Основные функции и формулы в Excel: справочник для начинающих#Excel и Google Sheets
Excel — инструмент, который превращает обычных пользователей в аналитиков данных. Многие боятся этой программы, представляя бесконечные таблицы и непонятные формулы. На самом деле, овладеть базовыми функциями Excel может каждый! 📊 Мой опыт показывает: те, кто потратил всего пару часов на изучение основных формул, экономят дни рутинной работы в будущем. В этом справочнике я собрал всё необходимое, чтобы вы перестали бояться Excel и начали использовать его мощь в повседневных задачах — от домашнего бюджета до профессиональной аналитики.
Что такое Excel и его базовые элементы
Microsoft Excel — это программа для работы с электронными таблицами, которая стала стандартом де-факто в бизнесе, аналитике и личном планировании. Excel позволяет хранить, анализировать и визуализировать данные с помощью мощных инструментов, доступных даже начинающим пользователям.
Прежде чем погрузиться в мир формул, давайте разберёмся с базовой терминологией:
- Ячейка — основной элемент таблицы, находится на пересечении столбца и строки
- Диапазон — группа ячеек (например, A1:B5)
- Лист — отдельная страница в книге Excel
- Книга — файл Excel, содержащий один или несколько листов
- Формула — выражение, которое начинается со знака равенства (=) и выполняет вычисления
- Функция — предопределенная формула с собственным названием (например, СУММ)
При работе в Excel важно понимать систему адресации ячеек. Столбцы обозначаются латинскими буквами (A, B, C...), а строки — числами (1, 2, 3...). Так, ячейка B3 находится на пересечении столбца B и строки 3.
Михаил Соколов, руководитель отдела финансового анализа
Помню свой первый день в финансовом отделе крупной компании. Руководитель положил передо мной ноутбук и сказал: "У тебя два часа, чтобы разобраться с квартальным отчётом". Я открыл Excel и увидел перед собой океан цифр. Паника! В университете мы использовали Excel лишь поверхностно, и я не знал даже базовых функций.
В отчаянии я начал искать подсказки прямо в Excel. Оказалось, что большинство операций можно выполнить, введя знак равенства и начав печатать название нужной функции. Выскочившие подсказки и простые примеры помогли мне не только выжить в тот день, но и заложили фундамент для моей будущей карьеры аналитика.
Интерфейс Excel может показаться перегруженным, но для начала работы достаточно освоить несколько основных элементов:
|Элемент
|Описание
|Для чего используется
|Лента
|Панель с вкладками и инструментами вверху экрана
|Быстрый доступ к часто используемым командам
|Строка формул
|Поле над таблицей для ввода и редактирования данных
|Просмотр и редактирование содержимого ячеек
|Ярлыки листов
|Вкладки внизу экрана
|Переключение между листами книги
|Панель быстрого доступа
|Маленькая панель над лентой
|Размещение кнопок для часто используемых функций
Для создания любой формулы в Excel необходимо начать ввод со знака равенства (=). Это сигнализирует программе, что вы собираетесь выполнить вычисление, а не просто ввести текст. После знака равенства можно вводить числа, операторы (+, -, *, /), ссылки на ячейки или функции.
Основные математические функции: от сложения до процентов
Математические функции — основа работы в Excel. Именно с них большинство пользователей начинают знакомство с формулами. Даже простое сложение или вычитание в Excel может сэкономить массу времени при работе с большими массивами данных. 🧮
Вот список самых популярных математических функций, которые должен знать каждый:
- СУММ(диапазон) — суммирует все значения в указанном диапазоне
- СРЗНАЧ(диапазон) — вычисляет среднее арифметическое значений
- МАКС(диапазон) — находит максимальное значение в диапазоне
- МИН(диапазон) — находит минимальное значение в диапазоне
- ОКРУГЛ(число; число_разрядов) — округляет число до указанного количества разрядов
- СЧЁТ(диапазон) — подсчитывает количество ячеек с числами в диапазоне
- СУММЕСЛИ(диапазон; критерий; [диапазон_суммирования]) — суммирует значения, соответствующие заданному условию
Рассмотрим примеры использования этих функций на практике:
=СУММ(A1:A10) — суммирует значения ячеек с A1 по A10
=СРЗНАЧ(B5:B15) — вычисляет среднее значение диапазона B5:B15
=СУММЕСЛИ(C1:C20;">100";D1:D20) — суммирует значения из диапазона D1:D20, для которых соответствующие значения в C1:C20 больше 100
Особое внимание стоит уделить работе с процентами, которая часто вызывает затруднения у начинающих:
=A1*10% — находит 10% от значения в ячейке A1
=A1*(1+B1) — увеличивает значение A1 на процент, указанный в B1 (B1 должен быть в формате 0,1 для 10%)
=A1/B1-1 — вычисляет процентное изменение между значениями (например, рост продаж)
Елена Краснова, бухгалтер-аналитик
Когда я только начинала работать с Excel, мне казалось невозможным быстро обрабатывать большие массивы данных. Однажды мой руководитель попросил проанализировать продажи за год по 20 категориям товаров. Вручную это заняло бы недели!
Я решила использовать функцию СУММЕСЛИ. Создала простую формулу =СУММЕСЛИ(A:A;"Категория 1";B:B), которая суммировала все продажи для первой категории. Затем просто скопировала эту формулу для всех категорий, меняя только название. Задание, на которое обычно уходила неделя, я выполнила за 2 часа! С тех пор я всегда говорю новичкам: "Научитесь использовать СУММЕСЛИ и СУММЕСЛИМН — они изменят вашу жизнь".
Для более сложных расчетов пригодятся функции:
|Функция
|Описание
|Пример
|СУММПРОИЗВ
|Перемножает соответствующие элементы диапазонов и суммирует результаты
|
=СУММПРОИЗВ(A1:A5;B1:B5)
|СУММЕСЛИМН
|Суммирует ячейки, удовлетворяющие нескольким условиям
|
=СУММЕСЛИМН(C1:C10;A1:A10;"Север";B1:B10;">50")
|СЛУЧМЕЖДУ
|Генерирует случайное число в заданном интервале
|
=СЛУЧМЕЖДУ(1;100)
|ОСТАТ
|Возвращает остаток от деления
|
=ОСТАТ(A1;2) — проверка на чётность
|КОРЕНЬ
|Вычисляет квадратный корень
|
=КОРЕНЬ(A1)
Текстовые и логические формулы для обработки данных
Excel — это не только числа. Функции для работы с текстом и логические операции помогают структурировать и анализировать разнородные данные, делая их более управляемыми. 📝
Наиболее полезные текстовые функции включают:
- СЦЕП(текст1; [текст2]; ...) — объединяет несколько текстовых строк в одну
- ЛЕВСИМВ(текст; количество_знаков) — извлекает заданное количество символов с начала строки
- ПРАВСИМВ(текст; количество_знаков) — извлекает заданное количество символов с конца строки
- ПСТР(текст; начальнаяпозиция; количествознаков) — извлекает подстроку из текста
- НАЙТИ(искомыйтекст; текст; [начальнаяпозиция]) — находит позицию одной строки в другой
- ПРОПИСН(текст) — преобразует все буквы в верхний регистр
- СТРОЧН(текст) — преобразует все буквы в нижний регистр
Примеры использования текстовых функций:
=СЦЕП(A1; " "; B1) — объединяет содержимое ячеек A1 и B1, разделяя их пробелом
=ЛЕВСИМВ(A1; 3) — извлекает первые 3 символа из ячейки A1
=ПСТР(A1; НАЙТИ("@"; A1) + 1; 100) — извлекает домен из email-адреса
Логические функции позволяют создавать условные выражения и принимать решения на основе данных:
- ЕСЛИ(условие; значениееслиистина; значениееслиложь) — возвращает одно из двух значений в зависимости от результата проверки условия
- И(условие1; условие2; ...) — возвращает ИСТИНА, если все условия истинны
- ИЛИ(условие1; условие2; ...) — возвращает ИСТИНА, если хотя бы одно из условий истинно
- НЕ(условие) — инвертирует логическое значение
- ЕСЛИОШИБКА(значение; значениееслиошибка) — обрабатывает возможные ошибки в формуле
Рассмотрим несколько практических примеров:
=ЕСЛИ(A1>10; "Высокий"; "Низкий") — если значение в A1 больше 10, возвращает "Высокий", иначе "Низкий"
=ЕСЛИ(И(A1>10; A1<20); "Средний"; ЕСЛИ(A1>=20; "Высокий"; "Низкий")) — более сложное условие с вложенными функциями ЕСЛИ
=ЕСЛИОШИБКА(B1/A1; "Деление на ноль") — защищает от ошибки деления на ноль
Одна из самых мощных и часто используемых функций в Excel — это ВПР (вертикальный просмотр), которая позволяет искать значения в таблицах данных:
=ВПР(искомое_значение; таблица; номер_столбца; [точное_совпадение])
Например, если у вас есть таблица товаров с кодами и ценами (A1:B100), вы можете найти цену товара по его коду:
=ВПР("ABC123"; A1:B100; 2; ЛОЖЬ) — найдет цену товара с кодом ABC123
Для эффективной обработки данных используйте комбинации текстовых и логических функций:
=ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(A1;1)="A"; "Категория A"; "Другая категория") — проверяет, начинается ли значение в A1 с буквы A
Функции для работы с датами и временем в Excel
Работа с датами и временем — одна из наиболее практичных возможностей Excel. Правильное использование этих функций позволяет автоматизировать расчеты сроков, анализировать периоды и создавать динамические календари. 📅
Excel хранит даты как порядковые номера (число дней с 1 января 1900 года), что позволяет выполнять с ними математические операции. Например, разница между двумя датами дает количество дней.
Основные функции для работы с датами:
- СЕГОДНЯ() — возвращает текущую дату
- ТДАТА() — возвращает текущие дату и время
- ДАТА(год; месяц; день) — создает дату из отдельных компонентов
- ГОД(дата) — извлекает год из даты
- МЕСЯЦ(дата) — извлекает месяц из даты (1-12)
- ДЕНЬ(дата) — извлекает день месяца из даты
- ДЕНЬНЕД(дата; [тип]) — определяет день недели (1-7)
- КОНМЕСЯЦА(начальная_дата; месяцы) — возвращает последний день месяца
- РАБДЕНЬ(начальная_дата; дни; [праздники]) — вычисляет дату на указанное количество рабочих дней вперед или назад
Примеры использования функций для работы с датами:
=ДАТА(2023;12;31) — создает дату 31 декабря 2023 года
=СЕГОДНЯ()+7 — дата через неделю от текущей
=B1-A1 — количество дней между датами в ячейках A1 и B1
=МЕСЯЦ(A1)=МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ()) — проверяет, относится ли дата в A1 к текущему месяцу
Для расчета возраста или стажа работы можно использовать формулу:
=ЦЕЛОЕ((СЕГОДНЯ()-A1)/365,25) — вычисляет полное количество лет с даты в A1
Для работы со временем Excel использует десятичные дроби (1 день = 1, 1 час = 1/24). Основные функции для работы со временем:
- ВРЕМЯ(часы; минуты; секунды) — создает значение времени
- ЧАС(время) — извлекает часы из значения времени (0-23)
- МИНУТЫ(время) — извлекает минуты из значения времени (0-59)
- СЕКУНДЫ(время) — извлекает секунды из значения времени (0-59)
- РАЗНДАТ(конечнаядата; начальнаядата; единица) — вычисляет разницу между датами в указанных единицах
Примеры расчетов с временем:
=ВРЕМЯ(15;30;0) — создает значение времени 15:30:00
=B1-A1 — разница во времени между A1 и B1 (в долях дня)
=(B1-A1)*24 — разница во времени в часах
=РАЗНДАТ(B1;A1;"M") — разница между датами в месяцах
|Единица в РАЗНДАТ
|Значение
|Пример
|"Y"
|Годы
|
=РАЗНДАТ("01.01.2023";"01.01.2020";"Y") возвращает 3
|"M"
|Месяцы
|
=РАЗНДАТ("15.03.2023";"15.01.2023";"M") возвращает 2
|"D"
|Дни
|
=РАЗНДАТ("10.01.2023";"01.01.2023";"D") возвращает 9
|"MD"
|Дни без учета месяцев
|
=РАЗНДАТ("15.02.2023";"15.01.2023";"MD") возвращает 0
|"YM"
|Месяцы без учета лет
|
=РАЗНДАТ("15.01.2024";"15.01.2023";"YM") возвращает 0
Для работы с рабочими днями используйте:
=РАБДЕНЬ(A1;10) — дата через 10 рабочих дней от даты в A1
=РАБДЕНЬ.МЕЖД(A1;10;1) — дата через 10 рабочих дней с учетом выходных в субботу и воскресенье
Полезные сочетания клавиш для быстрой работы в Excel
Освоение горячих клавиш — это простой способ значительно повысить скорость работы в Excel. Профессионалы редко используют мышь, предпочитая быструю навигацию с помощью клавиатуры. ⌨️
Вот самые полезные сочетания клавиш, которые сэкономят вам массу времени:
- Ctrl+C / Ctrl+X / Ctrl+V — копировать / вырезать / вставить
- Ctrl+Z / Ctrl+Y — отменить / повторить действие
- Ctrl+S — сохранить файл
- Ctrl+Домой — перейти в начало листа (ячейка A1)
- Ctrl+Конец — перейти в конец используемой области
- Ctrl+Стрелка — перейти к краю текущего региона данных
- Shift+Стрелка — расширить выделение на одну ячейку
- Ctrl+Shift+Стрелка — выделить все ячейки до края данных
- F2 — редактировать ячейку
- F4 — повторить последнее действие или переключить тип ссылки ($A$1)
- Alt+= — автосумма выделенного диапазона
- Ctrl+Shift+L — включить/выключить фильтры
- Ctrl+1 — открыть диалоговое окно форматирования ячеек
- Ctrl+Пробел — выделить столбец
- Shift+Пробел — выделить строку
- Ctrl+Shift+Пробел — выделить всю таблицу
Для работы с формулами особенно полезны:
- F4 (при редактировании формулы) — циклическое переключение между типами ссылок (A1, $A1, A$1, $A$1)
- Ctrl+Shift+Enter — ввод формулы массива (в старых версиях Excel)
- Alt+Enter — перенос строки внутри ячейки
- Ctrl+' (апостроф) — копировать значение из ячейки выше
- Ctrl+; — вставить текущую дату
- Ctrl+: — вставить текущее время
- Ctrl+` (обратная кавычка) — переключение между отображением формул и результатов
- F9 (при редактировании формулы) — вычислить выделенную часть формулы
Для работы с данными и таблицами:
- Ctrl+T — создать таблицу из выделенного диапазона
- Ctrl+L — создать таблицу (альтернативный вариант)
- Alt+Стрелка вниз — открыть выпадающий список фильтра
- Ctrl+Shift+L — включить/выключить фильтр
- Ctrl+Shift+« — скрыть выделенные строки
- Ctrl+Shift+» — показать скрытые строки
- Ctrl+9 — скрыть выделенные строки
- Ctrl+0 — скрыть выделенные столбцы
Для перемещения между листами:
- Ctrl+PgDn — перейти на следующий лист
- Ctrl+PgUp — перейти на предыдущий лист
- Shift+F11 — вставить новый лист
- Alt+Shift+стрелка вправо — сгруппировать выделенные листы
- Alt+Shift+стрелка влево — разгруппировать листы
Для новичков рекомендую начать с освоения самых базовых сочетаний: навигация с помощью Ctrl+Стрелки, выделение с Shift+Стрелки и Ctrl+Shift+Стрелки, а также копирование/вставка. Эти несколько приемов уже значительно ускорят вашу работу. По мере роста опыта добавляйте новые комбинации в свой арсенал.
Чтобы не забывать горячие клавиши, создайте небольшую шпаргалку на рабочем столе или распечатайте и положите рядом с клавиатурой. Регулярная практика быстро превратит использование этих сочетаний в мышечную память.
Каждая функция и формула в Excel — это не просто инструмент, а решение конкретной проблемы. Начните с базовых математических операций, освойте условную логику с ЕСЛИ, научитесь работать с текстом и датами. Изучайте Excel постепенно, применяя новые знания к реальным задачам. Помните, что даже профессионалы постоянно открывают для себя новые возможности этой программы. Превратите Excel из пугающего набора таблиц в надежного помощника, который экономит ваше время и превращает сырые данные в ценную информацию.
