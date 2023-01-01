Оплата больничного в выходные дни: что нужно знать сотруднику

Для кого эта статья:

Работники, интересующиеся своими правами по оплате больничных

Специалисты в области HR и бухгалтерии

Люди, столкнувшиеся с проблемами в получении больничных выплат Заболеть можно в любой день — организм не спрашивает, будни сейчас или выходные. И если болезнь настигла вас именно в нерабочий день, возникает вопрос: а как же больничный? Будут ли оплачивать дни нетрудоспособности, которые пришлись на субботу, воскресенье или праздник? Многие сотрудники уверены, что больничный в выходные — это деньги на ветер, но юридическая реальность совсем иная. Разберёмся, как правильно оформить, рассчитать и, главное, получить все причитающиеся выплаты, если болезнь не посмотрела на календарь. 🏥

Правовые основания оплаты больничного в выходные дни

Когда речь заходит о больничном, выпавшем на выходные дни, многие работники ошибочно полагают, что эти дни не подлежат оплате. Однако законодательство РФ однозначно регламентирует этот вопрос: больничный оплачивается за весь период нетрудоспособности, включая выходные и праздничные дни. 📝

Основными нормативными документами, регулирующими оплату больничных листов, являются:

Федеральный закон №255-ФЗ от 29.12.2006 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»

Трудовой кодекс РФ (статьи 183, 139)

Приказ Минздрава России №925н от 23.11.2021, устанавливающий порядок выдачи листков нетрудоспособности

Согласно этим документам, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за календарные дни, а не только за рабочие. Это означает, что все дни болезни, включая субботы, воскресенья и праздники, должны быть оплачены при правильном оформлении больничного листа.

Тип дня Включается в оплату больничного Особенности Рабочий день Да Оплачивается в стандартном порядке Выходной (суббота, воскресенье) Да Оплачивается как календарный день болезни Праздничный нерабочий день Да Оплачивается без повышенного коэффициента Отпуск Да Отпуск продлевается на период болезни

Важно понимать, что больничный не просто оплачивается за выходные — он оплачивается за весь календарный период болезни. То есть если вы заболели в пятницу и вышли на работу в понедельник, то суббота и воскресенье также будут включены в оплачиваемый период нетрудоспособности.

Стоит отметить один ключевой нюанс: если болезнь началась в выходные дни, то вы имеете полное право обратиться к врачу именно в эти дни и получить больничный лист, датированный субботой или воскресеньем. Дежурные отделения поликлиник и неотложная помощь работают ежедневно и уполномочены выдавать листки нетрудоспособности независимо от дня недели.

Елена Михайлова, главный специалист по компенсациям и льготам В нашей практике был случай, когда сотрудник получил травму в субботу, но решил, что обращаться к врачу в выходной день не имеет смысла. Он терпел боль все выходные и пришел в поликлинику только в понедельник. Врач установил, что травма произошла ранее, но смог открыть больничный лист только текущей датой. В результате сотрудник потерял два дня оплаты по больничному. Если бы он обратился за медицинской помощью в день получения травмы, больничный был бы выдан с субботы и полностью оплачен. Поэтому я всегда советую коллегам: при ухудшении здоровья не откладывайте визит к врачу, даже если это выходной день.

Особенности расчета выплат за больничный в выходные

Расчет пособия по временной нетрудоспособности за выходные дни принципиально не отличается от расчета за рабочие дни. Основа для расчета остается неизменной — это средний заработок за два предшествующих календарных года. Однако существуют некоторые нюансы, которые важно учитывать. 🧮

Алгоритм расчета больничного включает несколько этапов:

Определение расчетного периода (2 календарных года, предшествующих году наступления нетрудоспособности) Расчет суммы начисленной заработной платы за расчетный период Определение среднего дневного заработка Расчет размера дневного пособия с учетом страхового стажа Умножение дневного пособия на количество календарных дней нетрудоспособности

При расчете важно помнить, что средний дневной заработок определяется путем деления суммы начисленной заработной платы за расчетный период на 730 дней (или 731 день, если год високосный). То есть в знаменателе всегда фиксированное число, а не фактическое количество отработанных дней.

Страховой стаж Процент оплаты от среднего заработка Примечания Менее 6 месяцев Не выше МРОТ в расчете за полный месяц С учетом районных коэффициентов От 6 месяцев до 5 лет 60% Независимо от дня недели От 5 до 8 лет 80% Независимо от дня недели Свыше 8 лет 100% Независимо от дня недели

Особенности расчета для разных категорий работников:

Сотрудники с нестандартным графиком работы (сменный, вахтовый метод) — больничный также оплачивается за все календарные дни, независимо от того, были ли эти дни рабочими по графику

(сменный, вахтовый метод) — больничный также оплачивается за все календарные дни, независимо от того, были ли эти дни рабочими по графику Работники на неполной ставке — размер пособия рассчитывается пропорционально установленной продолжительности рабочего времени

— размер пособия рассчитывается пропорционально установленной продолжительности рабочего времени Совместители — имеют право на получение пособия по временной нетрудоспособности по всем местам работы, если в двух предшествующих годах работали у тех же работодателей

Важно обратить внимание, что с 2022 года выплаты по больничным листам осуществляются напрямую из Фонда социального страхования (ФСС) через механизм «прямых выплат». Это означает, что работодатель больше не выплачивает пособие из собственных средств с последующей компенсацией от ФСС, а лишь передает необходимые сведения в Фонд.

Дмитрий Соколов, бухгалтер по расчету заработной платы Однажды ко мне обратился наш сотрудник с вопросом, почему в его расчетном листке за больничный отсутствует доплата за выходные дни. Он работал в режиме 5/2 и считал, что за субботу и воскресенье ему положена повышенная оплата, как при работе в выходные дни. Мне пришлось объяснять, что больничный лист — это не работа, а период нетрудоспособности, который оплачивается по единому принципу за все календарные дни. Понятие «работы в выходные» к больничному не применяется, поэтому и повышенной оплаты за эти дни не предусмотрено. После детального разбора формулы расчета и ссылки на законодательство сотрудник согласился с корректностью начисления. С тех пор я стараюсь при оформлении больничных сразу пояснять этот момент, чтобы избежать недопонимания.

Документальное оформление больничного в выходной день

Корректное документальное оформление больничного листа, особенно если заболевание началось в выходные дни, играет ключевую роль в получении полагающихся выплат. Процесс оформления в 2025 году имеет ряд особенностей, связанных с переходом на электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН). 📋

Порядок получения больничного в выходной день:

При ухудшении самочувствия в выходные обратитесь в дежурное отделение поликлиники, травмпункт или вызовите врача на дом

Врач проведёт осмотр и при наличии медицинских показаний оформит электронный больничный лист

Дата открытия больничного будет соответствовать дню фактического обращения за медицинской помощью

Номер ЭЛН будет направлен вам в виде SMS или через портал Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи)

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, когда заболевание началось в выходные, но за медицинской помощью вы обратились только в первый рабочий день. В этом случае врач может открыть больничный лист задним числом (не более чем на 3 календарных дня), но только при наличии объективных признаков заболевания и после решения врачебной комиссии.

Каким документам следует уделить особое внимание:

Электронный листок нетрудоспособности — основной документ, подтверждающий временную нетрудоспособность Справка о средней заработной плате — необходима при смене работодателя в расчетном периоде Справка о страховом стаже — влияет на процент оплаты больничного Заявление на выплату пособия — подается работодателю при первичном оформлении электронного больничного

С 1 января 2022 года все медицинские организации обязаны оформлять исключительно электронные больничные листы. Бумажный вариант выдается только в исключительных случаях (например, при оформлении больничного в учреждениях с ограниченным доступом).

Алгоритм действий работника при получении больничного в выходные дни:

Обратиться за медицинской помощью в день ухудшения самочувствия Получить номер электронного больничного листа Сообщить номер ЭЛН работодателю (отделу кадров или непосредственному руководителю) в первый день выхода на работу или дистанционно Убедиться, что работодатель внес все необходимые сведения в информационную систему ФСС Дождаться выплаты пособия напрямую от Фонда социального страхования

При закрытии больничного листа важно получить информацию о периоде нетрудоспособности — именно эти даты будут определять количество дней, подлежащих оплате, включая выходные и праздничные дни. Электронный больничный автоматически передается в информационную систему Фонда социального страхования, после чего работодатель добавляет необходимые сведения для расчета пособия.

Спорные ситуации при оплате больничных в праздники

Оплата больничного листа в праздничные дни часто становится источником недопонимания между работниками и работодателями. Давайте разберем наиболее распространенные спорные ситуации и то, как закон регулирует каждую из них. ⚖️

Основные спорные моменты:

Оплата больничного за новогодние каникулы

Больничный, начавшийся в предпраздничный день и закончившийся после праздников

Выход на работу в праздничный день во время больничного

Совпадение больничного с длительными майскими праздниками

Одним из самых частых вопросов является оплата больничного в период новогодних каникул. Согласно законодательству, все календарные дни нетрудоспособности, включая праздничные, подлежат оплате на общих основаниях. Никаких «повышенных коэффициентов» или «двойных выплат» за праздничные дни при расчете больничного не предусмотрено.

Распространенные заблуждения и юридическая реальность:

Заблуждение: «Если я заболел в праздники, то эти дни не будут оплачены, поскольку я и так не работал бы» Реальность: Все календарные дни болезни, включая праздничные, оплачиваются в соответствии с общим порядком расчета пособия Заблуждение: «За праздничные дни в период больничного положена двойная оплата» Реальность: Двойная оплата предусмотрена только за фактически отработанное время в праздничные дни. К больничному это не относится Заблуждение: «Врачи не выдают больничные в праздники» Реальность: Медицинские учреждения обязаны оказывать неотложную помощь и выдавать больничные листы в любые дни, включая праздничные

Особое внимание стоит уделить ситуации, когда больничный лист оформлен на период, включающий длительные праздники, например, новогодние каникулы. В таком случае все календарные дни болезни подлежат оплате без исключений. При этом размер пособия рассчитывается на общих основаниях — как отношение среднего заработка за два предшествующих года к 730 (731) дням, умноженное на процент в зависимости от страхового стажа.

Также возникают вопросы, если заболевание началось до праздников и продолжилось после них. В данном случае весь период, включая праздничные дни, будет оплачен как единый больничный. Разрыва в оплате не происходит, даже если в этот период были длительные нерабочие дни.

Что делать, если вы заболели именно в праздничный день:

Обратитесь в дежурное медицинское учреждение или вызовите скорую помощь при необходимости Получите электронный больничный лист с датой обращения Сохраните номер ЭЛН для последующего предоставления работодателю После праздников передайте информацию о больничном работодателю В случае продолжения болезни обратитесь к врачу для продления больничного листа

Если работодатель отказывается включать праздничные дни в период оплаты больничного, это является нарушением трудового законодательства. В такой ситуации работник вправе обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру с жалобой на неправомерные действия.

Права сотрудника при отказе в оплате больничного

Несмотря на четкие законодательные нормы, некоторые работники сталкиваются с отказом в оплате больничного за выходные и праздничные дни. Важно знать свои права и алгоритм действий в подобных ситуациях. 💼

Наиболее распространенные причины неправомерного отказа:

Некорректное толкование законодательства кадровыми службами

Стремление работодателя сэкономить на социальных выплатах

Устаревшие внутренние регламенты предприятия

Технические ошибки при передаче данных в ФСС

При обнаружении неправильного расчета больничного или отказе в его оплате сотрудник имеет право предпринять следующие действия:

Обратиться к работодателю с письменным заявлением о перерасчете пособия с указанием конкретных нарушений и ссылками на законодательство Запросить письменное разъяснение причин отказа или неполной оплаты больничного листа Обратиться в территориальное отделение ФСС с жалобой на неправильное начисление пособия Подать жалобу в Государственную инспекцию труда для проведения проверки соблюдения трудового законодательства Обратиться в прокуратуру с заявлением о нарушении трудовых прав Подать исковое заявление в суд о взыскании недополученных сумм пособия и компенсации морального вреда

Сроки обращения за защитой прав:

В трудовую инспекцию — в течение одного года с момента нарушения

В суд — в течение одного года по спорам о невыплате заработной платы и иных выплат

В прокуратуру — срок не ограничен, но рекомендуется обращаться как можно раньше

При подготовке обращения в контролирующие органы важно собрать полный пакет документов:

Копию электронного больничного листа (распечатку из личного кабинета)

Расчетные листки за период болезни

Копию трудового договора

Справку о среднем заработке за расчетный период

Переписку с работодателем по вопросу перерасчета пособия

Расчет суммы, подлежащей выплате (желательно с детализацией)

Важно помнить, что с 2022 года действует система «прямых выплат» пособий по временной нетрудоспособности. Это означает, что работодатель не выплачивает пособие из собственных средств, а лишь передает необходимые сведения в ФСС, который производит начисление и выплату напрямую работнику. Поэтому в случае неполучения или неполного получения пособия рекомендуется обращаться не только к работодателю, но и в территориальное отделение ФСС.