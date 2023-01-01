Переход из аудитора в тестировщика: пошаговое руководство к смене

Для кого эта статья:

Аудиторы, contemplating a career change to IT, specifically software testing

Специалисты, испытывающие выгорание и ищущие лучшую балансировку между работой и личной жизнью

Люди, заинтересованные в развитии карьерных перспектив в области информационных технологий

Аудиторы ежегодно сталкиваются с выгоранием из-за строгих дедлайнов, долгих часов работы и сезонных перегрузок. Понимаете это чувство? 🔍 Многие находят выход в тестировании программного обеспечения — области с растущим спросом, лучшим балансом работы и жизни, плюс прекрасным использованием аналитических навыков. Этот переход не случаен: аудиторы приносят с собой скрупулезность, методичность и понимание систем, которые становятся фундаментом успеха в IT. Сегодня разберем конкретные шаги и стратегии, как превратить аудиторский опыт в билет в технологический сектор — без необходимости начинать карьеру с нуля.

Почему аудиторы успешно переходят в тестирование ПО

Аудиторы обладают уникальным набором профессиональных качеств, которые делают переход в тестирование программного обеспечения логичным и эффективным карьерным ходом. Аудит и тестирование — это две стороны одной медали: поиск несоответствий и ошибок.

Рассмотрим ключевые факторы, делающие этот переход успешным:

Схожие методологии работы — и аудиторы, и тестировщики следуют строгим процедурам проверки

Фокус на выявлении несоответствий между ожидаемым и фактическим состоянием

Документирование находок и составление отчетов — неотъемлемая часть обеих профессий

Способность видеть как общую картину, так и мельчайшие детали

Умение задавать правильные вопросы и не принимать информацию на веру

Мир IT предлагает то, чего часто не хватает в аудите: более гибкий график, возможность удаленной работы, меньшую сезонность и более динамичное профессиональное развитие. Средняя зарплата тестировщика в России на 15-30% выше, чем у аудитора аналогичного уровня.

Михаил Соколов, руководитель отдела QA в IT-компании

Я перешел в тестирование после шести лет работы в Big4. Решение далось нелегко — казалось, что годы в аудите "потрачены впустую". Начал с изучения основ тестирования по вечерам, затем прошел трехмесячный курс. Самым ценным оказалось моё умение анализировать бизнес-процессы. Когда пришёл на первое собеседование, удивил интервьюеров глубиной понимания логики финансовых приложений. Уже через 9 месяцев после перехода мой доход вырос на 25%, а через два года я возглавил команду, тестирующую банковские продукты. Мой бэкграунд в аудите стал конкурентным преимуществом, а не недостатком, как я боялся изначально.

Общие навыки аудитора и тестировщика: ваши преимущества

Когда аудитор переходит в тестирование, он приносит с собой ценный багаж навыков, который становится его конкурентным преимуществом. Эти переносимые компетенции (transferable skills) не только облегчают процесс перехода, но и ускоряют профессиональный рост в новой сфере. 🔄

Навык аудитора Как применяется в тестировании ПО Влияние на эффективность Аналитическое мышление Анализ требований, выявление потенциальных проблем до начала тестирования Высокое — помогает находить баги на ранних стадиях Внимание к деталям Обнаружение тонких несоответствий в работе приложения Критическое — определяет качество тестирования Документирование процессов Создание тест-кейсов, отчетов о дефектах, тестовой документации Высокое — обеспечивает воспроизводимость тестов Работа с рисками Приоритизация тестирования критичных функций Среднее — фокусирует усилия команды Коммуникация с клиентами Взаимодействие с разработчиками и бизнес-заказчиками Высокое — улучшает понимание требований Следование стандартам Соблюдение методологий тестирования Среднее — обеспечивает качество процессов Критическое мышление Составление эффективных тестовых сценариев Высокое — повышает покрытие тестами

Особо ценным является опыт аудиторов в проверке различных бизнес-систем. Понимание того, как должны работать финансовые процессы, логика бухгалтерского учета или корпоративной отчетности, дает огромное преимущество при тестировании соответствующих программных продуктов.

Бывшие аудиторы особенно успешны в следующих областях тестирования:

Функциональное тестирование финансовых и учетных систем

Тестирование бизнес-логики ERP-систем

Проверка безопасности и контроля доступа

Нагрузочное тестирование критичных бизнес-приложений

Тестирование соответствия нормативным требованиям (compliance testing)

Аудитор привык смотреть на процессы глазами пользователя, что делает его отличным кандидатом для проведения пользовательского тестирования (usability testing) и тестирования пользовательских сценариев.

Пошаговый план перехода: от первого шага до первой работы

Переход из аудита в тестирование требует структурированного подхода. Вот детальный план действий, который позволит вам совершить этот карьерный маневр за 6-12 месяцев. 📝

Самоанализ и подготовка (1 месяц) Оцените свои текущие навыки и составьте список переносимых компетенций

Исследуйте различные направления тестирования (ручное, автоматизированное, безопасность)

Выберите специализацию, соответствующую вашему опыту в аудите

Составьте персональный учебный план и выделите время на обучение Базовое обучение (2-3 месяца) Изучите основы тестирования (теория, методологии, типы тестирования)

Пройдите курс для начинающих тестировщиков

Освойте базовые инструменты: системы отслеживания ошибок (Jira, Redmine)

Изучите основы SQL для работы с базами данных Практика и портфолио (2-3 месяца) Присоединитесь к проектам с открытым исходным кодом для практики

Тестируйте мобильные приложения и веб-сервисы, составляйте отчеты о найденных ошибках

Создайте профиль на платформах для тестировщиков (например, uTest, TestIO)

Документируйте все ваши тестовые активности для будущего портфолио Сертификация (опционально, 1-2 месяца) Подготовьтесь и получите начальную сертификацию ISTQB Foundation Level

Рассмотрите специализированные сертификаты в зависимости от выбранного направления Нетворкинг и поиск первой работы (параллельно с этапами 3-4) Обновите профиль на LinkedIn и других профессиональных площадках

Посещайте мероприятия по тестированию и IT-конференции

Подпишитесь на тематические сообщества (Telegram, Reddit)

Начните поиск стажировок или junior-позиций

Анна Петрова, QA-инженер финтех-проекта

Работая старшим аудитором, я чувствовала, что достигла карьерного потолка. Каждый год приносил одни и те же задачи с незначительными вариациями. Решение о переходе в IT пришло после общения с бывшим коллегой, который уже год работал тестировщиком.

Мой план был прост: учиться без отрыва от работы, накопить подушку безопасности и только потом увольняться. Три месяца я вставала в 5 утра, чтобы до работы изучать теорию тестирования, а вечерами практиковалась на реальных проектах. Ключевой момент наступил, когда я решилась пройти стажировку с частичной занятостью — приходилось брать отгулы в аудиторской компании, но это того стоило.

На первом же интервью меня спросили о моем аудиторском опыте — и это стало моим козырем! Я рассказала, как проверяла финансовые системы клиентов, и сравнила это с тестированием. Через две недели получила оффер на позицию junior QA с зарплатой на 10% ниже моей текущей, но согласилась, понимая, что это инвестиция в будущее. Через 8 месяцев вышла на прежний уровень дохода, а сейчас, спустя два года, зарабатываю на 40% больше и работаю удаленно три дня в неделю.

Необходимые технические знания и где их получить

Для успешного перехода в тестирование программного обеспечения аудитору необходимо освоить определенный технический стек. Знания разделяются на базовые (обязательные для начала карьеры) и продвинутые (для дальнейшего роста). 🧩

Категория знаний Необходимые навыки Где и как освоить Базовая теория тестирования Типы и уровни тестирования, методологии, техники тест-дизайна Курсы: QA Academy, Яндекс.Практикум, Stepik; Книга: "Тестирование ПО" Р. Савина Инструменты баг-трекинга Jira, Redmine, TestRail, Azure DevOps Официальные руководства, бесплатные версии для практики, YouTube-туториалы Базы данных и SQL Основы SQL-запросов, понимание структуры БД Курсы: SQL Academy, Codecademy, SQLBolt; Практика: w3schools Тестовая документация Составление тест-кейсов, чек-листов, отчетов о тестировании Шаблоны на GitHub, курсы по тест-дизайну, практика на реальных проектах Основы разработки HTML/CSS, базовый JavaScript, понимание клиент-серверной архитектуры Интерактивные курсы: HTMLAcademy, freeCodeCamp; MDN Web Docs Инструменты тестирования DevTools, Postman, SoapUI, Charles Proxy Официальная документация, практические задания на Udemy, YouTube-каналы по QA

Для формирования полноценной образовательной стратегии рекомендуются следующие шаги:

Структурированное обучение: Выберите 1-2 комплексных курса по тестированию вместо множества разрозненных ресурсов

Выберите 1-2 комплексных курса по тестированию вместо множества разрозненных ресурсов Практика параллельно с теорией: На каждые 2 часа теории должно приходиться не менее 3 часов практики

На каждые 2 часа теории должно приходиться не менее 3 часов практики Тестирование реальных продуктов: Регистрируйтесь на краудтестинговых платформах для получения реального опыта

Регистрируйтесь на краудтестинговых платформах для получения реального опыта Создание собственного проекта для тестирования: Документируйте все этапы вашей работы для демонстрации навыков

Документируйте все этапы вашей работы для демонстрации навыков Участие в сообществах тестировщиков: Присоединяйтесь к каналам в Telegram, дискуссиям на форумах

Важно правильно инвестировать в образование. Бюджет переквалификации может варьироваться от 0 до 100 000 рублей в зависимости от выбранного пути. При ограниченном бюджете сфокусируйтесь на бесплатных ресурсах и практике, при наличии средств — на комплексных курсах с менторством и поддержкой в трудоустройстве.

Оптимальный образовательный маршрут для аудитора:

Освоение фундаментальной теории тестирования (1 месяц) Изучение инструментов управления тестированием и баг-трекинга (2-3 недели) Основы баз данных и SQL (1 месяц) Клиент-серверная архитектура и базовые знания веб-технологий (1 месяц) Специализированные инструменты тестирования (1-2 месяца)

Помните, что вам не нужно становиться экспертом во всех областях сразу. Начните с базовых знаний, а затем углубляйтесь в те направления, которые наиболее соответствуют вашим карьерным целям.

Как составить резюме и пройти собеседование на позицию тестировщика

Резюме и собеседование — критические этапы в смене профессии с аудитора на тестировщика. Вам необходимо представить свой опыт в новом свете, подчеркивая релевантные навыки и минимизируя восприятие себя как "новичка без опыта". 📄

Структура эффективного резюме для перехода в тестирование:

Заголовок и контакты: Указывайте целевую позицию "QA Engineer" или "Тестировщик ПО" вместо размытых формулировок

Указывайте целевую позицию "QA Engineer" или "Тестировщик ПО" вместо размытых формулировок Профессиональное резюме: Кратко опишите ваши навыки аудитора, релевантные для тестирования, и ваши новые технические знания

Кратко опишите ваши навыки аудитора, релевантные для тестирования, и ваши новые технические знания Ключевые навыки: Перечислите как переносимые компетенции из аудита, так и новые технические умения

Перечислите как переносимые компетенции из аудита, так и новые технические умения Опыт работы: Опишите аудиторский опыт через призму тестирования (проверка соответствия, анализ данных, документирование отклонений)

Опишите аудиторский опыт через призму тестирования (проверка соответствия, анализ данных, документирование отклонений) Проекты в тестировании: Включите все практические задания, участие в тестировании открытого ПО, волонтерские проекты

Включите все практические задания, участие в тестировании открытого ПО, волонтерские проекты Образование и сертификации: Укажите все курсы, тренинги и сертификаты по тестированию

Пример трансформации описания аудиторского опыта:

Вместо: "Проводил аудит финансовой отчетности клиентов из ритейл-сектора"

Напишите: "Проводил систематическую проверку и валидацию финансовых данных, выявляя несоответствия между ожидаемыми и фактическими результатами — навык, непосредственно применимый в функциональном тестировании программного обеспечения"

Стратегия прохождения собеседования:

Подготовка к техническим вопросам: Изучите основные концепции тестирования: типы тестирования, уровни тестирования, жизненный цикл бага

Подготовьте ответы на стандартные вопросы: "Что такое регрессионное тестирование?", "Как вы приоритизируете баги?"

Решите несколько тестовых заданий на порталах для тестировщиков Позиционирование себя на интервью: Подчеркивайте параллели между аудитом и тестированием

Используйте примеры из аудиторского опыта, иллюстрирующие ваше внимание к деталям

Демонстрируйте аналитическое мышление при решении тестовых задач

Показывайте готовность к обучению и развитию в новой области Ответы на сложные вопросы: На вопрос о причинах смены профессии фокусируйтесь на интересе к IT и логичности перехода, а не на недовольстве предыдущей работой

При вопросе о недостатке опыта указывайте на свои проекты и переносимые навыки

Если спросят о готовности к снижению зарплаты, подчеркните, что рассматриваете это как инвестицию в будущий карьерный рост

При подготовке к собеседованию уделите особое внимание практическим заданиям. Многие компании дают тестовые задания для junior-специалистов:

Тестирование конкретного приложения или веб-сайта

Написание тест-кейсов для определенной функциональности

Составление баг-репортов по предоставленным скриншотам

Написание простых SQL-запросов

Успешный переход из аудита в тестирование часто требует готовности начать с более низкой позиции. Многие компании предлагают программы стажировок или позиции junior QA с возможностью быстрого роста при демонстрации соответствующих навыков.