:

Редизайн существующего продукта

Дизайн нового приложения с нуля

Улучшение конкретного пользовательского сценария

Проект, основанный на аналитике и исследованиях

Важно постепенно повышать сложность ваших работ. Начните с простого редизайна интерфейса, затем переходите к более комплексным задачам, включающим пользовательские исследования и тестирование. 🖌️

Помимо создания личных проектов, рассмотрите возможности для получения реального опыта:

Предложите бесплатную помощь некоммерческим организациям

Участвуйте в UX-хакатонах и дизайн-спринтах

Найдите стартапы, которым нужна помощь с дизайном

Исследуйте возможности для волонтерской работы на профильных платформах

Не забывайте документировать каждый этап работы – скриншоты, заметки, скетчи. Это материал для вашего портфолио, которое должно рассказывать историю вашего мышления, а не только показывать красивые картинки.

Построение карьеры: путь от новичка к профессиональному UX-дизайнеру

После освоения базовых навыков и создания первых проектов начинается самый ответственный этап – поиск первой работы в UX-дизайне. Здесь потребуется стратегический подход и терпение.

Оптимальные позиции для входа в профессию:

Junior UX/UI дизайнер – классический старт для начинающих специалистов

– классический старт для начинающих специалистов UX-исследователь – хороший вариант для бывших финансистов с сильными аналитическими навыками

– хороший вариант для бывших финансистов с сильными аналитическими навыками Дизайнер в финтех-компании – ваши знания финансовой сферы будут весомым преимуществом

– ваши знания финансовой сферы будут весомым преимуществом Продуктовый дизайнер в стартапе – небольшие компании часто ценят разносторонний опыт

Для эффективного поиска работы используйте комбинацию подходов:

Нетворкинг – участвуйте в отраслевых мероприятиях, присоединяйтесь к дизайн-сообществам Публичная активность – ведите блог о своем пути в UX, делитесь кейсами на профессиональных платформах Прямые контакты – ищите компании, где ваш финансовый опыт может быть особенно ценен, и обращайтесь к руководителям дизайн-отделов напрямую

Карьерная лестница в UX-дизайне предлагает различные пути развития:

Уровень Типичные обязанности Требуемый опыт Junior Designer Работа под руководством, выполнение отдельных задач 0-1 год Middle Designer Самостоятельная работа над проектами, взаимодействие с разработкой 1-3 года Senior Designer Ведение сложных проектов, менторство, стратегические решения 3+ лет Lead Designer Руководство командой, формирование дизайн-системы 5+ лет Design Manager Управление дизайн-отделом, формирование стратегии 7+ лет

Для успешного прохождения собеседований подготовьте:

История вашего перехода из финансов в дизайн (чтоmotivировало, как вы развивали навыки)

Презентацию 2-3 лучших проектов из портфолио с акцентом на процесс работы

Примеры того, как ваш опыт в финансах помогает вам в дизайне

Ответы на типичные вопросы о дизайн-мышлении и методологиях

Не забывайте постоянно совершенствовать навыки даже после трудоустройства. UX-дизайн – быстро развивающаяся сфера, где непрерывное обучение является нормой. 🚀

Возможные направления специализации для бывших финансистов:

Дизайн аналитических дашбордов и систем визуализации данных

UX финансовых продуктов и сервисов

Дизайн корпоративных систем и инструментов для бизнеса

Специализация на UX-исследованиях с применением количественных методов