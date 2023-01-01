Основное место работы и совместительство: сравнение по ТК РФ

Специалисты в области HR и трудового законодательства Не хватает времени на все дела? Ищете возможность подработать или нанять сотрудника без полной занятости? Тогда вам необходимо чётко понимать разницу между основным местом работы и совместительством. В российском трудовом законодательстве эти понятия имеют принципиальные отличия, влияющие на права работника, порядок оформления, оплату труда и социальные гарантии. Разберём юридические тонкости, которые помогут и работодателям, и соискателям избежать неприятных сюрпризов ????????????

Основное место работы и совместительство: ключевые отличия

Трудовой кодекс РФ чётко разграничивает понятия основного места работы и совместительства, что определяет принципиально разный правовой статус работника и объём предоставляемых гарантий.

Основное место работы — организация, где хранится трудовая книжка работника (если он не отказался от её ведения). Здесь сотрудник выполняет свою основную трудовую функцию в рамках стандартной продолжительности рабочего времени. Этот статус закрепляется в трудовом договоре и обеспечивает полный пакет социальных гарантий.

Совместительство (ст. 60.1 ТК РФ) — выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время. Совместительство бывает:

Внутреннее — в той же организации, где человек работает по основному месту

Внешнее — в другой организации

Анна Петрова, HR-директор Однажды к нам обратился программист, который имел основную работу в IT-компании, но хотел преподавать вечерами в нашем учебном центре. Мы оформили его по внешнему совместительству на 0,5 ставки. Через полгода его проект в основной компании завершился, и он попросил перевести его к нам на полную ставку. Многие думают, что достаточно просто «расширить» договор совместительства, но это неверно! Мы расторгли договор о работе по совместительству и заключили новый трудовой договор по основному месту работы. Потребовалось внести запись в трудовую книжку и полностью изменить условия труда. Такие ситуации — частая головная боль для кадровиков, не знакомых с нюансами ТК РФ.

Ключевые различия между основным местом работы и совместительством можно представить в виде следующей таблицы:

Критерий Основное место работы Совместительство Трудовая книжка Хранится у работодателя Не требуется (предоставляется копия) Рабочее время До 40 часов в неделю Не более 4 часов в день (20 часов в неделю) Испытательный срок До 3 месяцев (для руководителей до 6) Может не устанавливаться Статус в кадровых документах Основной работник Совместитель (внутренний или внешний) Количество мест работы Одно Может быть несколько

Правовой статус и оформление трудовых отношений по ТК РФ

Правовой статус и документальное оформление основного места работы и совместительства имеют существенные различия, которые необходимо учитывать как работодателям, так и сотрудникам. ??

Документы при приёме на основное место работы:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Трудовая книжка (если не отказался от ведения)

СНИЛС

Документ об образовании/квалификации

Документы воинского учёта (для военнообязанных)

Медицинская справка (для определённых профессий)

Документы при оформлении совместительства:

Паспорт

Диплом/иной документ об образовании

СНИЛС

Справка с основного места работы (для некоторых категорий)

Копия трудовой книжки (заверенная по основному месту работы)

При оформлении трудового договора с совместителем обязательно указание на статус «по совместительству» в тексте документа. Отсутствие такого указания может привести к признанию места работы основным со всеми вытекающими последствиями.

Особенности записей в трудовой книжке:

На основном месте работы — все записи о приёме, переводах, увольнении

По совместительству — запись вносится только по желанию работника

Важно: с 2020 года у работников появилась возможность выбрать электронную трудовую книжку вместо бумажной. Это не отменяет концепцию основного места работы, но влияет на документооборот.

Михаил Соколов, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент, который работал инженером в двух компаниях одновременно. В первой он был оформлен по основному месту работы, во второй — по совместительству. При сокращении в первой компании он потерял статус основного работника и автоматически лишился большинства социальных гарантий. Чтобы сохранить их, мы оперативно переоформили его договор со второй компанией, изменив статус с совместителя на основного работника. Для этого потребовалось расторгнуть прежний договор, заключить новый и внести запись в трудовую книжку. Важный момент: многие не знают, что можно «превратить» место совместительства в основное, а это часто спасает от потери непрерывного стажа и льгот.

Рабочее время и оплата труда: сравнительный анализ

Режим рабочего времени и особенности оплаты труда существенно отличаются для основных работников и совместителей. Знание этих различий поможет работодателям правильно организовать труд, а работникам — защитить свои права. ???

Параметр Основное место работы Совместительство Максимальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю Не более 4 часов в день (в дни, когда сотрудник свободен от основной работы — полный рабочий день) Сверхурочная работа Возможна с доплатой (не более 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год) Учитывается в рамках суммарного времени работы (основная + совместительство) Оплата труда Полный оклад/тариф согласно штатному расписанию Пропорционально отработанному времени или по результатам труда Оплата больничного 100% среднего заработка при стаже от 8 лет Оплачивается, но с учётом максимальных ограничений по общей сумме выплат Работа в выходные и праздники В двойном размере или отгул По соглашению сторон Индексация зарплаты Обязательна для госсектора, рекомендована для частного Аналогично основному месту работы

Трудовой кодекс предусматривает, что оплата труда совместителя может производиться:

Пропорционально отработанному времени

В зависимости от выработки

На других условиях, определённых трудовым договором

При этом работодатель не вправе устанавливать совместителю заниженные тарифные ставки только на основании статуса совместительства. Часовая ставка должна соответствовать ставке основного работника аналогичной квалификации.

Отдельного внимания заслуживает вопрос учёта рабочего времени совместителя. Работодатель обязан вести отдельный табель учёта рабочего времени для совместителей, отражая в нём фактически отработанные часы. Это важно как для правильного расчёта заработной платы, так и для контроля соблюдения ограничений по продолжительности работы.

Отпуска, льготы и гарантии при разных формах трудоустройства

Вопрос отпусков, льгот и социальных гарантий имеет принципиальное значение при сравнении основного места работы и совместительства. Различия в этих аспектах могут существенно влиять на выбор формы трудоустройства. ?????

Ежегодный оплачиваемый отпуск:

Основное место работы: минимум 28 календарных дней с сохранением должности и среднего заработка

Совместительство: отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основному месту работы, даже если совместитель не отработал 6 месяцев (ст. 286 ТК РФ)

Если продолжительность отпуска на работе по совместительству меньше, чем по основному месту работы, работодатель-совместитель может по просьбе работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы на недостающие дни.

Больничные листы и пособия:

Основное место работы: больничный лист подлежит оплате в полном объеме в соответствии со стажем

Совместительство: больничный оплачивается по всем местам работы, если сотрудник работал у всех работодателей в течение предыдущих 2 лет

Декретный отпуск и отпуск по уходу за ребёнком:

Основное место работы: полное сохранение рабочего места, выплата пособий

Совместительство: также сохраняется место работы, пособие по беременности и родам выплачивается по каждому месту работы

Дополнительные льготы и гарантии:

Основное место работы: полный спектр гарантий, предусмотренных ТК РФ и коллективным договором

Совместительство: гарантии распространяются в полном объеме, но с учетом особенностей режима работы

Важный нюанс: при сокращении штата совместители имеют меньше прав на сохранение рабочего места по сравнению с основными работниками. При прочих равных условиях предпочтение отдается основному работнику.

Что касается добровольного медицинского страхования и корпоративных льгот (фитнес, питание, транспорт), то здесь многое зависит от политики компании. Некоторые работодатели предоставляют совместителям льготы в полном объеме, другие — пропорционально занятости или не предоставляют вовсе. Это следует уточнять при трудоустройстве.

Ограничения и возможности работы по совместительству

Несмотря на гибкость, которую предоставляет совместительство, законодательство устанавливает ряд ограничений для этой формы трудоустройства. Знание этих ограничений поможет избежать нарушений трудового законодательства. ???

Категории работников, которым запрещено работать по совместительству:

Несовершеннолетние (до 18 лет)

Работники, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями

Руководители государственных и муниципальных учреждений (без согласия учредителя)

Судьи, прокуроры, следователи

Государственные и муниципальные служащие (с ограничениями)

Для некоторых категорий работников совместительство ограничено:

Педагогические работники — особый порядок, регулируемый ст. 333 ТК РФ

Медицинские работники — не более половины месячной нормы рабочего времени

Фармацевтические работники — с учетом особенностей, установленных законодательством

Водители автомобилей — с учетом требований безопасности дорожного движения

Важно отметить, что ст. 282 ТК РФ даёт право федеральным законам устанавливать дополнительные ограничения для совместительства. Поэтому перед трудоустройством следует проверить, нет ли специальных норм для вашей профессии.

Возможности совместительства:

Неограниченное количество мест работы (при соблюдении ограничений по времени)

Право на выполнение работы, отличной от основной

Возможность работать в разных организационно-правовых формах (госслужба + ИП, например)

Возможность совмещения работы и учебы (для студентов)

Отдельно стоит упомянуть о различии между совместительством и совмещением. Совмещение (ст. 60.2 ТК РФ) — это выполнение дополнительной работы в рамках основного рабочего времени у того же работодателя. В отличие от совместительства, оно не требует заключения отдельного трудового договора, а оформляется дополнительным соглашением.

При выборе между совместительством и основным местом работы следует учитывать не только финансовые аспекты, но и воздействие на здоровье, баланс работы и личной жизни. Длительная работа по совместительству может привести к профессиональному выгоранию.

Для работодателей привлечение совместителей может быть выгодным решением при сезонных нагрузках или специфических проектах, требующих редких компетенций. Однако следует помнить, что совместители могут иметь меньшую вовлеченность в корпоративную культуру и ниже приоритизировать ваши задачи по сравнению с основным местом работы.