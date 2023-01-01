Оформление по трудовой книжке: пошаговая инструкция и документы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Соискатели, впервые устраивающиеся на работу

Специалисты HR и кадровые работники

Люди, интересующиеся вопросами трудового законодательства и прав работников Первый рабочий день на новом месте всегда немного волнителен. Но когда дело доходит до оформления документов, волнение может перерасти в настоящую головную боль. Особенно если вы впервые сталкиваетесь с процедурой официального трудоустройства или давно не меняли работу. Правильное оформление трудовой книжки — это не просто формальность, а важнейший элемент защиты ваших трудовых прав. Разберемся по шагам, как должен происходить этот процесс, чтобы в будущем избежать неприятных сюрпризов. 📝

Что такое оформление по трудовой книжке: правовые основы

Трудовая книжка — это основной документ, подтверждающий трудовую деятельность и стаж работника. Несмотря на появление электронных трудовых книжек, бумажный вариант по-прежнему остается актуальным для большинства работающих граждан. Правовую основу для оформления трудовых отношений составляют:

Трудовой кодекс РФ (в частности, ст. 66 и 66.1)

Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 №225 «О трудовых книжках»

Постановление Минтруда России от 10.10.2003 №69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек»

Приказ Минтруда России от 19.05.2021 №320н «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек»

Важно понимать: оформление по трудовой книжке — это не просто запись в документе, а целый комплекс юридических процедур, которые фиксируют возникновение официальных трудовых отношений между работником и работодателем.

Елена Петрова, HR-директор с 15-летним стажем: «Однажды ко мне обратился сотрудник с проблемой подтверждения стажа для пенсии. В трудовой книжке обнаружились критические ошибки в записях, допущенные его бывшим работодателем: неверно указанные даты приема, отсутствие необходимых печатей и подписей. Решение проблемы заняло почти полгода, включая судебные разбирательства. Это яркий пример того, почему так важно уделять внимание правильному оформлению трудовой книжки с самого начала. Любая ошибка или небрежность может обернуться серьезными последствиями в будущем, особенно когда дело коснется пенсионного обеспечения или подтверждения профессионального опыта. С тех пор я взяла за правило проводить для новых сотрудников короткий инструктаж о значимости трудовой книжки и рекомендую всем периодически проверять правильность содержащихся в ней записей. Это ваша трудовая биография, и относиться к ней нужно со всей серьезностью.»

Оформление трудовых отношений с использованием трудовой книжки дает работнику ряд преимуществ, которые необходимо учитывать:

Преимущество Почему это важно Официальное подтверждение стажа Необходимо для расчета пенсии, получения социальных гарантий Защита трудовых прав Доказательство наличия трудовых отношений при возникновении споров Возможность оплачиваемого отпуска Гарантированное право на ежегодный отпуск от 28 календарных дней Оплата больничных листов Компенсация в период временной нетрудоспособности Подтверждение опыта работы Важно при трудоустройстве на новое место

Документы для оформления по трудовой книжке

При оформлении трудовых отношений с фиксацией в трудовой книжке необходимо подготовить определенный комплект документов. Законодательство четко регламентирует, какие бумаги обязательны, а какие работодатель не имеет права требовать. 📄

Для корректного оформления по трудовой книжке понадобятся следующие документы:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Трудовая книжка (если это не первое трудоустройство)

СНИЛС

Документ об образовании и квалификации

Документы воинского учета (для военнообязанных)

Справка о наличии/отсутствии судимости (для определенных должностей)

Медицинское заключение (для некоторых профессий)

Если человек устраивается на работу впервые, трудовую книжку оформляет работодатель. С января 2021 года работник имеет право выбрать, вести трудовую книжку в бумажном виде или перейти на электронный формат.

Михаил Соколов, кадровый консультант: «Ко мне часто обращаются молодые специалисты, впервые устраивающиеся на официальную работу. Помню случай с Анной, выпускницей юридического факультета. Она пришла на собеседование в крупную компанию и получила предложение о работе, но столкнулась с неожиданностью: работодатель требовал от нее предоставить характеристику с места учебы, справку о составе семьи и рекомендательные письма от преподавателей. Анна обратилась ко мне за консультацией, не уверенная в правомерности таких требований. Я объяснил, что согласно ст. 65 ТК РФ работодатель не имеет права требовать документы, не предусмотренные законодательством. После нашей беседы Анна вежливо, но твердо указала HR-менеджеру на несоответствие требований закону и была оформлена на работу без предоставления лишних документов. Этот случай — отличный пример того, как важно знать свои права при трудоустройстве. Не все требования работодателей законны, и умение отстоять свою позицию может уберечь от лишних сложностей при оформлении.»

При подготовке к оформлению трудовых отношений важно помнить о документах, которые работодатель не имеет права требовать:

Недопустимые требования Правовое обоснование Информация о политических, религиозных убеждениях Ст. 65 ТК РФ, ст. 3 ТК РФ (запрет дискриминации) Характеристики с прошлых мест работы Не входит в перечень обязательных документов Справка о составе семьи Не указана в перечне ст. 65 ТК РФ Свидетельство о браке/разводе Не имеет отношения к профессиональным качествам Автобиография Не предусмотрена законодательством как обязательный документ

Пошаговый алгоритм оформления трудовых отношений

Корректное оформление трудовых отношений с использованием трудовой книжки представляет собой последовательность чётко регламентированных действий. Рассмотрим подробно каждый шаг этого процесса: 🔄

Предоставление документов соискателем Паспорт (проверяется актуальность данных)

Трудовая книжка (если не первое трудоустройство)

СНИЛС и документы об образовании Написание заявления о приеме на работу Указывается должность, структурное подразделение

Дата начала работы

Условия труда (полный/неполный рабочий день и т.д.) Заключение трудового договора Составляется в двух экземплярах

Подписывается обеими сторонами

Один экземпляр передается работнику, что подтверждается его подписью на экземпляре работодателя Издание приказа о приеме на работу Оформляется по унифицированной форме Т-1 или Т-1а (при приеме нескольких работников)

Издается на основании заключенного трудового договора

Работник должен быть ознакомлен с приказом под подпись в трехдневный срок Внесение записи в трудовую книжку В раздел «Сведения о работе» вносится информация о приеме

Указывается номер и дата приказа

Запись заверяется подписью ответственного лица и печатью организации Оформление личной карточки работника Заполняется форма Т-2

Вносятся персональные данные, сведения об образовании, стаже

Работник знакомится с записями и ставит подпись Регистрация в системах учета Внесение данных в журнал учета трудовых книжек

Регистрация в системе персонифицированного учета

Особое внимание следует уделить ситуации, когда работник устраивается на первое место работы. В этом случае трудовая книжка оформляется работодателем в течение 5 рабочих дней после приема. Бланк трудовой книжки приобретается работодателем за свой счет, но впоследствии его стоимость может быть взыскана с работника.

При приеме на работу по совместительству в основной трудовой книжке запись не делается. Запись может быть внесена по желанию работника при предъявлении справки с места работы по совместительству.

Правила заполнения трудовой книжки при приеме на работу

Правильное заполнение трудовой книжки — не просто формальность, а юридически значимая процедура, которая может существенно повлиять на будущее работника. Ошибки и неточности способны создать серьезные проблемы при оформлении пенсии, получении пособий или подтверждении стажа. ✏️

Основные правила заполнения трудовой книжки при приеме на работу:

Титульный лист (при оформлении впервые): Фамилия, имя, отчество указываются полностью без сокращений

Дата рождения записывается на основании паспорта

Образование указывается в соответствии с документами об образовании

Профессия (специальность) вписывается согласно документу о квалификации

Дата заполнения — дата приема на работу

Титульный лист подписывается владельцем трудовой книжки и ответственным лицом Внесение записи о приеме на работу (раздел «Сведения о работе»): В графе 1 указывается порядковый номер записи

В графе 2 — дата приема (число, месяц, год — цифрами)

В графе 3:

Полное наименование организации

Наименование структурного подразделения (если указано в приказе)

Должность/профессия в соответствии со штатным расписанием

Для работников с испытательным сроком — указание этого условия

В графе 4 — номер и дата приказа о приеме

Важно помнить о требованиях к чернилам и почерку: записи вносятся аккуратно, разборчивым почерком, перьевой, гелевой или шариковой ручкой с чернилами черного, синего или фиолетового цвета (не карандашом!). Сокращения при внесении записей не допускаются, за исключением общепринятых (например, «ИП», «АО»).

Рассмотрим примеры правильного заполнения записи о приеме на работу в трудовую книжку:

№ записи Дата Сведения о приеме на работу Основание 1 15.03.2025 Принят в Акционерное общество «Горизонт» на должность менеджера по работе с клиентами Приказ от 15.03.2025 №45-к 2 03.06.2025 Принят в Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» в отдел маркетинга на должность специалиста по рекламе с испытательным сроком три месяца Приказ от 03.06.2025 №23 3 10.09.2025 Принят к индивидуальному предпринимателю Смирнову Алексею Петровичу на должность продавца-консультанта Приказ от 10.09.2025 №7

Если совершена ошибка при внесении записи, исправлять её путем зачеркивания или использования корректора категорически запрещено. Неверная запись должна быть признана недействительной, а затем внесена правильная информация. Признание записи недействительной производится путем внесения новой записи: «Запись за номером ... недействительна» с указанием основания.

Нюансы и сроки оформления по трудовой книжке

Процесс оформления трудовой книжки сопровождается множеством деталей и нюансов, которые важно учитывать для избежания проблем в будущем. Знание точных сроков и особых случаев поможет как работникам, так и работодателям соблюсти все требования законодательства. ⏱️

Ключевые сроки, связанные с оформлением трудовой книжки:

5 рабочих дней — срок оформления трудовой книжки работнику, впервые поступающему на работу

— срок оформления трудовой книжки работнику, впервые поступающему на работу 3 рабочих дня — срок, в течение которого сотрудник должен быть ознакомлен с приказом о приеме на работу

— срок, в течение которого сотрудник должен быть ознакомлен с приказом о приеме на работу Не позднее следующего рабочего дня после издания приказа — срок внесения записи о приеме на работу в трудовую книжку

после издания приказа — срок внесения записи о приеме на работу в трудовую книжку Не позднее 3 рабочих дней — срок выдачи трудовой книжки при увольнении

Особые случаи, требующие дополнительного внимания:

Утрата или повреждение трудовой книжки Работодатель обязан оформить дубликат в течение 15 дней со дня подачи работником заявления

Для восстановления записей могут потребоваться справки с прежних мест работы Оформление работника, имеющего электронную трудовую книжку Работодатель не делает записей в бумажную трудовую книжку

Сведения о трудоустройстве передаются в ПФР в электронном виде Прием иностранного гражданина Оформление трудовой книжки производится на общих основаниях

Дополнительно проверяется наличие разрешительных документов на работу Прием на дистанционную работу По соглашению сторон сведения могут не вноситься в трудовую книжку

В этом случае подтверждением стажа будет трудовой договор

Важно учитывать требования к хранению трудовых книжек. Работодатель обязан обеспечить их сохранность, исключив несанкционированный доступ, порчу или утрату. Трудовые книжки хранятся в сейфах или металлических шкафах, оборудованных надежными запорами.

Не стоит забывать и об административной ответственности за нарушение порядка оформления трудовых книжек. Штрафы могут составлять:

Для должностных лиц — от 1 000 до 5 000 рублей

Для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей

При повторном нарушении санкции ужесточаются и могут включать дисквалификацию должностных лиц на срок от одного года до трех лет.