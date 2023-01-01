Отработка 2 недели: оплачивается или нет по закону – разбираемся

Для кого эта статья:

Работники, рассматривающие возможность увольнения и желающие знать свои права

HR-специалисты, ответственные за процесс увольнения сотрудников

Юристы и консультанты по трудовому праву, которым нужна информация о новых изменениях в законодательстве Решение уволиться часто сопровождается тревожными вопросами: "А нужно ли отрабатывать две недели?", "Будет ли этот период оплачен?", "Можно ли избежать отработки?". Эти вопросы возникают из-за недостаточного понимания трудового законодательства, которое чётко регламентирует процесс расторжения трудового договора. Разберёмся детально, как оплачивается период отработки в 2025 году, и в каких случаях от неё можно отказаться — чтобы защитить свои права и не потерять деньги. 💼

Что такое отработка при увольнении: правовая база

Отработка при увольнении — это период, который работник должен отработать после подачи заявления об увольнении по собственному желанию. Согласно статье 80 Трудового кодекса РФ, этот срок составляет две недели, если иное не установлено трудовым договором или отраслевым соглашением. 📝

Правовая база отработки опирается на следующие законодательные акты:

Статья 80 ТК РФ — регламентирует порядок расторжения трудового договора по инициативе работника

Статья 84.1 ТК РФ — определяет общий порядок оформления прекращения трудового договора

Статья 136 ТК РФ — устанавливает порядок, место и сроки выплаты заработной платы

Статья 140 ТК РФ — определяет сроки расчета при увольнении

Двухнедельный срок отработки призван обеспечить баланс интересов: работодателю дается время найти и подготовить замену увольняющемуся сотруднику, а работник соблюдает профессиональную этику, завершая начатые дела и передавая их своему преемнику.

Документ Регулирующие нормы Практическое значение Трудовой кодекс РФ, ст. 80 Срок предупреждения об увольнении — две недели Обязательный период отработки после подачи заявления Трудовой договор Может устанавливать иной срок предупреждения Индивидуальные условия отработки для конкретной должности Локальные нормативные акты Дополнительные требования к процедуре увольнения Порядок передачи дел и материальных ценностей Коллективный договор Дополнительные гарантии при увольнении Могут устанавливаться особые условия компенсаций

Ирина Соколова, HR-директор Столкнулась с ситуацией, когда сотрудник отдела маркетинга подал заявление об увольнении во вторник, а в пятницу уже отказывался приходить на работу, требуя выплатить ему заработную плату за две недели. Пришлось объяснять, что закон защищает интересы обеих сторон: работодатель обязан оплачивать только фактически отработанное время. В итоге сотрудник отработал полные две недели, получил полное денежное вознаграждение и рекомендательное письмо. Это сохранило профессиональные отношения и репутацию обеих сторон.

Обязательна ли оплата периода отработки по ТК РФ

Один из самых распространенных мифов о периоде отработки — что работодатель может не оплачивать эти две недели. Это категорически неверно. Согласно трудовому законодательству, период отработки является полноценным рабочим временем и подлежит оплате в обязательном порядке. 💰

Статья 91 ТК РФ определяет, что работникам должно выплачиваться вознаграждение за весь период выполнения трудовых обязанностей. Период отработки не является исключением. Более того, в это время сохраняются:

Все надбавки и доплаты, предусмотренные трудовым договором

Право на оплату больничного листа в случае временной нетрудоспособности

Начисление премий за выполнение плановых показателей

Оплата сверхурочных работ и работы в выходные дни (если таковые имели место)

Другие виды компенсационных и стимулирующих выплат

В период отработки работодатель не имеет права:

Снижать заработную плату по сравнению с установленной в трудовом договоре

Лишать сотрудника положенных ему премий и бонусов без оснований

Изменять условия труда в одностороннем порядке

Увеличивать нагрузку без соответствующего оформления и оплаты

Неоплата периода отработки является грубым нарушением трудового законодательства и может повлечь за собой административную ответственность для работодателя по статье 5.27 КоАП РФ. В 2025 году штрафы за подобные нарушения составляют от 30 000 до 50 000 рублей для юридических лиц. 🚫

Особенности расчета зарплаты за двухнедельную отработку

Расчет заработной платы за период отработки осуществляется по общим правилам начисления заработной платы, закрепленным в трудовом законодательстве. Рассмотрим основные принципы и нюансы этого процесса. 🧮

При повременной оплате труда зарплата рассчитывается исходя из отработанного времени и установленного оклада (тарифной ставки). Формула выглядит так:

ЗП = (Оклад ÷ Количество рабочих дней в месяце) × Количество фактически отработанных дней

При сдельной оплате расчет производится по объему выполненных работ согласно установленным расценкам.

Важные особенности расчета:

Если период отработки попадает на конец месяца, выплата может быть разделена между авансом и окончательным расчетом

При работе в режиме неполного рабочего времени, оплата рассчитывается пропорционально отработанному времени

В случае привлечения к работе в выходные дни в период отработки применяются повышенные коэффициенты оплаты

Премии и бонусы, привязанные к показателям эффективности, начисляются при выполнении соответствующих условий

Если работник берет отпуск с последующим увольнением, отработка не требуется, но все выплаты производятся в полном объеме

Компонент выплаты Включается в расчет Правовое обоснование Основная заработная плата (оклад/тариф) Да ст. 129 ТК РФ Надбавки и доплаты Да ст. 129, 146-149, 151-154 ТК РФ Премии за текущий период Да, при выполнении условий премирования ст. 135 ТК РФ, локальные акты Компенсации за неиспользованный отпуск Да (отдельный расчет) ст. 127 ТК РФ Выходное пособие Нет (только при увольнении по сокращению и другим специальным основаниям) ст. 178 ТК РФ

В 2025 году особое внимание следует уделить правильности расчета НДФЛ и взносов с выплат при увольнении. Заработная плата за отработанный период облагается налогами в общем порядке, а компенсация за неиспользованный отпуск также подлежит налогообложению.

Александр Петров, юрист по трудовому праву Ко мне обратилась Елена, которая утверждала, что работодатель не доплатил ей за период отработки. При анализе ситуации выяснилось, что компания не включила в расчет доплату за работу в выходной день, которую Елена отработала по просьбе руководителя. Мы составили претензию с расчетами и ссылками на нормы ТК РФ. Работодатель признал ошибку и произвел доплату с учетом двойной ставки за работу в выходной день. Этот случай показывает важность внимательного отношения к расчету всех составляющих заработной платы в период отработки и знания работником своих прав.

Случаи освобождения от отработки: когда можно не ждать

Законодательство предусматривает ряд ситуаций, когда сотрудник может быть освобожден от двухнедельной отработки. Это важно знать, чтобы при необходимости воспользоваться своими правами и уволиться без задержек. 🚪

Согласно части 3 статьи 80 ТК РФ, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника, в следующих случаях:

Невозможность продолжения работы в связи с зачислением в образовательное учреждение

Выход на пенсию

Нарушение работодателем трудового законодательства или условий трудового договора

Необходимость ухода за ребенком до 14 лет или ребенком-инвалидом до 18 лет

Необходимость ухода за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением

Переезд супруга на работу в другую местность

Кроме того, отработка не требуется в следующих ситуациях:

По соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ) — работник и работодатель могут договориться о досрочном расторжении трудового договора

При оформлении отпуска с последующим увольнением (ст. 127 ТК РФ)

При увольнении в период испытательного срока (нужно предупредить за 3 дня)

При срочном трудовом договоре, срок которого истекает (ст. 79 ТК РФ)

В 2025 году особое внимание следует обратить на ситуации, связанные с цифровыми профессиями и удаленной работой. При обоснованных претензиях дистанционного работника к обеспечению необходимым оборудованием (что является нарушением условий трудового договора), он также может требовать увольнения без отработки. 💻

Важно помнить, что для освобождения от отработки требуются документальные подтверждения указанных обстоятельств:

Медицинские заключения

Справки из образовательных учреждений

Документы, подтверждающие нарушения со стороны работодателя

Пенсионное удостоверение или справка о назначении пенсии

Подтверждение перевода супруга на работу в другую местность

При отсутствии документального подтверждения работодатель имеет право настаивать на отработке в течение двух недель. 📄

Права и обязанности сторон при оплате периода увольнения

В период отработки и работник, и работодатель имеют определенные права и обязанности, которые регулируются трудовым законодательством. Четкое понимание этих аспектов помогает избежать конфликтов и защитить свои интересы. 🤝

Права работника в период отработки:

Получение полной заработной платы согласно трудовому договору

Сохранение всех условий труда до последнего дня работы

Возможность отозвать заявление об увольнении до истечения срока отработки

Получение оплаты больничного листа в общем порядке

Защита от дискриминации и преследований в связи с решением об увольнении

Право на получение всех причитающихся выплат в последний день работы

Обязанности работника:

Добросовестное исполнение трудовых обязанностей до конца отработки

Передача дел, документации и материальных ценностей

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

Выполнение работы согласно должностной инструкции и трудовому договору

Соблюдение требований по охране труда и безопасности

Права работодателя:

Требовать от работника надлежащего исполнения трудовых обязанностей

Организовать процесс передачи дел и материальных ценностей

Привлекать работника к дисциплинарной ответственности за нарушения

Освободить работника от отработки раньше указанного срока (с выплатой зарплаты)

Распределять рабочую нагрузку в соответствии с производственной необходимостью

Обязанности работодателя:

Обеспечение работой в соответствии с трудовым договором

Выплата заработной платы в полном объеме и в установленные сроки

Предоставление всех гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством

Оформление необходимых документов при увольнении

Выдача трудовой книжки и справки о заработной плате в последний день работы

Произведение окончательного расчета в полном объеме в день увольнения

В 2025 году особое значение приобретают цифровые аспекты увольнения: работодатель обязан внести сведения об увольнении в электронную трудовую книжку и обеспечить передачу данных в ПФР. Работник имеет право получить сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р в день увольнения. 📱

При нарушении прав на оплату отработки работник может обратиться с жалобой в следующие инстанции:

Государственная инспекция труда

Прокуратура

Комиссия по трудовым спорам (если создана)

Суд

Срок исковой давности по спорам о невыплате заработной платы составляет один год со дня установленного срока выплаты. ⚖️