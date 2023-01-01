Опросник для собеседования при приеме на работу: шаблоны и примеры

Для кого эта статья:

HR-специалисты и рекрутеры

Управляющие и руководители подразделений

Люди, увеличивающие свои знания и навыки в области найма и проведения собеседований Проведение эффективных собеседований — это искусство, требующее точных инструментов. Представьте: перед вами сидит потенциально идеальный кандидат, но ваши хаотичные вопросы не помогают раскрыть его истинный потенциал. Хорошо структурированный опросник — это ваш компас в море резюме и интервью, позволяющий точно определить, кто действительно принесет ценность вашей компании. ?? В этой статье вы найдете готовые шаблоны опросников, которые помогут трансформировать ваш рекрутинговый процесс и выявить лучших специалистов с минимальными усилиями.

Зачем нужен опросник для собеседования при приеме на работу

Структурированный опросник для собеседования — это не просто список вопросов. Это стратегический инструмент, который помогает HR-специалистам и руководителям принимать обоснованные решения о найме. Согласно исследованиям 2024 года, компании, использующие стандартизированные опросники, на 36% чаще нанимают сотрудников, которые остаются в организации более двух лет. ??

Основные преимущества использования опросников при собеседовании:

Объективность оценки — все кандидаты отвечают на одинаковые вопросы, что позволяет сравнивать их на равных условиях

— все кандидаты отвечают на одинаковые вопросы, что позволяет сравнивать их на равных условиях Систематизация процесса — вы не упустите важные аспекты оценки кандидата

— вы не упустите важные аспекты оценки кандидата Экономия времени — подготовленная структура интервью делает процесс более эффективным

— подготовленная структура интервью делает процесс более эффективным Юридическая защита — стандартизированные вопросы снижают риск дискриминационных претензий

— стандартизированные вопросы снижают риск дискриминационных претензий Улучшение качества найма — целенаправленные вопросы помогают выявить соответствие кандидата требованиям должности

Елена Карпова, HR-директор

Когда я начинала карьеру в рекрутинге, то часто полагалась на интуицию и "химию" с кандидатом. Результаты были неоднозначными: некоторые "блестящие" соискатели оказывались профнепригодными уже через месяц работы. Переломный момент наступил, когда мы внедрили структурированные опросники. На первом же проекте по найму разработчиков мы отсеяли троих кандидатов с отличным резюме, но слабыми практическими навыками, которых раньше, вероятно, взяли бы. А выбранный с помощью опросника специалист вырос до тимлида за год. С тех пор я твердо убеждена: хороший опросник экономит не только время, но и бюджет компании на переподбор.

Важно понимать, что качественный опросник — это не "допрос" кандидата, а инструмент для выявления его сильных сторон и потенциальных зон роста. В 2025 году особенно ценится подход, при котором собеседование становится двусторонним диалогом, а не односторонней оценкой.

Критерий Собеседование без опросника Собеседование с опросником Объективность оценки Низкая (подвержена влиянию эффекта ореола) Высокая (стандартизированные критерии) Эффективность использования времени 50-60% 80-90% Полнота охвата компетенций Часто неполная Комплексная Точность прогноза успешности кандидата 40-50% 70-85% Удовлетворенность кандидатов процессом Средняя Высокая (воспринимается как профессиональный подход)

Структура эффективного опросника для разных позиций

Структура опросника должна отражать специфику позиции, на которую проводится собеседование. Однако существуют универсальные блоки, которые рекомендуется включать в любой опросник независимо от должности. ??

Базовая структура опросника для собеседования:

Вводная часть — представление, разъяснение формата и цели интервью (2-3 минуты) Проверка базовой информации — подтверждение данных из резюме (3-5 минут) Профессиональные компетенции — оценка навыков и знаний в профессиональной области (15-20 минут) Поведенческие вопросы — оценка соответствия корпоративной культуре (10-15 минут) Ситуационные задачи — моделирование рабочих ситуаций (10-15 минут) Вопросы кандидата — возможность для соискателя задать свои вопросы (5-10 минут) Заключительная часть — объяснение дальнейших шагов (2-3 минуты)

При разработке опросника для разных уровней позиций необходимо учитывать следующие особенности:

Для линейных специалистов акцент делается на:

Технические навыки и знания

Опыт решения конкретных задач

Способность работать в команде

Готовность учиться и адаптироваться

Для менеджеров среднего звена важно оценить:

Управленческие навыки и опыт

Способность развивать подчиненных

Навыки планирования и организации

Умение принимать решения в условиях неопределенности

Для топ-менеджеров ключевыми являются:

Стратегическое мышление

Лидерские качества

Опыт управления изменениями

Достигнутые бизнес-результаты

Видение развития компании/отрасли

При составлении опросника учитывайте, что соотношение технических и поведенческих вопросов меняется в зависимости от уровня позиции: чем выше должность, тем больше значения имеют поведенческие и лидерские компетенции. ??

Максим Соколов, руководитель отдела рекрутинга

Мы долго не могли закрыть позицию директора по маркетингу. Кандидаты приходили с впечатляющими резюме, но в работе быстро "выгорали". После анализа ситуации мы полностью пересмотрели опросник для этой должности. Вместо стандартных вопросов о маркетинговых стратегиях, мы сфокусировались на устойчивости к стрессу, умении работать в условиях неопределенности и способности выстраивать кросс-функциональное взаимодействие. Добавили блок ситуационных вопросов, основанных на реальных кейсах компании. Следующий кандидат, проходивший собеседование по новому опроснику, поначалу показался нам не самым сильным по техническим навыкам. Однако его ответы на поведенческие вопросы показали исключительные адаптивные способности. Мы рискнули — и не пожалели. Два года спустя он успешно провел ребрендинг и вывел маркетинговые показатели на новый уровень.

Ключевые блоки вопросов в HR-опроснике для кандидатов

Эффективный опросник состоит из нескольких типов вопросов, каждый из которых направлен на выявление определенных качеств и компетенций кандидата. Рассмотрим основные блоки вопросов, которые должны присутствовать в современном HR-опроснике. ??

1. Вопросы о профессиональном опыте

Расскажите о своем самом успешном проекте за последние два года.

Какие технологии/методики/инструменты вы использовали в своей работе?

С какими сложностями вы сталкивались в предыдущей работе и как их преодолевали?

Опишите свой типичный рабочий день на предыдущем месте работы.

2. Поведенческие вопросы (метод STAR)

Вопросы этого блока строятся по принципу STAR: Situation (Ситуация), Task (Задача), Action (Действие), Result (Результат).

Расскажите о ситуации, когда вам пришлось разрешить конфликт в команде.

Приведите пример, когда вы успешно работали под давлением сроков.

Опишите случай, когда вам пришлось убеждать коллег в своей точке зрения.

Расскажите о ситуации, когда вы совершили ошибку. Как вы ее исправили и какие уроки извлекли?

3. Ситуационные вопросы (кейсы)

Представьте, что клиент недоволен качеством продукта/услуги. Как вы будете решать эту проблему?

Ваш коллега систематически не выполняет свою часть работы, что влияет на результаты всей команды. Ваши действия?

Вы получили два срочных задания от разных руководителей. Как определите приоритеты?

4. Вопросы о мотивации и карьерных целях

Почему вас привлекает наша компания?

Какие профессиональные цели вы ставите перед собой на ближайшие 2-3 года?

Что мотивирует вас в работе, помимо финансового вознаграждения?

Что вам больше всего нравилось и не нравилось в предыдущей работе?

5. Вопросы для оценки soft skills

Навык Примеры вопросов Коммуникабельность • Как вы выстраиваете отношения с новыми коллегами? <br> • Опишите ситуацию, когда вам удалось эффективно донести сложную информацию. Адаптивность • Расскажите о самом значительном изменении в вашей карьере. Как вы к нему адаптировались? <br> • Как вы реагируете на неожиданные препятствия в работе? Работа в команде • Какую роль вы обычно выполняете в команде? <br> • Опишите ситуацию, когда вам пришлось работать с трудным коллегой. Критическое мышление • Расскажите о сложной проблеме, которую вы решили нестандартным способом. <br> • Как вы анализируете информацию перед принятием решения?

При составлении опросника важно придерживаться нескольких ключевых принципов:

Открытость вопросов — избегайте вопросов, на которые можно ответить "да" или "нет"

— избегайте вопросов, на которые можно ответить "да" или "нет" Релевантность — вопросы должны быть связаны с требованиями должности

— вопросы должны быть связаны с требованиями должности Конкретность — избегайте абстрактных вопросов в пользу конкретных примеров из опыта

— избегайте абстрактных вопросов в пользу конкретных примеров из опыта Этичность — исключите вопросы, которые могут быть расценены как дискриминационные

Помните, что качественный опросник должен быть гибким инструментом. Подготовьте основные вопросы и несколько дополнительных для углубления в интересующие темы. Это позволит сохранить структуру собеседования, одновременно адаптируясь к ответам кандидата. ??

Готовые шаблоны опросников для различных должностей

Ниже представлены готовые шаблоны опросников для наиболее распространенных должностей. Вы можете использовать их как базу, адаптируя под специфику вашей компании и конкретной вакансии. ??

Шаблон опросника для менеджера по продажам

Профессиональный опыт: Расскажите о своем опыте в продажах. Какие продукты/услуги вы продавали?

Какие методы привлечения клиентов вы считаете наиболее эффективными?

Опишите свой самый крупный заключенный контракт.

Как вы отслеживаете и анализируете свои продажи? Поведенческие вопросы: Расскажите о ситуации, когда вам удалось вернуть недовольного клиента.

Приведите пример, когда вы не выполнили план продаж. Какие выводы сделали?

Опишите случай успешного преодоления возражений клиента. Ситуационные задачи: Клиент говорит, что ваш продукт слишком дорогой. Ваши действия?

Вы заметили, что конкурент предлагает похожий продукт по более низкой цене. Как построите свою аргументацию? Вопросы о мотивации: Что вас мотивирует достигать и перевыполнять план продаж?

Какие аспекты работы в продажах вам нравятся больше всего?

Шаблон опросника для IT-специалиста (разработчика)

Технические навыки: Расскажите о технологиях, с которыми вы работали в последнем проекте.

Какие инструменты контроля версий вы использовали?

Опишите наиболее сложную техническую проблему, которую вам пришлось решить.

Как вы поддерживаете свои технические знания в актуальном состоянии? Методология разработки: Какие методологии разработки вы использовали (Agile, Scrum, Kanban)?

Как вы подходите к написанию тестов для своего кода?

Опишите ваш подход к документированию кода. Поведенческие вопросы: Расскажите о ситуации, когда вы работали над проектом с жесткими сроками.

Приведите пример ситуации, когда вы нашли ошибку в чужом коде. Как вы поступили?

Как вы реагируете на критику вашего кода во время код-ревью? Практическое задание: Предложите алгоритм решения конкретной задачи (подготовьте заранее).

Обсудите возможные подходы к оптимизации предложенного решения.

Шаблон опросника для HR-менеджера

Профессиональные навыки: Какие методы подбора персонала вы считаете наиболее эффективными?

Расскажите о вашем опыте работы с системами автоматизации HR-процессов.

Какие инструменты оценки персонала вы использовали?

Как вы измеряете эффективность HR-процессов? Опыт в подборе персонала: Расскажите о самой сложной вакансии, которую вы закрывали.

Как вы оцениваете соответствие кандидата корпоративной культуре?

Какие методы вы используете для проверки рекомендаций? Поведенческие вопросы: Опишите ситуацию, когда вам пришлось дать руководителю негативную обратную связь по кандидату, которого он хотел нанять.

Расскажите о случае, когда вы успешно разрешили конфликт между сотрудниками. Ситуационные задачи: В компании наблюдается высокая текучесть кадров. Какие шаги вы предпримете для анализа и решения проблемы?

Руководитель отдела требует срочно закрыть вакансию, но подходящих кандидатов нет. Ваши действия?

Шаблон опросника для руководителя отдела

Управленческий опыт: Расскажите о структуре и размере команды, которой вы руководили.

Какие инструменты планирования и контроля работы команды вы использовали?

Опишите свой подход к мотивации сотрудников.

Как вы работаете с низкоэффективными сотрудниками? Стратегические навыки: Расскажите о стратегических инициативах, которые вы успешно реализовали.

Как вы расставляете приоритеты при ограниченных ресурсах?

Опишите, как вы планируете бюджет отдела. Поведенческие вопросы: Приведите пример, когда вам пришлось принять непопулярное решение. Как вы его коммуницировали команде?

Расскажите о ситуации, когда вам удалось значительно повысить эффективность работы отдела.

Опишите, как вы действовали в ситуации, когда ваша команда не справлялась с поставленными задачами. Кросс-функциональное взаимодействие: Как вы выстраиваете взаимодействие с другими отделами?

Расскажите о ситуации, когда вы успешно разрешили конфликт между вашим отделом и другими подразделениями.

При использовании этих шаблонов помните, что каждая компания и позиция имеет свою специфику. Выбирайте релевантные вопросы и дополняйте их своими, отражающими уникальные требования к должности в вашей организации. Идеальный опросник — тот, который помогает выявить именно те качества и компетенции, которые критически важны для успеха на конкретной позиции. ??

Как адаптировать опросник под специфику вашей компании

Готовые шаблоны опросников — отличная отправная точка, но для по-настоящему эффективного собеседования необходимо адаптировать их под уникальную культуру и потребности вашей компании. Рассмотрим пошаговый процесс настройки опросника. ??

Шаг 1: Анализ корпоративной культуры и ценностей

Определите 3-5 ключевых ценностей вашей компании

Сформулируйте поведенческие индикаторы для каждой ценности

Разработайте вопросы, которые помогут выявить соответствие кандидата этим ценностям

Пример: Если одна из ценностей компании — "инновационность", включите вопросы о том, как кандидат предлагал и внедрял новые идеи на предыдущих местах работы.

Шаг 2: Определение ключевых компетенций для конкретной позиции

Проведите интервью с успешными сотрудниками на аналогичных должностях

Проанализируйте, какие компетенции отличают высокоэффективных сотрудников

Сформируйте список из 5-7 критически важных компетенций

Разработайте вопросы для оценки каждой компетенции

Шаг 3: Учет отраслевой специфики

Разные отрасли имеют свои особенности, которые необходимо учитывать при составлении опросника:

IT-сфера — акцент на технические навыки, способность быстро учиться, адаптивность к новым технологиям

— акцент на технические навыки, способность быстро учиться, адаптивность к новым технологиям Финансовый сектор — внимание к деталям, знание регуляторных требований, аналитические способности

— внимание к деталям, знание регуляторных требований, аналитические способности Творческие индустрии — креативное мышление, портфолио работ, способность генерировать идеи

— креативное мышление, портфолио работ, способность генерировать идеи Производство — опыт оптимизации процессов, знание стандартов качества, техническая экспертиза

Шаг 4: Включение кейсов из реальной практики компании

Соберите примеры реальных ситуаций, с которыми сталкивались сотрудники

Адаптируйте эти ситуации в формат кейсов для собеседования

Определите критерии оценки ответов кандидатов на эти кейсы

Шаг 5: Создание системы оценки ответов

Разработайте четкую систему оценки ответов кандидатов:

Определите шкалу оценки (например, от 1 до 5) для каждого вопроса или блока вопросов

Сформулируйте критерии для каждого балла по шкале

Создайте оценочный лист, который будут заполнять все участники собеседования

Пример оценочной шкалы для компетенции "Клиентоориентированность":

Оценка Описание Индикаторы в ответах 1 Низкий уровень Не приводит примеров работы с клиентами, фокусируется на собственных интересах 2 Ниже среднего Имеет базовое понимание важности клиентов, но примеры неубедительны 3 Средний уровень Приводит примеры успешной работы с клиентами, понимает их потребности 4 Выше среднего Демонстрирует проактивный подход к выявлению и удовлетворению потребностей клиентов 5 Высокий уровень Приводит примеры превышения ожиданий клиентов, системного улучшения клиентского сервиса

Шаг 6: Тестирование и оптимизация опросника

Проведите пилотные собеседования с использованием нового опросника

Соберите обратную связь от интервьюеров и, если возможно, от кандидатов

Проанализируйте, насколько эффективно вопросы выявляют нужные качества

Скорректируйте опросник на основе полученных данных

Шаг 7: Регулярное обновление опросника

Бизнес-среда постоянно меняется, поэтому опросники необходимо регулярно пересматривать:

Устанавливайте регулярность пересмотра опросников (например, раз в полгода)

Анализируйте успешность найма с использованием текущего опросника

Обновляйте вопросы с учетом изменений в компании и на рынке

Удаляйте вопросы, которые не дают ценной информации о кандидатах

При адаптации опросника помните о главном: каждый вопрос должен иметь цель — выявить конкретное качество или компетенцию, важную для успеха на данной позиции в вашей компании. Избегайте "модных" вопросов, которые не соответствуют этому критерию. ??

И наконец, учитывайте, что опросник — это инструмент, а не догма. Лучшие интервьюеры умеют балансировать между структурированным подходом и гибкостью, адаптируясь к ходу беседы и углубляясь в темы, которые требуют дополнительного исследования.