Охранник – это профессия: статус, требования и лицензирование#Требования и навыки #Трудовое право
Каждый из нас замечал людей в форме на входе в торговый центр, офисное здание или на территории предприятия. За кажущейся простотой работы охранника скрывается целый мир профессиональных стандартов, квалификационных требований и юридических нормативов. Охранник – это не просто "человек на входе", а представитель регулируемой государством профессии, требующей специального образования, лицензирования и постоянного совершенствования навыков. Давайте разберемся, как устроена эта сфера деятельности и какие перспективы она открывает! 🔒
Охранник – официальная профессия с госстатусом
Охранник – это не просто неформальная должность, а официально признанная профессия, включенная в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). В классификаторе частный охранник имеет код 25416, что подтверждает государственное признание и регламентацию этого вида деятельности. 📋
Статус профессии охранника регулируется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992 N 2487-1, который определяет частную охранную деятельность как «оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам предприятиями, имеющими специальное разрешение (лицензию)».
Важно понимать разницу между обычным сторожем и квалифицированным охранником:
|Сторож
|Лицензированный охранник
|Функция наблюдения
|Право на активные охранные действия
|Нет права применять физическую силу
|Право применять физическую силу и спецсредства (при наличии соответствующей категории)
|Не требует специальной лицензии
|Требует удостоверения частного охранника
|Минимальные квалификационные требования
|Обязательное профессиональное обучение
|Ограниченные полномочия
|Расширенные законные полномочия
Михаил Васильев, руководитель службы безопасности
За 15 лет работы в охранной сфере я видел, как менялось отношение к нашей профессии. Помню случай с Сергеем, пришедшим к нам после армии. Он считал, что работа охранника – это просто "сидеть на проходной". На вводном инструктаже он был удивлен объемом юридических знаний, которые необходимо освоить, и ответственностью, которая на нас возложена. После прохождения обучения и получения удостоверения его взгляд полностью изменился. "Я и подумать не мог, что у этой профессии такой серьезный статус", – признался он спустя полгода, когда уже успешноprevented несколько потенциально опасных ситуаций на объекте.
Профессия охранника официально разделяется на несколько категорий (разрядов), каждый из которых имеет свой уровень полномочий и ответственности:
- 4 разряд – базовый уровень, предполагающий работу без использования оружия и специальных средств
- 5 разряд – позволяет использовать специальные средства (наручники, электрошокеры и др.)
- 6 разряд – высший уровень, дающий право на использование гражданского оружия и специальных средств
Каждый разряд требует соответствующего обучения и квалификации, а также подтверждения через систему лицензирования. Более высокие разряды означают более высокий уровень доверия государства к профессиональным компетенциям охранника. 🔝
Требования к квалификации и образованию охранника
Для работы охранником недостаточно одного желания – необходимо соответствовать определенным требованиям и пройти профессиональную подготовку. Базовые требования к кандидатам, желающим освоить профессию охранника, включают:
- Гражданство РФ
- Возраст от 18 лет
- Отсутствие судимости за совершение умышленного преступления
- Отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей охранника
- Прохождение регулярных медицинских осмотров, включая психиатрическое освидетельствование
- Отсутствие в анамнезе алкогольной или наркотической зависимости
Образовательные требования напрямую зависят от разряда, к которому готовится кандидат. Обучение в обязательном порядке проходит в специализированных образовательных учреждениях, имеющих лицензию на данный вид деятельности. 📚
|Разряд
|Требования к образованию
|Минимальный срок обучения
|Ключевые компетенции
|4 разряд
|Программа профподготовки
|98 часов
|Правовая подготовка, тактико-специальная подготовка, техническая подготовка, психологическая подготовка
|5 разряд
|Программа профподготовки
|174 часа
|Базовые + использование специальных средств, первая помощь
|6 разряд
|Программа профподготовки
|266 часов
|Все вышеперечисленное + огневая подготовка, практическое применение оружия
Важной частью образовательного процесса является изучение правовых основ частной охранной деятельности, в том числе:
- Закон «О частной детективной и охранной деятельности»
- Статьи Уголовного кодекса о необходимой обороне и крайней необходимости
- Положения законов «Об оружии» и «О полиции» в части, касающейся взаимодействия с правоохранительными органами
- Нормы трудового законодательства, применимые к охранной деятельности
Практическая подготовка охранника включает физическую подготовку, обучение приемам самообороны, тактике действий в различных ситуациях, а также навыкам оказания первой помощи. Для 5 и 6 разряда обязательным является освоение правил применения специальных средств и оружия. 💪
После прохождения обучения кандидат сдает квалификационный экзамен, включающий теоретическую и практическую части. Успешная сдача экзамена является основанием для получения соответствующего свидетельства о квалификации, необходимого для дальнейшего лицензирования.
Система лицензирования в охранной деятельности
Система лицензирования – один из ключевых элементов государственного регулирования охранной деятельности в России. Для законного осуществления профессиональной деятельности каждый охранник должен иметь удостоверение частного охранника – основной документ, подтверждающий его право на работу. 🛡️
Процедура получения удостоверения частного охранника включает несколько обязательных этапов:
- Получение свидетельства о профессиональной подготовке
- Подготовка комплекта документов (паспорт, медицинские справки, документы об образовании и др.)
- Подача заявления в лицензионно-разрешительный отдел Росгвардии по месту жительства
- Прохождение проверки, согласно требованиям законодательства
- Получение удостоверения частного охранника установленного образца
Удостоверение частного охранника выдается сроком на 5 лет. После истечения этого срока необходимо пройти процедуру продления, которая включает подтверждение квалификации.
Важно понимать, что удостоверение может быть аннулировано при возникновении определенных обстоятельств, включая:
- Добровольный отказ охранника от удостоверения
- Неоднократные нарушения охранного законодательства
- Выявление заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей охранника
- Привлечение к ответственности за совершение преступления
Анна Петрова, HR-менеджер охранного предприятия
Недавно к нам обратился Дмитрий, бывший военнослужащий, уверенный что его опыт автоматически квалифицирует его на позицию охранника 6 разряда. Он был удивлен, узнав о необходимости проходить специальное обучение и получать удостоверение. "Зачем мне учиться стрелять? Я 10 лет прослужил", – недоумевал он. Я объяснила, что охранная деятельность – это отдельная профессия со своей правовой базой и ответственностью. Пройдя обучение, Дмитрий признался: "Если бы пошел работать без лицензии, я бы столько ошибок совершил... Теперь понимаю, насколько это другая специфика". Сегодня он один из наших ведущих сотрудников, а его военный опыт в сочетании с правовыми знаниями делает его особенно ценным специалистом.
Помимо удостоверения частного охранника, для работы с оружием (для охранников 6 разряда) требуется разрешение на хранение и ношение служебного оружия, которое выдается на 5 лет. Для получения такого разрешения необходимо:
- Иметь удостоверение частного охранника 6 разряда
- Пройти специальную подготовку и периодическую проверку по обращению с оружием
- Получить направление от частной охранной организации
- Пройти медицинское освидетельствование на отсутствие противопоказаний к владению оружием
Система лицензирования регулярно совершенствуется. С 2023 года введена обязательная цифровая платформа для учета всех выданных удостоверений, что повышает прозрачность рынка и снижает риск подделки документов. Кроме того, с 2025 года планируется внедрение единой электронной системы учета подрядов на охранные услуги, что позволит более эффективно контролировать качество этих услуг. 💻
Возможности карьерного роста в охранной сфере
Вопреки распространенному мнению, профессия охранника предлагает разнообразные возможности для карьерного роста и профессионального развития. Охранная деятельность – это не тупиковая ветвь, а отрасль с множеством специализаций и уровней ответственности. 🚀
Типичная карьерная лестница в охранной сфере может выглядеть следующим образом:
- Охранник 4 разряда – начальная позиция, обычно включает контроль доступа на объект, патрулирование территории, работу с системами видеонаблюдения.
- Охранник 5-6 разряда – получение более высокой квалификации позволяет работать на объектах с повышенными требованиями безопасности, в инкассации, сопровождении грузов.
- Старший смены – позиция, предполагающая координацию работы группы охранников на объекте, принятие оперативных решений.
- Начальник охраны объекта – управление всеми аспектами безопасности объекта, включая подбор персонала, разработку инструкций, взаимодействие с руководством объекта.
- Специалист по безопасности – аналитическая работа, связанная с оценкой рисков, разработкой систем безопасности, аудитом защищенности объектов.
- Руководитель подразделения ЧОП – управление отдельным направлением деятельности охранного предприятия (физическая охрана, пультовая охрана, сопровождение и т.д.).
- Топ-менеджер/владелец ЧОП – высший уровень карьерного роста в частной охранной деятельности.
Для продвижения по карьерной лестнице в охранной сфере ключевым фактором является постоянное повышение квалификации. Существуют различные направления профессионального развития:
- Техническая специализация – углубленное изучение систем безопасности, включая видеонаблюдение, СКУД (системы контроля и управления доступом), охранно-пожарную сигнализацию.
- Специализация на VIP-охране – требует особых навыков в области личной охраны, психологии, этикета, часто владения иностранными языками.
- Специализация на объектовой охране – фокусируется на особенностях защиты конкретных типов объектов (банки, промышленные предприятия, торговые центры).
- Инкассация и сопровождение ценностей – специфичная область, требующая особой подготовки и психологической устойчивости.
- Аналитика безопасности – работа с информацией, оценкой рисков, разработкой стратегий защиты.
Значительным карьерным преимуществом становится дополнительное образование, особенно в сферах юриспруденции, менеджмента, психологии или IT-безопасности. Многие успешные руководители охранных предприятий имеют высшее образование в смежных областях.
Интересной тенденцией становится специализация охранников на работе в конкретных отраслях – например, в медицинских учреждениях, образовательных организациях или объектах культурного наследия. Такая специализация требует дополнительных знаний в соответствующей области, но и открывает более широкие возможности для карьерного роста. 🏛️
Рынок труда: востребованность профессии охранника
Охранная деятельность остается одной из наиболее стабильных сфер на российском рынке труда. Аналитика показывает, что спрос на квалифицированных охранников не только не снижается, но и демонстрирует устойчивый рост в определенных сегментах. 📈
По данным на 2025 год, в России действует более 23 000 частных охранных предприятий, в которых официально трудоустроено свыше 700 000 лицензированных охранников. Эти цифры свидетельствуют о масштабности отрасли и ее значимости для экономики страны.
Основные сегменты, формирующие спрос на услуги охранников:
- Охрана коммерческой недвижимости (офисные здания, торговые центры, складские комплексы)
- Обеспечение безопасности промышленных объектов
- Охрана учебных и медицинских учреждений
- Защита частной собственности и жилых комплексов
- Сопровождение товарно-материальных ценностей и инкассация
- Обеспечение безопасности массовых мероприятий
- Личная охрана (телохранители)
Уровень заработной платы охранников варьируется в зависимости от разряда, опыта работы, региона, типа охраняемых объектов и конкретных обязанностей. В среднем по России на 2025 год зарплаты распределяются следующим образом:
|Позиция
|Диапазон зарплат в Москве и СПб, руб.
|Диапазон зарплат в регионах, руб.
|Охранник 4 разряда
|45 000 – 60 000
|30 000 – 45 000
|Охранник 5 разряда
|55 000 – 75 000
|40 000 – 55 000
|Охранник 6 разряда
|65 000 – 100 000
|50 000 – 70 000
|Старший смены
|80 000 – 120 000
|55 000 – 85 000
|Начальник охраны объекта
|120 000 – 180 000
|70 000 – 120 000
|Телохранитель (VIP-охрана)
|150 000 – 250 000+
|100 000 – 180 000
Тенденции рынка охранных услуг в 2025 году показывают рост интереса к охранникам, обладающим дополнительными навыками:
- Знание современных технических средств охраны и умение с ними работать
- Навыки оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации
- Клиентоориентированность и коммуникативные навыки
- Владение иностранными языками (особенно для работы на премиальных объектах)
- Навыки профайлинга и визуальной диагностики
- Основы информационной безопасности
Интересно отметить, что профессия охранника становится все более технологичной. Современный охранник часто работает в тандеме с комплексными системами безопасности, что требует определенного уровня технической грамотности. Этот тренд только усилится в ближайшие годы, поскольку искусственный интеллект и автоматизированные системы все активнее внедряются в сферу безопасности. 🤖
При этом важно понимать, что полное замещение человеческого фактора в охранной деятельности невозможно – технологии могут лишь дополнять работу профессионала, но не заменять его целиком. Критическое мышление, способность к быстрой оценке ситуации и принятию решений остаются ключевыми навыками, которые не может воспроизвести ни одна машина.
Профессия охранника – это гораздо больше, чем просто "сидеть на входе". Это официально признанная государством деятельность с четкими квалификационными требованиями, системой лицензирования и возможностями для профессионального роста. Охранник – это специалист, который несет ответственность за безопасность людей и имущества, часто работая в непростых условиях и принимая важные решения. При правильном подходе к профессиональному развитию, работа в охранной сфере может стать не только стабильным источником дохода, но и трамплином для карьеры в сфере безопасности, менеджмента или даже предпринимательства. Главное – постоянно совершенствовать свои навыки и следить за новыми тенденциями в отрасли, которая, несмотря на технологические изменения, остается одной из самых стабильных на рынке труда.
Инга Козина
редактор про рынок труда