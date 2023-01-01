Основное место работы на 0,5 ставки – что говорит закон и ТК РФ

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работники, рассматривающие варианты частичной занятости

HR-менеджеры и специалисты по трудовому праву

Люди, интересующиеся правовыми аспектами трудоустройства на неполную ставку Работа на полставки часто вызывает вопросы: «Можно ли оформить основное место на 0,5 ставки?», «Законно ли это?», «Какие права у меня будут?» ?? Если вы размышляете о частичной занятости или уже работаете в таком режиме, важно понимать правовые нюансы этого формата трудоустройства. Несмотря на распространенные мифы, Трудовой кодекс РФ прямо предусматривает возможность работы на неполную ставку, и это абсолютно законно. Давайте разберемся, что именно говорит закон и как правильно оформить такие трудовые отношения.

Что говорит ТК РФ о работе на 0,5 ставки

Работа на 0,5 ставки относится к категории неполного рабочего времени, которое регулируется статьей 93 Трудового кодекса РФ. Согласно этой статье, неполное рабочее время может устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии по соглашению между работником и работодателем.

Важно понимать, что законодательство не устанавливает минимальную продолжительность рабочего времени — это означает, что работа может выполняться на любую долю ставки: 0,25, 0,5, 0,75 и т.д. ??

Закон предусматривает следующие варианты установления неполного рабочего времени:

Неполный рабочий день (смена) — сокращение продолжительности ежедневной работы

Неполная рабочая неделя — сокращение количества рабочих дней при сохранении нормальной продолжительности рабочего дня

Сочетание неполного рабочего дня и неполной рабочей недели

При этом работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе следующих категорий сотрудников:

Беременных женщин

Одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет

Лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением

Для наглядности представлю основные положения ТК РФ о неполном рабочем времени в таблице:

Положение ТК РФ Статья ТК РФ Содержание Установление неполного рабочего времени Ст. 93 Может устанавливаться по соглашению сторон как при приеме на работу, так и впоследствии Оплата труда Ст. 93, ч. 3 Пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ Влияние на трудовой стаж Ст. 93, ч. 4 Не влечет ограничений продолжительности ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав Обязательное установление для отдельных категорий Ст. 93, ч. 2 Обязательно для беременных женщин, родителей детей до 14 лет, лиц, ухаживающих за больными родственниками

Мария Соколова, HR-директор Однажды ко мне обратилась сотрудница Елена, мать двоих детей, младшему из которых было 10 лет. Она хотела перейти на полставки, но беспокоилась, что потеряет статус основного работника и связанные с ним гарантии. Я объяснила ей, что согласно ТК РФ, работа на неполную ставку абсолютно не влияет на статус основного места работы. Мы составили дополнительное соглашение к трудовому договору, где зафиксировали 4-часовой рабочий день с сохранением всех социальных гарантий. Елена продолжила работать как основной сотрудник с пропорциональной оплатой труда, а через полтора года, когда дети подросли, смогла вернуться к полной занятости, просто подписав новое дополнительное соглашение. Этот пример отлично демонстрирует гибкость, которую предоставляет трудовое законодательство.

Основное место работы на неполной ставке: законные основания

Один из самых распространенных мифов — что основным местом работы может быть только полная ставка. Это абсолютно неверно! ?? Трудовой кодекс РФ нигде не связывает понятие «основное место работы» с объемом рабочего времени.

Юридически основное место работы определяется следующим образом:

Это работа, где хранится трудовая книжка работника (если сотрудник не отказался от ее ведения)

Это место, где работник трудится не на условиях совместительства (ст. 60.1 ТК РФ)

Продолжительность рабочего времени (полная или неполная ставка) никак не влияет на статус места работы как основного

Законные основания для оформления основного места работы на 0,5 ставки:

Статья 93 ТК РФ — прямо предусматривает возможность установления неполного рабочего времени Статья 60.1 ТК РФ — определяет основную работу через противопоставление совместительству Статья 66 ТК РФ — устанавливает, что трудовая книжка ведется по основному месту работы, вне зависимости от объема занятости

Таким образом, если вы трудоустраиваетесь на 0,5 ставки и это ваше единственное место работы (или первое из нескольких), оно автоматически считается основным.

Рассмотрим различные ситуации оформления основного места работы на неполной ставке:

Ситуация Статус работы Правовое обоснование Первое и единственное трудоустройство на 0,5 ставки Основное место работы Ст. 66 ТК РФ — трудовая книжка хранится здесь Работа на 0,5 ставки, после нее устройство на другую работу Первая работа — основная, вторая — по совместительству Ст. 60.1 ТК РФ — первое трудоустройство является основным Уже работающий где-то сотрудник устраивается на 0,5 ставки Новая работа на 0,5 ставки — по совместительству Ст. 60.1 ТК РФ — второе трудоустройство является совместительством Сотрудник переходит с полной ставки на 0,5 ставки в той же организации Остается основным местом работы Ст. 72 ТК РФ — изменение условий трудового договора не меняет статус места работы

Особенности оформления трудового договора на 0,5 ставки

Трудовой договор на 0,5 ставки имеет свои особенности, которые необходимо учитывать как работнику, так и работодателю. Правильное оформление документов — залог защиты прав обеих сторон трудовых отношений. ??

При оформлении трудового договора на неполную ставку необходимо четко прописать следующие условия:

Режим неполного рабочего времени (конкретное количество часов в день или дней в неделю) График работы (точное время начала и окончания работы) Размер заработной платы (пропорционально отработанному времени) Порядок учета рабочего времени

Важно помнить, что неполное рабочее время может быть установлено как сразу при заключении трудового договора, так и впоследствии путем подписания дополнительного соглашения.

Алгоритм оформления трудового договора на 0,5 ставки как основного места работы:

Шаг 1: Составление и подписание трудового договора с указанием режима неполного рабочего времени

Шаг 2: Издание приказа о приеме на работу по форме Т-1

Шаг 3: Внесение записи в трудовую книжку (без указания факта работы на неполную ставку)

Шаг 4: Оформление личной карточки работника по форме Т-2

Шаг 5: Ознакомление работника с правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами

Александр Петров, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент, которому работодатель отказывался оформлять трудовую книжку, аргументируя это тем, что работа на 0,5 ставки не может считаться основным местом работы. Мы подготовили официальное обращение к работодателю со ссылкой на статьи 66 и 93 ТК РФ, разъясняющие, что основное место работы никак не связано с продолжительностью рабочего времени. После получения нашего письма работодатель провел консультацию со своим юристом и признал ошибку. Сотруднику была оформлена трудовая книжка, внесена соответствующая запись о приеме на работу, а также произведены все положенные страховые отчисления. Этот случай показывает, насколько важно знать свои права и уметь их аргументированно отстаивать.

Типичные ошибки при оформлении трудового договора на 0,5 ставки:

Отсутствие четкого указания на режим работы (просто указывается "0,5 ставки" без детализации)

Неправильное определение размера заработной платы

Включение незаконных ограничений прав работника на отпуск или другие гарантии

Отказ в хранении трудовой книжки при работе на неполную ставку

Оформление договора гражданско-правового характера вместо трудового договора

Права и гарантии при работе на неполной ставке

Многих интересует, не ущемляются ли права работника при трудоустройстве на 0,5 ставки. Спешу заверить: в соответствии с частью 4 статьи 93 ТК РФ, работа на условиях неполного рабочего времени не влечет каких-либо ограничений трудовых прав работников. ???

При работе на 0,5 ставки сохраняются следующие права и гарантии:

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск полной продолжительности (28 календарных дней)

Включение периода работы в трудовой стаж в полном объеме

Право на оплату больничного листа

Сохранение всех гарантий по беременности и родам

Право на повышение квалификации

Право на создание и вступление в профсоюз

Защита от необоснованного увольнения

Единственное отличие от полной ставки — это пропорциональная оплата труда. Заработная плата при работе на 0,5 ставки начисляется пропорционально отработанному времени или выполненному объему работ.

Важно отметить особенности некоторых гарантий:

Отпуск — предоставляется той же продолжительности, что и при полной занятости (28 календарных дней), но оплата отпускных будет рассчитываться исходя из фактического заработка за расчетный период Больничный — оплачивается в зависимости от страхового стажа работника, но исходя из фактического заработка Пенсионный стаж — засчитывается в полном объеме, как если бы сотрудник работал на полную ставку Декретные выплаты — рассчитываются исходя из фактического заработка за два предшествующих года

Сравнение прав работника на полной и неполной ставке:

Право/гарантия Полная ставка Неполная ставка (0,5) Продолжительность ежегодного отпуска 28 календарных дней 28 календарных дней Оплата отпуска 100% среднего заработка 100% среднего заработка (который рассчитывается исходя из фактической зарплаты) Учет в трудовом стаже В полном объеме В полном объеме Оплата больничного В зависимости от стажа (60-100% среднего заработка) В зависимости от стажа (60-100% среднего заработка, который рассчитывается исходя из фактической зарплаты) Защита от увольнения В полном объеме В полном объеме Заработная плата В полном объеме согласно штатному расписанию Пропорционально отработанному времени (50% от полной ставки)

Основное место vs совместительство: ключевые отличия

Важно понимать различия между основным местом работы на 0,5 ставки и работой по совместительству. Эти понятия часто путают, но с точки зрения закона они имеют существенные отличия. ??

Главные отличия основного места работы на неполной ставке от совместительства:

Основное место работы (даже на 0,5 ставки) — это место хранения трудовой книжки

Совместительство — это выполнение другой регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время

На основном месте работы сотрудник может трудиться на любую долю ставки (0,25, 0,5, 0,75 и т.д.)

При совместительстве продолжительность работы не может превышать 4 часов в день и 20 часов в неделю

Внутреннее совместительство подразумевает работу в одной организации, но на разных должностях

Отличия основного места работы на 0,5 ставки от совместительства на 0,5 ставки:

Трудовая книжка — хранится по основному месту работы, в трудовую книжку запись о работе по совместительству вносится только по желанию работника Оформление — для работы по совместительству требуется указание на это в трудовом договоре Ограничения — для основного места работы на 0,5 ставки нет ограничений по времени, а для совместительства есть (не более 4 часов в день) Отпуск — по основному месту работы отпуск предоставляется по общим правилам; по совместительству — одновременно с отпуском по основной работе Увольнение — при основном месте работы действуют все стандартные основания для увольнения; при совместительстве есть дополнительное основание — прием работника, для которого эта работа будет основной

Важно: если вы работаете на 0,5 ставки как по основному месту работы, то можете устроиться еще на одну работу по совместительству (причем как на полную, так и на неполную ставку, но с учетом ограничений для совместителей).

Возможные комбинации занятости с основным местом работы на 0,5 ставки:

Основное место на 0,5 ставки + внешнее совместительство на 0,5 ставки в другой организации

Основное место на 0,5 ставки + внутреннее совместительство на 0,5 ставки в той же организации на другой должности

Основное место на 0,5 ставки + несколько мест работы по совместительству (в пределах ограничений рабочего времени для совместителей)

Основное место на 0,5 ставки + самозанятость или ИП