Оформление приказа о приеме на работу: пошаговая инструкция Т-1#HR-менеджмент #Трудовое право #ТК РФ
Для кого эта статья:
- Кадровики и HR-менеджеры
- Руководители компаний и индивидуальные предприниматели
Студенты и специалисты, желающие улучшить свои навыки в области кадрового делопроизводства
Правильное оформление приказа о приеме на работу — критически важный этап в трудоустройстве сотрудника, который зачастую вызывает затруднения даже у опытных кадровиков. Ошибки в этом документе могут привести к серьезным юридическим последствиям: от штрафов при проверках до проблем в трудовых спорах. Приказ по форме Т-1 — основа документального оформления трудовых отношений, которая требует безупречного исполнения. Рассмотрим исчерпывающий алгоритм создания этого документа с учетом всех нюансов и актуальных требований законодательства в 2025 году. 📝
Что такое приказ о приеме на работу по форме Т-1
Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу по форме Т-1 — это унифицированный документ, утвержденный постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 №1. Он является юридическим основанием для возникновения трудовых правоотношений между работодателем и работником после заключения трудового договора.
Форма Т-1 используется для оформления и учета сотрудников, принимаемых на работу по трудовому договору в организацию или к индивидуальному предпринимателю. Альтернативой является форма Т-1а для оформления группы сотрудников.
Елена Петрова, руководитель отдела кадров Помню случай, когда в нашу компанию пришла проверка из инспекции труда. Инспектор обратил особое внимание на приказы о приеме сотрудников. В одном из них мы указали неверную дату начала работы, не совпадающую с датой в трудовом договоре. Казалось бы, мелочь, но это привело к штрафу в размере 50 000 рублей. После этого мы разработали контрольный лист для проверки приказов с основными пунктами, который позволяет избежать таких ошибок. Теперь перед подписанием каждый приказ проходит двойную проверку.
Важно понимать, что хотя с 2013 года использование унифицированных форм не является строго обязательным, форма Т-1 остается наиболее удобным и юридически защищенным вариантом оформления приема на работу, поскольку содержит все необходимые реквизиты и соответствует требованиям трудового законодательства.
Основные функции приказа Т-1 включают:
- Юридическое оформление начала трудовых отношений
- Документальное закрепление условий труда сотрудника
- Учет личного состава
- Обеспечение законности трудовых отношений
- Подтверждение для налоговых и статистических органов
Приказ служит основанием для внесения записи в трудовую книжку, личную карточку работника (форма Т-2) и для расчета заработной платы.
|Свойство приказа Т-1
|Характеристика
|Юридический статус
|Обязательный кадровый документ
|Срок издания
|Не позднее 3-х дней с даты начала работы
|Основание для издания
|Трудовой договор
|Подпись сотрудника
|Обязательна (ознакомление)
|Срок хранения
|75 лет
Законодательные требования к оформлению приказа
При оформлении приказа о приеме на работу необходимо строго соблюдать требования действующего законодательства РФ. В 2025 году основными нормативными документами, регулирующими этот процесс, являются:
- Трудовой кодекс РФ (особенно статьи 16, 56, 67, 68)
- Федеральный закон "О персональных данных" №152-ФЗ
- Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1
- Приказ Росархива от 20.12.2019 №236 "Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов"
Согласно статье 68 ТК РФ, прием на работу оформляется приказом работодателя на основании заключенного трудового договора. Приказ о приеме должен быть издан не позднее трех рабочих дней с даты фактического начала работы сотрудника.
Ключевые законодательные требования к приказу о приеме на работу по форме Т-1:
- Приказ должен быть издан только при наличии заключенного трудового договора
- Содержание приказа должно строго соответствовать условиям трудового договора
- Работник должен быть ознакомлен с приказом под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы
- По требованию работника работодатель обязан выдать ему заверенную копию приказа
- Приказ должен храниться в организации 75 лет (для документов, созданных после 2003 года)
Важно! С 2020 года действует новый перечень документов с указанием сроков хранения. Для приказов по личному составу, связанных с приемом на работу, этот срок составляет 75 лет.
При использовании собственной формы приказа (не унифицированной) необходимо включить все обязательные реквизиты, предусмотренные ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете":
- Наименование документа
- Дата составления
- Наименование организации
- Содержание хозяйственной операции
- Измерители хозяйственной операции (в денежном выражении)
- Должности лиц, ответственных за совершение операции
- Подписи указанных лиц с расшифровкой
Пошаговая инструкция оформления приказа Т-1
Грамотное оформление приказа о приеме на работу требует системного подхода. Следуя пошаговой инструкции, вы сможете избежать типичных ошибок и обеспечить юридическую чистоту документа. 📋
Шаг 1: Подготовка необходимых документов и информации
Перед составлением приказа убедитесь, что у вас есть:
- Подписанный трудовой договор с работником
- Заявление о приеме на работу (если предусмотрено в организации)
- Паспортные данные сотрудника
- Информация о должности и подразделении
- Данные о тарифной ставке/окладе согласно штатному расписанию
- Информация об испытательном сроке (при наличии)
- Характер работы (основная/по совместительству)
Шаг 2: Заполнение шапки документа
Внесите следующие данные:
- Полное наименование организации (согласно учредительным документам)
- Код организации по ОКПО
- Номер документа (согласно журналу регистрации приказов)
- Дата составления (дата издания приказа)
Шаг 3: Внесение информации о работнике и условиях труда
Заполните основные поля:
- ФИО работника в родительном падеже (Кого? Иванова Ивана Ивановича)
- Табельный номер (присваивается в организации)
- Структурное подразделение
- Должность (профессия, специальность)
- Характер работы
- Условия приема на работу (если есть особенности)
- Тарифная ставка или оклад
- Надбавки (при наличии)
Шаг 4: Указание срока работы
Если договор бессрочный — поля с датой не заполняются. При срочном договоре укажите:
- Дату начала работы
- Дату окончания работы
- Основание для заключения срочного договора (статью ТК РФ)
Шаг 5: Отражение информации об испытательном сроке
При наличии испытания укажите его продолжительность (в месяцах или календарных днях).
Шаг 6: Указание оснований для издания приказа
В разделе "Основание" укажите:
- Реквизиты трудового договора (номер и дата)
- Иные документы (при необходимости): заявление, решение конкурсной комиссии и т.д.
Шаг 7: Утверждение приказа
Приказ должен быть подписан руководителем организации или уполномоченным им лицом с указанием должности, расшифровкой подписи.
Шаг 8: Ознакомление работника с приказом
Работник должен расписаться в приказе, подтверждая своё ознакомление с документом. Рядом с подписью указывается дата ознакомления.
|Этап оформления
|Срок выполнения
|Ответственные лица
|Подготовка проекта приказа
|До начала работы сотрудника
|Специалист отдела кадров
|Согласование приказа
|1-2 рабочих дня
|Юрист, руководитель подразделения
|Подписание приказа руководителем
|Не позднее дня начала работы
|Руководитель организации
|Ознакомление работника с приказом
|В течение 3 рабочих дней с даты начала работы
|Специалист отдела кадров, работник
|Регистрация приказа
|В день подписания
|Специалист отдела кадров
Правила заполнения полей в приказе о приеме на работу
Корректное заполнение каждого поля формы Т-1 имеет критическое значение. Рассмотрим детально правила заполнения всех разделов приказа о приеме на работу. 🔍
Заголовочная часть
- Наименование организации — указывается полное наименование согласно учредительным документам, без сокращений. Для индивидуальных предпринимателей — ФИО полностью.
- Код ОКПО — указывается присвоенный организации код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций.
- Номер документа — порядковый номер согласно журналу регистрации приказов по личному составу.
- Дата составления — дата издания приказа в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Основная часть
- ФИО работника — указывается полностью в родительном падеже (ответ на вопрос "Кого?").
- Табельный номер — индивидуальный номер, присваиваемый работнику для учета рабочего времени.
- Структурное подразделение — указывается точное название согласно штатному расписанию (например, "Отдел маркетинга", "Бухгалтерия").
- Должность (профессия, специальность) — наименование должности в соответствии со штатным расписанием, без сокращений.
- Условия приема на работу, характер работы — указывается постоянно, временно, сезонно или по совместительству.
Условия оплаты труда
- Тарифная ставка (оклад) — указывается цифрами и прописью сумма в рублях в соответствии со штатным расписанием.
- Надбавка — при наличии указывается вид надбавки и ее размер (в рублях или процентах).
Период работы
- При бессрочном трудовом договоре поля с датами не заполняются.
- При срочном договоре указывается дата начала и окончания работы в формате ДД.ММ.ГГГГ.
- Основание срочного трудового договора — указывается статья ТК РФ, обосновывающая срочный характер работы.
Испытательный срок
Если работнику устанавливается испытание, необходимо указать его продолжительность в месяцах или календарных днях. Важно: срок испытания не может превышать 3 месяца для рядовых сотрудников и 6 месяцев для руководящего состава согласно ст. 70 ТК РФ.
Основание
В строке "Основание" указываются:
- Номер и дата трудового договора
- Дополнительные документы (при наличии): заявление работника, медицинское заключение и т.д.
Подписи
- Руководитель организации — должность, личная подпись с расшифровкой (фамилия, инициалы).
- Работник — в строке "С приказом (распоряжением) работник ознакомлен" сотрудник ставит подпись и дату ознакомления.
При заполнении формы Т-1 не допускаются исправления, зачеркивания или использование корректора. При обнаружении ошибки следует оформить новый документ.
Михаил Сорокин, HR-директор В моей практике был случай, когда для ускорения процесса мы сначала оформили сотрудника на одну должность, а через неделю перевели на другую, хотя изначально планировалось именно вторая позиция. Это создало целый каскад проблем: дополнительную работу с документами, путаницу в бухгалтерии при начислении зарплаты и недовольство самого сотрудника.
Главный урок, который я извлек: никогда не экономьте время на корректности первичного оформления. Теперь у нас действует правило: приказ о приеме готовится только после окончательного согласования всех условий со всеми заинтересованными сторонами. Это позволило избежать подобных ситуаций в дальнейшем и значительно повысило уровень доверия к HR-отделу.
Типичные ошибки при оформлении приказа и их устранение
Даже опытные кадровики допускают ошибки при оформлении приказов о приеме на работу. Рассмотрим наиболее распространенные из них и способы их предотвращения или исправления. ⚠️
Несоответствие данных в приказе и трудовом договоре
Одна из самых критичных ошибок — расхождение информации в приказе и трудовом договоре:
- Разные даты начала работы
- Несоответствие должностей
- Различные суммы окладов
- Разные условия испытательного срока
Решение: Перед подписанием приказа всегда сверяйте его с трудовым договором. Создайте чек-лист для проверки соответствия ключевых полей.
Нарушение сроков издания и ознакомления с приказом
Согласно ТК РФ, приказ должен быть издан не позднее трех рабочих дней с момента фактического начала работы, а работник ознакомлен с ним под подпись.
Решение: Внедрите систему напоминаний о сроках оформления документов. Настройте автоматические уведомления в кадровых программах или используйте календарь задач.
Некорректное указание оснований для приема на работу
Частая ошибка — отсутствие или неправильное указание документов, послуживших основанием для приказа.
Решение: Всегда указывайте номер и дату трудового договора и дополнительных документов (при наличии). Храните документы-основания в личном деле сотрудника.
Ошибки в указании структурного подразделения и должности
Наименования должностей и подразделений должны точно соответствовать штатному расписанию.
Решение: Используйте актуальное штатное расписание при оформлении приказа. Создайте справочник должностей и подразделений для быстрой сверки.
Неправильное оформление испытательного срока
Ошибки в указании продолжительности испытания или назначение испытательного срока категориям работников, для которых он не может устанавливаться согласно ст. 70 ТК РФ.
Решение: Разработайте памятку по категориям работников, которым нельзя устанавливать испытание. Проверяйте соответствие срока испытания законодательным ограничениям.
Отсутствие обязательных реквизитов и подписей
Приказ без номера, даты, подписи руководителя или работника юридически уязвим.
Решение: Внедрите многоступенчатую проверку документа перед передачей его на подпись руководителю и сотруднику.
Исправление ошибок в уже подписанном приказе
Зачеркивания, исправления или использование корректора недопустимы в кадровых документах.
Решение: При обнаружении ошибки в подписанном приказе необходимо издать приказ об отмене ошибочного документа и оформить новый корректный приказ.
Неверное определение характера работы
Путаница между основной работой и совместительством, неправильное указание условий приема.
Решение: Четко определяйте характер трудовых отношений на этапе подготовки трудового договора. Проводите дополнительное собеседование с кандидатом для уточнения.
Алгоритм действий при обнаружении ошибки в приказе:
- Если ошибка обнаружена до подписания — оформите новый документ
- Если приказ подписан только руководителем — объясните ситуацию и переоформите документ
- Если приказ полностью оформлен и подписан всеми сторонами — издайте приказ об отмене ошибочного документа с указанием причины и оформите новый правильный приказ
- Внесите соответствующие записи в журнал регистрации приказов
- При необходимости внесите изменения в связанные документы (личная карточка, трудовая книжка)
Грамотно оформленный приказ о приеме на работу — не просто формальность, а юридический фундамент трудовых отношений. Систематизированный подход к заполнению формы Т-1, внимание к деталям и регулярная сверка с первоисточниками помогут избежать ошибок и защитить интересы как работодателя, так и сотрудника. Инвестируйте время в создание качественной системы проверки кадровых документов — это многократно окупится отсутствием штрафов и трудовых споров в будущем.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву