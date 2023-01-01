Перечень популярных должностей: от менеджера до директора

Для кого эта статья:

Профессионалы, желающие карьерного роста в корпоративном секторе

Начинающие и опытные менеджеры, стремящиеся улучшить свои управленческие навыки

Карьерные консультанты и HR-специалисты, интересующиеся современными тенденциями в управлении персоналом Карьерная лестница в корпоративном мире — это не просто набор должностей, а целая система профессионального продвижения со своими правилами, требованиями и возможностями. 🚀 Понимание иерархии управленческих позиций критически важно для тех, кто стремится расти в бизнесе целенаправленно, а не вслепую. Каждая ступень требует определенных компетенций, опыта и ответственности, а переход от линейного менеджера к директору — это не просто смена таблички на двери, но фундаментальная трансформация профессионального мышления и масштаба влияния.

Перечень популярных должностей: карьерная лестница

Карьерная лестница в современных компаниях имеет четкую и одновременно гибкую структуру. Переход с одной ступени на другую часто требует не только временных затрат, но и существенного расширения профессиональных компетенций. Рассмотрим базовую иерархию управленческих позиций, которая с некоторыми вариациями присутствует в большинстве средних и крупных организаций в 2025 году.

Специалист/Исполнитель — базовая позиция без управленческих функций

— базовая позиция без управленческих функций Тимлид — координирует небольшую команду специалистов

— координирует небольшую команду специалистов Менеджер начального звена — управляет исполнителями в рамках отдела

— управляет исполнителями в рамках отдела Менеджер среднего звена — координирует работу нескольких команд

— координирует работу нескольких команд Руководитель подразделения — отвечает за направление бизнеса

— отвечает за направление бизнеса Директор департамента — управляет крупным функциональным блоком

— управляет крупным функциональным блоком C-level позиции — топ-менеджмент (CEO, CFO, COO и др.)

Примечательно, что в 2025 году около 68% профессионалов задерживаются на одном уровне карьерной лестницы в среднем 3,2 года, прежде чем перейти на следующую ступень. Этот показатель сократился с 4,5 лет в 2020 году, что говорит об ускорении карьерных треков в целом.

Уровень должности Средний опыт работы Ключевые компетенции Зона ответственности Тимлид 2-3 года Техническая экспертиза, базовые навыки координации Отдельные проекты, процессы Менеджер начального звена 3-5 лет Управление персоналом, тактическое планирование Результаты команды/отдела Менеджер среднего звена 5-7 лет Стратегическое мышление, бюджетирование Достижение KPI подразделения Директор 8+ лет Визионерство, кросс-функциональное взаимодействие Стратегические результаты бизнеса

Важно отметить, что современная карьерная лестница значительно отличается от линейной модели ХХ века. Сейчас мы чаще наблюдаем зигзагообразное развитие карьеры, когда специалист может двигаться не только вертикально, но и горизонтально, осваивая новые функциональные области и даже временно "спускаясь" на более низкую позицию в новой для себя сфере.

Елена Карпова, директор по развитию персонала Один из моих клиентов, Максим, прошел путь от рядового менеджера по продажам до коммерческого директора всего за шесть лет. Его секрет был прост: он не отказывался от сложных проектов, которые другие считали "расстрельными". Когда компании требовалось запустить новое направление с минимальным бюджетом — он вызывался добровольцем. Когда нужно было реанимировать проваленный проект — он поднимал руку. Каждый такой вызов давал ему уникальный опыт и видимость на уровне высшего руководства. К тому моменту, когда освободилась позиция директора, у Максима было впечатляющее портфолио успешно реализованных сложных инициатив. Руководство видело в нем не просто менеджера, а человека, способного решать стратегические задачи в условиях неопределенности — ключевой навык для топ-менеджера.

Менеджерские позиции начального и среднего звена

Менеджерские позиции начального и среднего звена составляют фундамент управленческой структуры любой компании. Именно здесь начинается карьерный путь большинства руководителей, и здесь формируются ключевые компетенции будущих лидеров. 🔍 Рассмотрим основные должности этого уровня и их особенности в 2025 году.

Менеджеры начального звена (Junior/Associate Managers):

Тимлид (Team Lead) — координирует работу небольшой команды специалистов (3-7 человек), часто сочетает экспертные и управленческие функции

— координирует работу небольшой команды специалистов (3-7 человек), часто сочетает экспертные и управленческие функции Менеджер проекта начального уровня — отвечает за реализацию небольших проектов или частей крупных инициатив

— отвечает за реализацию небольших проектов или частей крупных инициатив Супервайзер — контролирует операционные процессы и обеспечивает соблюдение стандартов работы

— контролирует операционные процессы и обеспечивает соблюдение стандартов работы Офис-менеджер — координирует административную работу офиса и поддерживающие процессы

— координирует административную работу офиса и поддерживающие процессы Координатор направления — обеспечивает взаимодействие между подразделениями по конкретному функционалу

Менеджеры среднего звена (Middle Managers):

Руководитель отдела — управляет функциональным подразделением и координирует работу нескольких команд

— управляет функциональным подразделением и координирует работу нескольких команд Менеджер проектов — отвечает за портфель проектов, управляет ресурсами и проектными командами

— отвечает за портфель проектов, управляет ресурсами и проектными командами Региональный менеджер — координирует работу компании в конкретном географическом регионе

— координирует работу компании в конкретном географическом регионе Продакт-менеджер — руководит разработкой и развитием продукта или продуктовой линейки

— руководит разработкой и развитием продукта или продуктовой линейки Операционный менеджер — оптимизирует бизнес-процессы и обеспечивает эффективность операционной деятельности

В 2025 году особенно востребованы гибридные роли, сочетающие управленческую функцию с глубокой экспертизой в конкретной области. Например, технический менеджер проектов или маркетинг-менеджер с аналитическими компетенциями.

Ключевая особенность менеджеров начального и среднего звена — они служат связующим звеном между стратегическим видением топ-менеджмента и операционной реальностью на уровне исполнителей. Эта позиция требует как понимания стратегии "сверху", так и практических нюансов исполнения "снизу".

Андрей Соловьев, карьерный консультант Классический пример успешного перехода от менеджера к директору — история Светланы, с которой мы работали над карьерным развитием три года. Она начинала как руководитель небольшого отдела маркетинга в региональной компании. Ключевым моментом ее роста стало понимание, что руководитель среднего звена должен не просто выполнять поставленные сверху задачи, а предлагать стратегические инициативы. Светлана начала системно развивать стратегическое видение — посещала отраслевые конференции, изучала кейсы конкурентов, анализировала тренды рынка. Она стала приходить к руководству не с отчетами о выполненных KPI, а с предложениями по развитию бизнеса, подкрепленными цифрами и исследованиями. Через год ее повысили до директора по маркетингу, а еще через два — до коммерческого директора с ответственностью за весь блок продаж и маркетинга. Ее главным преимуществом было не просто хорошее выполнение текущих задач, а способность видеть возможности для бизнеса, которые другие упускали.

Ключевые руководящие должности современных компаний

В 2025 году структура высшего руководства компаний претерпела значительные изменения по сравнению с традиционной моделью. Появились новые руководящие позиции, отражающие меняющиеся приоритеты бизнеса, а некоторые классические должности трансформировались, адаптируясь к цифровой эпохе и новым бизнес-реалиям. 🏢

Рассмотрим ключевые руководящие должности, составляющие управленческий костяк современных компаний.

CEO (Chief Executive Officer) — генеральный директор, отвечающий за общее руководство компанией и реализацию стратегии

— генеральный директор, отвечающий за общее руководство компанией и реализацию стратегии COO (Chief Operating Officer) — операционный директор, управляющий ежедневной деятельностью компании

— операционный директор, управляющий ежедневной деятельностью компании CFO (Chief Financial Officer) — финансовый директор, контролирующий все финансовые аспекты бизнеса

— финансовый директор, контролирующий все финансовые аспекты бизнеса CHRO (Chief Human Resources Officer) — директор по персоналу, отвечающий за человеческий капитал

— директор по персоналу, отвечающий за человеческий капитал CTO (Chief Technology Officer) — технический директор, руководящий технологической стратегией

— технический директор, руководящий технологической стратегией CMO (Chief Marketing Officer) — директор по маркетингу, управляющий продвижением и позиционированием компании

— директор по маркетингу, управляющий продвижением и позиционированием компании CSO (Chief Strategy Officer) — директор по стратегии, отвечающий за долгосрочное развитие

В последние годы все большее значение приобретают новые C-level позиции, отражающие приоритеты бизнеса в 2025 году:

CDO (Chief Digital Officer) — директор по цифровизации, руководящий цифровой трансформацией компании

— директор по цифровизации, руководящий цифровой трансформацией компании CISO (Chief Information Security Officer) — директор по информационной безопасности

— директор по информационной безопасности CCO (Chief Customer Officer) — директор по клиентскому опыту

— директор по клиентскому опыту CDTO (Chief Data & Analytics Officer) — директор по данным и аналитике

— директор по данным и аналитике CSO (Chief Sustainability Officer) — директор по устойчивому развитию

Важно отметить, что в современных организациях наблюдается тенденция к большей гибкости и взаимопроникновению ролей. Границы между традиционными сферами ответственности размываются, а от руководителей требуется все более широкий спектр компетенций.

Должность Ключевая сфера ответственности Критические компетенции 2025 Средний опыт CEO Стратегическое лидерство, общее руководство Визионерство, адаптивность, кризис-менеджмент 15+ лет COO Операционная эффективность бизнеса Системное мышление, оптимизация процессов 12+ лет CFO Финансовое планирование и контроль Стратегический финансовый анализ, риск-менеджмент 10+ лет CDTO Управление данными и аналитикой Понимание технологий ИИ, бизнес-аналитика 8+ лет CSO (Sustainability) ESG-стратегия и устойчивое развитие ESG-метрики, публичные коммуникации 8+ лет

Интересно, что в 2025 году около 32% директоров крупных компаний имеют опыт работы в смежных или принципиально других отраслях. Это говорит о возрастающей ценности кросс-индустриального опыта и способности переносить лучшие практики между различными сферами бизнеса.

Директор по персоналу и другие топ-менеджеры

Направление управления персоналом претерпело значительную эволюцию за последнее десятилетие. Если раньше HR-директор воспринимался преимущественно как административная функция, то в 2025 году CHRO (Chief Human Resources Officer) — полноправный стратегический партнер бизнеса, входящий в высший руководящий состав и часто напрямую отчитывающийся CEO. 👔

Эволюция роли директора по персоналу:

От рекрутера к архитектору талантов — современный CHRO фокусируется не только на заполнении вакансий, но и на стратегическом планировании человеческого капитала

— современный CHRO фокусируется не только на заполнении вакансий, но и на стратегическом планировании человеческого капитала От администратора к бизнес-партнеру — HR-директор участвует в разработке бизнес-стратегии компании

— HR-директор участвует в разработке бизнес-стратегии компании От хранителя правил к инноватору культуры — CHRO формирует корпоративную культуру как конкурентное преимущество

— CHRO формирует корпоративную культуру как конкурентное преимущество От кадровика к аналитику данных — в 2025 году решения принимаются на основе HR-аналитики и предиктивных моделей

Ключевые зоны ответственности директора по персоналу в 2025 году включают:

Стратегия управления талантами и планирование рабочей силы

Формирование и развитие корпоративной культуры

Построение бренда работодателя

Трансформация организационной структуры

Управление изменениями и лидерство в кризисные периоды

Прогнозирование потребностей в компетенциях будущего

Создание программ благополучия сотрудников (employee wellbeing)

Важно понимать, что директор по персоналу тесно взаимодействует с другими представителями C-suite и решает кросс-функциональные задачи.

Взаимодействие CHRO с другими топ-менеджерами:

С CEO : совместное формирование корпоративной культуры и организационной структуры

: совместное формирование корпоративной культуры и организационной структуры С CFO : бюджетирование HR-инициатив, оптимизация затрат на персонал

: бюджетирование HR-инициатив, оптимизация затрат на персонал С COO : обеспечение операционной эффективности через управление персоналом

: обеспечение операционной эффективности через управление персоналом С CTO : внедрение HR-tech решений и цифровизация HR-процессов

: внедрение HR-tech решений и цифровизация HR-процессов С CMO: развитие бренда работодателя в синергии с продуктовым брендом

Другие ключевые топ-менеджеры, с которыми сегодня тесно работает HR-директор:

Chief Diversity Officer (CDO) — отвечает за политику разнообразия и инклюзивности

— отвечает за политику разнообразия и инклюзивности Chief Learning Officer (CLO) — руководит корпоративным обучением и развитием

— руководит корпоративным обучением и развитием Chief Wellbeing Officer — координирует программы благополучия и ментального здоровья

— координирует программы благополучия и ментального здоровья Chief Ethics Officer — обеспечивает соблюдение этических норм и ценностей компании

В 2025 году средняя заработная плата директоров по персоналу в крупных российских компаниях составляет от 350 000 до 800 000 рублей, что отражает повышенную ценность этой роли. В международных корпорациях эта цифра может быть значительно выше, достигая эквивалента 1,2-1,5 миллиона рублей.

Как построить карьеру от менеджера до директора

Построение карьеры от менеджера до директорской позиции — процесс, требующий стратегического подхода, последовательности и целенаправленных усилий. В 2025 году средний срок продвижения по этому пути составляет 8-12 лет, хотя выдающиеся специалисты могут пройти его быстрее. 📊 Рассмотрим ключевые шаги и стратегии, помогающие ускорить карьерный рост.

Этап 1: Фундамент карьеры (менеджер начального звена)

Развивайте профессиональную экспертизу в конкретной области

Добивайтесь измеримых результатов, превышающих ожидания

Изучайте бизнес-модель компании и ее ключевые процессы

Формируйте репутацию надежного исполнителя

Начинайте развивать навыки управления проектами

Этап 2: Расширение влияния (менеджер среднего звена)

Берите на себя руководство кросс-функциональными проектами

Развивайте навыки управления людьми и построения команд

Расширяйте сеть профессиональных контактов внутри и вне организации

Начинайте формировать стратегическое видение своего направления

Инвестируйте в развитие бизнес-мышления (MBA или аналогичные программы)

Этап 3: Подготовка к директорской позиции (руководитель направления)

Демонстрируйте навыки создания и реализации стратегии

Фокусируйтесь на инициативах, влияющих на прибыль и рост компании

Развивайте навыки публичных выступлений и презентаций для высшего руководства

Формируйте собственную команду преемников

Расширяйте понимание смежных бизнес-функций

Этап 4: Переход на директорскую позицию

Активно работайте над личным брендом внутри и вне организации

Развивайте навыки стратегического мышления и визионерства

Демонстрируйте способность создавать долгосрочную ценность для бизнеса

Совершенствуйте навыки управления в условиях неопределенности

Освойте искусство "influencing without authority" (влияния без формальной власти)

Ключевые ускорители карьерного роста в 2025 году:

Работа над высокорисковыми проектами — успешное выполнение сложных задач выделяет вас среди коллег

— успешное выполнение сложных задач выделяет вас среди коллег Развитие стратегического мышления — способность видеть "большую картину" и предлагать инновационные решения

— способность видеть "большую картину" и предлагать инновационные решения Кросс-функциональный опыт — понимание различных аспектов бизнеса делает вас более ценным руководителем

— понимание различных аспектов бизнеса делает вас более ценным руководителем Наставничество на высшем уровне — найдите ментора среди топ-менеджеров, который поможет вам расти

— найдите ментора среди топ-менеджеров, который поможет вам расти Непрерывное образование — регулярно обновляйте знания в своей отрасли и управленческие компетенции

Важно понимать, что карьерный путь редко бывает линейным. Иногда для продвижения может потребоваться "горизонтальный шаг" — переход в другой департамент или даже в другую компанию для приобретения нового опыта.