Отработка при увольнении: когда начинается, если заявление в пятницу

Люди, рассматривающие возможность смены профессии и интересующиеся правильным оформлением заявления об увольнении Подача заявления на увольнение в пятницу создает множество вопросов у сотрудников. Когда же фактически начинается отработка? С выходных или с понедельника? Входят ли нерабочие дни в срок отработки? Расчет последнего дня работы часто становится головной болью как для увольняющихся, так и для HR-специалистов. Правильное понимание этого вопроса критически важно для планирования начала работы на новом месте и завершения обязательств на текущем. 🗓️

Отработка при увольнении: если заявление подано в пятницу

Пятница часто становится днем, когда сотрудники решаются подать заявление об увольнении. Для многих это стратегический выбор, связанный с надеждой сократить фактическое время отработки. Но действительно ли это работает?

Согласно статье 80 Трудового кодекса РФ, при увольнении по собственному желанию сотрудник должен предупредить работодателя в письменной форме за две недели до предполагаемой даты увольнения. Этот период называется сроком предупреждения или, в обиходе, "отработкой".

Подавая заявление в пятницу, важно понимать следующие моменты:

Отсчет двухнедельного срока начинается со следующего дня после подачи заявления

Если организация работает по 5-дневной рабочей неделе, то суббота и воскресенье считаются выходными и включаются в срок отработки

При подаче заявления в пятницу последний день работы обычно выпадает на пятницу через две недели

Рассмотрим конкретный пример: если сотрудник подает заявление в пятницу, 3 мая 2025 года, то отсчет двухнедельной отработки начнется с субботы, 4 мая. Последним рабочим днем станет пятница, 17 мая 2025 года.

День недели Дата подачи заявления Начало отсчета отработки Последний рабочий день Пятница 03.05.2025 04.05.2025 (суббота) 17.05.2025 (пятница) Пятница 10.05.2025 11.05.2025 (суббота) 24.05.2025 (пятница) Пятница 17.05.2025 18.05.2025 (суббота) 31.05.2025 (пятница)

Марина Семенова, руководитель HR-отдела В нашей практике часто встречаются ситуации, когда сотрудники специально подают заявление в пятницу, рассчитывая на сокращение реального времени отработки. Однажды специалист по продажам Алексей подал заявление в пятницу вечером, после окончания рабочего дня. Он был уверен, что раз документы будут зарегистрированы только в понедельник, то и отсчет пойдет с понедельника. Однако здесь важно понимать, что юридически имеет значение не дата регистрации заявления, а дата его фактической подачи. Мы приняли заявление в пятницу, о чем сделали соответствующую отметку, и отсчет пошел с субботы. В итоге, последним рабочим днем Алексея стала не пятница, как он планировал, а четверг следующей недели. Это создало определенные сложности, так как он уже договорился о выходе на новую работу с пятницы.

С какого дня считается отсчет отработки по законодательству

Законодательное регулирование начала отсчета срока отработки четко прописано в Трудовом кодексе РФ. Для правильного определения периода отработки необходимо опираться на следующие нормы права:

В соответствии со статьей 80 ТК РФ, срок предупреждения об увольнении начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника. Это означает, что если вы подали заявление в пятницу, то первым днем отсчета двухнедельного срока будет суббота. 📝

Для корректного понимания правил исчисления сроков также следует обратиться к статье 14 ТК РФ, которая устанавливает, что:

Течение сроков начинается на следующий день после календарной даты, которая определяет начало срока

Срок, исчисляемый в календарных неделях, истекает в соответствующий день последней недели срока

В срок, исчисляемый в календарных неделях или днях, включаются и нерабочие дни

Важно отметить, что в 2023-2025 годах судебная практика подтверждает: день подачи заявления не включается в срок отработки. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2023 N 10 "О применении судами положений Трудового кодекса Российской Федерации" также разъясняет этот вопрос.

Действие Законодательное основание Практическое применение Подача заявления об увольнении Статья 80 ТК РФ Письменное предупреждение за две недели Начало исчисления срока отработки Статья 14 ТК РФ Со следующего дня после подачи заявления Включение выходных в срок Статья 14 ТК РФ Все календарные дни, включая выходные и праздники Завершение срока отработки Статья 14 ТК РФ В соответствующий день последней недели срока

Существует также ряд исключений, когда работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. Это случаи, когда увольнение связано с:

Невозможностью продолжения работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и т.д.)

Нарушением работодателем трудового законодательства

Другими случаями, установленными ТК РФ или иными федеральными законами

Расчет двухнедельной отработки с учетом выходных дней

Включение выходных дней в период отработки – один из наиболее часто возникающих вопросов. Согласно трудовому законодательству, срок отработки исчисляется в календарных днях, а не в рабочих. Это означает, что суббота, воскресенье и праздничные дни также включаются в двухнедельный период. 🗓️

Расчет двухнедельной отработки при подаче заявления в пятницу выглядит следующим образом:

День 1 – суббота (первый день отсчета)

День 2 – воскресенье

Дни 3-7 – понедельник-пятница (первая рабочая неделя отработки)

Дни 8-9 – суббота-воскресенье (выходные)

Дни 10-14 – понедельник-пятница (вторая рабочая неделя отработки)

Таким образом, при стандартной 5-дневной рабочей неделе, подав заявление в пятницу, сотрудник фактически отрабатывает 10 рабочих дней (две полные рабочие недели).

Если же в период отработки попадают праздничные дни, важно учитывать, что они также включаются в срок отработки, но не продлевают его. При этом, если последний день срока предупреждения приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Дмитрий Волков, юрист по трудовому праву Ко мне часто обращаются клиенты, считающие, что подача заявления в пятницу поможет им "схитрить" и сократить срок отработки. Показательный случай произошел с Еленой, бухгалтером крупной компании. Она подала заявление в пятницу, 7 марта, накануне длинных праздничных выходных, связанных с Международным женским днем. Елена рассчитывала, что четыре праздничных дня (8-11 марта) не будут включены в отработку, и ее последний рабочий день сдвинется на четыре дня позже. Однако на консультации я объяснил, что согласно статье 14 ТК РФ, в срок, исчисляемый в календарных неделях, включаются и нерабочие праздничные дни. В итоге ее двухнедельный срок начался 8 марта (суббота, праздничный день), включил все выходные и праздничные дни, и завершился 21 марта (пятница). Таким образом, продолжительность отработки не изменилась, но ее реальные рабочие дни в этот период составили лишь 8 дней вместо стандартных 10, благодаря праздничным выходным.

Особенности отсчета отработки при разных графиках работы

Расчет срока отработки существенно варьируется в зависимости от установленного графика работы. Понимание этих нюансов критически важно как для работников, так и для работодателей. 🕒

Рассмотрим особенности отработки при различных режимах труда:

Стандартная 5-дневная рабочая неделя: При подаче заявления в пятницу отсчет начинается с субботы, и последним днем работы будет пятница через две недели. Фактически отрабатывается 10 рабочих дней.

6-дневная рабочая неделя: Отсчет также начинается со следующего дня (суббота), но этот день является рабочим. В этом случае сотрудник отрабатывает 12 рабочих дней (6 дней в каждую из двух недель).

Сменный график: Двухнедельный срок отсчитывается в календарных днях независимо от количества смен, попадающих на этот период. Важно: количество фактически отработанных смен может быть различным.

Вахтовый метод работы: Отсчет ведется так же, в календарных днях, но может потребоваться корректировка даты увольнения, чтобы она совпадала с окончанием вахты.

Особое внимание следует уделить отработке при сменном графике. Например, если сотрудник работает по графику "два через два" и подает заявление в свой рабочий день (пятницу), расчет может выглядеть следующим образом:

Тип графика Дата подачи заявления (пятница) Количество рабочих смен в период отработки Последний рабочий день 2/2 (два через два) 03.05.2025 7 смен 17.05.2025 3/3 (три через три) 03.05.2025 4-5 смен 17.05.2025 Ночные смены 03.05.2025 В зависимости от конкретного графика 17.05.2025 Сутки через трое 03.05.2025 3-4 смен 17.05.2025

Важно помнить, что при любом графике работы:

Двухнедельный срок отсчитывается в календарных днях (14 дней)

Фактическое количество отработанных смен зависит от конкретного графика

Если последний день отработки приходится на выходной по графику, днем увольнения все равно считается этот день

Если увольнение приходится на выходной или нерабочий праздничный день, необходимо оформить расторжение трудового договора в ближайший предшествующий рабочий день

Дистанционные работники следуют тем же правилам расчета отработки, что и офисные сотрудники, с учетом установленного для них режима работы и отдыха.

Как правильно оформить заявление для расчета срока отработки

Корректное оформление заявления об увольнении – залог предсказуемого расчета срока отработки и избежания потенциальных конфликтов с работодателем. Вот ключевые рекомендации по правильному составлению этого документа: 📄

В заявлении об увольнении обязательно должны присутствовать:

Адресат – директор или иной уполномоченный руководитель организации (с указанием его ФИО и должности)

Сведения о заявителе – ваши ФИО и должность

Четкая просьба об увольнении по собственному желанию

Конкретная дата последнего рабочего дня

Дата составления заявления

Личная подпись

Если вы подаете заявление в пятницу и хотите точно рассчитать дату увольнения, указывайте конкретную дату последнего рабочего дня (через две недели), а не просто фразу "прошу уволить по истечении двух недель". Такой подход поможет избежать недопонимания.

Пример правильного заявления:

Генеральному директору ООО "Компания" Иванову И.И. от менеджера по продажам Петрова П.П. ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу уволить меня по собственному желанию 17 мая 2025 года. 03.05.2025 Подпись

Для надежности и документального подтверждения даты подачи заявления:

Подготовьте два экземпляра заявления На вашем экземпляре попросите поставить отметку о принятии (дату, подпись принявшего лица, печать) Если есть возможность, зарегистрируйте заявление в журнале входящей корреспонденции При подаче заявления в пятницу убедитесь, что на нем проставлена именно пятничная дата

Если вы отправляете заявление удаленно (например, по электронной почте), запросите подтверждение получения и зафиксируйте дату отправки. На дистанционной работе допустимо использование электронной цифровой подписи или согласованных альтернативных способов идентификации.

Для предотвращения возможных споров о дате начала отсчета отработки, четко указывайте в заявлении не только дату его составления, но и предпочтительно – время подачи (особенно важно при подаче в конце рабочего дня в пятницу). 🕔