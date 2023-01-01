Отработка 2 недель при увольнении с работы по совместительству – ТК РФ

Юристы, занимающиеся трудовым правом Увольнение с работы по совместительству часто вызывает вопрос – нужна ли обязательная отработка двух недель, как при увольнении с основного места работы? Нюансы трудового законодательства в этой области способны запутать даже опытных HR-специалистов. По статистике, более 40% работающих россиян имеют дополнительную занятость, но далеко не все знают свои права при прекращении трудовых отношений. Рассмотрим детально, что говорит ТК РФ об отработке при увольнении совместителей, и какие особенности необходимо учесть обеим сторонам трудового договора. 🧐

Двухнедельная отработка при увольнении совместителя: требования ТК РФ

Вопрос отработки двухнедельного срока при увольнении с работы по совместительству регулируется ст. 80 Трудового кодекса РФ. Ключевой факт, который следует понимать: законодательство не делает различий между основным местом работы и совместительством в вопросе предупреждения о предстоящем увольнении.

Согласно общему правилу, работник обязан предупредить работодателя о своем увольнении в письменной форме не позднее чем за две недели. Этот срок отсчитывается со дня, следующего за днем получения работодателем заявления работника.

Андрей Викторов, руководитель кадровой службы Ко мне обратился сотрудник Сергей, работавший у нас по совместительству на должности бухгалтера-расчетчика. Он получил предложение о полной занятости от другой компании и хотел уволиться "прямо завтра", утверждая, что на совместителей не распространяется правило двухнедельной отработки. "Я же не основной сотрудник, а просто совместитель", – настаивал он. Пришлось разъяснить, что по ТК РФ совместители имеют те же обязанности по предупреждению, что и основные сотрудники. После обсуждения мы договорились о компромиссе: Сергей отработал неделю и передал дела новому сотруднику, а оставшуюся неделю мы закрыли его неиспользованным отпуском. Эта ситуация стала поучительной для всего отдела: статус совместителя меняет многие аспекты трудовых отношений, но не отменяет базовых требований законодательства.

Важно отметить следующие моменты для совместителей и их работодателей:

Двухнедельный срок предупреждения применяется по умолчанию и к совместителям

Отсутствие отработки без соглашения сторон или уважительной причины может расцениваться как нарушение трудовой дисциплины

Факт совместительства сам по себе не является основанием для сокращения срока предупреждения

Работодатель не вправе отказать в приеме заявления об увольнении

Рассмотрим, как распределяются обязанности при увольнении совместителя по собственному желанию:

Обязанность Работник-совместитель Работодатель Уведомление о намерении уволиться За 2 недели в письменной форме Принять заявление, зафиксировать дату получения Установление даты увольнения Предложить дату (не ранее 14 дней от подачи заявления) Утвердить дату, издать приказ Отработка Продолжать исполнять трудовые обязанности 14 дней Обеспечить условия для работы Расчет при увольнении Вернуть материальные ценности, документы Произвести полный расчет, выдать документы

Статистика показывает, что 23% трудовых споров связаны именно с неправильным пониманием процедуры увольнения, причем значительная часть из них касается совместителей. Знание своих прав и обязанностей помогает избежать конфликтов и сохранить профессиональную репутацию обеим сторонам трудовых отношений. 📝

Правовой статус совместителя при увольнении по собственному желанию

Для понимания нюансов увольнения по совместительству необходимо четко определить правовой статус совместителя. Согласно ст. 60.1 ТК РФ, совместительство — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.

Ключевые аспекты правового статуса совместителя, влияющие на процесс увольнения:

Совместитель имеет полноценный трудовой договор, как и основной работник

На него распространяются основные положения трудового законодательства

При увольнении применяются те же нормы, что и для основных работников (ст. 80, 81 ТК РФ)

Имеет право на получение всех причитающихся выплат в день увольнения

Запись в трудовой книжке о работе по совместительству вносится только по желанию работника

Работнику-совместителю важно учитывать, что при увольнении по собственному желанию его права защищены так же, как и права основных сотрудников. Например, работодатель не вправе задерживать расчет или удерживать документы.

При этом существуют определенные различия в оформлении увольнения, которые необходимо учитывать:

Параметр Основное место работы Работа по совместительству Трудовая книжка Выдается в день увольнения с обязательной записью Запись вносится только по желанию работника Сведения о трудовой деятельности (СТД-Р) Выдаются в день увольнения Выдаются в день увольнения Компенсация отпуска За полный рабочий день Пропорционально отработанному времени Выходное пособие При наличии оснований в полном размере Пропорционально нагрузке совместителя

Мария Селезнева, юрист по трудовому праву В моей практике был показательный случай с клиентом Александром, который работал совместителем в IT-компании. Его основной работодатель отправил его в длительную командировку, и Александр решил уволиться с работы по совместительству без отработки, аргументируя это "срочной необходимостью". Работодатель на совмещении отказался принимать заявление без отработки, что вызвало конфликт. Когда Александр обратился ко мне за консультацией, я объяснила, что командировка по основному месту работы не является законным основанием для уклонения от отработки при увольнении с совместительства. Мы подготовили корректное заявление, указав дату увольнения с учетом двухнедельного срока. Параллельно договорились с работодателем о дистанционном выполнении обязанностей в период отработки, что полностью соответствовало требованиям ТК РФ и помогло избежать претензий. Этот случай показывает, насколько важно понимать, что совместительство — это полноценные трудовые отношения со всеми вытекающими правами и обязанностями.

Важно учитывать, что при одновременном увольнении с основного места работы и с работы по совместительству сроки предупреждения могут не совпадать. В этой ситуации работник должен подать отдельные заявления в каждую организацию с соблюдением сроков предупреждения. 🔖

Особенности срока предупреждения об увольнении с работы по совместительству

Срок предупреждения о предстоящем увольнении — один из ключевых аспектов процедуры расторжения трудового договора. Для совместителей действуют те же базовые правила, что и для основных сотрудников, с некоторыми нюансами.

Стандартный срок предупреждения о предстоящем увольнении составляет 14 календарных дней. Отсчет этого срока начинается со следующего дня после получения работодателем заявления работника. Давайте рассмотрим особенности течения срока предупреждения для совместителей:

Срок предупреждения исчисляется в календарных, а не в рабочих днях

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день

При неполной занятости совместителя (например, 2-3 дня в неделю) срок все равно составляет 14 календарных дней, а не 14 рабочих смен

Для сезонных работников-совместителей срок предупреждения составляет 3 календарных дня

Работник-совместитель имеет право отозвать свое заявление об увольнении до истечения срока предупреждения. Однако это невозможно, если на его место уже приглашен другой работник в порядке перевода.

Рассмотрим практические вопросы, возникающие при определении срока предупреждения: 📅

Вопрос: Если совместитель работает 2 дня в неделю (вторник и четверг), должен ли он физически присутствовать на рабочем месте все 14 календарных дней отработки? Ответ: Нет, совместитель обязан отрабатывать только по своему обычному графику. В указанном случае это будет 4 рабочих дня (2 вторника и 2 четверга) в течение двухнедельного периода. Вопрос: Можно ли разделить период отработки на части, например, отработать неделю, взять отпуск и затем доработать оставшиеся дни? Ответ: Да, при согласии работодателя. При этом день увольнения сдвигается на соответствующее количество дней отпуска. Вопрос: Влияет ли доля ставки (0.25, 0.5, 0.75) на продолжительность срока предупреждения? Ответ: Нет, размер ставки не влияет на установленный законом срок предупреждения в 14 календарных дней.

Следует отметить, что при определении срока предупреждения необходимо учитывать специфику работы совместителя. Например, если совместитель работает дистанционно, отработка двухнедельного срока также осуществляется дистанционно, с сохранением установленного порядка взаимодействия с работодателем.

По данным судебной практики, несоблюдение срока предупреждения об увольнении является одной из наиболее частых причин признания увольнения незаконным (около 35% случаев). Поэтому как работнику-совместителю, так и работодателю следует внимательно относиться к соблюдению процедуры увольнения и правильному исчислению сроков.

Исключения из правила отработки для совместителей согласно ТК РФ

Хотя двухнедельная отработка является общим правилом при увольнении по собственному желанию, трудовое законодательство предусматривает ряд исключений, позволяющих сократить этот срок или полностью его исключить. Эти исключения в равной степени применимы и к работникам-совместителям. 🔍

Согласно ч.3 ст.80 ТК РФ, работник может быть освобожден от отработки в следующих случаях:

По соглашению между работником и работодателем

При невозможности продолжения работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи)

При нарушении работодателем трудового законодательства, локальных нормативных актов, условий трудового договора

По другим уважительным причинам

Разберем специфические ситуации, когда совместитель может быть освобожден от отработки:

Основание Условия применения Требуемые документы Приём на работу по основному месту работы, исключающий совместительство Если характер новой основной работы несовместим с совместительством по закону Справка с нового места работы, подтверждающая несовместимость Изменение графика на основной работе Если новый график основной работы не позволяет выполнять работу по совместительству Документ, подтверждающий изменение графика Перевод супруга на работу в другую местность Применимо и к основному месту работы, и к совместительству Документ, подтверждающий перевод супруга Нарушение работодателем условий трудового договора При документально подтвержденных нарушениях со стороны работодателя Доказательства нарушений (акты, свидетельские показания и т.д.)

Особое внимание стоит уделить ситуации, когда работник принят на основную работу, исключающую возможность совместительства в силу закона. Например, руководитель государственного учреждения не может работать по совместительству в коммерческой организации. В таком случае работник вправе расторгнуть трудовой договор по совместительству без отработки.

Важные моменты, которые следует учитывать совместителям при увольнении без отработки:

Освобождение от отработки – право, а не обязанность работодателя (за исключением случаев нарушения трудового законодательства) Желательно документально подтвердить основания для сокращения срока отработки В заявлении об увольнении следует указать конкретное основание для сокращения срока При отказе работодателя в сокращении срока отработки в случаях, предусмотренных законом, работник вправе обратиться в трудовую инспекцию

По данным Федеральной службы по труду и занятости, около 12% трудовых споров, связанных с увольнением, касаются вопроса сокращения срока отработки. Знание своих прав и грамотное оформление документов помогут избежать конфликтных ситуаций.

Ещё один важный аспект: некоторые локальные нормативные акты организаций могут содержать дополнительные основания для освобождения совместителей от отработки. Например, в коллективном договоре может быть предусмотрено положение о возможности увольнения без отработки при значительном изменении условий работы по основному месту трудоустройства. 📋

Документальное оформление увольнения с работы по совместительству

Правильное документальное оформление увольнения с работы по совместительству имеет решающее значение для соблюдения требований трудового законодательства и предотвращения потенциальных споров. Процесс документооборота при увольнении совместителя имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать. 📑

Основные документы при увольнении совместителя по собственному желанию:

Заявление работника – должно содержать четкую формулировку о желании уволиться, дату увольнения и основание ("по собственному желанию") Приказ об увольнении – оформляется по форме Т-8 или Т-8а с указанием статьи 80 ТК РФ Личная карточка работника – вносится запись об увольнении Расчетные документы – записка-расчет по форме Т-61, ведомость на выплату окончательного расчета Справка о сумме заработка за два календарных года (форма утверждена приказом Минтруда России от 30.04.2013 № 182н) Сведения о трудовой деятельности (СТД-Р)

Отличительной особенностью оформления увольнения совместителя является порядок внесения записей о работе по совместительству в трудовую книжку. Согласно ст. 66 ТК РФ и постановлению Правительства РФ от 16.04.2003 № 225, запись о работе по совместительству вносится в трудовую книжку только по желанию работника.

Алгоритм действий кадрового специалиста при оформлении увольнения совместителя:

Принять и зарегистрировать заявление об увольнении со всеми необходимыми подтверждающими документами (если увольнение без отработки)

Подготовить и подписать у руководителя приказ об увольнении

Ознакомить работника с приказом под подпись

Внести соответствующие записи в личную карточку работника

По желанию работника внести запись в трудовую книжку (если она хранится у работодателя-совместителя)

Подготовить и выдать работнику справку СТД-Р

Произвести окончательный расчет с работником

Выдать справку о сумме заработка за два календарных года

При оформлении приказа об увольнении совместителя рекомендуется использовать следующие формулировки:

Ситуация Формулировка в приказе Стандартное увольнение с отработкой "Уволить по собственному желанию, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ" Увольнение без отработки по соглашению сторон "Уволить по собственному желанию без отработки по соглашению сторон, пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ" Увольнение без отработки из-за невозможности продолжения работы "Уволить по собственному желанию без отработки в связи с невозможностью продолжения работы (указать причину), пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ" Увольнение из-за нарушений со стороны работодателя "Уволить по собственному желанию без отработки в связи с нарушением работодателем трудового законодательства (указать конкретное нарушение), пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ"

Важно помнить, что в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку (если она ведется и хранится у работодателя) или сведения о трудовой деятельности и произвести с ним окончательный расчет.

При возникновении споров о правильности оформления увольнения суды обращают особое внимание на соблюдение процедуры и правильность оформления документов. Поэтому строгое следование установленным правилам документооборота поможет избежать потенциальных судебных разбирательств. 🧾