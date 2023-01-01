Оптимизация карточек товаров на маркетплейсах: советы и примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Продавцы на маркетплейсах, желающие увеличить свои продажи

Специалисты по интернет-маркетингу и SEO-оптимизации

Владельцы бизнеса, интересующиеся стратегиями оптимизации карточек товаров В мире e-commerce выигрывает не тот, у кого лучший товар, а тот, кто умеет его грамотно представить. На маркетплейсах, где тысячи аналогичных позиций конкурируют за внимание покупателя, оптимизированная карточка товара становится решающим фактором успеха. Статистика показывает, что продавцы, уделяющие должное внимание SEO-оптимизации своих листингов, увеличивают продажи в среднем на 32% и снижают процент возвратов на 18%. Так что же отделяет успешную карточку товара от той, что затеряется в поисковой выдаче маркетплейса? 🔍

Почему важна оптимизация карточек товаров на маркетплейсах

Оптимизация карточек товаров — не просто маркетинговое улучшение, а стратегическая необходимость для выживания бизнеса на маркетплейсах. По данным исследований 2024 года, 76% покупателей принимают решение о покупке, основываясь исключительно на информации из карточки товара, не переходя на внешние источники. Более того, 82% пользователей маркетплейсов не просматривают результаты поиска дальше второй страницы — если ваш товар не попадает в топ выдачи, он фактически невидим для большинства потенциальных покупателей. 📊

Грамотная оптимизация карточки товара решает сразу несколько критических задач:

Улучшает видимость в результатах поиска (на Wildberries товары с релевантными ключевыми словами в заголовке получают в среднем на 67% больше показов)

Повышает конверсию (детальные описания с характеристиками увеличивают конверсию на 27%)

Снижает количество возвратов (точная информация о размерах снижает возвраты одежды на 41%)

Улучшает репутацию продавца (товары с рейтингом выше 4.7 получают на 58% больше заказов)

Алгоритмы маркетплейсов становятся всё сложнее, и в 2025 году они учитывают более 200 факторов при ранжировании товаров — от скорости загрузки изображений до поведенческих сигналов пользователей. Ваша задача — оптимизировать карточку так, чтобы она соответствовала требованиям и алгоритмов, и покупателей.

Показатель Без оптимизации С оптимизацией Прирост Видимость в поисковой выдаче 28% 81% +53% Конверсия карточки товара 2.4% 5.8% +3.4% Средний чек 2 100 ₽ 2 850 ₽ +35.7% Процент возвратов 12.3% 4.7% -7.6%

Мария Ковалёва, руководитель отдела маркетплейсов Когда наш бренд детской одежды только вышел на Wildberries, мы столкнулись с типичной проблемой — нулевая видимость в поиске при достойном качестве продукции. Три месяца наши товары практически не продавались. Мы провели полный аудит карточек и обнаружили, что использовали слишком общие формулировки и неправильно структурировали характеристики. После того как мы переработали все карточки с учетом поисковых запросов целевой аудитории и добавили ключевые фразы "гипоаллергенный хлопок" и "сертифицированные красители" в заголовки и описания, продажи выросли в 14 раз за месяц. Но самое удивительное — количество возвратов сократилось с 22% до 4%, потому что покупатели стали лучше понимать, что они приобретают.

Основные элементы эффективной карточки товара

Эффективная карточка товара состоит из нескольких взаимосвязанных элементов, каждый из которых влияет на конверсию и видимость в поисковой выдаче. Важно оптимизировать все компоненты, поскольку алгоритмы маркетплейсов оценивают карточку комплексно. 🧩

Заголовок товара — должен содержать ключевые слова, точно описывать товар, включать бренд и главные характеристики (60-80 символов оптимально)

— должен содержать ключевые слова, точно описывать товар, включать бренд и главные характеристики (60-80 символов оптимально) Изображения — высокого качества, минимум 5-7 фото с разных ракурсов, включая детали и применение товара

— высокого качества, минимум 5-7 фото с разных ракурсов, включая детали и применение товара Цена и скидки — конкурентоспособная, с выгодным визуальным отображением скидок

— конкурентоспособная, с выгодным визуальным отображением скидок Описание — структурированное, с ключевыми словами и основными преимуществами продукта

— структурированное, с ключевыми словами и основными преимуществами продукта Характеристики — исчерпывающие, точные, в соответствии с категорией товара

— исчерпывающие, точные, в соответствии с категорией товара Отзывы и рейтинг — стимулирование положительных отзывов, работа с негативными

Согласно последним исследованиям, наибольшее влияние на конверсию оказывают качественные изображения (31% влияния) и заголовок с ключевыми словами (27%). При этом алгоритмы маркетплейсов в 2025 году стали придавать большее значение заполненности всех доступных полей характеристик — это влияет на показатель качества карточки товара и её ранжирование в поиске.

Важно помнить, что каждый маркетплейс имеет свои особенности и технические требования. Например, на Ozon лимит заголовка составляет 120 символов, а на Wildberries — 80. Яндекс.Маркет позволяет добавлять видеоконтент непосредственно в карточку товара, что увеличивает конверсию на 34%. Грамотный подход требует адаптации карточки под специфику каждой площадки. 📱

Фотоконтент и визуальная оптимизация для маркетплейсов

Визуальный контент — это первое, что оценивает покупатель при просмотре карточки товара. Согласно данным исследований 2024 года, 93% покупателей считают визуальную информацию критичной при принятии решения о покупке, а 67% потенциальных клиентов отмечают, что качество изображений напрямую влияет на их восприятие качества самого товара. 📸

Ключевые требования к фотоконтенту для эффективных продаж:

Техническое качество — разрешение минимум 2000×2000 пикселей, размер файла до 5 МБ, формат JPG или PNG

— разрешение минимум 2000×2000 пикселей, размер файла до 5 МБ, формат JPG или PNG Композиция — центрированный товар на белом/нейтральном фоне для основной фотографии

— центрированный товар на белом/нейтральном фоне для основной фотографии Количество и разнообразие — 6-8 фотографий, показывающих товар с разных ракурсов, в использовании, с деталями

— 6-8 фотографий, показывающих товар с разных ракурсов, в использовании, с деталями Информативность — фотографии, демонстрирующие размеры, масштаб и функциональность товара

— фотографии, демонстрирующие размеры, масштаб и функциональность товара Брендирование — узнаваемый визуальный стиль на дополнительных фото (после основного)

Тип фотографии Влияние на конверсию Рекомендуемое количество Основное фото на белом фоне +18% 1-2 Фото товара в использовании +27% 2-3 Фото деталей/текстуры +14% 1-2 Фото с указанием размеров +23% (снижение возвратов на 31%) 1 Инфографика с преимуществами +16% 1

Особое внимание стоит уделить оптимизации изображений для мобильных устройств — в 2025 году более 74% покупок на маркетплейсах совершаются с мобильных телефонов. Убедитесь, что ключевые детали товара хорошо различимы на маленьком экране, а текст на инфографике читаем.

Алексей Савин, фотограф-предметник Я сотрудничал с небольшим брендом кожаных аксессуаров, который никак не мог преодолеть отметку в 10-15 заказов в день на Ozon, несмотря на конкурентные цены. Владелец бизнеса был уверен, что проблема в алгоритмах или сезонности. Когда я увидел их фотографии, все стало ясно — темные, размытые снимки на неоднородном фоне, снятые на смартфон при плохом освещении. Мы провели профессиональную фотосессию, создав для каждого продукта набор из 7 фотографий: основное фото на белом фоне, 2 фото с разных ракурсов, макросъемка текстуры кожи, фото с моделью, фото с размерной сеткой и инфографика с премиальными свойствами продукта. Через 2 недели после обновления визуального контента ежедневные продажи выросли до 87 заказов — рост более чем в 6 раз без изменения цен и других параметров карточки.

Текстовая оптимизация: заголовки и описания товаров

Текстовые элементы карточки товара играют двойную роль: они должны содержать ключевые слова для алгоритмов маркетплейса и при этом быть убедительными для покупателей. Согласно аналитике 2025 года, 64% покупателей внимательно читают описания перед покупкой, а 37% уходят с карточки товара из-за неполной или неточной информации. 📝

Оптимизация заголовка товара — приоритетная задача, так как это самый весомый текстовый элемент для алгоритмов ранжирования:

Структура заголовка: [Тип товара] + [Бренд] + [Ключевые характеристики] + [Модель/Артикул]

[Тип товара] + [Бренд] + [Ключевые характеристики] + [Модель/Артикул] Ключевые слова: размещайте самые важные в начале заголовка

размещайте самые важные в начале заголовка Уникальность: избегайте дублирования заголовков даже для похожих товаров

избегайте дублирования заголовков даже для похожих товаров Длина: используйте 80-90% от доступного лимита символов (это сигнал алгоритмам о полноте информации)

Пример эффективного заголовка: "Кроссовки беговые женские BrandX Ultralight с амортизирующей подошвой, размеры 36-41, модель XB2025"

Описание товара должно быть структурированным и включать следующие блоки:

Вступление (1-2 предложения): краткое представление товара с основными преимуществами

краткое представление товара с основными преимуществами Основной блок: детальное описание функций, материалов, технических характеристик

детальное описание функций, материалов, технических характеристик Блок применения: как и для чего использовать товар, для кого он предназначен

как и для чего использовать товар, для кого он предназначен Уникальные преимущества: чем товар отличается от аналогов

чем товар отличается от аналогов Заключение: призыв к действию, гарантии, условия доставки

При оптимизации текста необходимо учитывать специфику поведения пользователей: 73% первоначально сканируют текст, а не читают его полностью. Поэтому используйте маркированные списки, подзаголовки, выделение важной информации.

Особое внимание уделите точному заполнению характеристик товара — это не только улучшает поисковую выдачу, но и снижает количество возвратов. Исследования показывают, что товары с полностью заполненными характеристиками имеют на 27% меньше возвратов из-за несоответствия ожиданиям. 🔄

Результаты правильной оптимизации карточек товаров

Комплексная оптимизация карточек товаров приносит измеримые результаты, которые напрямую влияют на финансовые показатели бизнеса. Данные, собранные с различных маркетплейсов в 2025 году, демонстрируют следующие эффекты от правильной оптимизации: 📈

Органический трафик: рост на 65-120% в течение 30-45 дней после оптимизации

рост на 65-120% в течение 30-45 дней после оптимизации Конверсия в покупку: увеличение на 28-43% (в зависимости от категории товаров)

увеличение на 28-43% (в зависимости от категории товаров) Средний чек: рост на 12-18% благодаря более полному раскрытию ценности продукта

рост на 12-18% благодаря более полному раскрытию ценности продукта Количество возвратов: снижение на 31-47% из-за более точного соответствия ожиданиям

снижение на 31-47% из-за более точного соответствия ожиданиям Повторные покупки: увеличение на 23% благодаря формированию правильных ожиданий

увеличение на 23% благодаря формированию правильных ожиданий Рейтинг товаров: рост на 0.6-1.2 балла в течение 60-90 дней

Особенно впечатляющие результаты наблюдаются в конкурентных нишах, где оптимизация становится ключевым конкурентным преимуществом. Так, исследование 1000 товаров в категории "Электроника" на крупных маркетплейсах показало, что оптимизированные карточки товаров получают в 3.7 раза больше органических показов, чем неоптимизированные аналоги с идентичными характеристиками и ценой.

Важно отметить, что эффект от оптимизации имеет накопительный характер. Согласно данным аналитики, улучшение одного параметра карточки (например, только фотографий или только заголовка) повышает продажи на 15-25%, в то время как комплексная оптимизация всех элементов приводит к синергетическому эффекту и росту продаж на 75-120%. 🌟

Наиболее успешные продавцы на маркетплейсах внедрили систему регулярного анализа и обновления карточек товаров. Оптимальной считается следующая периодичность:

Еженедельно: анализ поведенческих факторов и корректировка ключевых слов

анализ поведенческих факторов и корректировка ключевых слов Ежемесячно: обновление лидирующих фотографий согласно трендам

обновление лидирующих фотографий согласно трендам Ежеквартально: полная ревизия всех элементов карточки, включая A/B тестирование заголовков