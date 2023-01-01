Охранник – это профессия: статус, требования и лицензирование

Для кого эта статья:

Люди, заинтересованные в карьере охранника

Специалисты в области HR и управления персоналом

Исследователи рынка труда в сфере безопасности Каждый из нас замечал людей в форме на входе в торговый центр, офисное здание или на территории предприятия. За кажущейся простотой работы охранника скрывается целый мир профессиональных стандартов, квалификационных требований и юридических нормативов. Охранник – это не просто "человек на входе", а представитель регулируемой государством профессии, требующей специального образования, лицензирования и постоянного совершенствования навыков. Давайте разберемся, как устроена эта сфера деятельности и какие перспективы она открывает! 🔒

Охранник – официальная профессия с госстатусом

Охранник – это не просто неформальная должность, а официально признанная профессия, включенная в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). В классификаторе частный охранник имеет код 25416, что подтверждает государственное признание и регламентацию этого вида деятельности. 📋

Статус профессии охранника регулируется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992 N 2487-1, который определяет частную охранную деятельность как «оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию)».

Важно понимать разницу между обычным сторожем и квалифицированным охранником:

Сторож Лицензированный охранник Функция наблюдения Право на активные охранные действия Нет права применять физическую силу Право применять физическую силу и спецсредства (при наличии соответствующей категории) Не требует специальной лицензии Требует удостоверения частного охранника Минимальные квалификационные требования Обязательное профессиональное обучение Ограниченные полномочия Расширенные законные полномочия

Михаил Васильев, руководитель службы безопасности

За 15 лет работы в охранной сфере я видел, как менялось отношение к нашей профессии. Помню случай с Сергеем, пришедшим к нам после армии. Он считал, что работа охранника – это просто "сидеть на проходной". На вводном инструктаже он был удивлен объемом юридических знаний, которые необходимо освоить, и ответственностью, которая на нас возложена. После прохождения обучения и получения удостоверения его взгляд полностью изменился. "Я и подумать не мог, что у этой профессии такой серьезный статус", – признался он спустя полгода, когда уже успешноprevented несколько потенциально опасных ситуаций на объекте.

Профессия охранника официально разделяется на несколько категорий (разрядов), каждый из которых имеет свой уровень полномочий и ответственности:

4 разряд – базовый уровень, предполагающий работу без использования оружия и специальных средств

5 разряд – позволяет использовать специальные средства (наручники, электрошокеры и др.)

6 разряд – высший уровень, дающий право на использование гражданского оружия и специальных средств

Каждый разряд требует соответствующего обучения и квалификации, а также подтверждения через систему лицензирования. Более высокие разряды означают более высокий уровень доверия государства к профессиональным компетенциям охранника. 🔝

Требования к квалификации и образованию охранника

Для работы охранником недостаточно одного желания – необходимо соответствовать определенным требованиям и пройти профессиональную подготовку. Базовые требования к кандидатам, желающим освоить профессию охранника, включают:

Гражданство РФ

Возраст от 18 лет

Отсутствие судимости за совершение умышленного преступления

Отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей охранника

Прохождение регулярных медицинских осмотров, включая психиатрическое освидетельствование

Отсутствие в анамнезе алкогольной или наркотической зависимости

Образовательные требования напрямую зависят от разряда, к которому готовится кандидат. Обучение в обязательном порядке проходит в специализированных образовательных учреждениях, имеющих лицензию на данный вид деятельности. 📚

Разряд Требования к образованию Минимальный срок обучения Ключевые компетенции 4 разряд Программа профподготовки 98 часов Правовая подготовка, тактико-специальная подготовка, техническая подготовка, психологическая подготовка 5 разряд Программа профподготовки 174 часа Базовые + использование специальных средств, первая помощь 6 разряд Программа профподготовки 266 часов Все вышеперечисленное + огневая подготовка, практическое применение оружия

Важной частью образовательного процесса является изучение правовых основ частной охранной деятельности, в том числе:

Закон «О частной детективной и охранной деятельности»

Статьи Уголовного кодекса о необходимой обороне и крайней необходимости

Положения законов «Об оружии» и «О полиции» в части, касающейся взаимодействия с правоохранительными органами

Нормы трудового законодательства, применимые к охранной деятельности

Практическая подготовка охранника включает физическую подготовку, обучение приемам самообороны, тактике действий в различных ситуациях, а также навыкам оказания первой помощи. Для 5 и 6 разряда обязательным является освоение правил применения специальных средств и оружия. 💪

После прохождения обучения кандидат сдает квалификационный экзамен, включающий теоретическую и практическую части. Успешная сдача экзамена является основанием для получения соответствующего свидетельства о квалификации, необходимого для дальнейшего лицензирования.

Система лицензирования в охранной деятельности

Система лицензирования – один из ключевых элементов государственного регулирования охранной деятельности в России. Для законного осуществления профессиональной деятельности каждый охранник должен иметь удостоверение частного охранника – основной документ, подтверждающий его право на работу. 🛡️

Процедура получения удостоверения частного охранника включает несколько обязательных этапов:

Получение свидетельства о профессиональной подготовке Подготовка комплекта документов (паспорт, медицинские справки, документы об образовании и др.) Подача заявления в лицензионно-разрешительный отдел Росгвардии по месту жительства Прохождение проверки, согласно требованиям законодательства Получение удостоверения частного охранника установленного образца

Удостоверение частного охранника выдается сроком на 5 лет. После истечения этого срока необходимо пройти процедуру продления, которая включает подтверждение квалификации.

Важно понимать, что удостоверение может быть аннулировано при возникновении определенных обстоятельств, включая:

Добровольный отказ охранника от удостоверения

Неоднократные нарушения охранного законодательства

Выявление заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей охранника

Привлечение к ответственности за совершение преступления

Анна Петрова, HR-менеджер охранного предприятия

Недавно к нам обратился Дмитрий, бывший военнослужащий, уверенный что его опыт автоматически квалифицирует его на позицию охранника 6 разряда. Он был удивлен, узнав о необходимости проходить специальное обучение и получать удостоверение. "Зачем мне учиться стрелять? Я 10 лет прослужил", – недоумевал он. Я объяснила, что охранная деятельность – это отдельная профессия со своей правовой базой и ответственностью. Пройдя обучение, Дмитрий признался: "Если бы пошел работать без лицензии, я бы столько ошибок совершил... Теперь понимаю, насколько это другая специфика". Сегодня он один из наших ведущих сотрудников, а его военный опыт в сочетании с правовыми знаниями делает его особенно ценным специалистом.

Помимо удостоверения частного охранника, для работы с оружием (для охранников 6 разряда) требуется разрешение на хранение и ношение служебного оружия, которое выдается на 5 лет. Для получения такого разрешения необходимо:

Иметь удостоверение частного охранника 6 разряда

Пройти специальную подготовку и периодическую проверку по обращению с оружием

Получить направление от частной охранной организации

Пройти медицинское освидетельствование на отсутствие противопоказаний к владению оружием

Система лицензирования регулярно совершенствуется. С 2023 года введена обязательная цифровая платформа для учета всех выданных удостоверений, что повышает прозрачность рынка и снижает риск подделки документов. Кроме того, с 2025 года планируется внедрение единой электронной системы учета подрядов на охранные услуги, что позволит более эффективно контролировать качество этих услуг. 💻

Возможности карьерного роста в охранной сфере

Вопреки распространенному мнению, профессия охранника предлагает разнообразные возможности для карьерного роста и профессионального развития. Охранная деятельность – это не тупиковая ветвь, а отрасль с множеством специализаций и уровней ответственности. 🚀

Типичная карьерная лестница в охранной сфере может выглядеть следующим образом:

Охранник 4 разряда – начальная позиция, обычно включает контроль доступа на объект, патрулирование территории, работу с системами видеонаблюдения. Охранник 5-6 разряда – получение более высокой квалификации позволяет работать на объектах с повышенными требованиями безопасности, в инкассации, сопровождении грузов. Старший смены – позиция, предполагающая координацию работы группы охранников на объекте, принятие оперативных решений. Начальник охраны объекта – управление всеми аспектами безопасности объекта, включая подбор персонала, разработку инструкций, взаимодействие с руководством объекта. Специалист по безопасности – аналитическая работа, связанная с оценкой рисков, разработкой систем безопасности, аудитом защищенности объектов. Руководитель подразделения ЧОП – управление отдельным направлением деятельности охранного предприятия (физическая охрана, пультовая охрана, сопровождение и т.д.). Топ-менеджер/владелец ЧОП – высший уровень карьерного роста в частной охранной деятельности.

Для продвижения по карьерной лестнице в охранной сфере ключевым фактором является постоянное повышение квалификации. Существуют различные направления профессионального развития:

Техническая специализация – углубленное изучение систем безопасности, включая видеонаблюдение, СКУД (системы контроля и управления доступом), охранно-пожарную сигнализацию.

– углубленное изучение систем безопасности, включая видеонаблюдение, СКУД (системы контроля и управления доступом), охранно-пожарную сигнализацию. Специализация на VIP-охране – требует особых навыков в области личной охраны, психологии, этикета, часто владения иностранными языками.

– требует особых навыков в области личной охраны, психологии, этикета, часто владения иностранными языками. Специализация на объектовой охране – фокусируется на особенностях защиты конкретных типов объектов (банки, промышленные предприятия, торговые центры).

– фокусируется на особенностях защиты конкретных типов объектов (банки, промышленные предприятия, торговые центры). Инкассация и сопровождение ценностей – специфичная область, требующая особой подготовки и психологической устойчивости.

– специфичная область, требующая особой подготовки и психологической устойчивости. Аналитика безопасности – работа с информацией, оценкой рисков, разработкой стратегий защиты.

Значительным карьерным преимуществом становится дополнительное образование, особенно в сферах юриспруденции, менеджмента, психологии или IT-безопасности. Многие успешные руководители охранных предприятий имеют высшее образование в смежных областях.

Интересной тенденцией становится специализация охранников на работе в конкретных отраслях – например, в медицинских учреждениях, образовательных организациях или объектах культурного наследия. Такая специализация требует дополнительных знаний в соответствующей области, но и открывает более широкие возможности для карьерного роста. 🏛️

Рынок труда: востребованность профессии охранника

Охранная деятельность остается одной из наиболее стабильных сфер на российском рынке труда. Аналитика показывает, что спрос на квалифицированных охранников не только не снижается, но и демонстрирует устойчивый рост в определенных сегментах. 📈

По данным на 2025 год, в России действует более 23 000 частных охранных предприятий, в которых официально трудоустроено свыше 700 000 лицензированных охранников. Эти цифры свидетельствуют о масштабности отрасли и ее значимости для экономики страны.

Основные сегменты, формирующие спрос на услуги охранников:

Охрана коммерческой недвижимости (офисные здания, торговые центры, складские комплексы)

Обеспечение безопасности промышленных объектов

Охрана учебных и медицинских учреждений

Защита частной собственности и жилых комплексов

Сопровождение товарно-материальных ценностей и инкассация

Обеспечение безопасности массовых мероприятий

Личная охрана (телохранители)

Уровень заработной платы охранников варьируется в зависимости от разряда, опыта работы, региона, типа охраняемых объектов и конкретных обязанностей. В среднем по России на 2025 год зарплаты распределяются следующим образом:

Позиция Диапазон зарплат в Москве и СПб, руб. Диапазон зарплат в регионах, руб. Охранник 4 разряда 45 000 – 60 000 30 000 – 45 000 Охранник 5 разряда 55 000 – 75 000 40 000 – 55 000 Охранник 6 разряда 65 000 – 100 000 50 000 – 70 000 Старший смены 80 000 – 120 000 55 000 – 85 000 Начальник охраны объекта 120 000 – 180 000 70 000 – 120 000 Телохранитель (VIP-охрана) 150 000 – 250 000+ 100 000 – 180 000

Тенденции рынка охранных услуг в 2025 году показывают рост интереса к охранникам, обладающим дополнительными навыками:

Знание современных технических средств охраны и умение с ними работать

Навыки оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации

Клиентоориентированность и коммуникативные навыки

Владение иностранными языками (особенно для работы на премиальных объектах)

Навыки профайлинга и визуальной диагностики

Основы информационной безопасности

Интересно отметить, что профессия охранника становится все более технологичной. Современный охранник часто работает в тандеме с комплексными системами безопасности, что требует определенного уровня технической грамотности. Этот тренд только усилится в ближайшие годы, поскольку искусственный интеллект и автоматизированные системы все активнее внедряются в сферу безопасности. 🤖

При этом важно понимать, что полное замещение человеческого фактора в охранной деятельности невозможно – технологии могут лишь дополнять работу профессионала, но не заменять его целиком. Критическое мышление, способность к быстрой оценке ситуации и принятию решений остаются ключевыми навыками, которые не может воспроизвести ни одна машина.