Ознакомительный день на работе: что это и как подготовиться

Для кого эта статья:

Новые сотрудники, готовящиеся к первому рабочему дню.

HR-менеджеры и специалисты по адаптации сотрудников.

Руководители и организации, стремящиеся улучшить процесс онбординга. Первый день на новой работе может превратиться в настоящее испытание для нервной системы. Неизвестная обстановка, незнакомые лица, неясные ожидания — всё это способно вызвать тревогу даже у опытных профессионалов. Именно поэтому многие компании проводят ознакомительный день — структурированное знакомство с организацией, которое помогает сгладить острые углы адаптации. Знание того, что ждёт вас в этот день и как к нему подготовиться, может стать решающим фактором для успешного старта карьеры на новом месте. ??

Что такое ознакомительный день и зачем он нужен

Ознакомительный день (или onboarding day) — это специально организованное мероприятие, направленное на введение нового сотрудника в компанию. В отличие от стандартного первого рабочего дня, ознакомительный день имеет чётко спланированную структуру и программу, созданную для того, чтобы новичок мог быстрее интегрироваться в рабочую среду и корпоративную культуру. ??

Основные цели ознакомительного дня:

Снижение стресса и тревожности у нового сотрудника

Формирование позитивного первого впечатления о компании

Знакомство с организационной структурой и ключевыми лицами

Передача базовых знаний о компании, её ценностях и правилах

Ускорение процесса адаптации и сокращение времени до полноценной продуктивной работы

Согласно исследованиям SHRM (Society for Human Resource Management), сотрудники, прошедшие структурированную программу онбординга, на 69% чаще остаются в компании в течение трёх лет. Более того, качественный онбординг увеличивает продуктивность новых сотрудников на 54%.

Елена Васильева, HR-директор Однажды к нам пришёл Михаил, опытный специалист по маркетингу, который до этого работал в небольших компаниях без формализованных процессов. На собеседовании он был уверен и спокоен, но когда получил приглашение на ознакомительный день, начал беспокоиться и даже позвонил мне с вопросом, не является ли это скрытым дополнительным этапом отбора. Я объяснила, что это стандартная практика для всех новых сотрудников. В назначенный день Михаил пришёл напряжённый, но после общего знакомства, экскурсии по офису и неформального обеда с будущей командой заметно расслабился. Позже он признался, что ознакомительный день полностью изменил его представление о корпоративной культуре. «Я думал, что попаду в бюрократическую машину, а оказался среди живых людей, готовых помогать», — сказал он мне через месяц работы.

Для компании ознакомительный день — это возможность создать прочную основу для долгосрочных отношений с сотрудником, продемонстрировать свои ценности и культуру не на словах, а на деле.

Компании без ознакомительного дня Компании с ознакомительным днём Текучесть кадров в первый год — 50% Текучесть кадров в первый год — 25% Время до полной продуктивности — 6-9 месяцев Время до полной продуктивности — 3-4 месяца Уровень вовлечённости новичков — 30% Уровень вовлечённости новичков — 70% Ошибки из-за незнания процессов — высокая вероятность Ошибки из-за незнания процессов — низкая вероятность

Как проходит ознакомительный день на работе

Формат ознакомительного дня может значительно различаться в зависимости от размера компании, отрасли и корпоративной культуры. Однако большинство организаций придерживаются определённой структуры, которая включает ключевые элементы. ???

Типичный сценарий ознакомительного дня:

Приветствие и административные вопросы (9:00-10:00) Встреча с представителем HR-отдела

Оформление необходимых документов

Получение пропуска, доступов к системам

Инструктаж по технике безопасности Презентация о компании (10:00-11:00) История и миссия компании

Организационная структура

Ключевые проекты и достижения

Корпоративные ценности и культура Экскурсия по офису (11:00-12:00) Знакомство с рабочим пространством

Посещение различных отделов

Информация о бытовых моментах (кухня, отдых, парковка) Обед с командой (12:00-13:00) Неформальное общение с будущими коллегами

Знакомство с корпоративными традициями Знакомство с непосредственным руководителем (13:00-14:30) Обсуждение должностных обязанностей

Постановка первых задач

Ответы на вопросы Тренинг по корпоративным системам и инструментам (14:30-16:00) Обучение работе с внутренними системами

Настройка рабочего места и оборудования Встреча с наставником (16:00-17:00) Знакомство с назначенным наставником

Обсуждение плана адаптации на ближайшие недели

Завершение дня и подведение итогов

В более крупных организациях ознакомительный день может проводиться для группы новых сотрудников одновременно, что способствует созданию горизонтальных связей между новичками из разных отделов.

Андрей Соколов, руководитель отдела разработки В 2024 году мы полностью переработали формат ознакомительного дня после того, как заметили, что технические специалисты часто воспринимали традиционный подход как пустую формальность. Теперь вместо длинных презентаций мы проводим интерактивный квест по компании. Недавно к нам пришёл Александр, опытный разработчик с 8-летним стажем. Он скептически отнёсся к идее квеста, но согласился участвовать. Каждая локация знакомила его с отдельным аспектом работы компании через практические задачи. Например, в отделе поддержки он должен был решить реальный кейс клиента, консультируясь с сотрудниками отдела. К концу дня Александр не только познакомился со всеми ключевыми процессами и людьми, но и получил целостное представление о продукте и бизнес-модели. «Я узнал больше за один день, чем за первый месяц на предыдущей работе», — признался он. Через три месяца Александр уже инициировал проект по оптимизации архитектуры, который значительно ускорил работу системы.

Что взять с собой на ознакомительный день

Правильная подготовка к ознакомительному дню поможет вам чувствовать себя увереннее и сосредоточиться на получении новой информации, а не на решении организационных проблем. ??

Обязательный чек-лист вещей для ознакомительного дня:

Документы

Паспорт

СНИЛС

ИНН

Трудовая книжка (если требуется)

Диплом об образовании (копия)

Банковские реквизиты для перечисления зарплаты

Канцелярские принадлежности

Блокнот для записей

Ручки

Небольшой органайзер для полученных визиток или информационных материалов

Технические средства

Заряженный телефон

Портативное зарядное устройство

Личный ноутбук (если об этом заранее договорились)

Личные вещи

Бутылка воды

Перекус (если не предусмотрен корпоративный обед)

Лекарства, которые вы принимаете регулярно

Не менее важно заранее подготовиться информационно. Рекомендуется:

Изучить сайт компании и последние новости о ней

Просмотреть профили компании в социальных сетях

Повторить информацию о продуктах/услугах компании

Подготовить краткий рассказ о себе (30-60 секунд)

Сформулировать несколько вопросов о компании и будущей работе

Категория внешнего вида Консервативные отрасли (банки, юридические фирмы) Креативные отрасли (IT, маркетинг, дизайн) Одежда Деловой костюм, строгое платье Smart casual: брюки/джинсы + рубашка/блузка Обувь Классические туфли Аккуратная повседневная обувь Аксессуары Минимум, сдержанные Допустимы характерные аксессуары Общий стиль Консервативный, элегантный Современный, индивидуальный, но опрятный

Особое внимание стоит уделить внешнему виду. Даже если компания придерживается свободного стиля в одежде, для первого дня лучше выбрать более формальный наряд, чем слишком casual. Всегда можно немного «приодеться», и это будет воспринято лучше, чем если вы придёте слишком неформально одетым. ??

Если вы не уверены в дресс-коде компании, не стесняйтесь заранее уточнить этот момент у HR-менеджера. Это покажет вашу внимательность к деталям и стремление соответствовать корпоративной культуре.

Как произвести положительное впечатление

Ознакомительный день — это не только возможность для вас узнать больше о компании, но и шанс произвести положительное впечатление на будущих коллег и руководство. Ваше поведение и подход к взаимодействию могут заложить фундамент для дальнейшей успешной работы. ??

Основные стратегии для создания позитивного образа:

Пунктуальность Приходите за 10-15 минут до назначенного времени

Заранее рассчитайте маршрут и возможные пробки

Если опаздываете по объективным причинам, обязательно предупредите Активное слушание Внимательно воспринимайте информацию

Делайте заметки по ключевым моментам

Задавайте уточняющие вопросы, показывающие ваш интерес Уместная коммуникация Поддерживайте зрительный контакт

Используйте доброжелательный тон

Следите за языком тела (открытая поза, естественная улыбка)

Избегайте чрезмерной формальности или фамильярности Проявление инициативы Активно включайтесь в групповые активности

Не стесняйтесь первым представиться

Предлагайте помощь, если видите возможность Запоминание имён Повторяйте имя собеседника в разговоре

Ассоциируйте имя с какой-то характерной чертой человека

Записывайте имена ключевых людей с краткими пометками

Не менее важно найти баланс между демонстрацией своего профессионализма и скромностью. Избегайте как излишнего хвастовства, так и чрезмерного самоуничижения. Профессиональная уверенность, подкреплённая готовностью учиться новому, всегда производит хорошее впечатление.

Полезные фразы, которые помогут выстроить позитивную коммуникацию:

"Могли бы вы подробнее рассказать о...?" (демонстрирует ваш интерес и внимательность)

"На предыдущем месте работы мы решали похожую задачу..." (показывает релевантный опыт без хвастовства)

"Я заметил интересный подход в вашей работе, как вам удалось его реализовать?" (проявляет уважение к опыту коллег)

"Как вы считаете, какими навыками важно обладать для успешной работы в этой команде?" (показывает ориентацию на развитие)

В конце дня стоит поблагодарить всех, кто принимал участие в вашем онбординге. Можно отправить краткое email-сообщение HR-менеджеру с благодарностью за организацию ознакомительного дня — такой жест будет оценён по достоинству и запомнится. ??

Частые вопросы об ознакомительном дне на работе

Перед ознакомительным днём у новых сотрудников обычно возникает множество вопросов. Рассмотрим наиболее распространённые из них и дадим развёрнутые ответы. ?

Вопрос: Нужно ли готовить презентацию о себе для ознакомительного дня?

Ответ: В большинстве случаев специальная презентация не требуется, если об этом не было отдельного запроса. Однако стоит подготовить краткий рассказ о своём опыте, навыках и достижениях в формате elevator pitch (30-60 секунд). Это пригодится при знакомстве с коллегами и руководством. Если компания следует необычному формату онбординга, HR-менеджер обычно заранее сообщает о всех нестандартных требованиях.

Вопрос: Нужно ли брать с собой копии всех документов или достаточно оригиналов?

Ответ: Лучше всего иметь при себе как оригиналы, так и копии основных документов (паспорт, СНИЛС, ИНН, диплом). Многие компании делают копии самостоятельно, но наличие готовых копий может ускорить процесс оформления. Уточните этот момент заранее у HR-специалиста, который пригласил вас на ознакомительный день.

Вопрос: Могу ли я отказаться от участия в каких-то активностях ознакомительного дня?

Ответ: Программа ознакомительного дня обычно тщательно продумана и каждый элемент имеет свою цель. Отказ от участия без серьёзной причины может быть воспринят негативно. Если у вас есть объективные ограничения (например, медицинские противопоказания для определённых активностей), лучше сообщить о них заранее HR-специалисту, чтобы найти альтернативное решение.

Вопрос: Как вести себя на корпоративном обеде во время ознакомительного дня?

Ответ: Совместный обед — это возможность для неформального общения, но не стоит забывать о профессиональном контексте. Избегайте спорных тем (политика, религия), не злоупотребляйте алкоголем, даже если он предлагается. Старайтесь поддерживать общий разговор, задавать вопросы коллегам о работе и увлечениях. Обед — хорошее время для выстраивания первичных неформальных связей в коллективе.

Вопрос: Что делать, если я не понимаю какую-то информацию во время ознакомительного дня?

Ответ: Не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы. Никто не ожидает, что вы сразу поймёте все нюансы работы компании. Более того, вопросы показывают вашу вовлечённость и стремление разобраться. Делайте заметки о моментах, которые требуют дополнительного разъяснения, и возвращайтесь к ним в подходящий момент. Если вопрос не критичен в данный момент, можно отложить его для индивидуального обсуждения с наставником.

Вопрос: Можно ли использовать телефон во время ознакомительного дня?

Ответ: Старайтесь свести использование телефона к минимуму. Постоянное отвлечение на сообщения или социальные сети создаёт впечатление незаинтересованности. Если вам необходимо сделать важный звонок или ответить на сообщение, лучше сделать это во время перерыва, предварительно извинившись. Допустимо использовать телефон для записи контактов коллег или внесения заметок, если это уместно в контексте.

Вопрос: Нужно ли приходить на ознакомительный день, если я уже знаком с компанией (например, был на стажировке)?

Ответ: Да, ознакомительный день важен даже для тех, кто ранее взаимодействовал с компанией. Формат работы стажёра и штатного сотрудника существенно различается, к тому же программа онбординга обычно включает специфические аспекты, связанные с вашей новой позицией. Кроме того, это возможность представиться коллегам уже в новом качестве и наладить профессиональные связи.