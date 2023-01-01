Основные рейтинговые агентства: кого стоит слушать?

Для кого эта статья:

Профессиональные инвесторы и финансовые аналитики

Студенты и специалисты, заинтересованные в обучении финансовой аналитике

Люди, интересующиеся текущими тенденциями и методами оценки рисков на финансовых рынках На финансовых рынках рейтинги играют роль "индикатора доверия", влияя на миллиардные потоки инвестиций и судьбы целых экономик. Рейтинговые агентства формируют основу инвестиционных решений, но насколько им можно верить? Особенно после того, как в 2008 году многие обвиняли именно их в высоких оценках "токсичных активов", ставших катализаторами глобального финансового кризиса. Разберемся в ландшафте рейтинговой индустрии и выясним, чье мнение действительно стоит учитывать при анализе финансовых рисков. 💼🔍

«Большая тройка»: мировые лидеры рейтинговой индустрии

Финансовый мир вращается вокруг трех китов рейтинговой индустрии – Standard & Poor's (S&P), Moody's и Fitch. Их влияние настолько велико, что даже незначительное изменение рейтинга может вызвать колебания стоимости ценных бумаг на миллиарды долларов. Почему именно им доверяют глобальные инвесторы?

S&P Global Ratings – самое влиятельное агентство, контролирующее около 40% рынка рейтинговых услуг. История компании начинается в 1860 году, что дает ей беспрецедентный исторический контекст оценки финансовых рисков. Их рейтинговая шкала от AAA (высший уровень) до D (дефолт) стала стандартом de facto для всей отрасли.

Moody's Investors Service занимает второе место с долей рынка около 32%. Основанное в 1909 году, агентство особенно уважаемо за глубину анализа при оценке суверенных долгов и банковских обязательств. Система обозначений Aaa-C имеет некоторые отличия от шкалы S&P, но принципы классификации схожи.

Fitch Ratings с долей около 15% замыкает "большую тройку". Несмотря на меньший масштаб, Fitch часто выступает "третьим мнением", особенно в спорных ситуациях, когда оценки S&P и Moody's расходятся. Основанное в 1914 году, агентство пользуется авторитетом в сфере оценки страновых и корпоративных рисков.

Агентство Доля рынка Год основания Ключевая специализация Охват эмитентов S&P Global Ratings 40% 1860 Корпоративные и суверенные рейтинги >1,000,000 ценных бумаг Moody's 32% 1909 Банковский сектор, государственные облигации ~135,000 корпоративных эмитентов Fitch 15% 1914 Структурированное финансирование ~21,000 финансовых институтов

Исторически сложившаяся олигополия "большой тройки" представляет как преимущества, так и риски. Концентрация власти в руках нескольких компаний повышает предсказуемость и унификацию рейтинговых систем, но одновременно создает зависимость глобальной финансовой системы от мнения ограниченного круга аналитиков.

Александр Петров, портфельный управляющий В 2019 году я столкнулся с ситуацией, когда S&P и Moody's давали диаметрально противоположные прогнозы по бондам развивающихся рынков. Один из крупнейших фондов в нашем управлении мог потерять до 7,5% стоимости в зависимости от того, чью методологию мы примем как базовую. Мы провели детальное сравнение подходов и обнаружили, что Moody's давал более консервативные оценки, делая больший акцент на политических рисках, в то время как S&P фокусировался на экономических показателях. В итоге мы разделили позицию, ориентируясь на средневзвешенный рейтинг, и выиграли, когда через полгода оценки агентств сблизились. Этот кейс научил меня никогда не полагаться только на одно рейтинговое агентство, особенно в периоды повышенной волатильности.

При анализе рейтингов важно понимать не только саму оценку, но и тренд изменений. "Позитивный" или "негативный" прогноз, сопровождающий рейтинг, часто несет больше информации для принятия инвестиционных решений, чем сам рейтинг. Кроме того, следует учитывать время последнего обновления оценки – устаревшие рейтинги могут не отражать текущую ситуацию. 📈

Методология оценки: как формируются рейтинги агентств

За кажущейся простотой буквенных обозначений скрываются сложные методологические системы, интегрирующие количественные и качественные факторы. Понимание этих механизмов критически важно для корректной интерпретации рейтингов.

Методология "большой тройки" основана на многоуровневом анализе, где ключевыми компонентами выступают:

Финансовая устойчивость – анализ балансовых показателей, денежных потоков, структуры капитала и долговой нагрузки

– анализ балансовых показателей, денежных потоков, структуры капитала и долговой нагрузки Бизнес-профиль – оценка конкурентного положения, диверсификации бизнеса, масштаба деятельности

– оценка конкурентного положения, диверсификации бизнеса, масштаба деятельности Отраслевые риски – специфические факторы отрасли, цикличность, уровень конкуренции

– специфические факторы отрасли, цикличность, уровень конкуренции Страновые риски – политическая стабильность, правовая система, макроэкономические показатели

– политическая стабильность, правовая система, макроэкономические показатели Управленческие факторы – качество менеджмента, стратегия развития, корпоративное управление

При этом методологии агентств имеют существенные различия. S&P придает больше значения количественным показателям и вероятностным моделям дефолта. Moody's делает акцент на ожидаемых потерях при дефолте, а не только на его вероятности. Fitch занимает промежуточную позицию, стремясь сбалансировать оба подхода.

Критически важно понимать, что каждое агентство использует собственную систему весов для различных факторов. Например, при оценке суверенных рейтингов S&P уделяет около 30% внимания институциональной структуре государства, тогда как Moody's отводит этому фактору всего 20%, отдавая приоритет экономической динамике.

Фактор оценки S&P (вес в %) Moody's (вес в %) Fitch (вес в %) Экономическая структура и рост 25 35 30 Институциональные факторы 30 20 25 Фискальная политика и долговая нагрузка 25 25 25 Внешнеэкономическая позиция 15 10 10 Монетарная политика 5 10 10

Важный аспект методологии – "потолок суверенного рейтинга". Корпоративные эмитенты редко получают рейтинг выше, чем у страны их регистрации, поскольку предполагается, что дефолт государства почти неизбежно повлечет дефолты национальных компаний. Однако в последние годы агентства начали делать исключения для транснациональных корпораций с диверсифицированным бизнесом.

Сроки пересмотра рейтингов также существенно различаются. S&P и Fitch пересматривают рейтинги в среднем раз в квартал, в то время как Moody's имеет тенденцию к более частым корректировкам. При этом все агентства могут проводить внеплановые пересмотры при существенных изменениях в профиле риска эмитента. 🕒

Интересный нюанс методологий – влияние фактора коммуникационной прозрачности компаний. Эмитенты, активно взаимодействующие с рейтинговыми агентствами и предоставляющие полную информацию, статистически получают более высокие оценки, чем их "закрытые" аналоги с сопоставимыми финансовыми показателями.

Критический анализ рейтингов: сильные и слабые стороны

Рейтинги – инструмент мощный, но несовершенный. Критический анализ их достоинств и недостатков является необходимым условием для разумного использования этих оценок в инвестиционной практике. 🔍

Среди ключевых преимуществ рейтингов можно выделить:

Стандартизация – универсальные шкалы позволяют сравнивать риски разнородных активов

– универсальные шкалы позволяют сравнивать риски разнородных активов Доступ к непубличной информации – агентства получают данные, недоступные рядовым инвесторам

– агентства получают данные, недоступные рядовым инвесторам Аналитическая глубина – оценки основаны на комплексном анализе множества факторов

– оценки основаны на комплексном анализе множества факторов Историческая валидация – методологии подтверждены многолетней статистикой дефолтов

– методологии подтверждены многолетней статистикой дефолтов Регуляторное признание – рейтинги интегрированы в нормативные требования многих стран

Однако существуют и серьезные недостатки, которые необходимо учитывать:

Конфликт интересов – модель "эмитент платит" создает потенциальное давление на объективность

– модель "эмитент платит" создает потенциальное давление на объективность Запаздывающий характер – рейтинги часто меняются после очевидных рыночных сигналов

– рейтинги часто меняются после очевидных рыночных сигналов "Стадное поведение" – агентства редко существенно отклоняются от консенсуса

– агентства редко существенно отклоняются от консенсуса Чрезмерная стабильность – стремление избегать волатильности рейтингов снижает их прогностическую ценность

– стремление избегать волатильности рейтингов снижает их прогностическую ценность Системные ошибки – история знает примеры массовых просчетов агентств (структурированные продукты до 2008 года)

Марина Соколова, кредитный аналитик В 2022 году наш банк столкнулся с парадоксальной ситуацией при работе с российской металлургической компанией. Все три агентства "большой тройки" поддерживали стабильный инвестиционный рейтинг (BBB-/Baa3), но наш внутренний анализ показывал негативные тренды в отрасли и ухудшение ключевых метрик. Мы понимали, что это лишь вопрос времени, когда рейтинги будут пересмотрены. Действительно, через четыре месяца S&P снизило рейтинг на две ступени до BB, а вскоре примеру последовали и другие агентства. За это время мы успели сократить лимиты кредитования и изменить структуру обеспечения, что помогло избежать значительных убытков. Этот опыт подтвердил мое убеждение: рейтинги – важная информация, но они никогда не должны заменять собственный анализ и рыночную интуицию.

Исследования показывают, что существуют систематические различия в "строгости" рейтингов между агентствами. Согласно данным Bloomberg, с 2015 по 2024 год Moody's в среднем присваивал рейтинги на 0,4 ступени ниже, чем S&P для тех же эмитентов, особенно в финансовом секторе. Fitch, в свою очередь, обычно занимал промежуточную позицию.

Важно понимать, что рейтинги не предназначены для прогнозирования краткосрочных движений рынка или цен активов. Они отражают относительную вероятность дефолта и ожидаемые потери в долгосрочной перспективе. Использование рейтингов как единственного критерия для торговых решений приводит к разочаровывающим результатам.

При этом, несмотря на критику, сервис, предоставляемый рейтинговыми агентствами, остается важным элементом финансовой инфраструктуры. Альтернативы, вроде рыночных индикаторов (спреды CDS, доходности облигаций), хотя и дают актуальную информацию, но подвержены краткосрочным спекулятивным колебаниям.

Регуляторы по всему миру пытаются снизить зависимость финансовой системы от рейтингов "большой тройки", но прогресс идет медленно. Большинство инвестиционных политик институциональных инвесторов по-прежнему включает требования по минимальным рейтингам от S&P, Moody's и Fitch. 🏦

Национальные рейтинговые агентства в топ мировых стандартов

Глобальное доминирование "большой тройки" сталкивается с растущей конкуренцией со стороны национальных и региональных рейтинговых агентств, которые часто обладают более глубоким пониманием локальных рынков и специфики их функционирования. Насколько стоит доверять этим альтернативным источникам оценки?

В России ведущими национальными агентствами являются "Эксперт РА" (RAEX) и "Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство" (АКРА), получившие официальную аккредитацию Банка России. Их методологии адаптированы к российской специфике, учитывая такие факторы, как высокая волатильность национальной экономики, особенности корпоративного управления и регуляторной среды.

Китайские рейтинговые агентства, такие как China Chengxin International Credit Rating (CCXI) и Dagong Global Credit Rating, приобретают все больший вес, особенно после создания инициативы "Один пояс — один путь". Интересно, что их шкалы зачастую более оптимистичны в отношении китайских эмитентов, чем оценки "большой тройки".

Японское агентство Japan Credit Rating Agency (JCR) и корейское Korea Ratings заслуживают внимания при анализе азиатских рынков капитала, предлагая более нюансированный взгляд на региональные компании.

В Европе Scope Ratings (Германия) и ARC Ratings (Португалия) формируют альтернативный взгляд, иногда оспаривая оценки "большой тройки" относительно европейских суверенных рисков. Показательно, что после Brexit Scope присвоил Великобритании более низкий рейтинг, чем S&P, аргументируя это долгосрочными структурными последствиями выхода из ЕС.

Важное преимущество национальных агентств – более глубокая градация рейтинговой шкалы для локальных эмитентов. Если в системе S&P большинство российских компаний сосредоточены в диапазоне BB-B, то национальная шкала АКРА предлагает более детальное распределение от AAA(RU) до D(RU).

Регион Ключевые национальные агентства Регуляторное признание Сильные стороны Россия АКРА, Эксперт РА Высокое (Банк России) Детальный анализ российских эмитентов, учет санкционных рисков Китай CCXI, Dagong Высокое (PBOC) Экспертиза в китайском корпоративном секторе, оценка государственной поддержки Япония и Корея JCR, Korea Ratings Среднее Понимание бизнес-групп (кэйрэцу, чеболи), региональных связей Европа Scope Ratings, ARC Растущее (ЕЦБ) Свежий взгляд на европейские суверенные и банковские риски Индия CARE, CRISIL Высокое (RBI, SEBI) Глубокое понимание индийского корпоративного сектора и культурной специфики

Критически важно понимать разницу между международной и национальной рейтинговыми шкалами. Рейтинг AAA по национальной шкале не эквивалентен AAA по международной – он лишь указывает на наивысшую надежность среди эмитентов конкретной страны.

Интеграция мнений национальных агентств в инвестиционный анализ особенно ценна при:

Работе с эмитентами второго и третьего эшелонов, не имеющими оценок "большой тройки"

Анализе региональных/муниципальных заемщиков со специфическим профилем рисков

Оценке компаний в секторах с высокой зависимостью от местного регулирования

Инвестициях на развивающихся рынках с уникальными экономическими характеристиками

Формировании комплексного представления в случаях, когда международные рейтинги ограничены "суверенным потолком"

Регуляторы многих стран способствуют развитию национальных агентств, стремясь снизить зависимость от "большой тройки". Например, в России с 2017 года для включения облигаций в ломбардный список ЦБ требуются рейтинги российских, а не международных агентств. В Китае государственные оценки надежности используются как обязательный элемент при распределении квот на выпуск облигаций. 🏛️

Перспективы национальных рейтинговых агентств связаны с их способностью балансировать между локальной экспертизой и соответствием международным стандартам качества и независимости оценок. Глобализация финансовых рынков требует унификации подходов, но при этом оставляет пространство для учета специфических факторов региональных экономик.

Инструменты верификации: как проверить надежность оценок

Безоговорочное доверие рейтингам без критического анализа – рецепт инвестиционных разочарований. Профессионалы финансового рынка используют комплекс инструментов для верификации надежности рейтинговых оценок и формирования более полного представления о кредитном качестве эмитентов. 🛠️

Первый и наиболее доступный способ верификации – сравнительный анализ рейтингов от разных агентств. Существенное расхождение в оценках (так называемый "рейтинговый разрыв") служит сигналом для углубленного изучения. Статистически значимые различия между рейтингами могут возникать из-за:

Различий в методологических подходах (акцент на количественные vs. качественные факторы)

Разной интерпретации одних и тех же данных (особенно нефинансовой информации)

Неодинакового доступа к внутренней информации эмитента

Различных временных горизонтов при оценке перспектив компании

Возможного конфликта интересов (если эмитент является значимым клиентом одного из агентств)

Второй инструмент верификации – рыночные индикаторы риска. Они предоставляют независимую от агентств метрику оценки кредитоспособности:

Credit Default Swaps (CDS) – премии по свопам кредитного дефолта напрямую отражают рыночную оценку вероятности дефолта

– премии по свопам кредитного дефолта напрямую отражают рыночную оценку вероятности дефолта Z-спред облигаций – превышение доходности над безрисковой кривой указывает на воспринимаемый рынком риск

– превышение доходности над безрисковой кривой указывает на воспринимаемый рынком риск Отклонение цен акций – аномальная динамика акций относительно сектора может сигнализировать о изменении кредитного качества

– аномальная динамика акций относительно сектора может сигнализировать о изменении кредитного качества Волатильность ценных бумаг – резкий рост волатильности часто предшествует ухудшению кредитных метрик

Третий подход – использование альтернативных моделей оценки кредитного риска, включая:

Структурные модели (KMV, CreditGrades) – основаны на теории опционов и рыночной капитализации

(KMV, CreditGrades) – основаны на теории опционов и рыночной капитализации Скоринговые системы – многофакторные модели, адаптированные под конкретные сектора

– многофакторные модели, адаптированные под конкретные сектора Машинное обучение – алгоритмы, анализирующие большие объемы данных для прогнозирования дефолтов

– алгоритмы, анализирующие большие объемы данных для прогнозирования дефолтов ESG-метрики – нефинансовые показатели, коррелирующие с долгосрочной устойчивостью

Важный инструмент – анализ исторической точности рейтингов. Все три ведущих агентства публикуют "матрицы переходов", показывающие, как часто рейтинги определенного уровня переходили в статус дефолта. Например, по данным S&P, корпоративные эмитенты с рейтингом BBB имеют вероятность дефолта около 0,18% в течение года и 4,34% в течение 10 лет.

Практический подход к верификации рейтингов включает также анализ факторов потенциального занижения или завышения оценок:

Частота обновлений – рейтинги, не обновлявшиеся более 12 месяцев, могут не отражать текущие реалии

– рейтинги, не обновлявшиеся более 12 месяцев, могут не отражать текущие реалии "Клиффект" – близость рейтинга к границе инвестиционного уровня может создавать стимулы для завышения оценки

– близость рейтинга к границе инвестиционного уровня может создавать стимулы для завышения оценки Соотношение пересмотров – непропорционально высокое число повышений к понижениям может указывать на оптимистическое смещение

– непропорционально высокое число повышений к понижениям может указывать на оптимистическое смещение Политические факторы – в некоторых юрисдикциях рейтинги могут испытывать давление со стороны властей

Передовой практикой является интеграция "теневых рейтингов" – внутренних оценок, разрабатываемых инвестиционными командами на основе собственного анализа. Они служат точкой сравнения с оценками агентств и могут выявлять ситуации, когда рыночный консенсус расходится с официальными рейтингами.

Музыка рынка часто звучит раньше, чем меняются ноты рейтингов. Профессионалы знают: заметное расширение кредитных спредов обычно предшествует снижению рейтингов на 3-6 месяцев. Это "временное окно" дает подготовленным инвесторам возможность скорректировать позиции до формального пересмотра рейтинга.

Комплексный подход к верификации рейтингов включает постоянный мониторинг рыночной информации, тщательное изучение методологических нюансов и поддержание здорового скептицизма. В конечном счете, рейтинг – это мнение, а не неоспоримый факт, и это мнение требует постоянной проверки. 🔍